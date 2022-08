https://www.middleeasteye.net/live/israel-palestine-gaza-air-strikes-new-military-operation





Live

Neun palästinensische Kinder bei mutmaßlichem israelischem Überfall auf Friedhof getötet

Von Ägypten vermittelter Waffenstillstand soll um 11:30 Uhr Ortszeit (8:30 Uhr GMT) in Kraft treten

Wichtigste Punkte

Mindestens 43 Palästinenser getötet, darunter 15 Kinder



Israels Flughafen Ben Gurion angegriffen, Flüge gestoppt



Die Logik hinter Israels Gaza-Angriff ist unklar, sagt MEE-Analyst

Live-Aktualisierungen

In Fotos: Die Folgen der mutmaßlichen israelischen Angriffe auf den Friedhof und ein ziviles Auto in Gaza

vor 46 Minuten

(MEE/Mohammed al-Hajjar)

Die Blutspuren von fünf Kindern, die bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff auf dem Friedhof von Falluja im nördlichen Gazastreifen am 7. August 2022 getötet wurden (MEE/Mohammed al-Hajjar)

(MEE/Mohammed al-Hajjar)

Beschädigung von Gräbern auf dem Friedhof von Falludscha, 7. August 2022 (MEE/Mohammed al-Hajjar)

(MEE/Mohammed al-Hajjar)

Palästinenser versammeln sich auf dem Friedhof von Falludscha, wo am 7. August 2022 fünf Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren durch einen mutmaßlichen israelischen Luftangriff getötet wurden (MEE/Mohammed al-Hajjar)

(MEE/Mohammed al-Hajjar)

Ein palästinensisches Kind schaut durch einen Zaun auf dem Friedhof von Falludscha, wo fünf Kinder, darunter vier Cousins, am 7. August 2022 bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff getötet wurden (MEE/Mohammed al-Hajjar)

(MEE/Mohammed al-Hajjar)

Zivilarbeiter begutachten die Schäden an einem zivilen Auto, das von der israelischen Armee bei einem Luftangriff getroffen wurde, bei dem mindestens ein Palästinenser im Zentrum von Gaza am 7. August 2022 getötet wurde (MEE/Mohammed al-Hajjar)

(MEE/Mohammed al-Hajjar)

Ein beschädigter Lebensmittelwagen nach einem israelischen Luftangriff auf eine Kreuzung im Zentrum des Gazastreifens am 7. August 2022 (MEE/Mohammed al-Hajjar)

Waffenstillstand soll vor Mitternacht in Kraft treten

vor 1 Stunde

Ein von Ägypten vermittelter Waffenstillstand zwischen Israel und den palästinensischen Gruppen im Gazastreifen wird nun um 23:30 Uhr Ortszeit (20:30 Uhr GMT) in Kraft treten, anstatt wie zuvor gemeldet um 20 Uhr Ortszeit.

Ein hochrangiger Vertreter der palästinensischen Bewegung Islamischer Dschihad sagte, seine Organisation habe einem Vorschlag Ägyptens zugestimmt.

Darin verpflichtet sich Ägypten, auf die Freilassung von zwei hochrangigen Funktionären des Islamischen Dschihad aus israelischen Gefängnissen im besetzten Westjordanland hinzuwirken: Bassam al-Saadi, der letzte Woche in Dschenin verhaftet wurde, und Khalil Awawdeh, der sich seit mehr als 145 Tagen im Hungerstreik befindet.

Ein Waffenstillstand, der um 20.00 Uhr in Kraft treten sollte, wurde verschoben, nachdem Israel nicht zugesichert hatte, dass die Gefangenen des Palästinensischen Islamischen Dschihad freigelassen würden, wie Al Jazeera Arabic berichtete.

Von israelischer Seite gab es keine unmittelbare Bestätigung.

