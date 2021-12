Allein gelassen von der “Welt-Wertegemeinschaft”, die diesen Tatbestand noch unterstützt.

Bild: Ein palästinensischer Demonstrant hisst eine Nationalflagge gegenüber israelischen Siedlern und Sicherheitskräften, die den Eingang zum palästinensischen Dorf al-Lubban al-Sharqiya blockieren und die Schüler daran hindern, zur Schule zu gehen, südlich der Stadt Nablus im besetzten Westjordanland am 28. November 2021. (JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)



Palästina ist immer noch zerrissen zwischen Israels brutaler Besatzung, einer willfährigen PA und Widerstand

Von Nasser Nasser

16. Dezember 2021

In den seit 1967 von Israel besetzten palästinensischen Gebieten hält die israelische Brutalität an, während die Palästinensische Autonomiebehörde in hohem Maße mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet und die palästinensische Bevölkerung ihr Recht auf Widerstand wahrt, wann immer dies möglich ist. Im israelisch besetzten Westjordanland geschieht dies hauptsächlich auf individueller Ebene, während der Widerstand im Gazastreifen von den legitimen Widerstandsgruppen, insbesondere der Hamas, organisiert wird.

Haaretz hat aufgedeckt, dass Israel zwischen 2016 und 2020 797 Anordnungen zum Abriss von palästinensischen Häusern im Gebiet C erteilt hat, eine noch nie dagewesene Zahl. Im gleichen Zeitraum erteilten die Besatzungsbehörden nur 24 Baugenehmigungen für Palästinenser von mehr als 2.500 Anträgen. Dies ist ein klares Zeichen für Israels unersättliches Streben nach mehr Land, das es nur dem Namen nach annektieren will.

Außerdem hat Israel am vergangenen Dienstag seine Trennmauer entlang der nominellen Grenze zum Gazastreifen fertig gestellt. Der Bau der Mauer hat vier Jahre gedauert und 3,5 Milliarden Schekel gekostet, und es gibt keine Garantie, dass sie den Widerstand der Palästinenser in dem Küstengebiet stoppen kann. Sie steht jedoch im Einklang mit der Mentalität der Siedler und Besatzer, sich hinter Betonmauern zu verstecken und eine falsche Angst vor den Opfern der Besatzung zu zeigen. Seltsam an letzterem ist, dass es laut dem Haaretz-Analysten Amos Harel den Eindruck erweckt, Israel wolle den Gazastreifen nicht besetzen, sondern sich gegen das “Gaza-Imperium” verteidigen.

Haaretz enthüllte auch, dass palästinensische Gefangene bestätigt haben, dass sie während ihrer Verhöre von der Polizei geschlagen und beleidigt wurden, ohne dass es dafür eine andere Rechtfertigung gab als die Rache für die Flucht von sechs Gefangenen aus dem Gilboa-Gefängnis im September. Einer der Verprügelten war Othman Saeed Bilal, der seit 1995 in israelischer Haft ist und nur deshalb zur Zielscheibe wurde, weil er für die anderen Gefangenen ein Vorbild ist.

Unterdessen entkam Verteidigungsminister Benny Gantz der Justiz, indem ein europäisches Gericht ihn in einem Fall freisprach, in dem es um die Ermordung von sechs Mitgliedern der Ziada-Familie im Gazastreifen im Jahr 2014 ging, als Gantz ein hochrangiger Offizier der israelischen Armee war. Stattdessen verurteilte das Gericht den Kläger, Ismail Ziada, zu einer Geldstrafe von 7.763 Euro, die an Gantz und einen anderen Offizier zu zahlen ist. Es ist erwähnenswert, dass die Menschenrechtsgruppe B’Tselem 70 Fälle untersucht hat, in denen Gebäude im Gazastreifen von Israel bombardiert wurden, während sich die Bewohner noch darin befanden, davon allein 20 im Jahr 2014.

Die Palästinenser leisten weiterhin Widerstand gegen die israelische Kriegsmaschinerie. So stach kürzlich ein Mädchen aus Sheikh Jarrah einen israelischen Siedler in Jerusalem nieder. In den rassistischen israelischen Medien wurde sie als “Saboteurin” bezeichnet, aber der Journalist hielt es nicht für angebracht zu erwähnen, dass die Siedler – deren Anwesenheit nach internationalem Recht illegal ist – weiterhin das Land, das Leben, die Hoffnungen und Träume palästinensischer Kinder und Erwachsener gleichermaßen stehlen.

Palästinensische Demonstranten reagieren auf das israelische Eingreifen während einer Demonstration gegen den Bau jüdischer Siedlungen in Beit, Nablus, Westjordanland, am 19. November 2021. (Nedal Eshtayah – Anadolu Agency)

Palästinensische Demonstranten reagieren auf das israelische Eingreifen während eines Protestes gegen den Bau jüdischer Siedlungen in Beit, Nablus, Westjordanland, am 19. November 2021. [Nedal Eshtayah – Anadolu Agency]

Israelische Beamte, die von ihren Verbrechen und ihrer Besessenheit von ihren palästinensischen Opfern verfolgt werden, betrachteten den Vorfall als den Beginn einer neuen Welle des “Terrors”, da es sich um den sechsten Widerstandsakt innerhalb der letzten vier Wochen handelte. Der letzte Vorfall wurde ebenfalls von einem Teenager, dem 16-jährigen Muhammad Yunus, verübt.

Die Sicherheitsdienste der PA arbeiten weiterhin mit der israelischen Besatzung zusammen. Ein Sicherheitsanalytiker von Yedioth Ahronoth wies am 9. Dezember darauf hin, dass diese Zusammenarbeit, die für die Israelis äußerst nützlich ist, verstärkt werden muss. Es waren Sicherheitsbeamte der PA, die letzte Woche zwei illegale Siedler in Ramallah gerettet haben.

Nach Ansicht dieses Experten ist die Sicherheitskoordinierung eine der notwendigen Voraussetzungen für die Bekämpfung des individuellen und spontanen palästinensischen Widerstands, ebenso wie die Überwachung der sozialen Medien, die Vermeidung operativer Fehler von Offizieren und Soldaten und die Abschreckung palästinensischer Familien und anderer Personen von positiven Reaktionen auf Widerstandsoperationen, damit andere nicht zu Nachahmungstaten inspiriert werden. Bezeichnenderweise hielt es der Experte nicht für angebracht, darauf hinzuweisen, dass die wirkliche Lösung des Problems der palästinensischen Widerstandsoperationen und des Leids in der Region darin besteht, die brutale israelische Besatzung zu beenden, die Auferlegung der israelischen Apartheid zu beenden und den Palästinensern die Möglichkeit zu geben, in ihrem eigenen Land über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden, ohne die Last der israelischen Unterdrückung, Tyrannei und des Terrorismus.

Stattdessen glaubt Yedioth Ahronoth, dass es notwendig ist, die Hamas mit allen Mitteln zu schwächen. Aus dieser Mentalität heraus hat Israel im Vorfeld des 34. Jahrestages der Bewegung am 14. Dezember zahlreiche Verhaftungen vorgenommen.

In diesem Zusammenhang bestätigte die Zeitung Maariv, dass der Inlandsgeheimdienst Shin Bet und die Armee die israelische Regierung aufgefordert haben, die Palästinensische Autonomiebehörde zu unterstützen und ihren Zusammenbruch zu verhindern, da sie eine “bedeutende” Rolle bei der Bekämpfung des “Terrorismus” des palästinensischen Volkes und beim Schutz der illegalen Siedler spiele. Nach der politischen Denkschule von PA-Präsident Mahmoud Abbas erfordert dies das höhere nationale Interesse.

Es ist angebracht, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich in Israel eine andere Meinung herausbildet. Der Journalist Ravit Hecht erklärte vor einigen Tagen in Haaretz: “Die Fatah, die Partei, auf der die Palästinensische Autonomiebehörde basiert, wird eine totale Kehrtwende machen. Um zu retten, was von ihrer Legitimität auf der palästinensischen Straße noch übrig ist, wird sie in die Vollen gehen, und diese Geschichte wird sich in Dschenin abspielen. Sie wird die Muqata [PA-Hauptquartier in Ramallah] stürmen. Abu Mazen [Abbas] ist nicht relevant. Er ist ein totes Pferd. Er baut ein Haus in Jordanien und wird wahrscheinlich dorthin fliehen.”

So sieht die palästinensische Szene aus: eine brutale Besatzung; eine kollaborierende Behörde, die nicht auf die Forderungen und Bestrebungen ihres Volkes, sich der Besatzung zu widersetzen, eingeht; und palästinensische Kinder, die aufstehen, um sich zu wehren und ihre Häuser und ihre Würde zu verteidigen. Es ist ein altbekanntes Szenario, das sich in absehbarer Zeit nicht zu ändern scheint. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch im Palästinensischen Informationszentrum am 12. Dezember 2021

