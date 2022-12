https://scheerpost.com/2022/12/12/nato-chief-says-full-blown-war-with-russia-is-a-real-possibility/

Außenminister Antony J. Blinken trifft sich mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Bukarest, Rumänien, 29. November 2022. (State Department Foto von Ronny Przysucha/Public Domain)

NATO-Chef erklärt, dass ein ausgewachsener Krieg mit Russland eine “reale Möglichkeit” ist

Von Dave DeCamp / Antiwar.com

12. Dezember 2022

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte am Freitag, er befürchte, dass ein ausgewachsener Krieg zwischen Russland und der NATO eine “reale Möglichkeit” sei, und gab damit ein seltenes Eingeständnis der Gefahren einer Unterstützung der Ukraine.

“Ich befürchte, dass der Krieg in der Ukraine außer Kontrolle geraten und sich zu einem großen Krieg zwischen der NATO und Russland ausweiten könnte”, sagte er laut The Telegraph. “Wenn die Dinge schief gehen, können sie furchtbar schief gehen”.

Russische Beamte haben deutlich gemacht, dass sie glauben, dass sie in der Ukraine gegen die NATO kämpfen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte kürzlich, dass sowohl die USA als auch die NATO “direkt am Krieg in der Ukraine beteiligt” seien, was bedeutet, dass Russland den Vorwand für Angriffe auf NATO-Stützpunkte in Europa hat, falls es sich zu diesem Schritt entschließt.

Trotz des Risikos betonte Stoltenberg, dass die NATO-Staaten die Bewaffnung der Ukraine fortsetzen sollten und dass der beste Weg zur Abschreckung Russlands darin bestehe, die Positionen der Allianz in Osteuropa zu stärken. Stoltenberg sagte, der russische Präsident Wladimir Putin wisse, “dass einer für alle und alle für einen da sind”, und bezog sich dabei auf die gegenseitigen Verteidigungsverpflichtungen der NATO, wie sie in Artikel 5 niedergelegt sind.

Die Gefahr einer Eskalation stieg letzte Woche, nachdem ukrainische Drohnen Hunderte von Kilometern innerhalb des russischen Territoriums Luftstützpunkte angriffen, wobei drei russische Soldaten getötet und zwei russische Bomber beschädigt wurden. Die Times berichtete am Freitag unter Berufung auf ungenannte US-Militärquellen, dass das Pentagon der Ukraine die stillschweigende Zustimmung zu solchen Angriffen gegeben habe.

Stoltenberg sagte, er verstehe, warum einige Menschen in Europa angesichts der steigenden Energie- und Lebensmittelpreise die Unterstützung der Ukraine leid seien. Der NATO-Chef behauptete jedoch, dass der “Frieden und die Freiheit” des Kontinents bedroht seien, wenn Putin in der Ukraine gewinne. Übersetzt mit Deepl.com

Dave DeCamp ist der Nachrichtenredakteur von Antiwar.com, folgen Sie ihm auf Twitter @decampdave.