Neun palästinensische Kinder bei israelischer Razzia auf Friedhof getötet, Zahl der Toten steigt auf 43

vor 1 Stunde

Bei einer Reihe von Luftangriffen im Gazastreifen hat die israelische Armee am Sonntagabend neun palästinensische Kinder getötet und weitere verwundet. Damit stieg die Zahl der Todesopfer seit Freitag auf 43, darunter 15 Kinder, berichtet Mohammed al-Hajjar, Korrespondent von Middle East Eye.

Bei einer Explosion wurden fünf Jungen im Alter zwischen fünf und 14 Jahren getötet, als sie neben dem Grab ihres Großvaters auf dem Friedhof von Falluja im nördlichen Gazastreifen saßen, wie der Augenzeuge Mohammad Sami berichtet.

“Ich habe die Jungen beobachtet, nachdem sie etwas im Lebensmittelgeschäft gekauft hatten und sich dann an das Grab setzten”, sagte Sami gegenüber MEE.

Vier der Jungen waren Cousins, und der fünfte war ihr Freund.

Sami zufolge hießen sie Jameel Nejm Nejm, vier oder fünf Jahre alt, Mohamad Salah Nejm, sieben oder acht Jahre alt, Jameel Ihab Nejm, 14 Jahre alt, Hamed Haidar Nejm, 14 oder 16 Jahre alt, und Nazmi Abu Karsh.

“Sie kommen jeden Tag, um hier zu sitzen. Jeden Tag”, sagte Sami. “Das ist ein sicheres Gebiet, sie sind es gewohnt, hier zu sein.”

“Nach der Explosion sah ich, wie einer der Väter der Kinder zu seinem Kind eilte, es umarmte und in den Krankenwagen brachte. Er war sprachlos.”

Bei einem weiteren Luftangriff wurde ein ziviles Auto getroffen, wobei mindestens eine Person getötet wurde.

Bei einem weiteren Angriff wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums drei Kinder der Familie al-Nabahin getötet, allesamt Geschwister.

Angeblich von Ägypten vermittelter Waffenstillstand hält nicht

vor 1 Stunde

Ein Waffenstillstand, der um 20.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr GMT) in Kraft treten sollte, wurde nach Angaben von Al Jazeera Arabic und dem israelischen Channel 12 verschoben.

In mehreren Berichten hieß es zuvor, dass es Ägypten gelungen sei, Israel und die palästinensischen Fraktionen zu einer Vereinbarung über eine Waffenruhe zu bewegen.

Al Jazeera Arabic berichtete jedoch, dass der Waffenstillstand nicht zustande kam, nachdem Israel nicht zugesichert hatte, dass der am Montag im besetzten Westjordanland festgenommene Führer des palästinensischen Islamischen Dschihad, Bassam al-Saadi, im Rahmen der Vereinbarung freigelassen würde.

Ben-Gurion-Flughafen angegriffen, Flüge gestoppt

vor 1 Stunde

Der israelische Hauptflughafen in Lydd bei Tel Aviv wurde von palästinensischen Raketen aus dem Gazastreifen beschossen. Mindestens zwei Raketen wurden nach Angaben israelischer Medien vom Luftabwehrsystem Iron Dome abgefangen.

Flugzeuge, die auf dem Weg zum Flughafen Ben Gurion waren, wurden gebeten, vor der Landung zu warten, und Flugzeuge, die abfliegen sollten, wurden angehalten und die Passagiere aufgefordert, auszusteigen.

Es gab keine unmittelbaren Berichte über Schäden oder Verletzte.

Palästinensische Raketen auf Israel abgefeuert

vor 2 Stunden

Ein Sperrfeuer palästinensischer Raketen wurde am Sonntagabend auf verschiedene israelische Städte abgefeuert, Minuten bevor eine Waffenruhe in Kraft treten sollte.

Raketensirenen ertönten in den zentralen Städten Tel Aviv, Rishon Letzion, Bat Yam, Holon, Ramle und Lydd (Lod) sowie in den südlichen Städten Ashkelon und Ashdod.

