Bild: Ein Video von Nas Daily, das letzten Februar veröffentlicht wurde, identifiziert Alyne Tamir eindeutig als Israelin. (via YouTube)

Nas Daily’s “Israeli” partner makes “secret” visit to Lebanon A video blogger who has repeatedly identified as Israeli is now claiming she is only a US citizen, following a secret visit to Lebanon earlier this month. Alyne Tamir is the partner and colleague of Nuseir Yassin, the creator of the viral videos under the name Nas Daily.

Nas Daily’s “israelischer” Partner macht “geheimen” Besuch im Libanon

Tamara Nassar Aktivismus und BDS Beat 18. Januar 2021

Zwei Menschen stehen nebeneinander mit palästinensischen und israelischen Flaggen zwischen ihnen

Ein Video von Nas Daily, das im vergangenen Februar veröffentlicht wurde, identifiziert Alyne Tamir eindeutig als Israelin. (via YouTube)

Eine Video-Bloggerin, die sich wiederholt als Israelin identifiziert hat, behauptet nun, sie sei nur US-Bürgerin, nach einem heimlichen Besuch im Libanon Anfang dieses Monats.

Alyne Tamir ist die Partnerin und Kollegin von Nuseir Yassin, dem Schöpfer der viralen Videos unter dem Namen Nas Daily.

Tamir reist mit Yassin um die Welt und tritt häufig in seinen Videos auf.

Letzten Monat veröffentlichte The Electronic Intifada ein Exposé darüber, wie das Paar pro-israelische Propaganda betreibt und Israel im Kampf gegen die Boykottbewegung unterstützt.

Das Paar zog kürzlich in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo sie daran arbeiten, das Image des Landes nach dem Normalisierungsabkommen mit Israel zu verbessern.

Tamir hat ihr eigenes Social-Media-Outlet namens Dear Alyne und eine kombinierte Social-Media-Fangemeinde von drei Millionen Menschen.

Am 2. Januar veröffentlichte Tamir ein Bild von sich auf Instagram und sagte, sie habe in letzter Zeit nicht viel gepostet, “weil ich auf eine geheime Reise gegangen bin.”

Auf dem Foto hält sie einen amerikanischen Reisepass in der Hand, aus dem eine teilweise sichtbare Bordkarte herausragt. Einige Informationen auf der Bordkarte sind auf dem Foto ebenfalls unkenntlich gemacht.

Trotz der Schwärzung sind die Flugnummer und die Flughafencodes der beiden Städte sichtbar. Es scheint sich um den Emirates-Flug 958 von “BEY” nach “DXB” zu handeln – Beirut nach Dubai.

In einem Screenshot eines Chats, den Tamir geteilt hat, versichert die Video-Bloggerin einem Freund, dass sie nicht auf Instagram aktiv gewesen sei, “weil ich in einem Land war, in dem ich vorsichtig sein muss.”

Eine Frau, die einen Reisepass in der Hand hält und eine Schutzmaske trägt

In einer Instagram-Story vom 2. Januar sagte Alyne Tamir, sie sei nicht online aktiv gewesen, “weil ich auf einer geheimen Reise war.”

Der Libanon verbietet israelischen Passinhabern oder Reisenden, die israelische Visa oder Stempel in ihren Pässen haben, strikt die Einreise in das Land.

Israel verbietet auch generell seinen eigenen Bürgern, in den Libanon und andere “Feindstaaten” zu reisen.

Dies ist jedoch eine Bestimmung, die Israel gewohnheitsmäßig benutzt hat, um palästinensische Bürger Israels, die in arabische Länder gereist sind, ins Visier zu nehmen und zu verfolgen.

Israelisch-jüdische Besucher arabischer Länder hingegen werden in Israel oft als unerschrockene Wegbereiter für eine Normalisierung angesehen.

Tamir postete weitere Bilder von der Reise und neckte sie als “nutzlosen Hinweis” darauf, wo sie gewesen war.

Der libanesische Blogger Gino Raidy identifizierte eines der Bilder als einen Standort vor dem Gebäude des libanesischen Stromversorgers Electricité du Liban in der Nähe des Beiruter Hafens.

Mit den zunehmenden Spekulationen, dass Tamir im Libanon war, schlugen mehrere Berichte Alarm, dass ein Israeli offenbar die libanesischen Sicherheitskräfte umgangen hatte, um in das Land einzureisen.

“Das Geheimnis ist gelüftet”, schrieb Tamir am 11. Januar auf Facebook und bestätigte, dass sie tatsächlich in Beirut gewesen war.

Am selben Tag postete sie ein Video mit dem Titel “24 Stunden im Libanon”.

Es ist die übliche Nas-Daily-Kost, die schöne Landschaften, leckeres Essen und lächelnde Menschen hervorhebt. Sie erwähnt auch die massive Hafenexplosion vom letzten August, die viele Teile Beiruts verwüstete.

