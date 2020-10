Nawalny im Schwarzwaldort Ibach? Evelyn Hecht-Galinski

Nawalny im Schwarzwaldort Ibach?

Ich traute meinen Augen kaum, als ich heute die SWR Landesschau sah. Wie kann es sein, dass “Kreml-Kritiker Nawalny, in einem winzigen Schwarzwaldort, Ibach, im Landkreis Waldshut Tiengen in einer Ferienwohnung mit seiner Familie Urlaub macht. Bewacht auf deutsche Steuerzahlerkosten, mit einem riesigen Polizeiaufgebot? Anwohner dieses bisher idyllischen Dorfes, fühlen sich unwohl darüber, dass Polizeiwagen auf Parkplätzen parken, Tiere auch in der Nacht rücksichtslos “angestrahlt” werden und die Polizei, auch in der Nacht(!) herumfährt. Kommt Nawalny nicht aus einem “hotspot”- Risikogebiet ? Wieso darf er in Baden-Württemberg, wo ein beherbergungsverbot für Touristen aus Corona Gebieten herrscht, überhaupt einfach hier Urlaub machen? (1)Was nun Herr grüner Ministerpräsident Kretschmann? Würden Israel-Kritiker, auch so privilegiert behandelt und bewacht werden? Geht das nicht alles auf die neue “Hass-Außenpolitik” der Merkel- Regierung zurück, die nur eins, Russland Feindschaft zu schaffen. Wenn das unsere neue SPD-geführte “Maaslose-Außenpolitik des “Auschwitzminister” ist ,dann gute Nacht!

Evelyn Hecht-Galinski

(1) https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/coronamassnahmen-regierungspressekonferenz-bw-100.html

(2) https://www.zeit.de/2020/43/corona-hotspot-berlin-risikogebiet-sperrstunde-zweite-welle-coronapolitik

Kreml-Kritiker Nawalny macht Urlaub im Südschwarzwald Der russische Oppositionelle und Regierungskritiker Alexej Nawalny befindet sich derzeit in Ibach (Kreis Waldshut) zur Erholung. Das wurde am Mittwoch gegenüber dem SWR bestätigt. Am Mittwoch teilte die Polizei zunächst mit, dass sich in Ibach eine Person “mit erhöhtem Schutzbedarf” aufhalte. Vor Ort war eine hohe Polizeipräsenz aufgefallen.

Scharfmacher Deutschland – von Merkel über Maas bis Lesch Es gab ja und gibt wohl immer noch Menschen, die Bundeskanzlerin Merkel und damit auch unser Land für vermittelnd und ausgleichend halten. Dieser Eindruck war beispielsweise beim Konflikt um die Ukraine und die Krim entstanden. Aber dieser Eindruck täuscht. Die Bundeskanzlerin und ihre Beauftragten und Mitstreiter heizen den neuen West-Ost-Konflikt an.