Fünf Kinder bei neuen israelischen Luftangriffen getötet

vor 2 Stunden

Fünf palästinensische Kinder sind am Sonntagabend bei neuen israelischen Luftangriffen auf mehrere Orte im Gazastreifen getötet worden, wie palästinensische Medien berichten.

Zwei wurden in der Nähe des Friedhofs von Falluja im nördlichen Gazastreifen getötet, drei weitere bei einem Angriff auf ein ziviles Auto im Zentrum des Gazastreifens.

Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 36 Palästinenser, darunter 11 Kinder.

Die Anschläge ereigneten sich weniger als eine Stunde vor dem Beginn eines Waffenstillstands zwischen Israel und den palästinensischen Gruppierungen.

Mehrere Nachrichtenagenturen berichteten über die von Ägypten vermittelte Vereinbarung, doch gab es keine offizielle Bestätigung von einer der beiden Seiten.

Lapid sagt, Israel habe seine Ziele im Gazastreifen erreicht, eine Fortsetzung sei sinnlos

vor 3 Stunden

Der israelische Ministerpräsident Yair Lapid hat gegenüber führenden Vertretern der südlichen Gemeinden erklärt, dass Israel seine Ziele in den dreitägigen Kämpfen im Gazastreifen gegen den palästinensischen Islamischen Dschihad erreicht habe und dass eine Fortsetzung der Operation “Breaking Dawn” keinen Nutzen bringe, wie hebräische Medien berichten.

Seit Beginn der israelischen Bombardierung des Gazastreifens am Freitag wurden mindestens 31 Menschen getötet und 275 verwundet, die Hälfte davon Frauen und Kinder.

Israel und die bewaffneten palästinensischen Gruppen haben sich laut Reuters darauf geeinigt, ab Sonntagabend einen von Ägypten vermittelten Waffenstillstand im Gazastreifen einzuhalten.

Die Waffenruhe werde am Sonntag um 20 Uhr (17 Uhr GMT) in Kraft treten, sagte ein palästinensischer Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur.

Es gab keine unmittelbare offizielle Bestätigung seitens Israels oder des palästinensischen Islamischen Dschihad.

Israel und Palästinenser einigen sich auf eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe

vor 6 Stunden

Israel und die bewaffneten palästinensischen Gruppen haben sich darauf geeinigt, ab Sonntagabend eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe im Gazastreifen einzuhalten, berichtet Reuters.

Die Waffenruhe werde am Sonntag um 20 Uhr (17 Uhr GMT) in Kraft treten, sagte ein palästinensischer Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur.

Es gab keine unmittelbare offizielle Bestätigung seitens Israels oder des Palästinensischen Islamischen Dschihad. Die beiden Seiten liefern sich seit Freitag einen Schusswechsel an der Grenze zum Gazastreifen, nachdem Israel den belagerten Streifen angegriffen hatte. Mindestens 31 Palästinenser wurden bei dem Bombardement getötet, darunter sechs Kinder.

Ägypten half auch bei der Vermittlung des Waffenstillstands zwischen Israel und dem Gazastreifen im Mai letzten Jahres nach einem tödlichen 11-tägigen Krieg.

Analyse: Die Logik hinter Israels Angriff auf den Gazastreifen ist, wenn überhaupt, nur eine Vermutung

vor 6 Stunden

Die Logik hinter Israels jüngstem Bombenangriff auf den Gazastreifen ist schwer zu durchschauen, so Meron Rapoport, Mitarbeiter von Middle East Eye und erfahrener israelischer Analyst.

Einige haben den unprovozierten israelischen Angriff mit den bevorstehenden israelischen Wahlen in Verbindung gebracht, aber das reicht möglicherweise nicht aus, um die Kampagne zu erklären.

Obwohl Ministerpräsident Yair Lapid die Militärkampagne nutzen wird, um seine politische Position vor den bevorstehenden Parlamentswahlen in Israel zu stärken, hat die Erfahrung gezeigt, dass ein Angriff auf den Gazastreifen für amtierende Ministerpräsidenten bei künftigen Wahlen nicht immer gut ausgegangen ist.

