Siehe dazu auch den Artikel auf meiner Seite von heute, von Caitlin Johnstone, “Der Dalai Lama ist ein gruseliges Arschloch! Caitlin war wieder sehr schnell, aktuell und lag genau richtig Evelyn Hecht-Galinski

Nach Aufforderung, an "seiner Zunge zu lutschen": Dalai Lama entschuldigt sich

Der Vorfall soll sich Ende Februar in der indischen Residenz des Geistlichen in Dharamsala bei einem Treffen mit Studenten ereignet haben, berichtet The Guardian. Die Aufnahmen zeigen einen Jungen, der sich Tenzin Gyatso (dem Dalai Lama) nähert und fragt, ob er umarmt werden darf. Als Antwort küsst er den jungen Pilger auf die Lippen und fordert ihn auf, "an seiner Zunge zu lutschen". Der Junge überlegt, will sich entfernen, während der Dalai Lama lacht und den Jungen erneut zu sich zieht.

Die Aufnahmen gingen viral und lösten Empörung aus. Viele bezeichneten das Verhalten des Dalai Lama als unangemessen und widerlich. Einige Nutzer warfen dem 87-Jährigen Pädophilie vor und rieten, ihn festzunehmen.

Am Montag wurde auf dem offiziellen Twitter-Account des Dalai Lama eine Entschuldigung veröffentlicht. "Seine Heiligkeit möchte sich bei dem Jungen und seiner Familie sowie bei seinen vielen Freunden auf der ganzen Welt für die Verletzung entschuldigen, die seine Worte verursacht haben könnten", hieß es. Er necke Menschen, denen er begegne, oft "auf unschuldige, spielerische Weise, sogar in der Öffentlichkeit und vor laufenden Kameras", und bedauere den Vorfall.

Mehr zum Thema - Das "Große Spiel": In Nepal entfaltet sich ein neues Ringen zwischen China, den USA und Indien