Netanjahu gegen König Abdullah: Beziehung zwischen Israel und Jordanien auf dem Tiefpunkt Von Mohammad Ersan und Mustafa Abu Sneineh

Netanyahu vs King Abdullah: Israel and Jordan relationship hits low point Israeli and Jordanian ties hit another low point last week, after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu refused to approve the supply of water to Jordan as provided under the 1994 Wadi Araba peace agreement. Netanyahu’s decision to halt the transfer of water is part of tit-for-tat row between Israel and the Hashemite kingdom that has been ongoing since March.

Netanjahu gegen König Abdullah: Beziehung zwischen Israel und Jordanien auf dem Tiefpunkt

Die angespannten Beziehungen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern spiegeln zwei unterschiedliche sicherheitspolitische Ansätze im Nahen Osten wider



Von Mohammad Ersan und Mustafa Abu Sneineh

2. April 2021

Die Beziehungen zwischen Israel und Jordanien erreichten letzte Woche einen weiteren Tiefpunkt, nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sich weigerte, die im Wadi-Araba-Friedensabkommen von 1994 vorgesehenen Wasserlieferungen an Jordanien zu genehmigen.

Netanjahus Entscheidung, den Wassertransfer zu stoppen, ist Teil des seit März andauernden Streits zwischen Israel und dem haschemitischen Königreich.

Israels Entscheidung, den Besuch des jordanischen Kronprinzen Hussein bin Abdullah auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem am 10. März abzusagen, führte dazu, dass Amman Netanjahus Hubschrauber am nächsten Tag den Zugang zum jordanischen Luftraum verweigerte, als dieser auf dem Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate war.

Netanjahu hat keine Glaubwürdigkeit in den jordanischen Entscheidungskreisen, und die Kommunikationslinien mit ihm sind unterbrochen worden.

– Mohammad al-Momani,

Mitglied des jordanischen Senats

Netanjahu hatte sich unterdessen auf einen Fototermin mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, gefreut, in der Hoffnung, seine Chancen inmitten eines heftigen Wahlkampfes zu erhöhen. Obwohl Amman Netanjahu nach mehreren Stunden die Freigabe zum Durchfliegen seines Luftraums erteilte, entschied er sich, nicht in die VAE zu fliegen.

Am Freitag gab Jordanien eine Erklärung heraus, in der es Israel aufforderte, die täglichen Übergriffe israelischer Siedler auf das Al-Aqsa-Gelände unter dem Schutz israelischer Sicherheits- und Geheimdienstkräfte zu beenden.

Jordanien ist gemäß einem gemeinsamen israelisch-jordanischen Abkommen der Hüter der muslimischen und christlichen heiligen Stätten in Ost-Jerusalem.

Einige rechtsextreme Israelis fordern jedoch seit langem die Zerstörung des Al-Aqsa-Geländes – das ihrer Meinung nach an der Stelle errichtet wurde, an der einst der Zweite Jüdische Tempel stand -, damit an seiner Stelle ein Dritter Jüdischer Tempel errichtet werden kann.

König Abdullah bestieg den Thron 1999, während Netanjahu seit 1996 mit Unterbrechungen israelischer Ministerpräsident ist. Zuletzt trafen sich die beiden Staatsoberhäupter im Jahr 2018.

Gebrochene Linien

Netanjahu wurde von israelischen Medien als ein Dorn im Auge von König Abdullah beschrieben, und obwohl die jüngsten Spannungen zwischen zwei Führern in einer angespannten Region zu sein scheinen, spiegeln sie auch zwei unterschiedliche Ansätze für Sicherheit und Politik im Nahen Osten wider, sagen Analysten.

“Jeder andere israelische Premier als Netanjahu wäre besser für Jordanien”, sagte Mohammad al-Momani, ein Mitglied des jordanischen Senats und ehemaliger Minister, gegenüber Middle East Eye.

“Netanjahu hat keine Glaubwürdigkeit in den Entscheidungskreisen in Jordanien, und die Kommunikationslinien mit ihm sind unterbrochen worden. Er wird als Opportunist angesehen, der alles tun wird, um politisch am Leben zu bleiben, selbst wenn dies eine Krise verursacht und die bilateralen Beziehungen zu Jordanien verletzt.”

Der ehemalige stellvertretende Premierminister Jordaniens, Mamdouh al-Abadi, sagte gegenüber MEE, dass König Abdullah kein Vertrauen in Netanyahu habe und ihm gegenüber misstrauisch sei.

