Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 63 von Mathias Bröckers

Auch wenn das Jahrhundertverbrechen vom 11. September 2001 zu meinen "Fachgebieten" gehört und ich über die Suche nach der Wahrheit drei Bücher mit mehr als 1.000 Seiten geschrieben habe, gibt es einige Forscher, die sich noch weitaus hartnäckiger mit der Dekonstruktion der offiziellen Legende – dem Räubermärchen von Osama und den 19 Teppichmessern als Alleintätern – beschäftigt haben. Der hervorragendste unter ihnen, David Ray Griffin, hat am 26. November im Alter von 83 Jahren die Erde verlassen. Als Professor der Religionsphilosophie und Theologie in Clearmont hatte er vor 50 Jahren mit einem Kollegen ein "Zentrum für Prozess Studien" gegründet, das in Anlehnung an die Philosophie von Alfred North Whitehead die Abkehr von einem mechanistischen Materialismus winziger, statischer Bauklötze propagierte, zu einem Denken der Welt in zusammenhängenden, ereignishaften "Prozessen". Metaphysischen Problemen- den Fragen nach "Wahrheit", nach "Gott" – auf rationale, kohärente Weise näher zu kommen, war das Ziel von "Prozess-Theologen" wie David Ray Griffin. Und so methodisch wie an derart "letzte Fragen", so wissenschaftlich strukturiert ging er dann nach 9/11 auf die Suche nach den Fakten hinter dem 9/11 Mythos der Alleintäterschaft von "Al Qaida", die er wie viele anfangs gar nicht bezweifelt hatte.