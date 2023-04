Die USA haben NPR und wir haben die Öffentlich Rechtlichen und die Tagesschau…. Evelyn Hecht-Galinski

Fürs Protokoll:



National Public Radio NPR ist absolut US-Staatspropaganda

von Caitlin Johnstone



6. April 2023

Amerikanische Liberale sind in Aufruhr, weil Twitter kürzlich National Public Radio als “dem US-Staat nahestehende Medien” bezeichnet hat, eine Bezeichnung, die normalerweise für staatliche Medien von Regierungen reserviert ist, die die USA zu stürzen versuchen, wie Russlands RT, Chinas CGTN und Irans Press TV.

In einem Artikel mit dem Titel “Twitter bezeichnet NPR-Konto als ‘staatsnahe Medien’, was nicht stimmt”, versucht Bill Chappell von NPR zu argumentieren, dass sein Sender nicht die gleichen Bezeichnungen verdient wie staatliche Medien von bösen Regierungen wie Russland und China:

John Lansing, CEO von NPR, verwies auf die Millionen von Hörern, die NPR unterstützen und sich auf den “unabhängigen, faktenbasierten Journalismus” verlassen: “NPR steht für Meinungsfreiheit und dafür, die Mächtigen zur Verantwortung zu ziehen. Es ist inakzeptabel, dass Twitter uns auf diese Weise bezeichnet. Eine starke, lebendige freie Presse ist für die Gesundheit unserer Demokratie unerlässlich.”

Es ist eine interessante Entscheidung, den CEO von NPR, John Lansing, ins Rampenlicht zu stellen und gleichzeitig zu behaupten, dass NPR nicht dem Staat angehört, da Lansing vor seiner Zeit bei NPR CEO der US Agency for Global Media (USAGM) war. USAGM ist der Dachverband der US-Regierung, der staatliche Propaganda-Sender wie Radio Free Asia, Radio Free Europe/Radio Liberty und Voice of America betreibt.

In einem Artikel aus dem Jahr 1977 mit dem Titel “Worldwide Propaganda Network Built by the C.I.A.” (Weltweites Propagandanetzwerk der C.I.A.) nennt die New York Times ausdrücklich Radio Liberty, Radio Free Europe und Radio Free Asia als Teil des Netzwerks, das von der Central Intelligence Agency aufgebaut wurde, um Propaganda zu verbreiten. Wie Bryce Greene von Fair.org kürzlich feststellte, erhielt USAGM im Jahr 2022 US-Bundesmittel in Höhe von 810 Millionen Dollar, was mehr als doppelt so viel ist wie der Betrag, den RT im Jahr 2021 von Russland für seine weltweiten Aktivitäten erhielt.

Lansings Geschichte ist kein Einzelfall; NPR wird regelmäßig von Führungskräften geleitet, die direkt aus leitenden Positionen in Washingtons offiziellem Propagandanetzwerk stammen. Von 1998 bis 2008 war der Präsident von NPR ein Mann namens Kevin Klose, der zuvor Radio Free Europe/Radio Liberty leitete und nach seiner zehnjährigen Tätigkeit bei NPR in diese Position zurückkehrte. Ein Mann namens Ken Stern wurde 1999 stellvertretender Geschäftsführer von NPR und wurde 2006 zum CEO ernannt; davor war er leitender Berater des Direktors des International Broadcasting Bureau der USAGM.

Es ist also ein bisschen komisch, dass John Lansing sich jetzt auf Twitter darüber beschwert, dass NPR als “staatsnahe Medien” bezeichnet wird, wo er doch sein Leben der Förderung von staatsnahen US-Medien gewidmet hat. NPR wird von der US-Regierung finanziert, fördert konsequent die Informationsinteressen der US-Regierung und wird routinemäßig von professionellen Propagandisten der US-Regierung geleitet. Sie könnten Stunden Ihres Lebens damit verbringen, den “NPR”-Bereich von Fair.org durchzulesen, um zu sehen, auf welch vielfältige Weise diese Plattform wilde Voreingenommenheit zeigt, um die Räder des US-Imperiums zu schmieren. Wenn NPR nicht zu den staatsnahen Medien gehört, dann ist es niemand.

