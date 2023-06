Das Vorgehender westlichen “Werte” Staaten gegen Julian Assange ist eines der übelsten Angriffe gegen Presse und Meinungsfreiheit. Evelyn Hecht-Galinski

Der Oberste Gerichtshof in den Royal Courts of Justice. (David Castor/Wikimedia Commons)

Der High Court of England and Wales hat in einer dreiseitigen Entscheidung alle acht Berufungsgründe zurückgewiesen und damit Julian Assange die Auslieferung an die USA ermöglicht.

Oberster Gerichtshof verweigert Assange das Recht auf Berufung und bringt ihn damit gefährlich nahe an die

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News



8. Juni 2023

Ein Einzelrichter am High Court von England und Wales hat den fast ein Jahr alten Antrag des inhaftierten WikiLeaks-Herausgebers Julian Assange auf Berufung gegen die britische Entscheidung abgelehnt, ihn an die Vereinigten Staaten auszuliefern, wo er sich wegen Spionage und Computereinbruchs vor Gericht verantworten muss.

Das Anwaltsteam von Assange hat noch eine letzte Möglichkeit in Großbritannien und hat fünf Tage Zeit, um eine Anhörung vor dem Gericht zu beantragen.

Stella Assange, die Ehefrau von Assange, gab am Donnerstag diese Erklärung ab:

“Am Dienstag nächster Woche wird mein Mann Julian Assange einen erneuten Antrag auf Berufung beim High Court stellen. Die Angelegenheit wird dann in einer öffentlichen Anhörung vor zwei neuen Richtern am High Court verhandelt werden, und wir sind weiterhin optimistisch, dass wir uns durchsetzen werden und Julian nicht an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird, wo ihm eine Anklage droht, die dazu führen könnte, dass er den Rest seines Lebens in einem Hochsicherheitsgefängnis verbringt, weil er wahre Informationen veröffentlicht hat, die Kriegsverbrechen der US-Regierung aufgedeckt haben.”

Der Einzelrichter des Gerichts, Sir Jonathan Swift, hat die dreiseitige Entscheidung am Dienstag veröffentlicht. Sie ist auf der Website des High Court noch nicht öffentlich zugänglich.

Im Dezember hatte Assange beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Berufung eingelegt. Das Gericht könnte eine einstweilige Verfügung erlassen, um die Auslieferung von Assange zu stoppen, bis es den Fall geprüft hat.

Assange hatte zunächst in der ersten Instanz gegen die Auslieferung geklagt und sich dabei auf seinen Gesundheitszustand und die Bedingungen in den US-Gefängnissen berufen. Dies wurde vom Obersten Gerichtshof aufgehoben, nachdem das Gericht schriftliche Zusicherungen der USA akzeptiert hatte, dass Assange in US-Gefängnissen nicht misshandelt würde.

Einem Antrag von Assange beim Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs auf Berufung gegen diese Entscheidung wurde nicht stattgegeben. Im Juli letzten Jahres legte Assanges Team beim High Court Berufung ein und begründete dies unter anderem damit, dass die Strafverfolgung politisch motiviert sei und gegen das Auslieferungsabkommen zwischen den USA und Großbritannien verstoße, das eine Auslieferung wegen politischer Straftaten verbietet.

Dieser Antrag auf Berufung wurde von Swift 11 Monate später abgelehnt.

Die Reaktion von Pressefreiheitsgruppen kam prompt.

“Es ist absurd, dass ein einziger Richter eine dreiseitige Entscheidung treffen kann, die Julian Assange für den Rest seines Lebens ins Gefängnis bringen und das Klima für den Journalismus auf der ganzen Welt dauerhaft beeinflussen könnte”, sagte Rebecca Vincent, Direktorin für Kampagnen bei Reporter ohne Grenzen. Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

