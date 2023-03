Col. MacGregor: The GATHERING Storm in Ukraine Spells Doom for the West March 22, 2023: Information Clearing House — The crisis of American national power has begun. America’s economy is tipping over, and Western financial markets are quietly panicking. Imperiled by rising interest rates, mortgage-backed securities and U.S. Treasuries are losing their value.

Oberst MacGregor: Der sich zuspitzende Sturm in der Ukraine bedeutet den Untergang für den Westen

Von Oberst MacGregor

Information Clearing House

22. März 2023:



— Die Krise der amerikanischen nationalen Macht hat begonnen. Amerikas Wirtschaft kippt, und die westlichen Finanzmärkte geraten leise in Panik. Bedroht durch steigende Zinssätze verlieren hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und US-Staatsanleihen ihren Wert. Die sprichwörtlichen “Vibes” des Marktes – Gefühle, Emotionen, Überzeugungen und psychologische Neigungen – deuten darauf hin, dass sich in der amerikanischen Wirtschaft eine dunkle Wende anbahnt.

Die nationale Macht der USA wird ebenso sehr an ihren militärischen Fähigkeiten wie an ihrem wirtschaftlichen Potenzial und ihrer Leistung gemessen. Die wachsende Erkenntnis, dass die amerikanischen und europäischen militärisch-industriellen Kapazitäten nicht mit der ukrainischen Nachfrage nach Munition und Ausrüstung mithalten können, ist ein bedrohliches Signal in einem Stellvertreterkrieg, den Washington nach eigenen Angaben mit seinem ukrainischen Stellvertreter gewinnt.

Die russischen Operationen in der Südukraine scheinen die angreifenden ukrainischen Streitkräfte mit einem minimalen Einsatz von Menschenleben und Ressourcen erfolgreich niedergeschlagen zu haben. Während Russlands Zermürbungskrieg brillant funktionierte, mobilisierte Russland seine Reserven an Männern und Ausrüstung, um eine Streitmacht aufzustellen, die um ein Vielfaches größer und wesentlich tödlicher ist als noch vor einem Jahr.

Russlands massives Arsenal an Artilleriesystemen, darunter Raketen, Flugkörper und Drohnen, die mit Überwachungsplattformen verbunden sind, verwandelte die ukrainischen Soldaten, die um den Erhalt des Nordrands des Donbass kämpften, in auftauchende Ziele. Wie viele ukrainische Soldaten ums Leben gekommen sind, ist nicht bekannt, aber eine aktuelle Schätzung geht davon aus, dass seit Beginn des Krieges zwischen 150.000 und 200.000 Ukrainer im Kampf gefallen sind, während eine andere Schätzung von etwa 250.000 ausgeht.

Angesichts der eklatanten Schwäche der Boden-, Luft- und Luftabwehrkräfte der NATO-Mitglieder könnte ein ungewollter Krieg mit Russland leicht Hunderttausende von russischen Truppen an die polnische Grenze, die Ostgrenze der NATO, bringen. Dies ist kein Ergebnis, das Washington seinen europäischen Verbündeten versprochen hat, aber es ist nun eine reale Möglichkeit.

Im Gegensatz zur schwerfälligen und ideologisch geprägten Außenpolitik der Sowjetunion hat das heutige Russland geschickt die Unterstützung für seine Sache in Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Südasien kultiviert. Die Tatsache, dass die Wirtschaftssanktionen des Westens der US-amerikanischen und der europäischen Wirtschaft geschadet und den russischen Rubel zu einer der stärksten Währungen des internationalen Systems gemacht haben, hat das Ansehen Washingtons in der Welt kaum verbessert.

Bidens Politik, die NATO mit Gewalt an die Grenzen Russlands zu drängen, hat eine starke Gemeinsamkeit der Sicherheits- und Handelsinteressen zwischen Moskau und Peking geschaffen, die strategische Partner in Südasien wie Indien und Partner wie Brasilien in Lateinamerika anzieht. Die globalen wirtschaftlichen Auswirkungen der entstehenden russisch-chinesischen Achse und ihrer geplanten industriellen Revolution für etwa 3,9 Milliarden Menschen in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) sind tiefgreifend.

