Akademiker will den Krieg verlängern und die Ermordung von russischen Zivilisten ermöglichen.

Oxford-Neokonservativer ruft zur Verletzung der nationalen Sicherheit Russlands auf

von Kurt Nimmo

2. Januar 2022

Nigel Gould-Davies hat in der New York Times einen Leitartikel verfasst, in dem er dazu aufruft, Russlands rote Linien zu missachten. Er forderte einen aggressiven Vorstoß in Richtung Dritter Weltkrieg und nukleares Armageddon.

Gould-Davies ist Akademiker in Oxford und Mitglied der zwielichtigen Integrity Initiative, einem Projekt des britischen Geheimdienstes, das darauf abzielt, Fakten durch bequeme Lügen zu ersetzen und Personen, die eine andere Meinung vertreten, zu verleumden. Es handelt sich um ein Projekt der NATO und des Institute for Statecraft, letzteres wurde 2018 als “eine britische Fraktion, die von einer permanenten Kriegsmentalität besessen ist und einen neuen kalten Krieg gegen Russland propagiert” entlarvt, so WikiSpooks.

Der eingetragene Hauptsitz der Organisation ist eine verlassene Mühle in Fife, Schottland, und ihr Leiter, Christopher Nigel Donnelly, ein ehemaliger Berater von Margaret Thatcher, diente als Sonderberater des NATO-Generalsekretärs. Donnelly ist von der Idee überzeugt, Russland zu konfrontieren, ungeachtet der Aussicht auf einen Weltkrieg und die nukleare Vernichtung.

Nach Ansicht von Gould-Davies sind Russlands rote Linien dazu da, um verletzt zu werden.

Die Besorgnis über Russlands “rote Linien” wird vor allem von der Befürchtung getragen, dass Russland zu einer nuklearen Eskalation greifen könnte. Der Westen sollte dies verhindern, indem er Russland abschreckt, anstatt sich aus Angst, Russland zu “provozieren”, zurückzuhalten – oder die Ukraine unter Druck zu setzen, dies zu tun. Er kann dies tun, indem er die Gewissheit schwerwiegender Konsequenzen vermittelt, sollte Russland Atomwaffen einsetzen. Russland hat seit Beginn des Krieges mehrmals versucht, mit nuklearen Drohungen rote Linien zu ziehen, und ist damit gescheitert – zuletzt im November, als ukrainische Truppen Cherson befreiten, nur sechs Wochen nachdem Wladimir Putin es zum Teil Russlands erklärt hatte. Die Ukraine und der Westen haben diese Bluffs zu Recht zurückgewiesen und sollten dies auch weiterhin tun.

Zunächst und vor allem wurde Russland, ungeachtet der Behauptungen der Propagandamedien, in Cherson nicht besiegt. Es beschloss Anfang November, seine Truppen vom rechten Ufer des Dnjepr und der Regionalhauptstadt Cherson abzuziehen. “Das Verteidigungsministerium erklärte, es wolle unnötige Verluste unter seinen Truppen vermeiden und das Leben von Zivilisten schonen”, berichtete RT. Russland zog sich strategisch zurück, weil es befürchtete, dass die Ultranaten den Kachowskaja-Wasserkraftdamm sprengen und die Stadt überfluten würden.

Im Westen wurde dies so dargestellt, als würde Russland mit eingezogenem Schwanz davonlaufen und seine Wunden lecken, frustriert über den Verlust von Cherson, den die Kriegspropagandamedien als Wendepunkt im Krieg feierten. Die von Russland organisierte humanitäre Evakuierung von Zivilisten wird als Massenentführung dargestellt.

Nigel Gould-Davies fordert die US-Regierung und ihre Partner auf, mit Springerstiefeln direkt über Putins rote Linien zu marschieren.

