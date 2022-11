Nach Netanjahus Wahlsieg eine zu erwartende Entwicklung. Ich hoffe, dass Russland “angemssen” reagiert Evelyn Hecht-Galinski

Nach Erschöpfung der US-Waffenvorräte: Israel finanziert “strategische Materialien” für die Ukraine

Auf Drängen der US-Regierung erklärte sich Israel unlängst bereit, “strategisches Material” im Wert von Millionen von US-Dollar zu finanzieren, um die ukrainischen Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Einem Exklusivbericht der israelischen Zeitung Haaretz zufolge habe Israel zudem den NATO-Mitgliedsstaaten wie dem Vereinigten Königreich erlaubt, die Ukraine mit Waffen zu beliefern, die Komponenten aus israelischer Produktion enthalten.

“Die Zahlung in Höhe von mehreren Millionen Dollar wurde an einen NATO-Mitgliedstaat überwiesen”, der stark an der Lieferung von militärischem Gerät an die Ukraine beteiligt sei. Dieser Mitgliedstaat habe das strategische Material gekauft und es an die Ukraine weiter geliefert, hieß es in der Haaretz.

Die israelische Zeitung erwähnt allerdings nicht, welche strategischen Materialien an die Ukraine geliefert werden.

Die Hareetz behauptet zwar, über die “strategischen Materialien” Bescheid zu wissen, weigert sich aber “auf Wunsch ihrer anonymen Quellen” darüber Auskunft zu geben, wahrscheinlich um Vergeltungsmaßnahmen des Kremls abzuwenden.

Unter Berufung auf drei hochrangige europäische Diplomaten wird in dem Bericht behauptet, dass US-Beamte die israelischen Behörden vor einigen Wochen dazu gedrängt haben, “sich mit der NATO und dem Westen im Kampf gegen Russland zusammenzutun”.

Konkret wolle Washington, dass Tel Aviv die Ukraine mit Flugabwehrbatterien beliefert, da die USA Berichten zufolge nur noch über wenige hochwertige Waffensysteme und Munition verfügen, die sie nach Kiew liefern können.

Nicht namentlich genannte US-Beamte haben zuvor enthüllt, dass Israel der Ukraine nachrichtendienstliche Unterstützung und Informationshilfe leiste. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov dementierte dies jedoch letzten Monat in einem Interview mit der Haaretz.

Nach Angaben von US-Beamten, die mit CNN sprachen, sehe das Pentagon nach neun Monaten der Finanzierung der Feindseligkeiten seine Vorräte “schwinden”. Nach Angaben des Fernsehsenders CNN stehe die USA kurz vor der Erschöpfung ihrer Lieferkapazitäten für bestimmte Waffen an die Ukraine, darunter Granaten für 155-Millimeter-Artilleriesysteme. Die US-Industrie habe keine Zeit, die Waffenarsenale wieder aufzufüllen. Aus diesem Grund dränge Washington verstärkt darauf, dass seine Verbündeten die Lücken füllen, damit die Kriegsmaschinerie ungestört weiterlaufen könne.

