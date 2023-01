”

Israelische Demonstranten tragen Plakate, auf denen Premierminister Benjamin Netanjahu als Julius Cäsar dargestellt ist, während einer Demonstration in Tel Aviv am 21. Januar 2023 (AFP)

Nur Zionisten: Der grundlegende Fehler der neuen Proteste Israels gegen die Machtübernahme der Justiz



von Gideon Levy



25. Januar 2023



Demonstrationen gegen das Justizsystem sind theoretisch eine gute Nachricht – aber ihr zionistischer Charakter schließt das eigentliche Thema aus, das sie antreibt: die Besatzung

Die Mitte-Links-Bewegung in Israel ist nach Jahren der Gleichgültigkeit wieder zum Leben erwacht und füllt die Straßen der Städte – vor allem in Tel Aviv – mit Scharen von Demonstranten. An den letzten drei Wochenenden in Folge sind immer mehr Menschen auf die Straße gegangen, allein am vergangenen Samstag demonstrierten in Tel Aviv mehr als 100.000.

Die neue Regierung in Israel, die rechtsextremste und ultrareligiöseste in der Geschichte des Landes, hat es in nur wenigen Tagen geschafft, die Anhänger der Opposition in Angst und Schrecken zu versetzen – und viele Israelis sind persönlich gekommen, um dies zu beweisen.

Theoretisch ist das eine sehr gute Nachricht. Zu den schwerwiegenderen Krankheiten, die die israelische Gesellschaft in den letzten Jahren heimgesucht haben, gehört die Gleichgültigkeit der Öffentlichkeit gegenüber fast allem, was nicht ausschließlich eine private Angelegenheit ist, sowie die massenhafte Verleugnung, Unterdrückung und Selbsttäuschung.

Die Israelis scheinen die Elefanten im Raum zu ignorieren, allen voran den Elefanten der Besatzung.

So füllte sich der Stadtplatz von Tel Aviv wieder – dieselben Straßen, die 1982 mit schätzungsweise 400.000 Israelis überfüllt waren, die gegen das Massaker an Palästinensern im libanesischen Viertel Sabra und im Flüchtlingslager Schatila protestierten – ein Massaker, das Israel zu verantworten hatte. Danach war es jahrzehntelang wieder ruhig auf den Straßen.

Nach dem Protest von 1982, der damals der größte in der Geschichte Israels war, schien das Land in einen Winterschlaf zu verfallen. Im Jahr 2011 erwachte es wieder für einige Wochen mit dem Ausbruch sozialer Proteste gegen die Lebenshaltungskosten – doch dieser Ausbruch ebbte schnell wieder ab und hinterließ kaum Spuren.

In den folgenden Jahren haben Israels wiederholte Angriffe auf den Gazastreifen, die Tausende von Einwohnern, darunter Hunderte von Kindern, das Leben gekostet haben, die andauernde Besatzung und sogar die steigenden Lebenshaltungskosten keine echten Proteste ausgelöst. Die Israelis schienen die Elefanten im Raum zu ignorieren, allen voran den Elefanten der Besatzung – als ob das Ignorieren der Elefanten diese zum Verschwinden bringen könnte.

Wendepunkt

All das änderte sich am Tag nach den letzten nationalen Wahlen, als klar wurde, dass Benjamin Netanjahu nicht nur als Ministerpräsident zurückkehren, sondern auch eine radikale Regierung anführen würde, in der er das linksliberale Aushängeschild sein würde.

Persönlichkeiten aus dem rechtsextremen Siedlerlager, die nur einen Tag zuvor an den Rand gedrängt worden waren, wurden auf wichtige Ministerposten berufen, während einige der regierenden Likud-Mitglieder, die zu Ministern ernannt wurden, aus dem radikalen Lager ihrer Partei kamen.

Israelis demonstrieren am 21. Januar 2023 in Tel Aviv gegen die neue rechtsradikale Regierung (AFP)

Die derzeitige Protestwelle brach aus, nachdem Israels neuer Justizminister Yariv Levin vom Likud Pläne für eine Überholung des Justizsystems angekündigt hatte. Levins Programm ist in der Tat besorgniserregend: Es würde fast alle Befugnisse an die Exekutive übertragen und die Autorität und Unabhängigkeit der Justiz fast vollständig aushebeln. Israel würde nach diesem neuen Programm nicht mehr über drei unabhängige und sich gegenseitig ausgleichende Behörden verfügen, wie es in einer Demokratie der Fall sein sollte.

Stattdessen gäbe es nur noch eine einzige, allmächtige Behörde, die Exekutive, die dank der Mehrheit der Koalition die Legislative kontrolliert und nun auch das Justizsystem beherrschen würde.

Israel, ein Land ohne Verfassung und ohne demokratische Tradition, droht zu einer Autokratie zu werden. Die Gefahr ist klar und greifbar. Dagegen zu protestieren ist eine Notwendigkeit. Minderheiten, Schwache und Unterdrückte hätten keinerlei Schutz mehr vor der Rücksichtslosigkeit der Mehrheit.

Das Justizsystem würde in kräftigen politischen Farben neu gestrichen, und die Richter müssten sich den Politikern beugen, die sie ernennen. Das ist in der Tat ein sehr guter Grund für vehementen Protest.

Ignorieren der Palästinenser



Die Demonstrationen nahmen jedoch sofort den typischen Charakter der zionistischen linken Proteste in Israel über Generationen hinweg an. Nachdem bei der ersten Demonstration einige palästinensische Flaggen geschwenkt wurden, beeilten sich die Organisatoren, auf jegliche palästinensische Präsenz bei den Protesten zu verzichten und überfluteten sie mit Tausenden von israelischen Flaggen.