Alles in allem ist Washingtons militärische Strategie, Russland zu schwächen, zu isolieren oder gar zu zerstören, ein kolossaler Fehlschlag, der Washingtons Stellvertreterkrieg mit Russland auf einen wahrhaft gefährlichen Weg bringt. Wenn man angesichts des Abstiegs der Ukraine in die Vergessenheit unbeirrt weitermacht, ignoriert man drei metastasierende Bedrohungen: 1. Anhaltend hohe Inflation und steigende Zinssätze, die auf eine wirtschaftliche Schwäche hindeuten. (Die erste amerikanische Bankenpleite seit 2020 erinnert an die finanzielle Schwäche der USA). 2. Die Bedrohung von Stabilität und Wohlstand in den europäischen Gesellschaften, die bereits von mehreren Wellen unerwünschter Flüchtlinge/Migranten betroffen sind. 3. Die Gefahr eines größeren europäischen Krieges.

Innerhalb der Präsidialverwaltungen gibt es immer konkurrierende Fraktionen, die den Präsidenten zu einem bestimmten Vorgehen drängen. Beobachter von außen wissen selten mit Sicherheit, welche Fraktion den größten Einfluss ausübt, aber es gibt Figuren in der Biden-Administration, die einen Ausstieg aus dem Engagement in der Ukraine suchen. Selbst Außenminister Antony Blinken, ein glühender Verfechter des Stellvertreterkriegs mit Moskau, erkennt an, dass die Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij, der Westen solle ihm bei der Rückeroberung der Krim helfen, für Putin eine rote Linie darstellt, die zu einer dramatischen Eskalation in Moskau führen könnte.

Washington weigert sich, von der bösartigen und unsinnigen Forderung der Biden-Administration nach einem demütigenden russischen Rückzug aus der Ostukraine abzurücken, bevor Friedensgespräche aufgenommen werden können. Doch er muss getan werden. Je höher die Zinssätze steigen und je mehr Washington im In- und Ausland ausgibt, um den Krieg in der Ukraine fortzusetzen, desto mehr bewegt sich die amerikanische Gesellschaft auf innere politische und soziale Unruhen zu. Dies sind gefährliche Bedingungen für jede Republik.

Aus all den Trümmern und dem Durcheinander der letzten zwei Jahre ergibt sich eine unbestreitbare Wahrheit. Die meisten Amerikaner haben Recht, wenn sie ihrer Regierung misstrauen und mit ihr unzufrieden sind. Präsident Biden wirkt wie eine Pappfigur, ein Stellvertreter für die ideologischen Fanatiker in seiner Regierung, die in der Exekutivgewalt das Mittel sehen, um die politische Opposition zum Schweigen zu bringen und die ständige Kontrolle über die Bundesregierung zu behalten.

Die Amerikaner sind nicht dumm. Sie wissen, dass die Mitglieder des Kongresses in schamloser Weise mit Aktien auf der Grundlage von Insiderinformationen handeln und damit Interessenkonflikte schaffen, die die meisten Bürger ins Gefängnis bringen würden. Sie wissen auch, dass Washington sie seit 1965 in eine Reihe von gescheiterten Militärinterventionen geführt hat, die die politische, wirtschaftliche und militärische Macht Amerikas stark geschwächt haben.

Viel zu viele Amerikaner glauben, dass sie seit dem 21. Januar 2021 keine echte nationale Führung mehr haben. Es ist höchste Zeit, dass die Biden-Administration einen Ausweg findet, der Washington, D.C., aus seinem Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine herausführt. Das wird nicht einfach sein. Der liberale Internationalismus oder, in seinem modernen Gewand, der “moralisierende Globalismus”, macht umsichtige Diplomatie mühsam, aber jetzt ist es an der Zeit. In Osteuropa haben die Frühjahrsregenfälle sowohl den russischen als auch den ukrainischen Bodentruppen ein Schlammmeer beschert, das die Bewegungsfreiheit stark einschränkt. Doch das russische Oberkommando bereitet sich darauf vor, dass die Operationen, wenn der Boden trocknet und die russischen Bodentruppen angreifen, eine eindeutige Entscheidung herbeiführen werden, die deutlich macht, dass Washington und seine Unterstützer keine Chance haben, das sterbende Regime in Kiew zu retten. Von da an werden Verhandlungen extrem schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein. Übersetzt mit Deepl.com

Douglas Macgregor, Oberst a.D., ist Senior Fellow bei The American Conservative, ehemaliger Berater des Verteidigungsministers in der Trump-Administration, ein dekorierter Kriegsveteran und Autor von fünf Büchern.

