Während in Berlin Palästinensern verboten wurde zum Nakba Gedenktag zu demonstrieren, marschierten im “jüdischen Staat”, der “einzigen Demokratie” im Nahen Osten”, die zionistischen Faschisten und Rechtsextremisten, mit Regierungsunterstützung und schrieen “Tod den Arabern“. Evelyn Hecht-Galinski



Netanyahu’s Likud embraces “Death to the Arabs” rally Israel’s annual “Death to the Arabs” religious nationalist spectacle in Jerusalem’s Old City on Thursday featured harassment and assaults against Palestinians and journalists by both participants and police. Marchers chanted genocidal slogans such as “we will burn your village” and “I will avenge one of my two eyes from Palestine, may their name be erased.”

Netanjahus Likud begrüßt die “Tod den Arabern” Kundgebung

von Maureen Clare Muphy

19. Mai 2023

Religiöse Ultranationalisten versammeln sich am 18. Mai vor dem Damaskustor in der Altstadt von Jerusalem. Saeed Qaq SOPA Images

Bei Israels jährlichem religiös-nationalistischem Spektakel “Tod den Arabern” in der Jerusalemer Altstadt kam es am Donnerstag zu Schikanen und Übergriffen auf Palästinenser und Journalisten, sowohl seitens der Teilnehmer als auch der Polizei.

Die Demonstranten skandierten völkermörderische Slogans wie “Wir werden euer Dorf niederbrennen” und “Ich werde eines meiner beiden Augen aus Palästina rächen, möge ihr Name ausgelöscht werden”.

Mit deutlichem amerikanischen Akzent,

“Wir werden euch alle töten, alle, jeden einzelnen, wir werden euch alle töten” https://t.co/JGYKjvGgzW

– Lamis Deek لميس ديك (@Lamis_Deek) May 18, 2023

Die Veranstaltung, die offiziell als Kundgebung zum Jerusalem-Tag angekündigt ist, soll die gewaltsame Übernahme des Ostteils von Jerusalem durch Israel nach dem Krieg von 1967 und die anschließende Besetzung und illegale Annexion feiern.

Palästinenser werden gezwungen, ihre Geschäfte zu schließen, und ihre Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt, um den Demonstranten Platz zu machen, die in den letzten Jahren für ihre rassistischen, antipalästinensischen Gesänge bekannt geworden sind, mit denen sie die jüdische Vorherrschaft über die gesamte Stadt behaupten wollen.

Alle Geschäfte am Damaskus-Tor wurden von den Besatzungstruppen geschlossen (sie wurden angewiesen, nach 14.00 Uhr geschlossen zu bleiben), und die marschierenden Jugendlichen schüchtern die Ladenbesitzer ein, indem sie mit offenem Mund “Schließt eure Tür” rufen. pic.twitter.com/z2RNGMvcE1

– Jalal (@JalalAK_jojo) May 18, 2023

In diesem Jahr fand der Marsch wenige Tage nach einem Waffenstillstand statt, der einen fünftägigen israelischen Überraschungsangriff auf den Gazastreifen beendete, bei dem 33 Palästinenser in der Küstenenklave ums Leben kamen.

Während der Eskalation wurden eine israelische Frau und ein palästinensischer Arbeiter aus dem Gazastreifen durch Raketen getötet, die aus dem Gebiet als Reaktion auf eine Reihe von Attentaten auf prominente Mitglieder der Widerstandsgruppe Islamischer Dschihad abgefeuert wurden.

Israel setzte die Veranstaltung in Jerusalem fort, obwohl ihre Absage eine der ursprünglichen Waffenstillstandsbedingungen des Islamischen Dschihad war. Premierminister Benjamin Netanjahu hielt an dem Marsch und seiner provokativen Route durch das muslimische Viertel der Altstadt fest, obwohl die Regierung Biden Druck ausübte, die Route zu ändern, um nicht den Eindruck zu erwecken, er würde einen Kompromiss mit dem palästinensischen Widerstand eingehen.

Der Marsch drohte, die ohnehin schon instabile Lage weiter zu destabilisieren.

Der Flaggenmarsch war ein Katalysator für den Krieg im Mai 2021 im Gazastreifen, bei dem mehr als 250 Palästinenser in dem belagerten Gebiet und 12 Menschen in Israel ums Leben kamen.

Während die Veranstaltung in diesem Jahr ohne eine dramatische Eskalation verlief, mussten die Palästinenser die zunehmende rassistische Gewalt ertragen, die in der Stadt an der Tagesordnung ist.

Journalisten angegriffen

Nach Angaben der Tel Aviver Tageszeitung Haaretz kam es zu Zusammenstößen zwischen jüdischen Demonstranten und palästinensischen Einwohnern, bevor der Marsch die Altstadt von Jerusalem erreichte.

