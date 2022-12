Neues Jahr des ewigen Krieges von Kurt Nimmo .

New Year of Forever War It’s not looking good out there, not for the New Year. It looks like we are about to enter, or have already entered, the point of no return in the forever war. It’s more than one war, although the big one now is Ukraine. Belarus shot down one of Kyiv’s drones.

Neues Jahr des ewigen Krieges



Für immer, weil es immer Widerstand gegen den neoliberalen Albtraum geben wird.



von Kurt Nimmo



30. Dezember 2022

Es sieht nicht gut aus da draußen, nicht für das neue Jahr.

Es sieht so aus, als stünden wir kurz davor, den Punkt ohne Wiederkehr im ewigen Krieg zu erreichen, oder haben ihn bereits erreicht.

Es ist mehr als ein Krieg, auch wenn der große Krieg jetzt die Ukraine ist.

Weißrussland hat eine Drohne von Kiew abgeschossen. Es sucht nach einem Vorwand, um Truppen auf die Ukraine zu werfen. Kürzlich wurden in den sozialen Medien Videos von mehreren Zugladungen mit Panzern, Militärfahrzeugen und Kriegsmaterial gepostet, die in Richtung Grenze unterwegs waren.

Die Russen haben geschworen, die USG-NATO-Waffen, die den Konflikt anheizen, abzufangen und zu beseitigen.

Es sieht so aus, als würde dieser Konflikt noch lange andauern. Es wird so lange dauern, bis der eine oder andere an seine Grenzen stößt. Dann sind alle Wetten ungültig. Russland wird angeblich in die Ecke gedrängt, wie die Medien der Kriegspropaganda immer wieder behaupten, denn wirksame Lügen brauchen Wiederholung, wie schon Hitler und der Nazi-Propagandist Joseph Goebbels wussten.

In der Zwischenzeit haben die Israelis die Gelegenheit genutzt, um die bisher rechteste Regierung einzusetzen, die von Bibi Netanjahu zusammengeschustert wurde, dem Mann, der unter einer ständigen dunklen Wolke der Korruption steht. Es handelt sich um eine Koalition zionistischer Siedlertypen, die entschlossen sind, das Westjordanland zu annektieren. Mit anderen Worten, die Palästinenser weiterhin zu vertreiben, d. h. sie ethnisch zu säubern, die Nakba zu begehen, die Kultur und das Erbe zu zerstören, ganze Dörfer auszulöschen, Brunnen zu vergiften und Millionen von Menschen zu Flüchtlingen zu machen – ein Plan, der vor Jahrzehnten ausgeheckt und koordiniert wurde, als der israelische Staat 1948 auf gestohlenem Land gegründet wurde. Das ist die nicht ganz so verborgene Agenda der rechtsradikalen Zionisten in Israel. Hätten die Menschen in Israel sie nicht gewählt, würden sie am Ende trotzdem regieren. Wahlen sind im Grunde bedeutungslos. Die zionistische Agenda steht an erster Stelle und hat Vorrang vor der Sicherheit und dem Wohlergehen der Bürger. Sie ist der Kern, die eigentliche Kernideologie des israelischen Staates – völkermörderischer Rassismus, ethnische Säuberungen, die Ermordung von Kindern und Journalisten, die Schaffung einer zionistischen Herrenrasse, die den unglücklichen Nicht-Juden einen Status zweiter und dritter Klasse aufzwingt. Nichts davon wird in den Konzernmedien erwähnt.

Der größte Teil der Welt erkennt an, dass Israel ein Apartheidstaat ist, in dem Nicht-Juden, insbesondere palästinensische Araber, eine verhasste und verachtete Unterklasse sind. Jahrzehntelang hat die US-Regierung Israels langsame (und jetzt schamlos an Fahrt gewinnende) Beseitigung der arabischen Bevölkerung in Jerusalem und jetzt auch im Westjordanland, bald mit vollständiger Annexion, unterstützt.

Eine Abstimmung darüber wird es nicht geben, nicht so wie auf der Krim, in Donezk und Luhansk. Selbst die arabischen Beduinen in der Negev-Wüste werden schikaniert, geschlagen und bedroht. Sie haben eine der höchsten Geburtenraten der Welt, und das macht dem zionistischen Israel eine Heidenangst. Es ist eine demographische Bombe, die Israel verzweifelt versucht, kurzzuschließen.