In seinem Bestreben zu argumentieren, dass sein Sender nicht vom Staat abhängig ist, weist Bill Chappell auf lustige Weise darauf hin, dass die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, NPR als ein wunderbares Beispiel für journalistische Integrität verteidigt hat:

Als die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, während des täglichen Briefings nach der Entscheidung von Twitter gefragt wurde, lehnte sie es ab, speziell auf die Inhaltsregeln von Twitter einzugehen. Aber sie verteidigte auch den Journalismus von NPR.

“Es gibt keinen Zweifel an der Unabhängigkeit der NPR-Journalisten”, sagte Jean-Pierre. “Wenn Sie jemals mit deren Fragen konfrontiert waren, wissen Sie das.

Ja, tolles Argument, Bill: “Das Weiße Haus sagt, wir sind gut, also können wir unmöglich vom US-Staat abhängige Medien sein.”

Die Verteidiger von NPR versuchen zu argumentieren, dass diese Bezeichnung unzutreffend ist, weil NPR nur einen kleinen Teil seiner Finanzierung von der US-Regierung erhält (zwischen einem und 15 Prozent, je nachdem, wessen Argumente sie zitieren), aber diese Behauptung wird durch NPRs eigene Behauptung untergraben, dass “die Bundesfinanzierung für den Dienst des öffentlichen Rundfunks an der amerikanischen Öffentlichkeit unerlässlich ist und ihre Fortsetzung sowohl für die Sender als auch für die Programmproduzenten, einschließlich NPR, von entscheidender Bedeutung ist [Hervorhebung von ihnen].”

Es ist wahrscheinlich auch erwähnenswert, dass, wenn ich zwischen einem und 15 Prozent meiner Finanzierung von der Regierung Russlands oder Chinas erhalten würde, ich ziemlich sicher bin, dass Twitter mich sofort mit dem Etikett “staatsnah” versehen würde, wie es so viele andere getan haben. Wenn Sie zugegeben haben, dass Sie in irgendeinem Umfang staatliche Mittel erhalten, ist es schwer zu behaupten, dass Sie in keiner Weise mit dieser Regierung “verbunden” sind.

Es ist wahrscheinlich zusätzlich erwähnenswert, dass NPR eine große Menge an Mitteln von Oligarchen wie Bill Gates erhält. Wenn man in einer Oligarchie wie den USA lebt, unterscheidet sich der Erhalt von Geldern von Oligarchen nicht wesentlich vom Erhalt von Geldern vom Staat.

Besonders aufschlussreich sind jedoch die Begründungen, warum das Etikett “staatsnahe Medien” für NPR schädlich ist.

Twitter hat National Public Radio als “staatsnahe Medien” bezeichnet, ein Schritt, von dem einige befürchten, dass er das öffentliche Vertrauen in die Nachrichtenorganisation untergraben könnte”, heißt es in einem Tweet von AP. Der Tweet paraphrasiert ein Zitat von Liz Woolery von PEN America: “Dass Twitter NPR einseitig als staatsnahe Medien einstuft, auf einer Stufe mit Russia Today, ist ein gefährlicher Schritt, der das Vertrauen der Öffentlichkeit in zuverlässige Nachrichtenquellen weiter untergraben könnte.”

Denken Sie darüber nach, was sie hier zugeben und was sie nicht sagen. Sie geben zu, dass dieses Etikett, das Medien aus Ländern, die der US-Regierung nicht gehorchen, aufgedrückt wird, das Vertrauen der Öffentlichkeit in diese Medien untergräbt, was bedeutet, dass sie wissen, dass Twitter dieses Etikett verwendet, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in Medien aus Ländern, die ihrer Regierung nicht gehorchen, zu untergraben. Sie ziehen daraus nur nicht die offensichtliche Schlussfolgerung, dass dies bedeutet, dass Twitter als Propaganda-Arm der US-Regierung fungiert hat.