Tamir beschreibt den Libanon als “ein Land, das, selbst wenn es mit Schwierigkeiten wie Bürgerkriegen, Explosionen und Inflation zu kämpfen hat, so voller Geschichte, erstaunlicher Erfahrungen und schöner Menschen ist.”

Typisch für Tamir überspringt ihre blitzschnelle Geschichte einige der größten Härten, denen der Libanon ausgesetzt war: Israels häufige verheerende Invasionen und Besetzungen des Landes und Israels Kampagnen von Terrorismus und Attentaten, die Hunderttausende von Libanesen und Palästinensern getötet, verletzt und vertrieben haben.

Während Tamir die Verbrechen Israels immer wieder beschönigt hat, behauptet sie: “Der Grund, warum ich nicht über diese Reise posten wollte, während ich dort war, ist, dass viele Leute denken, ich sei eine israelische Staatsbürgerin (bin ich nicht) und Israelis seien im Libanon nicht erlaubt (Politik).”

“Ich habe nur einen Reisepass und eine Staatsbürgerschaft: Amerikanisch”, schreibt sie auf Facebook.

In einem anderen Post auf Instagram fügt sie hinzu, dass sie in Santa Monica, Kalifornien, geboren wurde.

Tamir beschuldigt andere, das zu verbreiten, was sie als “Fake News” bezeichnet, dass sie eine israelische Staatsbürgerin sei.

Aber es gibt einen guten Grund für diesen Glauben: Sie und ihr Partner Nuseir Yassin haben sie immer wieder als “halb israelisch” oder auch nur “israelisch” bezeichnet.

Selbst bezeichnete Israelin

In einem Facebook-Post von 2017 mit einem Video über Tamir beschreibt Yassin sie als “halb Israeli, halb Amerikaner.”

In einem 2019 auf Medium geposteten Interview sagte Tamir, sie stamme aus Los Angeles, und dass “mein Vater jüdischer Israeli und meine Mutter Mormonin ist. Ich habe viel Familie auf beiden Seiten.”

Und in einer Episode des Podcasts “Nas Talks” vom vergangenen Juli sagt Tamir: “Mein Vater ist Jude. Seine Eltern sind orthodoxe Juden. Sie sind superjüdisch, israelisch. Sie zogen nach Israel, als es ein Land wurde, ganz am Anfang.”

In seinen gemeinsam verfassten Memoiren Around the World in 60 Seconds beschreibt Yassin Tamir als “ein typisch amerikanisches Mädchen (mit einer Prise Israeli).”

Ein Screenshot aus einem Chat

Tamir versichert einem Freund, dass sie nicht auf Instagram aktiv war, “weil ich in einem Land war, in dem ich vorsichtig sein muss.”

“Ich bin Palästinenser und sie ist Israelin”, sagte Yassin letztes Jahr in einem Video von Nas Daily und ließ damit wenig Raum für Zweideutigkeiten.

Als ob das nicht schon klar genug wäre, werden Bilder von palästinensischen und israelischen Flaggen über dem Paar eingeblendet, während Yassin diese Worte spricht.

In einer Instagram-Story, die Tamir im Dezember gepostet hat, filmt sie enthusiastisch israelische Touristen auf den Straßen Dubais.

“So verrückt. Israelische Pässe waren buchstäblich jahrelang verboten!”, schreibt sie in einer begleitenden Bildunterschrift.

“Ich spreche Hebräisch, ich bin halb israelisch/jüdisch – deshalb bin ich so aufgeregt”, fügt sie hinzu.

In einem bizarren Austausch in einer Nas-Talks-Folge vom Oktober vergleichen Yassin und Tamir ihre “Privilegien”.

“Ich bin kein US-Bürger wie du, ich habe nicht das Privileg, ein US-Bürger zu sein wie du”, sagt Yassin zu seinem Partner.

“Offensichtlich habe ich das Privileg der Staatsbürgerschaft. Offensichtlich, eigentlich nicht, die israelische Staatsbürgerschaft ist genauso gut. Ich bin buchstäblich die gleiche Rasse wie du”, antwortet Tamir.

“Bist du Araber?” Yassin antwortet im Scherz.

“Ich bin halb Israeli”, antwortet Tamir.

Irreführend

Es ist unklar, was Tamir damit meint, “rassisch” israelisch zu sein.

Klar ist, dass sie und Yassin sie häufig und eindeutig als “israelisch” identifiziert haben, aber sie leugnet es jetzt, wenn diese Identifizierung unbequem zu sein scheint.

Tamir reagierte nicht auf die Anfrage von The Electronic Intifada nach einem Kommentar.

Frau spricht in die Kamera

Ein Screenshot aus einem Video, das Alyne Tamir auf Instagram gepostet hat.