Eine andere Erklärung könnte Israels Versuch sein, den Iran zu untergraben, der die palästinensische Bewegung Islamischer Dschihad sowie die Hamas unterstützt.

Politische Analysen allein könnten jedoch nicht ausreichen, um Israels Verhalten zu erklären, so Rapoport.

“Die Suche nach rationalen Erklärungen für Israels seltsames Verhalten könnte überflüssig sein, denn die beste Erklärung könnte aus der Welt der Sozialpsychologie stammen.

“An einem bestimmten Punkt hat sich Israel offenbar damit abgefunden, dass es kein Ziel für die Zukunft hat – sei es die Ausschaltung des palästinensischen Widerstands und der Zusammenbruch der Hamas, wie Netanjahu vor seiner zweiten Wahl zum Ministerpräsidenten im Jahr 2009 versprochen hatte, sei es die Unterzeichnung eines politischen Abkommens mit den Palästinensern oder gar deren Massenvertreibung wie 1948.

“In jedem dieser Szenarien ist die Logik von Israels jüngsten Aktionen schwer zu durchschauen. Angesichts des Kontextes erscheint selbst eine irrationale Handlung wie die Provokation eines völlig überflüssigen militärischen Konflikts im Gazastreifen irgendwie logisch.”

Lesen Sie seine vollständige Analyse unten.

Die Logik hinter Israels Angriff auf den Gazastreifen ist, wenn überhaupt, nur eine Frage der Zeit

Angehörige eines jungen Palästinensers, der in der Nacht im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet wurde, reagieren während seiner Beerdigung im selben Lager am 7. August 2022. (AFP)

Angehörige eines jungen Palästinensers, der in der Nacht im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet wurde, reagieren während seiner Beerdigung im selben Lager am 7. August 2022. (AFP)

Bewohner des Gazastreifens leiden unter den tödlichen Luftangriffen auf Wohngebiete

vor 7 Stunden

Die Bewohner von zwei dicht besiedelten Gebieten im Gazastreifen leiden unter den israelischen Angriffen, bei denen am späten Samstag mindestens 14 Menschen getötet wurden, während am Sonntagmorgen Beerdigungen stattfanden.

Monira Nofal, die Tante des 19-jährigen Khalil Abu Hamada, steht immer noch unter Schock nach dem Tod ihres Neffen, der zusammen mit fünf anderen, darunter vier Kindern, bei einem mutmaßlichen israelischen Angriff auf das Lager Jabalia im Norden des Gazastreifens getötet wurde.

“Er war das einzige Kind seiner Eltern, sie hatten ihn bekommen, nachdem sie mehr als 12 Jahre lang versucht hatten, ein Kind zu bekommen”, sagte Nofal dem Korrespondenten von Middle East Eye, Mohammed al-Hajjar.

Israel gab an, nicht hinter dem Luftangriff zu stehen, aber palästinensische Quellen sagen, dass er nicht von einem anderen Ort kommen konnte.

Abu Hamadas Vater war dabei, eine neue Wohnung für den 19-Jährigen vorzubereiten, um ihm bei seiner Heirat zu helfen. Er war am späten Samstag aus dem Haus gegangen, um ein Problem mit dem Auto seines Vaters zu lösen, das vor dem Haus geparkt war, als die Granate einschlug, sagte Nofal.

“Er war ein guter Junge, verwöhnt und schön, und alle liebten ihn”, fügte sie hinzu.

Der Freund eines jungen Palästinensers, der in der Nacht im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet wurde, reagiert während der Beerdigung im selben Lager am 7. August 2022 (AFP)

Der Freund eines jungen Palästinensers, der in der Nacht im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet wurde, reagiert während seiner Beerdigung im selben Lager, am 7. August 2022 (AFP)

Andernorts setzten Rettungskräfte ihre Arbeit fort, um die unter den Trümmern eingeschlossenen Leichen in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens zu bergen, wo bei einem weiteren israelischen Luftangriff mindestens acht Menschen getötet wurden, darunter ein 14-jähriger Junge.