Der serbische und albanische Stammeswahnsinn, der seit dem 13. Jahrhundert nachhallt, droht zu explodieren – ein weiterer wunden Punkt auf Europas geerbtem postsowjetischen Unterbauch. Mit der Ermordung eines hohen Mitglieds der herrschenden Elite und seiner Frau in Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, in der Nachbarschaft des Kosovo, vor mehr als hundert Jahren ist die Lektion über den imperialen Ehrgeiz Österreich-Ungarns und seiner kriegslüsternen, verschwörerischen Nachbarn verloren. Es ist der Geburtsort des ersten wirklich grausamen, mechanisierten und artillerielastigen Krieges der Geschichte, in dem Millionen Menschen auf grausame Weise durch Bomben, Kugeln, Gas, Witterungseinflüsse und Krankheiten getötet wurden.

Nur wenige sind beunruhigt. Einige jedoch sind besorgt über den Krieg, über den Atomkrieg. In allen Umfragen ist man sich einig, dass es ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland geben sollte. Aber die US-Regierung ignoriert alle Bitten, macht weiter und diktiert, dass es keine Verhandlungen gibt. Kein Friedensabkommen. Zelenskyy muss entscheiden, ob es zu Verhandlungen kommen soll, so verkündet Antony Blinken, der Außenminister von Biden. Im gleichen Atemzug erklärt er der Welt, dass es hier darum geht, Russland zu “schwächen”. Ein Beispiel dafür, wie das funktioniert, sind der Irak, Syrien und Libyen. Nicht so sehr erobern, sondern in Schutt und Asche legen. Sorgen Sie dafür, dass es keine ernsthaften Konkurrenten gibt.

Es herrscht ein wahnhafter Glaube, der durch erfundene Propagandamedien angeheizt wird. Die Ukraine ist am Gewinnen. Russland wird auf gebeugten Knien am Verhandlungstisch ankommen, gedemütigt, sich dem obersten Hegemon der Welt, der US-Regierung, der Muskelmaschine für die Finanz- und transnationale Konzernelite, ergeben, die jetzt vorgibt, wach zu sein, eine weitere zweckmäßige PR-Unaufrichtigkeit mit vorhersehbaren negativen Folgen. Putin wird mit Kriegsverbrechen konfrontiert werden und vielleicht wie Slobodan Milošević im Gefängnis sterben (es wird Gift vermutet). Das ist völliger Blödsinn, schlimmste Propaganda.

Nordkorea, Südkorea. Drohnen überqueren die Grenze. Südkorea wird 440 Millionen Dollar in die Hand nehmen, um Nordkoreas Drohnen daran zu hindern, in seinen Luftraum einzudringen. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol hat Militärübungen angeordnet. Auf der sechsten erweiterten Plenartagung des 8. Zentralkomitees der Partei versprach Nordkoreas Kim Jong Un, das isolierte kommunistische Land weiter zu militarisieren. Außerdem versprach er “mutige militärische Schritte” gegen Japan, dessen militärische Aufrüstung er mit der des japanischen Kaiserreichs vor dem Zweiten Weltkrieg verglich.

Ach ja, damit ich es nicht vergesse. Iran. Er soll bombardiert werden. Mehr denn je. Israel ist bereit, ungeduldig. Die US-Regierung und Israel haben Kriegsübungen abgehalten, eine Übung, um den Iran mit JDAMs zu bombardieren und unzählige Menschen zu töten, möglicherweise sogar eine nachbarschaftliche oder globale Nuklearkatastrophe auszulösen, wenn Reaktoren und Anreicherungsanlagen in die Luft gesprengt werden.

Wenn die US-Regierung und Israel etwas bewiesen haben, dann, dass man nicht nur in ein Land einmarschiert, sein Militär besiegt und seine Führer tötet, sondern auch seine Infrastruktur zerstört, sein Volk sanktioniert und unterernährt. Das Verfahren ist biblisch und mittelalterlich. Er erhält Dringlichkeit durch die ständige Behauptung, Putin stehe kurz davor, die Welt mit Atomwaffen zu versorgen.