Tamir spricht Hebräisch und besucht ihren Vater in Israel “jeden Sommer”, seit er nach einer Scheidung dorthin zurückgezogen ist.

Ihr LinkedIn-Profil zeigt, dass sie 2013 in einem Sprachtrainingszentrum in Utah arbeitete und einem FBI-Agenten Hebräisch beibrachte.

Sie schreibt, dass ihr Training “durch das FBI unter Vertrag genommen wurde” und dass sie den “Kunden über das israelische Leben und die Kultur unterrichtete.”

Tamir hält sich für so vertraut mit Israel, dass sie einen Reiseführer auf ihrer Website darüber hat.

Er enthält eine “kurze Geschichte” Israels, die die Nakba, die ethnische Säuberung der Palästinenser durch die zionistischen Milizen 1948, völlig auslässt.

Sie versäumt es auch, Israels militärische Besetzung der Westbank oder die Belagerung des Gazastreifens zu erwähnen, obwohl sie erwähnt, dass “Sicherheit in Israel wegen des Terrorismus ein wichtiges Thema ist.”

Außerdem betrachtet sie Syriens von Israel besetzte Golanhöhen als Teil von Israel.

Yassin und Tamir haben sogar versucht, in Tel Aviv zu leben, aber Yassin fand es “schwierig” und Tamir sagte, dass sie sich “nicht so gut angepasst hat”, also zog das Paar weiter nach Dubai.

Normalisierungsschub

Während Tamir vorgibt, Stereotypen zu bekämpfen, enthüllt ihr Reisebericht ihre eigenen Vorurteile und falschen Vorstellungen über den Nahen Osten.

In dem Libanon-Video scheint Tamir überrascht zu sein, dass es arabische Christen gibt.

“Wenn man an den Nahen Osten denkt, denkt man normalerweise an Muslime. Aber hier im Libanon gibt es tatsächlich eine Menge Christen”, sagt sie.

In diesem Video und anderen Hinter-den-Kulissen-Clips auf Instagram beschönigt und verherrlicht Tamir die französische Kolonialisierung des Libanon.

“Die Stadt ist bekannt für ihre prächtige Architektur im europäischen und nahöstlichen Stil”, sagt sie über die libanesische Hauptstadt. “Beirut wurde einst das Paris des Nahen Ostens genannt.”

Zu einem anderen Bild, das sie auf Instagram postete und auf dem sie eine Jacke hochhält, schrieb sie: “Sie wurden von den Franzosen kolonisiert und sind jetzt ein Zentrum der Mode.”

Und die berühmten Raouche-Felsen in Beirut rufen für Tamir “italienische Küsten-Vibes” hervor.

Sie scheint nicht in der Lage zu sein, den Libanon außerhalb einer kolonialen europäischen Linse zu betrachten.

Tamirs Reise in den Libanon steht im Kontext der zunehmenden Bemühungen, die Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Regimen zu normalisieren.

Israel und die USA scheinen sogar darauf abzuzielen, den Libanon in den Klub der Normalisierung aufzunehmen.

Tamir ist in Videos von Yassin aufgetreten, in denen er arabische Länder angreift, weil sie sich weigern, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren. In anderen feierte sie die Früchte des Normalisierungsabkommens zwischen den VAE und Israel.

“Sieht nach einer lustigen Reise aus!!! Ich werde eines Tages dorthin gehen!” Yassin, der palästinensischer Staatsbürger Israels ist, kommentierte das Instagram-Bild seiner Partnerin bei den Raouche Rocks.

Während Tamirs Video vorgibt, den Libanon und seine Menschen zu feiern, zeigt sie ihre Verachtung für libanesische Bürger, die Bedenken über die mögliche Einreise eines Israelis in ihr Land äußerten.

Tamir beschuldigt sie, sich “nur an der Wut zu berauschen”.

Angesichts des Todes und der Zerstörung, die Israel im Libanon Jahrzehnt für Jahrzehnt verursacht hat, ist eine solche Wut völlig verständlich.

Und noch ist die Bedrohung nicht vorbei: Israel verletzt immer noch häufig die libanesische Souveränität, fliegt Drohnen und Kampfflugzeuge über den Süden des Landes und sogar über dessen Hauptstadt.

Nach der katastrophalen Explosion im Hafen von Beirut im vergangenen August nutzte Israel die Tragödie, um seine eigenen Verbrechen gegen den Libanon auszulöschen, von der militärischen Besetzung abzulenken und sein Image aufzupolieren.

Was auch immer die Wahrheit über ihre Staatsbürgerschaft ist, es gibt keinen Zweifel, dass Tamir – wie Nas Daily – zu 100 Prozent mit Israels Propagandabotschaft einverstanden ist und nach Beirut kam, um zu helfen, sie zu verbreiten. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah trug zur Berichterstattung bei.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...