Die Zeitung fügte hinzu, dass “bei einem Vorfall die verbalen Beleidigungen der jüdischen Teilnehmer in Schubsereien und körperliche Angriffe gegen die Palästinenser umschlugen. Ein Bewohner wurde zu Boden gestoßen und kurz geschlagen; die Polizei griff ein und trieb die beteiligten Palästinenser auseinander.

Die Demonstranten griffen auch Journalisten an, darunter einen Korrespondenten von Haaretz. Auch die Polizei griff Journalisten an, darunter einen Fotografen von Haaretz und den CNN-Korrespondenten Ben Wedeman.

Der Nahost-Korrespondent der BBC, Tom Bateman, berichtete, dass Journalisten am Damaskustor mit Geschossen beworfen wurden:

Vor dem Einmarsch israelischer Extremisten in die al-Aqsa wurde der palästinensische Gemeindeleiter Fakhri Abu Diab von der Polizei angegriffen, als er dem israelischen Nachrichtensender Ynet ein Live-Telefoninterview gab:

זה עוד לא קרה לנו, באמצע ריאיון עם פחרי אבו דיאב (מתפלל באל אקצא) מגיע שוטר ופשוט מעיף לו את הטלפון, סתם, בלי סיבה נראית לעין. @ynetalerts @attilus @10elilevi @IL_police pic.twitter.com/6rpzbqsg9v

– nir (shoko) cohen (@shoko21211) May 18, 2023

Die Polizei warf Abu Diabs Telefon auf den Boden, so dass es zerbrach, und zwang ihn, das Gelände der al-Aqsa-Moschee zu verlassen und nicht mehr in die Altstadt zurückzukehren, berichtete die Zeitung The Guardian.

Haaretz berichtete, dass während der Kundgebung und des Marsches “Hunderte gefilmt wurden, wie sie in der Nähe des Damaskustors – dem östlichen Eingang zum muslimischen Viertel der Altstadt und einem Zentrum des palästinensischen kulturellen und sozialen Lebens – ‘Tod den Arabern’ und ‘ein Jude ist eine Seele, ein Araber ist der Sohn einer Hure’ riefen”.

In diesem Jahr nahmen mehrere israelische Parlamentsabgeordnete und einige Minister des Kabinetts an dem Marsch teil, darunter der extremistische Finanzminister Bezalel Smotrich:

Auch der ukrainischstämmige Yuli Edelstein, ein Abgeordneter von Netanjahus Likud-Partei, war dabei:

الإعلام العبري: “ما يسمى رئيس لجنة الخارجية والأمن في “الكنيست” يولي إدلشتاين يشارك في “مسيرة الأعلام التهويدية” بالقدس المحتلة”. pic.twitter.com/4D6FVjp6wg

– القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 18, 2023

Yizhak Kroizer, ein Parlamentsabgeordneter, der der Partei Jüdische Kraft des Ministers für öffentliche Sicherheit Itamar Ben-Gvir angehört, sagte, bei der Veranstaltung gehe es darum, “die Souveränität auf alle Teile Jerusalems anzuwenden.”

Ben-Gvir, der für die israelische Polizei zuständig ist, kam mit einer Polizeieskorte am Damaskustor an, um an dem Marsch teilzunehmen.

CNN berichtete, dass “einige der Demonstranten skandierten: ‘Wer ist hier? Der Premierminister ist hier’, was darauf hindeutet, dass sie glauben, dass Ben-Gvir und nicht Premierminister Benjamin Netanjahu die israelische Regierung kontrolliert.”

Israel Katz, der Energieminister, der Netanjahus Likud-Partei angehört, nutzte die Gelegenheit, um Yahya Sinwar, dem Führer der Hamas im Gazastreifen, mit der Ermordung zu drohen.

Zuvor, so berichtete die Times of Israel, hatten Abgeordnete des Likud und der Jüdischen Kraft eine provokative Führung durch den Al-Aqsa-Moschee-Komplex mit rund 1.200 Juden unternommen. Einige von ihnen beteten öffentlich und verstießen damit gegen die Status-quo-Vereinbarungen an der heiligen Stätte.



Verunsicherung

Das gewalttätige Spektakel offenbart sowohl die Unsicherheit des zionistischen Projekts in Palästina als auch die rassistische Gewalt, die den Kern dieses Projekts bildet.

Ich will euch Siedlern nicht in die Parade fahren, aber wenn ihr Tausende von Soldaten und Geheimdienstagenten braucht, um jeden Aspekt des Lebens in der Stadt zu unterdrücken, damit ihr mit euren faschistischen Fahnen marschieren könnt, dann ist es nicht eure Stadt. Ihr seid Besatzer. pic.twitter.com/yEgX5yo40r

– Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) May 18, 2023

#Israel75 🥰 pic.twitter.com/nfhmZ8fOZM

– Jalal (@JalalAK_jojo) May 18, 2023

Israels Politik gegenüber den Palästinensern in Jerusalem zielt auf eine demografische Entwicklung ab, um eine jüdische Mehrheit in der Stadt zu gewährleisten, wobei es alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzt: Siedlungsbau, Vertreibung der Palästinenser aus ihren Häusern, Entzug der palästinensischen Aufenthaltsrechte, Abriss von Häusern usw.

