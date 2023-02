Nach Nord-Stream-Enthüllungen: Duma-Sprecher bezeichnet US- Präsidenten als Terroristen

Angesichts der Untersuchung des US-amerikanischen Journalisten Seymour Hersh über die Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines hat Wjatscheslaw Wolodin, der Sprecher der russischen Staatsduma, schwere Vorwürfe gegen US-Präsidenten Joe Biden erhoben. Am Donnerstag schrieb Wolodin in seinem Telegram-Kanal, dass Biden sich als Terrorist in die Geschichte einschreiben werde.