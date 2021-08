Diese Kollaborations-behörde handelt genau nach zionistischen und “westlichen-Werteanweisungen”,. Warum schaut die Welt eigentlich immer zu den Taliban ?

Niederschlagung im Westjordanland: Freigelassener Aktivist sagt, dass Gefangene von der Palästinensischen Autonomiebehörde geschlagen wurden



Unterdessen fordert die UN die Palästinensische Autonomiebehörde auf, diejenigen freizulassen, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung in Palästina wahrnehmen wollen

Zu den von den Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde inhaftierten palästinensischen Aktivisten gehören (v.l.n.r.) der ehemalige politische Gefangene Khader Adnan, der Architekt und Akademiker Khaldun Bishara und der Schriftsteller Zakaria Mohammed (Screengrab)



Von MEE-Mitarbeitern

24. August 2021

Ein Aktivist, der am Dienstag aus der Haft der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) entlassen wurde, sagte, dass prominente Regierungskritiker in der Haft misshandelt worden seien, während die PA ihr Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit international verurteilt hat.

Der Architekt und Akademiker Khaldun Bishara ist einer von mehreren Aktivisten, die am Wochenende von Kräften der PA festgenommen wurden, weil sie angeblich eine nicht genehmigte Demonstration in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland organisiert hatten.

Nach seiner Freilassung schrieb Bishara auf Facebook über seine Inhaftierung unter “erniedrigenden und überfüllten” Bedingungen und fügte hinzu, dass mehrere Gefangene aus Protest gegen ihre Inhaftierung in den Hungerstreik getreten seien.

Palästinensische Aktivisten protestierten gegen die politisch motivierten Verhaftungen der Palästinensischen Autonomiebehörde und forderten Rechenschaft für den Tod des Aktivisten Nizar Banat, der im Juni im Gewahrsam der Palästinensischen Autonomiebehörde starb.

Bishara wurde am Dienstag gegen Kaution freigelassen und soll am 11. November wegen “Aufstachelung zu sektiererischen und religiösen Gefühlen” vor Gericht erscheinen.

Die palästinensische Polizei nahm am Samstag 21 Personen und am Sonntag fünf weitere Demonstranten fest, die sich vor dem Gerichtsgebäude aufhielten, während die Anhörung der am Vortag Festgenommenen noch andauerte.

Zu den Festgenommenen des Wochenendes gehörten prominente Persönlichkeiten wie Bishara, der Filmemacher Mohammad al-Attar, der Aktivist Fadi Quran, der Journalist Omar Nazzal, der Schriftsteller Zakaria Mohammed sowie die von Israel inhaftierten ehemaligen politischen Gefangenen Maher al-Akhras und Khader Adnan.

“Die Haftbedingungen sind erniedrigend und überfüllt, selbst Schafe könnten es nicht aushalten”, schrieb Bishara.

Nach Angaben von Bishara traten vier der Inhaftierten in den Hungerstreik, nachdem ein PA-Polizist in Zivil Adnan beleidigt und körperlich angegriffen hatte.

Die Hungerstreikenden, darunter auch Adnan, der für seine ausgedehnten Hungerstreiks in israelischer Haft bekannt ist, wurden “bestraft” und es wurde ihnen verboten, in der Kantine einzukaufen oder das Telefon zu benutzen, um sie unter Druck zu setzen, ihre Aktion zu beenden, so Bishara weiter.

Schändlicher Akt

Die palästinensische Bewegung Islamischer Dschihad verurteilte die Verhaftung und den Angriff auf Adnan und Akhras, zwei ihrer langjährigen Mitglieder, und bezeichnete das Vorgehen der PA als “beschämend”.

Der Generalsekretär des Islamischen Dschihad, Ziyad Nakhla, erklärte, die Verhaftung von “Meinungsführern” durch die Palästinensische Autonomiebehörde sei ein Schlag gegen “die Einheit des palästinensischen Volkes”.

Unsere Verhaftung erfolgte außerhalb des Gesetzes und ohne Grund, sie sollte eine Botschaft an alle senden”.

– Zakaria Mohammed

“Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) sollte ihre unpatriotischen und illegalen Praktiken einstellen und ihr Kalkül überdenken”, fügte Nakhla hinzu.

Zakaria Mohammed, ein palästinensischer Schriftsteller, der am Sonntag verhaftet und am Montag wieder freigelassen wurde, bezeichnete die jüngsten Verhaftungen als “unrechtmäßig”.

“Unsere Verhaftung wurde außerhalb des Gesetzes und ohne Grund durchgeführt, um eine Botschaft an alle zu senden”, schrieb er in den sozialen Medien. “Diese Botschaft lautet: ‘Es gibt niemanden in diesem Land, der zu groß ist (um mit dem Widerstand gegen die PA davonzukommen).'”

Die Palästinensische Autonomiebehörde sieht sich seit Juni nach dem Tod Banats großen Protesten ausgesetzt.

Seitdem wurden Dutzende von palästinensischen Aktivisten verhaftet, geschlagen oder anderweitig verletzt, während sie an Demonstrationen teilnahmen, während andere festgenommen wurden, weil sie die PA in den sozialen Medien kritisiert hatten.

Verurteilung der Verhaftungen durch die PA

Am Dienstag erklärten die Vereinten Nationen, sie seien “zutiefst besorgt” über die Verhaftungen derjenigen, “die ihr Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Palästina wahrnehmen wollen”, und forderten die “sofortige Freilassung der Aktivisten ohne Anklage”.

Das UN-Menschenrechtsbüro erklärte, die Palästinensische Autonomiebehörde nehme “bekannte Menschenrechtsverteidiger und politische Aktivisten” ins Visier und fügte hinzu, dass die Aktivisten, die in Ramallah unter dem Vorwurf, eine öffentliche Demonstration “ohne Genehmigung” abgehalten zu haben, festgenommen worden seien, “bevor überhaupt eine Demonstration begonnen hatte”.

Auch der Vertreter der Europäischen Union in Jerusalem äußerte sich besorgt und verurteilte die jüngsten Massenverhaftungen durch die PA. “Gewalt gegen friedliche Menschenrechtsverteidiger, Aktivisten und Demonstranten ist inakzeptabel”, erklärte die EU.

Palästinensische zivilgesellschaftliche Organisationen warnten unterdessen am Montag vor einem “gefährlichen Rückgang der Rechte und öffentlichen Freiheiten” und warfen dem PA-Ministerpräsidenten Mohammed Shtayyeh vor, “die Rechte der Bürger nicht zu schützen”.

Ein hochrangiger US-Beamter warnte im Juli, die Palästinensische Autonomiebehörde sei “wie ein trockener Wald, der darauf wartet, Feuer zu fangen”, weil sie angesichts wirtschaftlicher Spannungen und eines harten Vorgehens gegen Andersdenkende zunehmend unpopulär werde. Übersetzt mit Deepl.com