Es wird behauptet, der Iran habe Atomwaffen. Nur, dass er keine hat. Geheimdienste haben immer wieder festgestellt. Der Iran hat keine Bombe hergestellt, er plant nicht, eine Bombe zu bauen, und er hat gesagt, dass er Atombomben für irreligiöse Monstrositäten hält. Selbst wenn das eine Lüge ist, hat der Iran keinen logischen Grund, Israel zu bombardieren, wohl wissend, dass es durch die vereinten Kräfte der US-Regierung, Israels und wahrscheinlich der NATO in einen radioaktiven Parkplatz verwandelt werden würde.

Der Iran braucht eine Bombe. Atombomben verändern das Spiel. Sie vermitteln den Gegnern auf dramatische Weise den Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden, frei von dem neoliberalen Albtraum.

Der Iran ist von allen Seiten von einer atomar aufgerüsteten US-Regierung umgeben. Im Norden von einem atomar bewaffneten Israel, obwohl Israel über seine Atomwaffen lügt. Nur wenige erwähnen die israelischen Nuklearanlagen in der Negev-Wüste (Dimona). Es ist nicht auszuschließen, dass, wenn Israel den Iran angreift, wie es ständig und lautstark verspricht, der Iran seinerseits Israels nicht deklarierte Atomwaffen ins Visier nehmen wird.

Israels Samson-Option besteht darin, jeden überall mit Atomwaffen zu bestücken. Sie wird als Verschwörungstheorie abgetan.

Der Iran ist der Bösewicht. Seine bloße Existenz bedroht den designierten Hegemon des Nahen Ostens, das winzige Apartheid-Israel. Das Land hat sich geweigert, sich dem neoliberalen Moloch zu unterwerfen.

Alle Konkurrenten müssen ausgeschaltet werden. Das ist die erste Regel der neoliberalen und neokonservativen Fraktionen, die sich zusammengeschlossen haben. Töte die Konkurrenz, wenn sie nicht angemessen auf Bestechungsgelder und Drohungen reagiert. Es wird Blut fließen. Garantiert.

Fadenscheinige, erfundene Anschuldigungen gehen voraus. Massenvernichtungswaffen. Irrationale und apokalyptische Mullahs, die Israel in die Luft jagen wollen. Minderheiten werden misshandelt. Säuglinge wurden aus Brutkästen geworfen. Hunnen bajonettierten dieselben. Serben töten albanische Großmütter. Russen vergewaltigen, ermorden und vertreiben ihre ukrainischen Landsleute mit Gewalt. Wiederholte und serienmäßige Verstöße gegen die Genfer Konventionen. Ganz zu schweigen von unseren Verstößen, die zahlreicher sind als alle anderen. Die unentbehrliche Nation bekommt einen Freifahrtschein. Sie mordet, wann und wo sie will, genau wie ein psychopathischer Serienmörder.

Die Türkei und die Kurden teilen eine Stammesfeindschaft. Die Türkei will in Syrien einmarschieren. Sie will die kurdischen Separatisten ein für alle Mal loswerden. In der Zwischenzeit heizen die Türkei und Zypern alte Krisenherde an und schaffen neue. Meistens geht es um die Erschließung von Gasvorkommen.

Überall herrscht Kriegszustand, gefährlicher als der alte Kalte Krieg.

Das alles wird sich im neuen Jahr fortsetzen. Ich weiß nicht, ob wir das Jahr ohne eine ernsthafte Eskalation in der Ukraine oder in der Straße von Taiwan oder in Taiwan selbst überstehen werden, das wir zu verteidigen versprochen haben, ganz abgesehen davon, dass die US-Regierung dort kein nationales Sicherheitsinteresse hat, oder in Syrien, Somalia, im Irak, in Libyen, im Libanon, in der Ukraine, fast überall, wo sie ihre Soldaten und Todesmaschinen stationiert hat.

2023 wird ein weiteres Jahr im ewigen Krieg der unverzichtbaren Nation sein. Für immer, weil es immer Widerstand gegen den neoliberalen Albtraum geben wird. Man kann nur hoffen, dass dieser Widerstand und die Reaktion darauf nicht zur Auslöschung allen Lebens auf dem Planeten führen wird. Übersetzt mit Deepl.com