Amerika sollte sich auf drei Dinge konzentrieren. Erstens sollte es nicht länger erklären, dass es Maßnahmen, die es nicht ergreifen wird [Verletzung der roten Linien], und Waffensysteme, die es nicht liefern wird, zur Unterstützung der Ukraine gibt. Einseitige Zurückhaltung zu signalisieren bedeutet

Damit dies auch nur annähernd gelingt (was nicht der Fall ist), müsste die US-Regierung Hunderttausende von Truppen mobilisieren und Mittel in Stellung bringen, was Monate dauern würde. Zum jetzigen Zeitpunkt kann die US-Regierung nicht genügend Kriegsmaterial bereitstellen, um es mit Russland aufzunehmen.

Als Beispiel für die Wirksamkeit des US-Militärs sei Afghanistan genannt. Es wurden Billionen ausgegeben, und die US-Regierung steht jetzt wieder am Anfang, da die Taliban nach zwei Jahrzehnten wieder an der Macht sind.

Die Sanktionen verkrüppeln Russland nicht, auch wenn die Kriegspropaganda das Gegenteil behauptet.

Die antirussischen Sanktionen haben nicht die verheerende Wirkung, die sich der Westen erhofft hat, und sie haben auch nicht zum Zusammenbruch der russischen Wirtschaft geführt, wie deutsche Medien unter Berufung auf Wirtschaftsdaten für das laufende Jahr und Prognosen für 2023 berichten.

Der Deutschlandfunk, die deutsche Version von NPR, “drückte die Hoffnung aus, dass die Verschleppung des Konflikts in der Ukraine Russland den wirtschaftlichen Schmerz verursachen würde, den die Sanktionen offenbar nicht verursacht haben”, so der russische Sender Sputnik International.

Mehr noch, angeblich freuen sich die öffentlichen Medien in Deutschland auf zusätzlichen Tod und Elend, um Russland für sein Beharren auf der nationalen Sicherheit zu bestrafen, die nach Ansicht eines Oxforder Neokonservativen dazu da ist, verletzt zu werden, ganz zu schweigen von der Gefahr eines thermonuklearen Krieges.

Es ist wirklich eine Form von Geisteskrankheit, die Unfähigkeit zu erkennen, welche Art von Reaktion Russland zeigen wird, wenn seine nationale Sicherheit verletzt wird. Wenn Nigel Gould-Davies glaubt, dass Putin gestürzt wird und Russland eine schmachvolle Niederlage erleidet – und das ist schließlich das Hauptziel, wie Staatssekretär Blinken erklärt hat -, dann hat er den Bezug zur Realität völlig verloren. Die Russen werden ihr Heimatland verteidigen, so wie sie es im Großen Vaterländischen Krieg gegen die Nazis getan haben, was mehr als 26 Millionen Tote gekostet hat.

Die US-Regierung und Europa werden diesen Krieg auf ihre eigene Gefahr hin fortsetzen. Vor allem Europa, das jetzt im Winter mit einer Energiekrise zu kämpfen hat, die durch die idiotische Entscheidung, kein russisches Erdgas zu kaufen, um seine Häuser zu heizen und seine Industrie zu betreiben, noch verschärft wurde.

Natürlich waren es nicht die Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, sondern ihre “Führer”, dieselbe Art von Soziopathen, die jetzt die US-Regierung leiten, alle schwer verblendet von ihrer eigenen Hybris und, wie es bei karrieristischen Politikern gewöhnlich der Fall ist, von ihrem psychopathischen Glauben an einen unantastbaren und “unverzichtbaren” Staat, der von einer selbstsüchtigen Finanzelite geführt wird.

Hier ist mein Neujahrswunsch. Gould-Davies und seine Mitstreiter unter den Neokonservativen und humanitären Interventionisten – Biden, Blinken, Austin, jedes Mitglied des Uniparteienkongresses, jeder Bürokrat im Außenministerium und im Pentagon – sollten nach Donezk geschickt werden, um aus erster Hand die unerbittliche, ununterbrochene Bombardierung ziviler Stadtviertel durch Neonazis zu erleben. Alle sollten gezwungen werden, die von Schrapnellen zerfetzten Körper der Opfer zu sehen, viele der toten Frauen und Kinder. Übersetzt mit Deepl.com