Das Gelände der Al-Aqsa-Moschee, das für die palästinensische Identität von zentraler Bedeutung ist, steht im Mittelpunkt des Interesses der israelischen Extremisten, die die absolute jüdische Vorherrschaft vom Jordan bis zum Mittelmeer anstreben.

Die so genannte Tempelbewegung, die Unterstützer im israelischen Parlament und im religiösen Establishment hat, versucht, die Zahl der Juden, die das Gelände der al-Aqsa-Moschee, eine der heiligsten Stätten der Muslime, besuchen, zu erhöhen.

Die Aktivisten der Tempelbewegung streben letztlich die Zerstörung des Felsendoms an, der sich ebenfalls auf dem Moscheegelände befindet, und den Bau eines jüdischen Tempels an seiner Stelle.

Die israelische Antikenbehörde hat vor kurzem eine Zeichnung eines künftigen jüdischen Tempels auf dem Gelände von al-Aqsa veröffentlicht, um den Bibeltourismus zu fördern.

Die Kollegen von @EmekShaveh veröffentlichen diese Illustration der israelischen Altertumsbehörde, die den *zukünftigen* jüdischen Tempel (mit Autos und Bussen, die die Gläubigen transportieren) auf

al-Ḥaram al-Sharīf #Jerusalem. Abgesehen von der besitzergreifenden Rolle, die die israelischen Behörden bei… https://t.co/I3oieLZxqs

– Itay Epshtain (@EpshtainItay) May 17, 2023

Die israelisch kontrollierte Stadtverwaltung von Jerusalem hat in Zusammenarbeit mit anderen staatlichen Stellen und der Siedlergruppe Elad den Abriss palästinensischer Häuser in Silwan, einem Viertel nahe der Jerusalemer Altstadt, vorangetrieben, um einen nach dem biblischen König David benannten Themenpark zu errichten.

🧵Thread.

Siedler übernehmen unser Land in Wadi Al-Rababa, Silwan. Die Übernahme wird hauptsächlich von der Siedlerorganisation Elad (auch bekannt als City of David) und der so genannten israelischen “Naturbehörde”, einer Tarnorganisation der Siedler im besetzten Jerusalem, geleitet.

📸 13.5.2023, Wadi Al-Rababa pic.twitter.com/F2tkak6xvz

– Jalal (@JalalAK_jojo) May 17, 2023

Wer war an der Übernahme unseres Landes im Wadi Al-Rababa beteiligt? Eine ganze Reihe von israelischen Institutionen. Hier ist eine Liste von fast 10 Institutionen, unterstrichen: pic.twitter.com/L61UgMdFvX

– Jalal (@JalalAK_jojo) May 17, 2023

Auch wenn der Widerstand im Gazastreifen, wo am Donnerstag entlang der Grenze zu Israel Proteste stattfanden, keine Reaktion hervorrief, könnten der Marsch zum Jerusalem-Tag und die extremistische Bewegung, die er repräsentiert, eine solche hervorrufen.

Palästinenser protestieren am 18. Mai östlich von Gaza-Stadt entlang des Grenzzauns zu Israel gegen den jährlichen israelischen Flaggenmarsch zum Jerusalem-Tag. Mohammed Dahman APA-Bilder

Basim Naim, Leiter der Hamas-Abteilung für politische und auswärtige Beziehungen, erklärte gegenüber Al Jazeera vor der diesjährigen Kundgebung zum Jerusalem-Tag, dass die zunehmende Macht der israelischen extremen Rechten zu gefährlichen Entwicklungen wie der Erstürmung des muslimischen Viertels in der Altstadt und dem Versuch, durch die Al-Aqsa zu marschieren, geführt habe.

“Die Hamas ist nicht an einer Eskalation interessiert. Aber wenn es um Jerusalem geht, um al-Aqsa, um [die] zentrale Säule der palästinensischen Sache … sind wir bereit, bis zum Ende zu gehen … und alles zu opfern, was wir können”, fügte Naim hinzu.

Naim beschuldigte die derzeitige israelische Regierung, “den gesamten Konflikt in eine religiöse Ecke zu stellen”, die “auf andere Länder übergreifen” könne.

“Es ist kein Konflikt zwischen Gaza und Israel – es ist ein Konflikt zwischen Palästinensern überall und Israel”, sagte Naim. “Und wenn es um die heiligen Stätten geht, bedeutet das, dass man Millionen und Abermillionen von Muslimen für denselben Konflikt rekrutiert.”

Eine Umwandlung “eines politischen Konflikts in einen religiösen”, so Naim, wäre “sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich zu lösen”. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …