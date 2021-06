Es kommt genauso, wie ich es befürchtet und beschrieben habe, gefördert mit Geldern der EU und unter zionistischer “Anleitung….

Al-Shorbaji wies darauf hin, dass die PA nicht glaubt, dass sie zur Rechenschaft gezogen wird, weil: “Sie ist von der Besatzung abhängig, sie wurde zu ihrem Agenten.”

https://www.middleeastmonitor.com/20210626-palestine-activists-fear-assassination-by-pa/



Bild: Palestinians protest against the death of activist Nizar Banat in Gaza, on 24 June 2021 [Mohammed Asad/Middle East Monitor]

Palästina-Aktivisten fürchten Ermordung durch PALÄSTINENSERBEHÖRDE

26. Juni 2021

Nach der Ermordung des palästinensischen Aktivisten Nizar Banat durch die Sicherheitsdienste der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) in Hebron haben palästinensische Aktivisten ihre Angst vor einer Ermordung zum Ausdruck gebracht, berichtete Arabi21 am Freitag.

Die Familie von Nizar Banat beschuldigte offiziell die PA-Sicherheitsdienste, ihn ermordet zu haben, nachdem sie ihn brutal mit Eisenstangen und Holzknüppeln geschlagen hatten.

“Die Gegner der PA haben das Gefühl, dass sie jeden Moment von der PA ins Visier genommen werden könnten”, sagte der Aktivist Issa Amro gegenüber Arabi21.

“Jeder von uns hat Drohungen von der PA und ihren Sicherheitsdiensten erhalten”, äußerte er. “Wir haben nicht das Gefühl, dass es ein Gesetz oder eine Behörde gibt, die uns vor den Schlägern der PA schützt.”

Er betonte, dass die Ermordung von Nizar Banat “die Demokratie und Meinungsfreiheit in Palästina tötet” und forderte, die “Mörder” strafrechtlich zu verfolgen und die PA durch die internationale Gemeinschaft zur Rechenschaft zu ziehen.

Der Direktor des Palästinensischen Instituts für Strategische Studien, Iyad Al-Shorbaji, erklärte: “Dieses schändliche Verhalten der PA in Bezug auf den Umgang mit ihren Gegnern spiegelt die Mentalität der Polizei und der Sicherheitskräfte im Umgang mit Gegnern wider.”

Er fuhr fort: “Die Ermordung von Nizar Banat ist eine Botschaft, die die PA ihren Gegnern und Kritikern übermitteln wollte, vor allem nachdem der Skandal um den Austausch abgelaufener Impfstoffe mit der Besatzung aufgedeckt wurde”, wobei er darauf hinwies, dass Banat eine Rolle bei der Aufdeckung dieses Vorfalls spielte.

Al-Shorbaji wies darauf hin, dass die PA nicht glaubt, dass sie zur Rechenschaft gezogen wird, weil: “Sie ist von der Besatzung abhängig, sie wurde zu ihrem Agenten.” Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...