Adeeb Ahmad, ein Augenzeuge des Angriffs, sagte gegenüber MEE, der Angriff sei ohne Vorwarnung erfolgt.

“Das Haus wurde ohne jede Vorwarnung getroffen”, sagte Ahmad. “Die Häuser sind hier überfüllt, in jedem wohnen sieben bis acht Menschen, und sie liegen so dicht beieinander, dass, wenn ein Haus getroffen wird, mehrere Häuser in der Umgebung in Mitleidenschaft gezogen werden.

“Dieser arrogante Feind vertieft seine Verbrechen gegen unser Volk.”

Islamischer Dschihad und Hamas verurteilen die zweite Ermordung eines Kommandanten im Gazastreifen

vor 9 Stunden

Der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) und die Hamas haben die Ermordung von Khalid Mansour, Kommandeur der südlichen Division der al-Quds-Brigaden (Saraya al-Quds), dem militärischen Flügel des PIJ, verurteilt.

Mansour wurde bei einem Luftangriff getötet, der am späten Samstagabend ein überfülltes Gebiet in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens traf. Mindestens sieben Menschen wurden bei dem Angriff getötet, darunter zwei weitere PIJ-Kämpfer, Ziad Ahmed al-Mdalal und Rafat Saleh Sheikh al-Eid, sowie ein 14-jähriges Kind und zwei Frauen.

“Die Bewegung Islamischer Dschihad in Palästina und ihr militärischer Arm, Saraya al-Quds, trauern um die gefallenen Kämpfer und Zivilisten, die bei einem gewalttätigen zionistischen Angriff auf ein Wohngebiet im Lager al-Sha’ut in der Stadt Rafah getötet wurden”, erklärte die Gruppe in einer Erklärung.

“Während wir um die Toten trauern, bekräftigen wir, dass ihr Tod nicht vergeblich sein wird und dass unsere Kämpfer ihr Blut nicht versiegen lassen werden, bevor sie die Siedlungen des Feindes mit unseren Raketen angreifen”, hieß es weiter.

Die Izz al-Din al-Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, trauerten in einer ähnlichen Erklärung um Khalid Mansour und Taiseer al-Jabari, den Leiter der nördlichen Abteilung der al-Quds-Brigaden, der am Freitag getötet wurde.

Israelis stürmen Al-Aqsa-Moschee

vor 10 Stunden

Dutzende von israelischen Ultranationalisten, darunter auch Siedler, stürmten am Sonntagmorgen die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem, als der israelische Militärangriff auf den Gazastreifen in den dritten Tag ging.

Die Stürmung der Moschee, die von schwer bewaffneten israelischen Streitkräften geschützt wurde, begann gegen 7 Uhr morgens (Ortszeit) und dauerte drei Stunden, während die Israelis den jüdischen Feiertag Tisha B’av begingen.

Organisiert von rechtsextremen Gruppen, die zur Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee, einer der heiligsten Stätten des Islams, aufrufen, ist eine weitere Runde der Stürmung zwischen 13:30 und 14:30 Uhr geplant.

Während der Besichtigungen in den Innenhöfen der Moschee verrichteten die Siedler religiöse Gebete und hissten die israelische Flagge, was einen Verstoß gegen die seit langem bestehenden Vereinbarungen an diesem Ort darstellt.

Örtlichen palästinensischen Medien zufolge hatten mindestens 1 000 Israelis das Gelände am Morgen gestürmt.

Kleine Gruppen muslimischer Gläubiger, die sich während der Razzien in der Moschee aufhielten, wurden von israelischen Streitkräften angegriffen.

Außerhalb der Moschee in der Altstadt Jerusalems kam es zu Auseinandersetzungen zwischen israelischen Ultranationalisten und palästinensischen Einwohnern. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...