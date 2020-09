 Palästinenser müssen amerikanische und internationale Falschdarstellungen ablehnen und missachten Von Ramona Wadi

Palestinians need to discard and disregard US and international misrepresentations Predictably, Donald Trump’s Senior Adviser Jared Kushner exhibited no historical discernment when justifying the normalisation of relations between Israel and the UAE, and how this will affect the Palestinian people’s political rights. Palestinians, he declared, should not be “stuck in the past.”

Palästinenser müssen amerikanische und internationale Falschdarstellungen ablehnen und missachten

3. September 2020

Von Ramona Wadi

Es war vorhersehbar, dass Donald Trumps Senior-Berater Jared Kushner kein historisches Urteilsvermögen zeigte, als er die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den VAE rechtfertigte und erklärte, wie sich dies auf die politischen Rechte des palästinensischen Volkes auswirken wird. Palästinenser, so erklärte er, sollten nicht “in der Vergangenheit stecken bleiben”. Dies war eine pauschale Aussage, die nicht nur für die USA, sondern auch für die internationale Gemeinschaft und ihre Abstraktionen über “Frieden” und “Verhandlungen” typisch ist, die Vorrang vor der Bezeichnung der israelischen kolonialen Expansion über palästinensisches Land haben, die genau das ist, was es ist.

Es besteht ein Unterschied zwischen dem diplomatischen Bemühen um eine für beide Seiten vorteilhafte Einigung und dem Zwang, eine kolonialisierte Bevölkerung dazu zu zwingen, die Forderungen des Kolonisators und seiner Verbündeten zu akzeptieren. In Bezug auf die Palästinenser fügte Kushner hinzu: “Sie müssen an den Tisch kommen. Der Frieden wird für sie bereit sein, eine Gelegenheit wird sich ihnen bieten, sobald sie bereit sind, ihn anzunehmen”. Was Kushner sagt, läuft auf nichts anderes hinaus, als dass die Palästinenser gezwungen sein werden, zu akzeptieren, im Rahmen eines Abkommens kolonisiert zu werden, oder gezwungen sein werden, ohne ein Abkommen kolonisiert zu werden. Ganz ähnlich wie der Zwei-Staaten-Kompromiss für die Erhaltung Israels eintritt, unabhängig davon, ob das Paradigma umgesetzt wird oder nicht.

Normalisierung ist nicht das, wie “Frieden für Frieden”, in den Worten des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, aussieht. Das Abkommen zwischen Israel und den VAE eliminiert die Palästinenser aus der Gleichung, daher gibt es keinen Frieden, sondern eine metaphorische, verbale Säuberung der einheimischen Bevölkerung aus der aktuellen politischen Erzählung, die der ethnischen Säuberung entspricht, die zionistische Paramilitärs vor, während und nach der Nakba von 1948 durchführten.

International ist der Diskurs ähnlich. Die UNO und internationale Führer sprechen über Möglichkeiten, die Verhandlungen wieder in Gang zu bringen und sich so mit den USA abzustimmen, auch wenn die Rahmenbedingungen für “Frieden” unterschiedlich sind. Kushner hat lediglich den palästinensischen antikolonialen Kampf fälschlicherweise als “in der Vergangenheit festgefahren” dargestellt, während die internationale Gemeinschaft die Vergangenheit des palästinensischen Volkes, unterstützt und begünstigt durch das Interesse der UNO am zionistischen Kolonialprojekt, dazu benutzt hat, das palästinensische Volk in seinem diplomatischen Verrat einzusperren.

Auf der einen Seite haben die USA daher die palästinensische Geschichte völlig abgetan, während die UNO sie für ihre eigenen Zwecke anerkennt. Beide haben auf unterschiedliche Weise die Weigerung der Palästinenser zum Ausdruck gebracht, zu Bedingungen zu verhandeln, die bereits kompromittiert sind. Die UNO weigert sich jedoch, die Tatsache anzuerkennen, dass sie in der Palästinensischen Autonomiebehörde einen Verbündeten hat, die ihre Doppelzüngigkeit bei der Verweigerung von Verhandlungen fortsetzt, während sie weiterhin an den Zwei-Staaten-Kompromiss gebunden ist. Es gibt immerhin eine stillschweigende Übereinkunft zwischen der UNO und der PA; selbst in Zeiten, in denen eine Alternative gebraucht wird, weicht PA-Führer Mahmoud Abbas nicht von der Warnung des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres ab, dass “es keinen Plan B gibt”.

Bei einem solchen internationalen Zusammenhalt gegen die Palästinenser fühlt sich Kushner zweifellos in seinen Behauptungen bestärkt, dass sie “in der Vergangenheit stecken”, nicht zuletzt deshalb, weil die UNO auch die Palästinenser zu einem Thema degradiert hat, für das die Zeit abgelaufen ist, wodurch ihr legitimes Rückkehrrecht durch ihre Unterstützung von Rahmenbedingungen, die auf Ungerechtigkeit gedeihen, irrelevant wird. Die Behauptungen, die über die Palästinenser aufgestellt werden, sind jedoch falsch, und sie müssen die falschen Darstellungen der USA und der internationalen Gemeinschaft über ihre Situation verwerfen und missachten.

Wir wissen mit Sicherheit, dass sie in ihrem eigenen Land vorankommen wollen, mit der Autonomie und Unabhängigkeit, die nur durch eine Entkolonialisierung erreicht werden können. Was die USA und die internationale Gemeinschaft nicht zugeben und akzeptieren wollen, ist, dass es für die Palästinenser ohne ihr Land kein Vorankommen geben kann. Übersetzt mit Deepl.com

