https://mate.substack.com/p/natos-mission-leaves-ukraine-destroyed?utm_source=post-email-title&publication_id=100118&post_id=96009896&isFreemail=true&token=eyJ1c2VyX2lkIjoyODA1MDMzOSwicG9zdF9pZCI6OTYwMDk4OTYsImlhdCI6MTY3MzQ1NTMwNywiZXhwIjoxNjc2MDQ3MzA3LCJpc3MiOiJwdWItMTAwMTE4Iiwic3ViIjoicG9zdC1yZWFjdGlvbiJ9.BSvyxTuxNMCRfFYaXgrk32D8_UP65NdhBYCLsdT5uE4&utm_medium=email



(Pierre Crom/Getty Images)



“Wir führen den Auftrag der NATO aus”. Während der ukrainische Verteidigungsminister den Stellvertreterkrieg anerkennt, ignorieren die NATO-Stellvertreterkrieger die Kosten.

NATO-Mission” hinterlässt zerstörte Ukraine

von Aaron Maté

11. Januar 2023

Bei der Vorstellung seines jüngsten Militärhilfepakets für die Ukraine – mit 3,75 Milliarden Dollar das bisher größte – erklärte das Weiße Haus, die US-Waffen seien dazu bestimmt, “den Ukrainern zu helfen, sich gegen die russische Aggression zu wehren”.

Die Ukrainer, die das Paket erhalten, sehen das allerdings anders.

“Wir führen den Auftrag der NATO aus”, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov in einem Interview. “Sie vergießen nicht ihr Blut. Wir vergießen das unsere. Deshalb sind sie verpflichtet, uns mit Waffen zu versorgen”. Reznikov wiederholte eine Begründung, die von seinen US-Sponsoren in früheren Kriegen, einschließlich der Invasion im Irak, vorgebracht wurde und fügte hinzu, dass die Ukraine “die gesamte zivilisierte Welt verteidigt”.

Twitter-Avatar für @aaronjmate

Aaron Maté @aaronjmate

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov: “Wir führen heute die Mission der NATO aus. Sie vergießen nicht ihr Blut. Wir vergießen das unsere. Deshalb sind sie verpflichtet, uns mit Waffen zu versorgen.”

8:13 AM ∙ Jan 11, 2023

Eine endlose Lieferung von Waffen aus NATO-Ländern zu erhalten, die kein eigenes Blut vergießen – nur um ihre “Mission” zu erfüllen – ist eine treffende Beschreibung der Rolle der Ukraine im von den USA geführten Stellvertreterkrieg gegen Russland. Und wie einer ihrer treuesten Verfechter, Senator Lindsey Graham, im Juli fröhlich voraussagte, wird diese Mission die Ukraine dazu benutzen, “bis zum letzten Mann zu kämpfen”.

Die Kosten, die der Ukraine durch die Erfüllung des NATO-Auftrags entstehen, werden von den ehemaligen US-Kabinettssekretären Condoleezza Rice und Robert Gates dargelegt. Heute, so schreiben die beiden, liege die ukrainische Wirtschaft in Trümmern, Millionen von Menschen seien geflohen, die Infrastruktur sei zerstört, und ein Großteil der Bodenschätze, der industriellen Kapazitäten und der beträchtlichen landwirtschaftlichen Flächen befänden sich unter russischer Kontrolle. Die militärischen Fähigkeiten und die Wirtschaft der Ukraine hängen jetzt fast vollständig von den Lebensadern des Westens ab – in erster Linie von den Vereinigten Staaten.” Übersetzt mit Deepl.com

Aaron Mate

Berichte und Analysen des preisgekrönten unabhängigen Journalisten.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …