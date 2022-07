Neo-Cons: Genesis to Ascendency By Michael Brenner The latest formulation of a binary world pits the so-called democracies against the so-called autocrats. The United States is the self-designated champion of the former while China and Russia lead the array of autocrats. In effect, it’s a reversion to long-running democracy/capitalism vs Communism all-embracing conflict of the Cold War.

Bild: Präsident George W. Bush gibt eine Erklärung im Rosengarten des Weißen Hauses am 28. März 2006 ab, während Vizepräsident Dick Cheney zusieht.

Neo-Cons: Von der Genese zum Aufstieg

Von Michael Brenner

15. Juli 2022

Neo-Konservative: Von der Entstehung bis zum Aufstieg

Die Anhänger der neokonservativen Bewegung dominieren heute ranghohe Positionen innerhalb der Exekutive und üben eine intellektuelle Hegemonie unter den Mitgliedern der außenpolitischen Gemeinschaft im Allgemeinen aus.



Die neueste Formulierung einer binären Welt stellt die so genannten Demokratien gegen die so genannten Autokraten. Die Vereinigten Staaten sind der selbsternannte Champion der ersteren, während China und Russland die Reihe der Autokraten anführen. Im Grunde handelt es sich um eine Rückkehr zum langjährigen, allumfassenden Konflikt zwischen Demokratie/Kapitalismus und Kommunismus aus dem Kalten Krieg. Die heutige Version ist noch weniger authentisch als ihre Vorgängerin. Sie hat jedoch den Vorteil, dass sie intellektuell und diplomatisch bequem ist und den globalen Interessen der USA dient.

Eine von den Amerikanern inszenierte globale Gestaltung einer “regelbasierten” künftigen Weltordnung wird unkritisch als strategischer Imperativ der Vereinigten Staaten betrachtet. Das Ziel besteht darin, die Effektivität zu maximieren, indem möglichst viele gleichgesinnte und gleichinteressierte Länder in eine vielschichtige Überzeugungskampagne eingebunden werden. Dieses Projekt wird als moralisches Unterfangen angepriesen, dessen Handlungen ethisch vertretbar, ja sogar gerechtfertigt sind. Seine wichtigsten Postulate sind:

Die Vereinigten Staaten sind in einzigartiger Weise in der Lage, ein solches Unternehmen anzuführen. Zusätzlich zu ihrer materiellen Stärke haben sie die Fähigkeit, zu inspirieren – sie bleiben das Leuchtfeuer des Idealismus für diejenigen, die sich danach sehnen, frei von Unterdrückung zu sein.

Amerikas Bemühungen, anderen Regierungen seine Vision aufzuzwingen, sind nicht von imperialem Ehrgeiz getrübt. Amerikas Rechtschaffenheit und staatsbürgerliche Tugend bestätigen seine Rolle als Führer und Prophet.

Die Vereinigten Staaten sind also kein “globaler Leviathan”, der seine egoistischen Interessen auf Kosten anderer durchsetzt. Sie sind vielmehr der wohlwollende Produzent öffentlicher Güter.

Das Privileg einer teilweisen Ausnahme von den internationalen Normen, einschließlich des Rechts, unilateral zu handeln, haben sie sich durch eine historische Bilanz selbstloser Leistungen verdient.

Im Mittelpunkt dieses Credos steht die neokonservative Bewegung, deren Anhänger heute ranghohe Positionen in der Exekutive einnehmen und die intellektuelle Hegemonie unter den Mitgliedern der außenpolitischen Gemeinschaft im Allgemeinen ausüben. “Neokonservativ” – oder “neo-con” – ist heute der häufigste Begriff im Diskurs über die amerikanische Außenpolitik. Er ist so allgegenwärtig geworden, dass der Gelegenheitsleser verständlicherweise verwirrt sein kann, ob es sich dabei nicht eigentlich um ein Pronomen mit Pluralvornamen handelt. Das ist ein häufiges Phänomen in Washington, wo Ausdrücke wie “Neo-Con” weder für eine klare Kommunikation noch zur Verschleierung von Hintergedanken verwendet werden – sondern eher als Mittel, um das Denken ganz zu vermeiden. Die Abschaffung dieses Begriffs könnte daher einem wertvollen öffentlichen Zweck dienen. Eine so drastische Reaktion sollte jedoch vermieden werden, da die Ursprünge, Veränderungen und die Verbreitung des Begriffs Aufschluss darüber geben, wie die Vereinigten Staaten sich selbst im Verhältnis zur Welt sehen.

Bevor wir uns auf eine etymologische Untersuchung einlassen, sind ein paar Vorbemerkungen angebracht. Erstens ist der Neokonservativismus sowohl ein Gefühlszustand als auch eine Geisteshaltung. Er gründet sich nicht auf streng durchdachte Theorien und deren Exegese. Zweitens ist das begründete Denken seiner Anhänger deduktiv – empirische Daten werden heruntergespielt und Ad-hominem-Schlussfolgerungen und -Verlautbarungen werden begünstigt. Und schließlich handelt es sich um eine hochgradig verfälschte Form der Lehre. Sie hat sich mit mehreren anderen intellektuellen und ideologischen Entitäten gekreuzt, um einen Hybriden hervorzubringen – einen Hybriden, dessen Verhalten sein gemischtes genetisches Erbe offenbart. Es ist, als hätten wir Homo sapiens eine große Menge an DNA von Neandertalern, Denisovanern, den kürzlich in Marokko ausgegrabenen Homo sapiens-Look-alikes, Harbin und anderen menschenähnlichen Primaten assimiliert, wodurch wir uns ganz anders verhalten als der haarlose Affe, der ursprünglich aus Afrika stammt.

Die Ursprünge der Spezies

Die ersten erkennbaren Neokonservativen, die von politischen Anthropologen erkannt wurden, tauchten in den späten 1960er Jahren in den Asphaltdschungeln der Ostküstenstädte auf. Die Straßenschluchten von Manhattan waren ihr Rift Valley. Ihre Schädelkapazität war außergewöhnlich groß – was ihnen zunächst einen natürlichen Vorteil im Wettbewerb um die Besetzung der evolutionären Nische verschaffte, die durch die Umweltschocks jener Zeit eröffnet wurde. Diese konventionserschütternden Entwicklungen wurden im ganzen Land registriert und schufen so fruchtbare Bedingungen für den Erfolg des neuen Glaubens, der sich rasch über den Asphaltdschungel und seine elitären Bezirke hinaus ausbreitete. So kam es zu seiner dramatischen Ausbreitung in der nordamerikanischen Savanne, die schließlich über die transatlantische elektronische Brücke auch Westeuropa erreichte.

Der stärkste Schock war der große soziokulturelle und politische Umbruch in den 1960er Jahren. Die radikale Gegenkulturbewegung war vielschichtig. Ihre ersten mobilisierenden Themen waren die Bürgerrechte und der Widerstand gegen den Krieg in Vietnam. Die liberalen Eliten Amerikas waren damals durchweg starke Befürworter der ersten und Gegner der zweiten Sache. Der zweite Punkt wird leicht vergessen. Die Liberaldemokraten waren entschieden gegen den Kommunismus, gegen die Sowjetunion und gegen die VR China. Dies war eine Frage der Überzeugung. Viele hatten in ihrer Jugend mit dem Marxismus geliebäugelt und ihr mittleres Alter damit verbracht, darauf zu reagieren. Die einzige Frage des Kalten Krieges, in der ihre Position von der des hawkistischen republikanischen Mainstreams abwich, war die nukleare Rüstungskontrolle. Die meisten von ihnen unterstützten Kennedys umfassenden Teststoppvertrag und lehnten jede Vorstellung von nuklearer Kriegsführung ab (ebenso wie den Roll-Back in Osteuropa). Ansonsten waren sie nicht weniger aggressiv in ihrer Unterstützung für eine umfassende, globale Kampagne zur Verhinderung der Ausbreitung des Kommunismus (wie Kennedy). Darüber hinaus waren sie alle starke, unmissverständliche Befürworter Israels.

Nur ein demokratischer Senator stimmte gegen die Resolution zum Golf von Tonkin, Ernest Gruening aus Alaska, dem sich später William Fulbright anschloss (der andere war der unabhängige Wayne Morse). Innerhalb der Partei oder ihrer intellektuellen Hilfstruppen gab es praktisch keine Debatte über die Prämissen, die dem unbefristeten amerikanischen Engagement in diesem Krieg zugrunde lagen. Das änderte sich erst mit der TET-Offensive im Februar 1968, dem Rückgang der (bis dahin überwältigenden) Unterstützung in der Bevölkerung, dem überraschenden Erfolg des Außenseiters Senator Gene McCarthy und dem Schlag, den Bobby Kennedy mit seinem Rücktritt versetzte. Diejenigen, die sich zu den so genannten Neokonservativen zusammenschlossen, gehörten zu der loyalen Garde, die an den Kriegsanstrengungen festhielt. Als diese Position in den 1970er Jahren unhaltbar wurde, waren sie hauptamtliche Kämpfer in einer viel umfassenderen Kampagne zur Rettung der Demokratischen Partei und der Vereinigten Staaten vor dem Radikalismus – wie sie durch die Nominierung von George McGovern im Jahr 1972 vertreten wurde.

Die wachsende Angst vor den revolutionären Methoden der Neuen Linken, die vom SDS, den Black Panthers und den gewalttätigen Weathermen verkörpert wurde, vergrößerte die Kluft zwischen den Neokonservativen und denjenigen, die sich um George McGovern scharten. Leute wie Pat Moynihan (der zum Stab von Nixon im Weißen Haus gehörte), Nat Glazer, Walt Rostow, Gertrude Himmelfarb, Irving Kristol, Abe Rosenthal von der NYT und andere blieben in innenpolitischen Fragen (größtenteils) New Dealers, sahen aber, dass dieses Erbe durch die Neue Linke und die Ausnutzung dieses Phänomens durch Nixon untergraben wurde, um der Demokratischen Partei die Unterstützung zu entziehen. Ein konkretes Thema waren die Fördermaßnahmen für Minderheiten (damals Schwarze), die von vielen demokratischen Wählern aus der Arbeiterklasse als diskriminierend empfunden wurden.

Der Idealismus der 1950er Jahre war nicht nur falsch: Er förderte die mutigen Jugendlichen, die in den Süden zogen, um ihr Leben für die Bürgerrechte der Schwarzen aufs Spiel zu setzen – etwas, das sich die heutige Generation der “Mitläufer” nur schwer vorstellen kann. Es war mehr als nur das Eigeninteresse an der Vermeidung der Einberufung, das die wachsende Opposition der Jugend gegen den blutigen Wahnsinn von Vietnam entfachte. Heutzutage haben die Studenten nicht einmal den Mumm, sich gegen die Universitätsbehörden aufzulehnen, die sie routinemäßig mit Herablassung behandeln.

Dieses “Mazedonien” der Unzufriedenheit war durchzogen von Ressentiments und Abneigung gegen die rein “kulturelle” Dimension der Kulturrevolution. In dieser Hinsicht hingen die meisten Neokonservativen den Konventionen der amerikanischen Nachkriegszeit an. Die Gesellschaft der 1950er Jahre wurde als eine gesunde Kristallisation innerer amerikanischer Tugenden erlebt, die durch das Korrektiv des New Deal ergänzt wurde. In rein wirtschaftlicher Hinsicht hatten sie Recht – insofern, als die Verteilung des Reichtums, die Chancen und die stabilen Erwartungen damals weitaus aufgeklärter waren als im heutigen plutokratischen Amerika (jedenfalls für weiße Männer). Die massive Herausforderung durch eine Generation von jugendlichen “Anarchisten” ließ sie zurückschrecken.

(Wieder)-Beitritt der UdSSR

Während Vietnam als böser Traum erlebt und dann als Fleck auf Amerikas Fortschrittsparade aus dem nationalen Gedächtnis gestrichen wurde, konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Neokonservativen auf zwei internationale Themen: die Wiederherstellung eines glaubwürdigen nationalen Engagements für die weitreichenden Sicherheitsverpflichtungen und -interessen des Landes und das Auftreten gegen eine Sowjetunion, die angeblich durch die Schwäche der Vereinigten Staaten ermutigt wurde. Dies ist die Zeit, in der sich die ehemaligen demokratischen Liberalen mit den republikanischen Falken vermischten.

Die Themen, die Gegenstand intensiver Debatten waren, mögen aus heutiger Sicht schimmelig erscheinen. Nur dass ihre Nachkommen (UdSSR-Putins Russland) und die damals geweckten Leidenschaften in der Ukraine-Ära ein verspätetes Comeback feiern. Im Vordergrund stand die Frage, ob eine Entspannung mit Moskau wünschenswert oder überhaupt möglich war. Sie überschattete Debatten über politische Entscheidungen, die von den Bedingungen eines nuklearen Wettrüstens bis hin zu Russlands wachsendem Einfluss am Horn von Afrika (Somalia) und in Westafrika (Angola – wo die Kubaner für die Verteidigung eines selbsternannten marxistischen Warlords kämpften) reichten, Agostinho Neto – und Chevron-Ölanlagen) vor einem südafrikanischen und von Washington unterstützten Warlord, Joseph Savimbi, zu verteidigen), die westdeutsche Ost-Politik, die Helsinki-Vereinbarungen und Che’s Bedrohung für verschiedene lateinamerikanische Oligarchen (wie La Paz, so Las Vegas).

Der Wettbewerb wurde von den Falken gewonnen, in den meisten Fragen – und sicherlich in Bezug auf den allgemeinen strategischen Bezugsrahmen, vor allem dank der Intervention der UdSSR in Afghanistan und der darauf folgenden Revolution der Mullahs im Iran. Die politischen Eliten Amerikas waren sich einig, dass das Land gefährdet war, dass die Sowjetunion eine erneute Bedrohung für die lebenswichtigen amerikanischen Interessen darstellte, dass Amerika sich den Vietnam-Krieg vom Hals schaffen musste (wie bei der Invasion in Grenada und dann in Panama), und der Militärhaushalt wurde erheblich aufgestockt. Der Sieg von Ronald Reagan im Jahr 1980 markierte diesen Wendepunkt. Die Rezession nach Vietnam hatte 5 Jahre gedauert.

Die Neocons wurden zu starken Befürwortern von Reagans muskulöser Außenpolitik und fügten ihre Stimmen der lautstarken antikommunistischen Rhetorik hinzu. Dies war die Zeit der Sandinisten, der Contras, der heimtückischen Einpflanzung eines halbgaren Kommunismus nur 800 Meilen von Brownsville, Texas, entfernt. Einige Neokonservativen nahmen Positionen in seinen Verwaltungen ein, z. B. Elliott Abrams, der für seine Iran-Contra-Aktivitäten bekannt war. Einige arbeiteten in den Stäben ultra-hawkischer demokratischer Senatoren wie Scoop Jackson aus Washington State (Richard Perle). Andere schlossen sich konservativen Denkfabriken wie dem American Enterprise Institute und der Heritage Foundation an. Sie infiltrierten auch die ehemals liberalen Denkfabriken und veränderten sie allmählich von innen heraus, so dass sie heute alle nur noch Kopien voneinander sind.

Dabei verloren diese “Neokonservativen” ihre Identität als New-Deal-Demokraten in der gesamten Bandbreite innenpolitischer Themen. Damit waren sie Wegbereiter für die Demokratische Partei als Ganzes, die in den letzten 25 Jahren im Ausland immer aggressiver und im Inland immer korporatistischer geworden ist. Aufgrund dieses Phänomens ist es schwierig, die Neokonservativen heute als etwas zu bezeichnen, das sich vom demokratischen Establishment oder den meisten Republikanern in Sicherheitsfragen unterscheidet – außer in der Verpackung. Wir sind jetzt alle “Neandertaler”.

Nach dem Kalten Krieg

Während des Jahrzehnts der 1990er Jahre befanden sich die klassischen Neokonservativen – und ihre Partner – in der Schwebe. Sie waren nicht mehr in der Wildnis, da die Kohorte, die Mitläufer und die Gleichgesinnten einflussreiche Positionen besetzten – in der Regierung, in den Denkfabriken, in den Medien und in den Stiftungen. Als Kollektiv waren sie jedoch weniger identifizierbar – ein Opfer ihres eigenen Erfolgs und eines Amerikas, das sich in seinem post-kalten Triumphalismus sonnte. Wir haben aufgrund unserer Ideale, unserer wirtschaftlichen Solidität und unseres Engagements gewonnen – und nicht in erster Linie wegen unserer Macht (obwohl die Neokonservativen nie aufgehört haben zu behaupten, die Sowjetunion sei zusammengebrochen, weil wir bereit waren, mehr Geld für nutzlose Rüstung zu verschwenden, als sie sich leisten konnte). Tatsächlich ist die UdSSR wegen Michail Gorbatschow – dem letzten utopischen Leninisten – zusammengebrochen.

Die Aufmerksamkeit verlagerte sich auf den Neoliberalismus, nicht auf den Neokonservatismus. Wie dem auch sei, es war die globale Ausbreitung des finanzgetriebenen Kapitalismus, die den hart erkämpften Frieden festigte und ein Zeitalter des auf Wohlstand basierenden Friedens einleitete, der auf UNSEREN Werten beruht. So wurde das “Ende der Geschichte” verkündet!

Der Prophet Paul W.

Nicht alle teilten diese Vision einer “schönen neuen Welt”. Sie gaben sich nicht damit zufrieden, auf der historischen Welle der liberalen Teleologie zu reiten – mit einem kleinen Stups hier und einem kleinen Coup dort. Diese selbsternannten Realisten dachten in Wahrheit eher wie machtpolitische Europäer als idealistische Amerikaner. Dreh- und Angelpunkt ihres Denkens und Fühlens waren Machtkonstellationen und alle (realen oder eingebildeten) Teufel, die auftauchen könnten, um die westliche Vorherrschaft zu untergraben – und nicht ein visionäres liberales Ideal irgendeiner Art. Sie sahen eine einmalige Chance, die Dominanz der Vereinigten Staaten als Baumeister und Aufseher einer globalen Ordnung zu etablieren, die die amerikanische Vorherrschaft auf absehbare Zeit festschreiben würde. Ohne Konkurrenten, ohne Gegenmacht, waren sie der Meinung, dass wir die Freiheit hätten, das internationale System wie ein Töpfer den Ton zu formen. Die führenden Köpfe dieser Kampagne waren keine Neokonservativen im historischen Sinne – auch wenn einige von ihnen aus diesem Milieu stammten. Sie waren ein selbstbewusster Elitekader von Hypernationalisten (Don Rumsfeld, Dick Cheney, John Bolton), wahren Gläubigen an Amerikas “Manifest Destiny”, bürokratischen Imperiumsbauern, die sich der Wiederherstellung des Ruhms des Pentagons und der Geheimdienste verschrieben hatten, und jenen naiven Seelen, die die ganze Welt zu ihrem Spielplatz machen wollten, ohne irgendetwas von ihrem “Amerikanismus” anzupassen. Ein starker Impuls wurde von den Israel-Sympathisanten und der zionistischen Lobby hinzugefügt.

Sie wurden durch den überwältigenden Erfolg der Operation Wüstensturm, bei der die amerikanischen Streitkräfte die erste Generation “intelligenter” Waffen einsetzten, um Saddams Armee zu vernichten, noch ermutigt. Die Lektion lautete: “Es ist machbar”.

Die Apostel waren extrem gut organisiert, finanziell gut ausgestattet, hatten Erfahrung in den Korridoren der Macht in Washington und waren willensstark. Ihre Ziele und Absichten waren kein Geheimnis. Im Februar 1992 verfasste Paul Wolfowitz von seinem Posten im Pentagon als Under Secretary of Defense for Policy aus ein Glaubensbekenntnis. Es hatte die Form eines Strategieentwurfs für ein neues amerikanisches Jahrhundert: Defense Planning Guidance for the 1994-99 fiscal years (18. Februar 1992). Diese Formulierung wurde als Name für eine Stiftung übernommen, die im folgenden Jahr gegründet wurde, um das Credo während des Clinton-Interregnums zu verbreiten. Das Papier sickerte durch und brachte die Regierung Bushs des Älteren (vorübergehend) in Verlegenheit, da weder der Präsident noch Minister James Baker oder NSC-Berater Brent Scowcroft bereit waren, ein so kühnes Vorhaben zu unterzeichnen. Nichtsdestotrotz war Wolfowitz’ Plan ein inspiriertes Evangelium für seine Anhänger, deren Bekehrungsversuche unerbittlich – und effektiv – fortgesetzt wurden.

Die Große Strategie von Wolfowitz wurde von diesen Postulaten geleitet:

Das langfristige nationale Interesse der Vereinigten Staaten gebietet es, das Entstehen eines Rivalen für ihre globale Vorherrschaft oder einer regionalen Macht, die ihre Freunde (Israel) und Interessen herausfordern könnte, zu verhindern.

Die Vereinigten Staaten sollten alle ihre Ressourcen, einschließlich der militärischen Kräfte, zur Durchsetzung dieser Strategie einsetzen.

Die Vereinigten Staaten sollten bereit sein, in “gescheiterten” oder “schurkischen” Ländern zu intervenieren, die Feinde der Vereinigten Staaten beherbergen

Die Vereinigten Staaten sollten befreundete politische Kräfte (vorzugsweise, aber nicht notwendigerweise demokratische) im Ausland aggressiv unterstützen, indem sie dazu beitragen, sie im Amt zu installieren und zu halten.

Die Vereinigten Staaten sollten die NATO nach Osten erweitern, um den größten Teil der ehemaligen Sowjetunion einzubeziehen, um sicherzustellen, dass Russland nicht wieder die Position einer Großmacht einnehmen kann.

9/11

Es ist ernüchternd, sich daran zu erinnern, dass Wolfowitz’ radikalere Ideen in den 1990er Jahren im Lande insgesamt nur am Rande zum Mainstream-Diskurs gehörten. Ja, die Amerikaner hatten im ersten Krieg gegen Saddam das Leichentuch von Vietnam abgestreift. Ja, sie hatten ihr Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der amerikanischen Waffen wiederhergestellt. Aber sie waren keineswegs erpicht auf eine weitere Demonstration. Außerdem gab es weder Teufel zu erschlagen noch eine Sache, die die latenten moralischen Impulse des Landes wecken konnte. Auch fehlte den Hegemonisten der “Idealismus”, der notwendig war, um dem amerikanischen Volk eine Strategie zu “verkaufen”, ebenso wie es keinen bösen Feind gab, der Angst und Schrecken verbreiten konnte, um solch drastische Verpflichtungen einzugehen. Daher fand Wolfowitz’ Evangelium in politischen Kreisen nur ein schwaches Echo – selbst als seine unermüdlichen Apostel durch das Land zogen, um zu missionieren, Zellen zu gründen und Gläubige zu rekrutieren. Ihr Aufstieg war nicht vorherbestimmt. Es waren die Angst und das Grauen, die durch die schreckliche Erfahrung des 11. Septembers gesät wurden, die es den Verfassern des Plans ermöglichten, die Öffentlichkeit zur Unterstützung von Aktionen zu mobilisieren, die ihn in Gang setzten. (Ungefähr vergleichbar mit den Auswirkungen der barbarischen Einfälle des 3. Jahrhunderts auf Rom, die den Boden für den historischen Triumph des Christentums bereiteten, allerdings in einem viel kürzeren Zeitrahmen).

Zu keinem Zeitpunkt wurden die endgültigen Ziele dem ganzen Land offenbart. Die Dimensionen des Projekts wurden nur schemenhaft angedeutet. Der bequeme, alles rechtfertigende “Krieg gegen den Terror” war die ideale Tarnung. Wütende, rachsüchtige Amerikaner fanden Befriedigung in den Bildern und ersten Aktionen des Krieges. Sie pfropften ihre Leidenschaften auf die unheldenhafte Person George Bushs. Jede große Sache muss einen Anführer haben, wie unwahrscheinlich auch immer der Nutznießer dieser Übertragung sein mag. So war es auch. Es war ein leichter Weg für ein Volk, das wie nie zuvor in seinem kollektiven Leben zu Opfern geworden war und von einem rechtschaffenen Glauben an eine Sache beseelt war, deren Notwendigkeit durch Wahrheit und Gerechtigkeit geheiligt war. Darüber hinaus bot die Amerika innewohnende Tugend die Sicherheit, dass keine seiner Handlungen abscheulich sein konnte.

Als sich die Gelegenheit bot, war der Plan bereits vorhanden. Ein gefügiger, träger George Bush würde ihr Instrument sein, 9/11 die gottgegebene Gelegenheit. Den lieferten Al-Qaida, Osama bin-Laden und die Zwillingstürme. Die Welt wurde verändert. So auch die amerikanische Politik. Der Islamo-Faschismus hat perfekt und schmerzlos den Platz eingenommen, den zuvor der sowjetisch geführte Kommunismus innehatte. Dank einer Handvoll Fanatiker und der Unfähigkeit der amerikanischen Sicherheitsdienste erlebte das Land eine neue Nacht der Angst und Furcht. Es streckte die Hand nach den sogenannten “Neokonservativen” aus, die in Wirklichkeit eine altmodische Machtpolitik betrieben.

