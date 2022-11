Nach RT DE-Bericht: Katrin Göring-Eckardt beklagt sich über “pro-russische Propaganda”

Am 26. Oktober hatte RT DE über ein Treffen der grünen Bundestagsabgeordneten Katrin Göring-Eckardt und Ricarda Lang mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denis Schmygal berichtet. Göring-Eckardt behauptete nach dem Treffen, dass der russische Präsident Wladimir Putin die “ukrainische Sprache und Kultur zerstören” wolle, ohne dies zu belegen. Göring-Eckardts Aussagen stehen im deutlichen Widerspruch zur Realität, da Putin bereits am 14. Oktober erklärte, dass ein Verbot der ukrainischen Sprache sogar rechtswidrig sei, da die ukrainische Sprache eine offizielle Amtssprache auf der Krim darstelle.

Nun beschwerte sich Göring-Eckardt auf Twitter darüber, dass ihre faktenfreie Behauptung für “pro-russische Propaganda” missbraucht wurde. Im Thread “Wie einer meiner Tweets für pro-russische Propaganda missbraucht wurde” erklärte die Grünen-Politikerin zunächst, dass die Zahl der Deutschen, die russischen Positionen beziehungsweise “pro-russischer Desinformation”, wie es Göring-Eckardt ausdrückte, folgen, laut einer Umfrage wachse. Des Weiteren schreibt Göring-Eckardt:

“Einen Tag später greift #RTDeutsch meinen Tweet samt Bild auf. Trotz Verbots betreibt der russische Staatssender eine deutschsprachige, offen zugängliche Website. Scheinargumente werden in dem Artikel meinen Aussage gegenüber gestellt.”

Worin die “Scheinargumente” bestehen sollen, erklärt die Grünen-Politikerin jedoch nicht. Die “pro-russische Argumentation” verfange jedoch: Auf verschiedenen Kanälen finden sich Kommentare und Reaktionen auf den Artikel.

Auch über mehrere Websites, die “Nachrichtenseiten täuschend ähnlich sehen”, werden identische Meldungen ausgespielt. Göring-Eckardt schreibt auch, dass sie ihre (nicht durch Fakten belegte) Aussage mehr als eine Woche später wiederholt habe. Anschließend verweist sie auf die Bundeszentrale für politische Bildung und sogenannte “Faktenchecker” zur Aufklärung über vermeintliche “Fake News”.

In den sozialen Medien erfuhr Göring-Eckardts Tweet überwiegend Kritik. Oft wurde darauf verwiesen, dass die grüne Politikerin weiterhin keine Belege für ihre Behauptung anführte:

“Ich sehe mir kein RT an, doch Ihr tweet: ‘er will die ukrainische Sprache & Kultur zerstören’ ist fake news. Ich kenne keine einzige Putin Rede in der das als Ziel deklariert wurde. Ironisch, denn es ist Ihre Ukraine, die russische Sprache, Kultur & Geschichte verbietet.”