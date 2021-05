Bild: MiddleeastEye

Netanjahu wird keine Fußnote in der israelischen Geschichte sein

Von Gideon Levy

06.05.2021Die Zeit ist reif für eine Bilanz – eine vorläufige, keine endgültige: Benjamin Netanjahu wird nicht als Fußnote in der israelischen Geschichte in Erinnerung bleiben. Im Gegensatz zu dem, was seine vielen Kritiker behaupten, wird er ein ganzes Kapitel bekommen, und es wird nicht nur schlecht sein. Vielleicht ist seine Zeit schon vorbei, vielleicht auch noch nicht, aber an diesem Punkt können wir die Spuren, die er hinterlassen hat, einschätzen, sowohl im Guten als auch im Schlechten.

Seinen Anhängern muss man sagen, dass er Schaden angerichtet hat. Seinen Kritikern muss man sagen, dass er Schaden angerichtet hat: In erheblichem Maße hat er auch beigetragen. Das muss man ehrlich anerkennen, auch wenn man dadurch zu einem eindeutigen “Bibiisten” wird.

Er wird keine Fußnote in der israelischen Geschichte sein, weil er das Gesicht des Landes verändert hat. Seine größte Leistung, eine katastrophale, ist, dass er die palästinensische Frage komplett von der Tagesordnung genommen hat – in Israel und in der ganzen Welt. Das Spiel ist aus. Die Palästinenser sind ihrem Schicksal überlassen worden, zumindest für den Moment. Netanjahu ist dafür maßgeblich verantwortlich.

> Aus der Sicht des rechten Flügels und der Siedler ist das eine große Errungenschaft. Seine zweite, viel mehr beeindruckende Errungenschaft ist die dramatische Verringerung des Blutvergießens zwischen den beiden Völkern in den letzten zwölf Jahren an der Spitze: ein Krieg, unnötig und kriminell, wie alle vorherigen in Gaza, aber nicht mehr als das. Es waren keine Jahre des Friedens, aber auch keine Jahre des Krieges.

Premierminister Benjamin Netanjahu erhält eine Dosis des Coronavirus-Impfstoffs.

Man kann nicht ignorieren, dass Netanjahu einer der umsichtigsten Premierminister in der Anwendung von militärischer Gewalt gewesen ist. Umgeben von Kriegstreibern in Politik und Medien, die ihn, wie es ihre Gewohnheit ist, zu Angriffen angestachelt haben, hat Netanjahu den Fuß auf der Bremse gehabt. Sie haben gesagt, er sei ein Feigling – das ist ein weiterer Beweis dafür, dass Israel mehr Feiglinge und weniger Angeber braucht.

Er ist kein Mann des Friedens, aber er ist nicht kriegslüstern. Das ist keine geringe Leistung in einem Land, das Menschen des Friedens hatte, die schreckliche Mengen an Blut vergossen haben, für nichts.

Seine größte Sünde ist natürlich sein persönliches Verhalten, das jetzt Gegenstand eines Korruptionsprozesses ist. Netanjahu tut alles, um sich seinem Prozess um jeden Preis zu entziehen, und dafür muss er zur Rechenschaft gezogen werden, aber die Berichte über die Zerstörung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind verfrüht und übertrieben.

Dennoch, wenn die Räder der Justiz und der Regierung in Gang gesetzt werden, um die jüdische Vorherrschaft aufrechtzuerhalten, ist es ein bisschen schwer, über den ernsten Schaden schockiert zu sein, den Netanyahu der am meisten verdrehten Demokratie im Nahen Osten zugefügt hat.

Der Schaden, den er in seinem verzweifelten Kampf angerichtet hat, ist allesamt reparabel. Der Schaden, den die jüdische Vorherrschaft verursacht hat, ist es nicht. Natürlich ist die derzeitige Aussicht auf eine fünfte Knessetwahl völlig verrückt und das Produkt von Netanyahus unerträglichem Beharren auf seinem Verbleib im Amt, aber er hat viele Unterstützer und das Gesetz hat ihm das erlaubt.

Dieser eloquente und beeindruckende Staatsmann hat sich mit einem rückgratlosen Haufen von Ja-Sagern umgeben, in einem Ausmaß, wie es noch nie zuvor in einer israelischen Regierung vorgekommen ist, aber die Schuld und Schande liegt viel mehr bei ihnen als bei ihm. Er hat Abkommen mit mehreren arabischen Ländern unterzeichnet; man mag Zweifel daran haben, ob sie realitätsverändernd sind, aber sie können nicht heruntergespielt werden, wie es das Friedenslager tut.

Er hat Israels Araber zu legitimen Spielern im Spiel der Politik gemacht, auch wenn er dies aus zynischen Motiven heraus tat. Es ist eine Tatsache, dass das Lager der Veränderungsbefürworter nie den Mut aufgebracht hat, so zu handeln, wie er es getan hat. Netanyahu, der die israelische Politik ganz in seinen Schatten gestellt hat – man ist entweder für ihn oder gegen ihn – hat die Heuchelei und Ideenlosigkeit des Anti-Netanyahu-Lagers entlarvt.

Netanjahu hat den Bemühungen im Kampf gegen das iranische Atomprogramm geschadet, aber dieser Schaden ist jetzt von den Amerikanern wunderbar repariert worden. Jedenfalls hat er sich nicht getraut, gegen den Iran in den Krieg zu ziehen, sondern hat nur gegen Teheran gehetzt, und das wird jetzt offenbar auf Befehl der USA aufhören.

Was vor allem hell leuchten wird, ist seine eindrucksvollste Errungenschaft: Israels Impfkampagne gegen das Coronavirus. Er hat in der Öffentlichkeit nicht die volle Anerkennung erhalten, die er verdient. Ist es wirklich passiert oder war es ein Traum? Das Leben in Israel wurde lange vor dem Rest der Welt wieder in Gang gebracht, und die Israelis nehmen es als selbstverständlich hin.

Es ist fast verlockend zu sagen, dass er allein dafür eine weitere Amtszeit als Premierminister verdient, aber dann kommt alles andere in den Sinn und bringt uns zurück zu dieser Zwischenbilanz. Er ist nicht der Messias und Erlöser, den seine Bewunderer in ihm sehen, aber er ist sicherlich nicht der schreckliche Satan, als den ihn seine Gegner dargestellt haben. Übersetzt mit Deepl.com