Es stimmt, dass eine Mehrheit der Amerikaner gegen die Invasion im Irak war – im Gegensatz zu Afghanistan. Erinnern wir uns an die Massendemonstrationen, die die Straßen jeder amerikanischen Stadt füllten. Allerdings haben die Bush-Leute und die “Kriegspartei” etwas Entscheidendes über die öffentliche Meinung im 21. Sie ist unorganisiert, flüchtig und anfällig für Manipulation. Sobald das Videospiel mit dieser unglaublichen Pyrotechnik in Gang kam, löste sich der Widerstand auf wie der Frost an einem sonnigen Morgen. Viele knallige Bilder, Zensur von Bildern, die die Grausamkeiten des Kampfes zeigen, leichte Siege, feierliche Medien und allgemeiner politischer Opportunismus, wenn die Fahne kräftig geschwenkt und die patriotischen Trommeln geschlagen werden. Außerdem war aufgrund der Freiwilligenarmee nur ein winziger Teil der Bevölkerung direkt von der Invasion und der Besetzung betroffen. Rassen- und Religionsfeindlichkeit spielten ebenfalls eine Rolle.

Zu dem Zeitpunkt, als die unappetitlichen Seiten der Dinge – Abu Ghraib, IEDS, Guerillakrieg, sektiererische Auseinandersetzungen, die Geburt von al-Qaida im Zweistromland vor unserer Nase, massive Korruption – in das kollektive Bewusstsein einzudringen begannen, hatte sich das ganze Land auf die GWOT eingeschworen: die Politiker, die Think-Tanks, die Medien, die Eliten im Allgemeinen. Sie hatten ein festes Monopol auf Patriotismus in einem Moment, in dem das Selbstvertrauen der Amerikaner wie nie zuvor erschüttert war und ihre Verwundbarkeit am stärksten zu spüren war. Es gab niemanden, der in der Lage und bereit war, sie herauszufordern – weder intellektuell noch politisch oder moralisch.

Darüber hinaus nutzten die aufeinander folgenden Regierungschefs diese Emotionen aus, um ihr Versagen und ihre Fehleinschätzungen zu verschleiern. Sie hielten den Durst nach Rache auf einem Fieberpegel, indem sie Drohungen fabrizierten, vom FBI ausgeklügelte Komplotte sponserten und Hollywood dazu ermutigten, Terroristenpornos jeglicher Art im Stil des Kalten Krieges mit aller Kraft zu fördern. Militärische Bilder und Symbolik sind jetzt allgegenwärtig und durchdringen jeden Winkel des öffentlichen Lebens in Amerika. Infolgedessen gibt es de facto ein Verbot öffentlicher Kritik am Pentagon. Das Pentagon hat sich von der Verantwortung für das Fiasko der Evakuierung Afghanistans völlig freigesprochen. Es waren die Armee und die Luftwaffe zusammen, die ein komplettes Chaos angerichtet haben: die verfrühte, nächtliche Evakuierung von Bagram; das Fehlen von Notfallplänen – trotz der von Biden um drei Monate verlängerten Frist; der willkürliche Einsatz von Arbeitskräften; die panische Erschießung afghanischer Zivilisten nach der Bombardierung durch undisziplinierte Wachen in den Beobachtungstürmen – trotz Bidens Aufstockung der für die Evakuierung vorgesehenen Kräfte, usw. Natürlich leistete die CIA ihren vorhersehbaren Beitrag zu der verpfuschten Operation, indem sie mit ihren Prognosen über das Durchhaltevermögen der Regierung Ghani daneben lag – und damit ihren Guinness-Rekord ausbaute, in den letzten 20 Jahren so ziemlich alles falsch gemacht zu haben, was von Bedeutung war. Privatkriege von Privatarmeen und Staatsstreiche sind ihr Ding – nicht der Geheimdienst.

Hat der Aufstieg dieser “Neo-Cons”-Mutation in diesem Umfeld die klassischen Neo-Cons ihrer eigenen Identität beraubt? Waren die ersteren nur eine Variante der Gattung “Falke”, deren Färbung eine Anpassung an Klima und Terrain ist? Auf der Ebene der Ideologie haben beide etwas von ihrem ursprünglichen Gefieder behalten; auf der Ebene des Verhaltens gehen sie ineinander über. Diese Diskrepanz lässt sich durch eine unabhängige Variable erklären: Karrierismus. Wenn Macht korrumpiert, dann korrumpiert Karrierismus total.

Um es im außenpolitischen Establishment Amerikas an die Spitze zu schaffen, muss man zwei widersprüchliche Eigenschaften an den Tag legen: sich als Idealist präsentieren und gleichzeitig als Realist auftreten. Sie demonstrieren Ihren Idealismus durch hochtrabende Worte. Sie demonstrieren Ihren Realismus durch Taten – wie ein Mafia-Rekrut, der seine Knochen verdient. Da es in der amerikanischen Außenpolitik heutzutage vor allem darum geht, hart aufzutreten, ist es nahezu unmöglich, sich dem Test zu entziehen – es sei denn, man begnügt sich damit, seine Zeit in einem Universitätsklassenzimmer zu verbringen oder seinen Lebenslauf mit Veröffentlichungen als unbedeutender Think Tanker in kostenlosen Sandwich-Seminaren aufzufüllen. Diese situationsbedingte Logik hilft, Obamas anstrengende Bemühungen zu erklären, hart zu erscheinen, obwohl er nicht den Mut hatte, die wirklich machohaften Dinge zu tun, wie z. B. Kriege zu beginnen (Syrien) oder massive Bombenangriffe zu starten (Iran).

Es ist nicht so, dass Obama die Demokratie weniger liebte; vielmehr liebte er Amerika mehr – das hegemoniale Amerika, das Amerika der Nummer Eins

In der außenpolitischen Gemeinschaft im weiteren Sinne begnügen sich die Ehrgeizigen nicht mehr mit der Rolle des Schönschreibers – vor allem in einer Zeit, in der der Weg in das Allerheiligste der Macht jedem offen zu stehen scheint, der einen käuflichen EZ-Pass besitzt. Beispiel: Ben Rhodes – der gescheiterte Romanautor, dessen superreicher Bruder eine große Wahlkampfspende in einen Aushilfsjob für Ben umwandelte, der ihn bald an den Ellbogen des Führers der freien Welt brachte.