“Netanjahu ist ein Rechtsradikaler und glaubt nicht an die Zwei-Staaten-Lösung oder den Friedensprozess und hat eine expansionistische Sichtweise gegenüber Jordanien”, sagte er. “Er ist mit Jordanien gegen eine Ziegelmauer gelaufen, weil es die Annexion und den ‘Deal des Jahrhunderts’ von (Ex-US-Präsident) Donald Trump ablehnt.”

Einige von Netanjahus Verbündeten, wie die Koalition des religiösen Zionismus, treten für die Idee eines Groß-Israel und die volle israelische Kontrolle über die östlichen Berge des Jordantals ein, von denen sie glauben, dass sie Teil der biblischen Königreiche Judäa und Samaria sind.

Der religiöse Zionismus ist ein Schlüssel zu Netanjahus Versuchen, nach den Parlamentswahlen im letzten Monat eine Regierung zu bilden.

Laut dem israelischen Analysten Meron Rapoport war die Entscheidung Israels, den Besuch des jordanischen Kronprinzen in der Al-Aqsa-Moschee zu blockieren, Netanyahus Signal an seinen rechtsextremen Block, dass seine zukünftige Regierung die israelische Souveränität über das Gelände durchsetzen würde.

Lang andauernde Fehde

Netanjahus Konfrontation mit Jordanien reicht jedoch bis in die Regierungszeit des Vaters des jetzigen Monarchen, König Hussein, zurück, als dieser 1997 Mossad-Agenten beauftragte, den Hamas-Politbüroleiter Khaled Meschaal in Amman zu ermorden, bevor er sich dem Druck der USA beugte und ein Gegenmittel für das auf Meschaal verwendete Gift schickte.

Im Jahr 2017 tötete ein israelischer Wachmann in der israelischen Botschaft in Amman zwei jordanische Bürger. Der Wachmann wurde in einem geheimen Deal freigelassen, aber Netanjahu hieß ihn als “Nationalheld” zurück in Israel willkommen, was in Jordanien als Beleidigung für König Abdullah empfunden wurde.

Daoud Kuttab, ein Analyst für palästinensische Angelegenheiten, sagte gegenüber MEE, dass die lange Liste von Vorfällen König Abdullahs Misstrauen gegenüber dem israelischen Ministerpräsidenten erklärt.

“Bei zahlreichen Gelegenheiten hat Netanjahu Versprechen gebrochen, die dem König gemacht wurden, wie die Verhinderung des Eintritts jüdischer Siedler in die Al-Aqsa, die Übergabe von CCTV-Aufnahmen der Ermordung des jordanischen Richters Raed Zeiter im Jahr 2014 und die Nichteinhaltung des Versprechens, den israelischen Botschaftswächter, der zwei Jordanier getötet hat, zu untersuchen und zur Rechenschaft zu ziehen”, sagte Kuttab. “All diese Themen haben totales Misstrauen geschaffen.”

Demonstranten skandieren Parolen in der jordanischen Hauptstadt Amman am 15. Juli 2017 während einer Demonstration gegen die Schließung des Al-Aqsa-Moscheegeländes in Jerusalem

Demonstranten skandieren am 15. Juli 2017 in der jordanischen Hauptstadt Amman während einer Demonstration gegen die Schließung des Al-Aqsa-Moscheegeländes in Jerusalem durch Israel Slogans (AFP)

Historisch gesehen haben die Führer des rechtsgerichteten israelischen Likud, einschließlich Netanjahu, immer angespannte Beziehungen zu Jordanien gehabt, so Rapoport.

“Die Likud-Regierung ist nicht gut für Jordanien, egal wer an der Spitze steht”, sagte er gegenüber MEE. “Jordanien hatte bessere Beziehungen zu der israelischen Regierung, die von Führern der Arbeitspartei wie Shimon Peres und Yitzhak Rabin geführt wurde, und diese gute Beziehung geht zurück bis in die späten 1940er Jahre mit König Abdullah, dem Großvater von König Hussin. Vor 1948 wurde Golda Meir von David Ben Gurion zu einem Treffen mit König Abdullah geschickt, um ein Abkommen über die Aufteilung Palästinas zu erreichen.”