Das Problem mit dem Etikett “staatsnahe Medien” ist in der Tat nicht so sehr, dass es existiert, sondern dass es immer ungleichmäßig angewendet wird. Das Etikett wird an Sender wie RT und China Daily angeheftet, während bekannte US-Propagandasender wie Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia und Voice of America außen vor bleiben. Auch andere Sender, die einen weitaus größeren Teil ihrer Finanzierung vom Staat erhalten als NPR, wie die britische BBC, die australische ABC, die kanadische CBC und die saudische Presseagentur, erhalten diese Bezeichnung nicht.

Es gibt keinen stichhaltigen Grund, warum NPR das Etikett “staatsnahe Medien” tragen sollte, während dies bei den von mir aufgezählten Sendern nicht der Fall ist. Auch wenn NPR zweifellos dem Staat angehört, ist die Tatsache, dass es die einzige Anomalie in Twitters ansonsten konsequenter Politik der pro-amerikanischen, pro-westlichen Voreingenommenheit ist, ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass diese Bezeichnung nicht aus Interesse an der Wahrheit oder an Fakten erfolgte.

Die Erklärung könnte so einfach sein wie die Tatsache, dass NPR etwas veröffentlicht hat, das dem neuen CEO von Twitter nicht gefiel, wie z. B. der jüngste Artikel “Dogecoin price spikes after Elon Musk changes Twitter logo to the Shiba Inu dog”. Oder es könnte etwas noch Einfacheres sein, wie die Tatsache, dass NPR nicht die gleiche Politik wie Musk vertritt.

In jedem Fall ist die Bezeichnung “staatsnahe Medien” eindeutig ein Propagandakonstrukt, das dazu dient, nicht autorisierte Meinungsäußerungen zu unterdrücken, um die Informationsinteressen des US-Imperiums zu fördern. Wenn es dazu dienen würde, Wahrheit und kritisches Denken zu fördern, würde es auf jedes Mainstream-Medium in der westlichen Welt angewandt werden, denn diese dienen heute alle als Propagandaorgane für das US-Imperium. Während es die offizielle Aufgabe von Sendern wie Radio Free Europe/Radio Liberty und Radio Free Asia ist, US-Propaganda zu verbreiten, besteht ihre inoffizielle Aufgabe darin, den Menschen den Eindruck zu vermitteln, dass sie die einzigen Institutionen sind, die US-Propaganda verbreiten.

All dieses Gezänk darüber, wessen Stimme als vertrauenswürdig hervorgehoben und wessen Stimme als nicht vertrauenswürdig unterdrückt werden sollte, ist nur eine Manifestation der Tatsache, dass die Mächtigen etwas verstehen, was die meisten gewöhnlichen Mitglieder der Öffentlichkeit nicht verstehen: dass derjenige, der das Narrativ kontrolliert, die Welt kontrolliert. Wenn man die Art und Weise kontrollieren kann, wie die Menschen die Realität wahrnehmen, dann kann man auch die Realität selbst kontrollieren.

Solange sich die Öffentlichkeit dieser Tatsache nicht bewusst ist, wird unser Leben den Launen von Oligarchen, Regierungsbehörden und Propagandisten der Massenmedien unterworfen sein. Erst dann werden wir in der Lage sein, aus unserem propagandistischen Koma zu erwachen, um die psychologischen Manipulationen abzuschütteln, die uns im Takt der Oligarchie und des Imperiums marschieren lassen, und die Macht unserer Zahl zu nutzen, um das Entstehen einer gesunden Welt zu erzwingen, die uns allen zugute kommt.Übersetzt mit Deepl.com