Bestätigte Neokonservativen mit einem Anstrich des ursprünglichen idealistischen Anstrichs haben überlebt – ja, sie gedeihen. Lassen Sie uns einige Namen nennen: Anthony Blinken und Jake Sullivan führen das Rudel an; dann folgen Samantha Power, Strobe Talbott, Michele Flournoy, Derek Chollet, Ann-Marie Slaughter, Rhodes, Victoria Nuland, Susan Rice, Wendy Sherman mit Thomas Friedman, David Ignatius, Timothy Garten Ash und der NYT-Redaktion als prominente Cheerleader. Ja – viele sind Frauen. Die meisten hatten Madeleine Albright als Patin. Das Geschlecht öffnet einige Türen, Hillary hat an einer Vielzahl von Büros des Außenministeriums Reserviert-Schilder angebracht – wie auch Obama im Weißen Haus. Das dient als wirksame Tarnung und kommt bei der Intelligenz der Partei gut an.

Ein typisches Beispiel: Samantha Power bei den Vereinten Nationen. Für sie und die Obama-Regierung, die sie vertrat, zählen Jemeniten nicht zu den legitimen Objekten internationaler Hilfe – ebenso wenig wie Rohingyas in Myanmar oder Palästinenser. Die Realpolitik schreibt etwas anderes vor. Darüber hinaus werden Anschuldigungen wegen humanitärer Missstände verstärkt (und manchmal auch Beweise verdreht), wenn die angeblichen Opfer von Regierungen misshandelt werden, die auf der Feindesliste Washingtons stehen, z. B. Russland, China, Assad in Syrien, Iran, Venezuela usw. usw. Infolgedessen verschwindet der Unterschied in den politischen Entscheidungen und Maßnahmen zwischen den R2P-Leuten (den klassischen Neokonservativen) und den hawkischen Realpolitikern (den Wolfowitz-ähnlichen, falsch etikettierten “Neokonservativen”) in Fragen der Intervention – so unterschiedlich die philosophischen Ausgangspunkte auch sein mögen.

Glauben die R2P-Leute wirklich, dass es eine demokratische Teleologie gibt, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht? Dass Amerika die einzigartige Aufgabe hat, das Muster zu weben? Es gibt reichlich Grund, dies zu bezweifeln. Ihr Verhalten erzählt eine andere Geschichte – ebenso wie die verschwitzten Egos des manifesten Karrierismus. Schaut man sich den außenpolitischen Diskurs und das Verhalten der Amerikaner von 2008 bis heute genau an, sucht man vergeblich nach einem einzigen Thema, das die Neo-Con-Idealisten” gegen die Realpolitik-Nationalisten ausspielte.

Ob die Realpolitiker diese falsche Etikettierung als Neo-Cons teilen, ist daher unerheblich. Es macht praktisch keinen Unterschied, welches Etikett man Kenneth Pollock, Bruce Reidel, Tony Blinken, Jake Sullivan, Wendy Sherman, Robert Kagan, Daniel Benjamin, Victoria Nuland, Michael McFaul, William Kristol oder Richard Haass anheftet. Sie alle teilen die Loyalität zu Netanjahus Israel, sie teilen die Anbiederung an Saudi-Arabien, sie teilen die stille Unterstützung des jemenitischen Infernos, sie teilen die Ausrichtung auf die von Al-Qaida angeführte Opposition in Syrien, sie teilen die Geißelung Venezuelas, und natürlich übertreffen sie sich gegenseitig in der lautstarken Dämonisierung von Putins Russland.

Was bleibt, sind taktische Differenzen darüber, wann und in welchem Ausmaß militärische Zwangsmaßnahmen eingesetzt werden sollen. Die amerikanische Außenpolitik ist sich einig, wenn es darum geht, die Islamische Republik Iran als von Natur aus böse zu stigmatisieren – als ein aggressives, destabilisierendes Regime, das aktiv wichtige nationale Interessen Amerikas bedroht. Die Hauptdivergenz besteht in der Verschärfung der Wirtschaftssanktionen, die gegen das JCPOA verstoßen. (Nur eine Handvoll Außenseiter, die keiner Washingtoner Fraktion angehören, empfehlen, mit Teheran in Kontakt zu treten, um einen allgemeinen Modus vivendi zu erreichen). Ein Unterschied besteht darin, dass weniger klassische Neokonservativen bereit waren, das JCPOA aufzukündigen, während einige der Über-Hawks so weit gehen, einen militärischen Angriff auf die iranischen Atomanlagen zu befürworten. Bidens Leute sind sich alle einig, dass die laufenden Gespräche durch unrealistische Bedingungen sabotiert werden sollen. In der Frage eines Luftangriffs sind sie sich uneins. Im Moment ist diese Frage noch strittig, da sie erkennen, dass ein großer Krieg am Golf das, was von der taumelnden Regierung noch übrig ist, zu Fall bringen würde. Die beiden Strömungen teilen eine weitere Überzeugung: Wie die letzten drei – wenn nicht sogar vier – aufeinander folgenden amerikanischen Präsidenten ziehen sie es vor, das Regime der Mullahs tatsächlich zu stürzen – auch wenn die klassischen Neokonservativen, wie Obama, dieses Ziel unausgesprochen lassen.

Ein noch größeres Maß an Einheitlichkeit herrscht in Bezug auf Russland – schon vor dem Ukraine-Krieg. Sogenannte progressive Demokraten, R2P-Anhänger, Neokonservative aller Couleur, Kommunistenhasser der alten Schule, Ultranationalisten – sie alle prangern Russland als bedrohliche Gefahr für die amerikanischen Sicherheitsinteressen an. Putin persönlich wird als jemand gegeißelt, der zur Aggression in verschiedenen Formen neigt, um die amerikanische Position in Europa und im Nahen Osten zu untergraben. Als Reaktion darauf hat Washington seine NATO-Verbündeten in einer seit der Berlin-Krise in den 1960er Jahren nicht mehr gekannten Demonstration von Stärke und Kriegslust mobilisiert. All dies basiert auf einer erfundenen Darstellung der jüngeren Geschichte, einer ausufernden Fantasie und einer ausgeprägten Unkenntnis darüber, wer Putin ist und was er sagt.

China

Der Großteil dieses Aufsatzes wurde verfasst, bevor China Russland an der Spitze von Washingtons Feindesliste ablöste. Dadurch hat sich der strategische Kontext in mancher Hinsicht verändert – aber die politisch-psychologische Dynamik ist im Wesentlichen dieselbe geblieben. Hier ist der Grund dafür.

