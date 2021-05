Muslime haben den Antisemitismus nicht nach Deutschland gebracht Jürgen Todenhöfer

1.) IGNORANT: Seit 60 Jahren bereise ich intensiv die muslimische Welt. Richtig ist: In den meisten muslimischen Ländern gibt es deutliche Kritik an der Politik Israels. Genauso deutlich werden jedoch die dortigen jüdischen Minderheiten in Schutz genommen. Die unzähligen Muslime, die ich in der muslimischen Welt traf, machten in dieser Frage einen klaren Unterschied.

Das bestätigen prominente Juden. Israels Ex-Botschafter in Berlin, Shimon Stein, und Moshe Zimmermann schrieben in der FAZ vom 21.12.2017: „Die überwiegende Mehrheit der antisemitischen Straftaten in Deutschland ist made in Germany. Sie wird von Bio-Deutschen verübt.“ An der Sachlichkeit dieser großen Juden sollten sich Merz, AfD, Linke und Co. ein Beispiel nehmen. Oder es wenigstens versuchen.