Aus einer Demonstration für Gleichheit wurde eine rein jüdische, zionistische Demonstration, die für die jüdische Vorherrschaft in Israel eintrat. Wieder einmal sagten die Demonstranten: Behelligt uns nicht mit der Besatzung. Wir haben es hier mit dem Justizsystem zu tun; lasst uns die Themen nicht verwechseln – als ob die Besatzung nicht alles überschatten und das israelische Regime mehr als alle anderen Komponenten definieren würde.

Damit wurde die moralische Grundlage für diese Proteste aufgegeben. Weder Palästinenser noch jüdische israelische Besatzungsgegner fühlten sich dort erwünscht.

Die Heuchelei und Doppelmoral der zionistischen Linken wurde einmal mehr in ihrer ganzen Hässlichkeit offenbart. Die Proteste waren nur für Juden reserviert, die Besatzung wurde völlig ignoriert. Mit anderen Worten: Die drohende Gefahr für die Demokratie in Israel geht aus Sicht der linken Mitte einzig und allein vom Reformprogramm des neuen Justizministers aus – ohne das Israel ihrer Ansicht nach eine liberale Demokratie bleibt.

Dies ist die Mutter aller Lügen, die die Israelis sich selbst und der Welt erzählen. Ihr Land, in dem fast sieben Millionen Juden und sieben Millionen Palästinenser zwischen Jordan und Mittelmeer leben, verfügt über drei verschiedene Rechtssysteme: eine Demokratie für Juden, ein Unterdrückungsregime für palästinensische Bürger Israels und eine militärische Tyrannei für die Bewohner der besetzten Gebiete.

Dieses Land gibt weiterhin vor, eine liberale Demokratie zu sein, die sich erst durch die vom neuen Justizminister angekündigten Justizreformen in eine Diktatur verwandeln würde.

Das ist nichts Neues

In Wirklichkeit ist Israel schon seit langem tyrannisch. Wenn ein Teil der Bevölkerung diktatorisch regiert wird – und das ist unbestritten -, dann gibt es keine Demokratie, auch wenn der Rest der Bevölkerung des Landes alle Rechte genießt. Es gibt keine partielle Demokratie, es gibt keine Demokratie mit Apartheid.

Die derzeitigen Proteste zielen also nur auf die Verteidigung der Rechte der bereits privilegierten jüdischen Bürger Israels ab, während die Rechte der Unterdrückten, die keine Staatsbürgerschaft und keine Bürgerrechte haben, ignoriert werden. Die Tausenden von israelischen Flaggen, die von den Demonstranten geschwenkt werden, symbolisieren, was an diesen Demonstrationen schlecht ist: Sie sind nur für Juden bestimmt.

Wenn die militärische Besatzung nicht vorübergehend ist, handelt es sich nicht um eine militärische Besatzung. Sie ist Teil des Staates, der zu einem Apartheidregime wird.

Kein anständiger Palästinenser, ob Bürger des Staates oder nicht, kann an einer Demonstration teilnehmen, deren Flagge die Flagge der israelischen Besatzung ist, und die es verbietet, die Flagge des palästinensischen Volkes zu hissen. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass der Unterschied zwischen Israels Rechten und Linken viel geringer ist, als es den Anschein hat, wenn es um die grundlegende Frage des Charakters des Staates und seiner Beziehung zur Besatzung geht.

Ein uni-nationaler Protest in einem binationalen Staat ist kein demokratischer Protest. Worte der Vorsicht, wenn es darum geht, den Widerstand gegen die Besatzung auf diesen Demonstrationen zum Ausdruck zu bringen, sollen die Realität beschönigen und aus dem Blickfeld verdrängen.

Schon lange vor Levins “Reform”-Programm oder Netanjahus sechster Amtszeit als Ministerpräsident, trotz seiner laufenden Korruptionsaffäre, konnte Israel nicht als Nation des Rechts und der Demokratie bezeichnet werden, eben wegen der Nachricht, vor der es wegzulaufen versucht: Es ist eine Besatzungsnation. Und seit dem Tag, an dem klar wurde, dass die israelische Besatzung nicht vorübergehend ist, gab es keine offensichtliche Absicht, sie zu beenden – und anscheinend hat es das auch nie gegeben, denn dann wäre Israel eindeutig ein Apartheidstaat.

Wenn die militärische Besetzung nicht vorübergehend ist, ist sie keine militärische Besetzung. Sie ist Teil des Staates, der zu einem Apartheidregime wird. Ein Protest, der dies ignoriert, wäre wie ein Protest an Bord der Titanic, der sich ausschließlich auf die Qualität der Musik und der Getränke konzentriert, während er die verhängnisvolle Route, auf der das Schiff fährt, ignoriert. Übersetzt mit Deepl.com

Gideon Levy ist Kolumnist bei Haaretz und Mitglied des Redaktionsausschusses der Zeitung. Levy kam 1982 zu Haaretz und war vier Jahre lang stellvertretender Herausgeber der Zeitung. Er wurde 2008 mit dem Euro-Med-Journalistenpreis, 2001 mit dem Leipziger Freiheitspreis, 1997 mit dem Preis der Israelischen Journalistenvereinigung und 1996 mit dem Preis der Association of Human Rights in Israel ausgezeichnet. Sein neues Buch The Punishment of Gaza (Die Bestrafung von Gaza) ist soeben bei Verso erschienen.