Erstens, was die Unterschiede betrifft, die zählen:

Es steht mehr auf dem Spiel. Die “Bedrohung” durch Russland wurde bisher in einem begrenzten geografischen Rahmen gesehen, der hauptsächlich Europa und den Nahen Osten betraf – in geringerem Maße. China stellt eine zivilisatorische Herausforderung dar. Die amerikanischen Eliten sehen uns in einem historischen Wettstreit um die globale Vorherrschaft. Wessen Werte, wessen Interessen, wessen Präferenzen werden die interdependente Welt prägen, in der wir alle leben werden? Tief in unserer nationalen Seele spüren die Amerikaner, dass der Tag des Jüngsten Gerichts bevorsteht, an dem unser Gründungsglaube an unsere vom Schicksal geschenkte Überlegenheit und Außergewöhnlichkeit bestätigt oder widerlegt wird.

Diese Dimension der amerikanisch-chinesischen Rivalität mag sie einzigartig machen. Die unmittelbaren, zwingenden Emotionen, die die Amerikaner empfinden, ähneln jedoch stark denen, die wir erlebten, als die große Bedrohung und unsere Furcht vom islamischen Terrorismus und dann von Russland ausging. Zum einen sind all diese Gefahren additiv und nicht einfach substitutiv. Noch wichtiger ist, dass die Gefühle der Verwundbarkeit und des Zweifels, die die amerikanische Psyche in der letzten Generation erschüttert haben, eher aus uns selbst kommen als aus bestimmten externen Quellen. Das ist die große Konstante.

Ockhams Rasiermesser

Die Denkweise des amerikanischen außenpolitischen Establishments über die Welt, ihre Herangehensweise an das Verstehen und Interpretieren von beobachteten Phänomenen, ist das Gegenteil von Occams Razor. Sie gehen implizit von archetypischen Formen aus, von denen das Spezifische eine Manifestation ist. Das Prinzip von Occam besteht darin, nicht überprüfbare Annahmen als irreführende Abstraktionen abzutun, die uns allzu leicht in die Irre führen können. Es lehnt a priori angenommene Universalien ab.

Die typische amerikanische Denkweise geht heute stark in die entgegengesetzte Richtung. Wir rühmen uns zwar als pragmatisches, bodenständiges Volk, aber wenn es um den Umgang mit dem Rest der Welt geht, sind wir alles andere als das. Wir beginnen mit dem Unmittelbaren, das unsere Aufmerksamkeit erregt. Unausweichlich schalten wir jedoch schnell einen Gang zurück, indem wir ihm breite, bereits vorhandene Bilder und Dispositionen überstülpen. Wir verlassen uns auf sie, um das Universum der beobachteten Erfahrung zu ordnen.

Um die Bedeutung und die Implikationen eines jeden Vorfalls für die amerikanischen Interessen zu definieren, ist eine gründliche Untersuchung des Hintergrunds, des Kontexts und der Vorgeschichte erforderlich. Die Ursache-Wirkungs-Ketten sind immer kompliziert – sowohl für den vorangegangenen Zeitraum als auch für die voraussichtlichen Auswirkungen. Dennoch besteht der Impuls, das Ereignis zu kategorisieren, indem man es in einen bestehenden Bezugsrahmen einordnet. Oft setzt dieser Impuls ein, noch bevor man die Fakten des Geschehens richtig erfasst hat. Diese Tendenz ist aus der Sicht der meisten menschlichen Verhaltenspsychologen verständlich. Schließlich sind wir nicht als Forscher, Analytiker oder disziplinierte Denker geboren. Wir leben mit mentalen Abkürzungen, die das phänomenologische Universum für uns abkürzen. Wenn wir jedoch von Staatsmännern und Diplomaten sprechen, denken wir an Personen mit außergewöhnlicher Verantwortung, die über entsprechende Fähigkeiten und Ausbildung/Erfahrung sowie ein ausgeprägtes Gefühl für Berufsethik verfügen. Nach diesen Maßstäben bleiben die Vereinigten Staaten weit hinter dem zurück, was erforderlich ist oder vernünftigerweise erwartet werden kann. Die Unterlagen liefern reichlich Beweise für diese Schlussfolgerung.

Man denke nur an die vorherrschende Haltung gegenüber China, Russland und dem Iran. Occam’s Razor ist nirgends zu sehen. Ganz im Gegenteil.

China ist Washingtons größte Sorge. Es ist ein potenzieller Anwärter auf die globale Vormachtstellung. Chinas wirtschaftliche und militärische Macht und seine eisernen Führungsqualitäten machen es zu einem Herausforderer für alles, was den Amerikanern lieb und teuer ist. Dazu gehören die bereits erwähnte eine Weltordnung unter Washingtons Oberhoheitsprojekt, die “Eskalationsdominanz” in jeder Region, die Verwirklichung der teleologischen Wahrheit westlicher Werte und – nicht zuletzt – der tief verwurzelte Glaube an den vom Schicksal verliehenen amerikanischen Exzeptionalismus, der das Fundament unseres kollektiven und individuellen Selbstwertgefühls bildet.

Folglich wird die strategische Bedeutung all dessen, was China tut, stark übertrieben – von der wachsenden Rolle von Huawei auf dem amerikanischen Markt für elektronische Technologie bis hin zum Bau von Militäreinrichtungen auf den umstrittenen Spratley-Inseln und der Pflege der Beziehungen zu den Salomonen im Südpazifik. Daher sind die Sandbänke und Riffe der Spratley-Inseln – und die melanesischen Kokosnusshaine – mit der gesamten Ladung an Bedeutungen beladen, die mit dem historischen chinesisch-amerikanischen Wettbewerb verbunden sind. Diese Verdichtung ergibt sich aus der kombinierten Kraft von zwei seltsam symbiotischen Denkweisen. Am einflussreichsten ist das Bestreben der Neokonservativen, das übergeordnete Ziel der totalen Hegemonie zu erreichen, indem sie die Ausbreitung der chinesischen Präsenz im Pazifikraum einschränken. Hinzu kommt die wachsende Befürchtung im Land, dass die Vormachtstellung der Vereinigten Staaten in der Welt ins Wanken gerät, das Gefühl, die nationale Stärke zu verlieren, die Vormachtstellung in Gefahr zu sein. Zusammen führen sie zu einer Vorliebe für die Suche nach eindeutigen Ergebnissen in einem relativ kurzen Zeitrahmen, die den optimistischen Glauben an den amerikanischen Exzeptionalismus bekräftigen.

