Palästinenser sind vom Impfplan ausgeschlossen Von Evelyn Hecht-Galinski

Hier mein am 30.Januar veröffentlichter Leserbrief in der Badischen Zeitung, den ich meinen Lesern nicht vorenthalten möchte

Da der Leserbrief nicht frei verfügbar im Netz steht, habe ich ihn für meine Leser abgetippt, da ich ihn für wichtig halte und um weite Verbreitung bitte.

Ich hatte ihn ursprünglich zu Inge Günthers Beitrag vom 12.Januar in der BZ geschrieben: „ Nur die eigenen Leute werden geimpft“. Da auch dieser Beitrag nicht mehr verfügbar ist, habe ich hier den fast identischen aus der FR genommen.

Der israelische Premier Netanjahu hofft auf Herdenimmunität bis zu den Parlamentswahlen im März. Die palästinensischen Gebiete gehen beim Impfstoff vorerst leer aus. In Israel wird so viel geimpft wie in einem keinem anderen Land. Für Premier Netanjahu sind die Impfungen eine Trumpfkarte im Wahlkampf. Gerald Rockenschaub: Ungleiche Verfügbarkeit des Impfstoffs „nirgends augenscheinlicher als im israelisch-palästinensischen Konflikt”.