Rapoport fügte hinzu, dass es in den israelischen Beziehungen zu Jordanien zwei Denkschulen gibt. Die erste ist die des rechten Likud-Blocks, der Jordanien als “alternatives Heimatland” für die Palästinenser sieht, wo sie ihren Staat gründen könnten.

Israel-UAE-Abkommen: Wird Jordaniens Vormundschaft über die Al-Aqsa-Moschee betroffen sein?

Mehr lesen ”

“Das ist es, was Netanjahu glaubt. Für ihn sind die Spannungen mit Jordanien nicht persönlich, sie sind Teil eines breiteren strategischen Ansatzes”, sagte Rapoport. “Er lehnt einen palästinensischen Staat im Westjordanland und im Gazastreifen ab und sieht Jordanien als die Lösung dafür.”

Rapoport argumentierte, dass diese Ansicht Netanjahu dazu veranlasste, die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) und Jordanien zu umgehen, als er im letzten Jahr Normalisierungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Sudan und Marokko unterzeichnete und versuchte zu beweisen, dass er mit arabischen Staaten Frieden schließen kann, ohne den Weg über die Palästinenser oder Jordanien zu gehen.

Die andere israelische Herangehensweise an die Beziehungen zu Jordanien ist eine sicherheitszentrierte, fügte Rapoport hinzu, die Amman als lebenswichtig für Israels Sicherheit und als Eckpfeiler für seine Stellung in der Region sieht.

Jordanien teilt sich eine 335 km lange Grenze mit Israel und dem besetzten Westjordanland. In den 1960er Jahren operierten Guerillakämpfer der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) hauptsächlich im Jordantal und verübten bewaffnete Angriffe auf israelische Siedlungen, bevor Jordanien die PLO Anfang der 1970er Jahre nach gewaltsamen Zusammenstößen mit jordanischen Truppen zwang, ihr Hauptquartier in den Libanon zu verlegen.

Seitdem hat Jordanien seine Grenze zu Israel gesichert, und seine Rolle wird von Israels militärischem Establishment immer noch mehr geschätzt als vom politischen Apparat.

“Die Beziehung zu Jordanien wird immer vom israelischen Militär und Geheimdienst geführt. Es wird als Pufferzone zum Irak und Iran gesehen, und für das Sicherheitsestablishment ist es der Eckpfeiler ihres strategischen Denkens”, sagte Rapoport.

“Auf der anderen Seite ist Netanjahu sehr misstrauisch gegenüber dem Sicherheitsestablishment und sieht es als einen tiefen Staat, der darauf drängt, Friedensabkommen mit Palästinensern und Jordaniern zu unterzeichnen, und er will die Macht weg von (der Armee) zum Büro des Premierministers verlagern.”

Das Militär und der Geheimdienst sind Jordaniens Lobby innerhalb Israels. Daher fühlen sich die Jordanier im Umgang mit dem Sicherheitsestablishment wohler als mit Netanjahu.

– Meron Rapoport, Analyst

Letztes Jahr verschob Israel einen Plan, zwei Drittel des Westjordanlands zu annektieren, darunter auch das Jordantal, ein Gebiet, das reich an Wasser und Mineralien ist.

König Abdullah brüskierte damals Aufrufe von Netanjahu und sagte dem Spiegel im Juni, dass eine Annexion zu einem “massiven Konflikt” und der Annullierung oder dem Einfrieren des bahnbrechenden Wadi-Araba-Friedensvertrags von 1994 zwischen Jordanien und Israel führen könnte.

Im Februar tauchten Berichte auf, dass König Abdullah sich heimlich mit dem ehemaligen israelischen Armeegeneral Benny Gantz, Netanjahus politischem Rivalen und Gründer der Blau-Weiß-Allianz, getroffen hatte.

“Das Militär und der Geheimdienst sind Jordaniens Lobby in Israel. Daher fühlen sich die Jordanier im Umgang mit dem Sicherheitsestablishment wohler als mit Netanjahu”, sagte Rapoport.

Nach einer weiteren Wahl in Israel bleibt abzuwarten, ob Netanjahu Ministerpräsident bleiben wird – denn der israelische Regierungschef sieht sich vor Gericht einem Korruptionsvorwurf ausgesetzt. Aber sollte er es schaffen, seine Macht zu sichern, gibt es wenig Hoffnung, dass sich die Beziehungen zwischen Amman und seinem Nachbarn verbessern werden. Übersetzt mit Deepl.com