Diese typisch amerikanische Herangehensweise an ihre Auslandsgeschäfte ist besonders linear. Allzu oft wird ein Ziel gesetzt, ohne dass seine eigentliche Bedeutung oder die Opportunitätskosten, die bei seiner zielstrebigen Verfolgung anfallen, angemessen berücksichtigt werden. Die Interessen und Belange anderer Akteure werden durch deren willkürliche Delegitimierung in Verbindung mit einer Aufblähung amerikanischer nationaler Interessen heruntergespielt. Dann wird eine direkte Linie von dem, was jetzt ist, zu dem, was man will, gezogen. Die Methoden, mit denen dies erreicht werden soll, werden dementsprechend als feststehend und gegeben angesehen. Eventualitäten für den Umgang mit unerwarteten Wendungen werden vernachlässigt. Daraus ergibt sich die starke Tendenz, mit den ursprünglichen Zielen und Mitteln weiterzumachen oder das Vorhaben ganz aufzugeben. Ersteres setzt sich normalerweise durch, bevor die Realität zum Letzteren zwingt. So war es in Afghanistan, im Iran, in Syrien und jetzt in der Ukraine/Russland. Das Gleiche gilt für den eskalierenden Wirtschaftskrieg gegen China. Die Folge ist, dass Washington sich immer wieder in die Ecke gedrängt sieht, die es selbst geschaffen hat.

Vor allem die selbsternannten Neokonservativen gehen beharrlich zum nächsten Missgeschick über, das sich aus ihrer unverrückbaren Weltanschauung ergibt und auf ihrer Agenda steht. Auf diese Weise kann der außenpolitische Apparat auch zwei Arten von lästigen Aktivitäten vermeiden: differenziertes Denken und geschickte Diplomatie. Wie man in den Korridoren der Macht oft hört: “Denken wir daran, dass es auch ein großes Risiko ist, Probleme zu sehr zu durchdenken.” Man deklamiert und rechtfertigt, man diskutiert nicht.

Es reicht jedoch nicht aus, einen eindimensionalen Plan zu entwerfen und ihn dann in der Annahme des Erfolgs in Gang zu setzen. Ein berühmter Philosoph hat gewarnt: “Jeder hat einen Plan, bis man ins Gesicht geschlagen wird.” Denn fast immer bekommt man einen Schlag ins Gesicht. Was zählt, ist, was Sie im Vorfeld getan haben, um die Wahrscheinlichkeit, getroffen zu werden, so gering wie möglich zu halten und wie stark, Ihre Notfallpläne und Ihre Anpassungsfähigkeit – diplomatisch und zu Hause. Wenn man diese Vorsichtsmaßnahmen nicht trifft, landet man dort, wo wir heute in der Ukraine sind.

Schlussfolgerungen

Die Gründer der Neokonservativen waren größtenteils nachdenkliche Menschen. Doch die Kristols, Podhoretzs, Jeanne Kirkpatricks, Elliott Abrams, Kagans und andere – die “harten” Pragmatiker – übernahmen bald die Kontrolle über die Bewegung – nach dem Vorbild der christlichen Kirche des 2. bis 4. Jahrhunderts, deren Zentrum in Rom lag. Der Aufschwung der Schutzverantwortung in den späten 1990er Jahren war eine Art protestantische Reformation, die sich vom ursprünglichen Idealismus des Glaubens inspirieren ließ. Auf der Ebene der Lehre hatte der Idealismus bis in die Obama-Jahre Bestand. Die Begegnung mit der Welt der profanen Macht öffnete eine Kluft zwischen den Grundsätzen der Lehre und der politischen Ethik der Macht, die sie bequemerweise als Pflicht zur Förderung der nationalen Interessen Amerikas darstellten. Dies ist genau die Denkweise, die Barack Obama in seiner Nobelpreisrede dargelegt hat.** Das Prinzip ist nicht nur verloren gegangen, es wurde diskreditiert. Die R2P ist heute nur ein weiterer Nebenfluss der großen chauvinistischen Strömung, die die Vereinigten Staaten jenseits von Logik und Vernunft in ihrem Streben nach einem Himmelreich auf Erden (globale amerikanische Hegemonie) vorantreibt, das nur in der verblendeten Vorstellung ihrer Anhänger existiert.

Das Wolfowitz-Credo beseelt fast alle: die klassischen Neokons, die Macho-Neokons und die rohen Neoimperialisten. Die wenigen Ungläubigen sind für den außenpolitischen Diskurs Amerikas irrelevant. Wer zu einem Engagement mit Teheran und einem Dialog mit Putin aufruft, wird als Ketzer gemieden – wie die Gnostiker und dann Cahors, nur dass sie zumindest Christus anerkannten, wenn auch als Abgesandten des wahren, verborgenen Gottes (amerikanischer Exzeptionalismus) und Satans (Putin/Khamenei), bevor sie ihre gerechte Strafe erhielten.

Diese historische Darstellung macht zwei bemerkenswerte Merkmale des gegenwärtigen Elitenkonsenses deutlich, der das Gepräge der Neo-Con/Wolfowitz-Vorlage trägt. Erstens: Die fast vollständige Eroberung des amerikanischen Bewusstseins gelang trotz einer beispiellosen Bilanz des Scheiterns – sowohl in der Analyse als auch im Handeln. Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Iran, Jemen, Somalia, Mali, Weißrussland, Venezuela, Bolivien – gekrönt von der Katastrophe in der Ukraine, die wir choreografiert haben (einschließlich der fatalen Fehleinschätzung Russlands). Zweitens hat die Biden-Administration so gut wie offiziell verkündet, dass wir uns nun einem umfassenden hybriden Krieg gegen einen chinesisch-russischen Block verschrieben haben – einem mächtigen Rivalen, der entstanden ist, weil wir alles Erdenkliche getan haben, um ihn zu fördern. Doch die außenpolitische Elite, die politische Klasse und die Öffentlichkeit haben die Nachricht von diesem titanischen Kampf kaum mit einem Augenzwinkern aufgenommen. Das Land hat sich auf einen verhängnisvollen Kurs begeben, in einem Zustand der Gedankenlosigkeit, hervorgerufen durch eine willensstarke Klientel von wahren Gläubigen, inspiriert von einem Dogma, das von Unwissenheit umhüllt ist und in verblüffender Inkompetenz betrieben wird.

Alles oder nichts: Hegemonie oder Armageddon. Ein logisches Ergebnis einer 40-jährigen Entwicklung. Übersetzt mit Deepl.com

Michael Brenner ist Professor für internationale Angelegenheiten an der Universität von Pittsburgh. mbren@pitt.edu

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...