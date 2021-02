https://www.haaretz.com/opinion/.premium-palestinians-should-drag-architects-of-settlements-to-the-icc-1.9544773

Palästinenser sollten Architekten von Siedlungen vor den ICC zerren

Von Amira Hass

17.02.2021

Ihre Fingerabdrücke sind auf jedem Quadratzentimeter, ihr Fachwissen und ihre Professionalität in jeder Straßenbiegung. Sie sind die Planer, Architekten und Bauunternehmer, die das Westjordanland in ein israelisch-jüdisches Viertel verwandeln: eine Mischung aus gehobenen Städten und Vierteln im Stil von Ramat Hasharon und Savyon, kombiniert mit den zionistischen Turm- und Stockade-Siedlungen der 1930er Jahre, Ranches im Wildwest-Stil, Vorstädte im Stil von New Jersey und Dächer wie Schweizer Chalets. Prestigeträchtiges Wohnen zu vernünftigen Preisen nur für Juden. Und das auf palästinensischem Land, auf Kosten der palästinensischen Freiheit der Wahl, der Entwicklung und der Zukunft.

Die israelischen Planer und Entwickler sind die ersten, die von dem Land- und Wasserraub profitieren, der von verschiedenen israelischen Behörden durchgeführt und von Juristen und Richtern beschönigt wird. Mein Rat an die Palästinenser wäre, sich auf sie zu konzentrieren. Übergeben Sie öffentlich ihre Namen an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, zusammen mit ihren (angeblichen, angeblichen) Verbrechen.

Weitsichtige israelische Planung hat palästinensische Dörfer und Hirtenlager in ein fernes, orientalisches Dekor innerhalb eines israelischen Raumes verwandelt. Die palästinensischen Städte sind hinter Mauern, Checkpoints, Stacheldrahtzäunen und Warnschildern versteckt worden. Hier und da erhascht der jüdische Autofahrer auf einer Umgehungsstraße einen Blick auf die Dritte Welt – grauer Beton, Industriebauten inmitten von Wohnvierteln, Wohnhäuser inmitten von Industriezonen, ein überfülltes architektonisches Durcheinander ohne Grün, Wassertanks auf jedem Dach und ohne Baugenehmigung errichtete Hochhauswohnungen, die aneinander stoßen.

Oberisrael in einem zunehmend jüdischen Raum, Unterpalästina aus einem Flickenteppich von Enklaven, verstreut und voneinander abgeschnitten. Es gibt ein bequemes und ständig wachsendes Netz von Autobahnen – auf Land, das den Palästinensern gestohlen wurde und für sie tabu ist -, das einen natürlichen, ungehinderten Zugang zu Israels Städten bietet. Geschlossene Eisentore sorgen dafür, dass die Entfernung zwischen einer palästinensischen Enklave und einer anderen zunimmt und dass das Reisen zwischen ihnen immer komplizierter und entmutigender wird.

Dies ist nicht zufällig. Tausende von jüdischen Israelis, Absolventen der Architektur- und Ingenieurabteilungen israelischer Universitäten, sind Partner in diesem Wunder der Apartheid. Wenn der ICC die Listen der Verdächtigen und der zu untersuchenden Personen erstellt, darf ihr einzigartiger Beitrag (angeblich, angeblich) zur Begehung der Verbrechen, die in den Abschnitten 1(d) und 1(j) von Artikel 7 (Verbrechen gegen die Menschlichkeit) und Artikel 8 Abschnitt 2(b)(viii) (Kriegsverbrechen) des Römischen Statuts zur Schaffung des Gerichts beschrieben sind, nicht vergessen werden.

Diese Bestimmungen beziehen sich auf die Apartheid, die Vertreibung einer besetzten Bevölkerung von ihrem Wohnsitz und den Transfer der Bevölkerung des besetzenden Landes in das besetzte Gebiet, direkt oder indirekt. Die drei Verbrechen – Vertreibung, Siedlung und Apartheid – nähren, ermöglichen und verstärken sich gegenseitig.

Es gibt ein verständliches politisches, emotionales und nationales Bedürfnis der Palästinenser, israelische Politiker, Armeechefs, Offiziere und Soldaten für ihre Angriffe im Jahr 2014 und danach gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zur Rechenschaft gezogen zu sehen, und dafür, dass sie Tausende von Kindern, unbewaffneten jungen Männern, Frauen und älteren Menschen getötet und verstümmelt haben. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass die erfahrenen Anwälte, die Israel zu ihrer Verteidigung anheuern wird, sich Dutzende von Tricks einfallen lassen werden, um die Offenlegung der Identität der Täter zu vermeiden, die Angelegenheit jahrelang in die Länge zu ziehen und den Prozess in eine Rache-Saga gegen die Hamas-Behörden in Gaza zu verwandeln.

Die Verbrechen und die Verdächtigen müssen von Orten ausgewählt werden, an denen Israel die Palästinenser nicht zum Schuldigen machen kann. Wie würden die Planer und Bauunternehmer antworten, wenn man sie fragt, warum sie auf dem Land eines palästinensischen Dorfes ein Wohnviertel ausschließlich für Juden gebaut haben? Dass sie nur Befehle befolgt haben? Ihre Bankkonten werden beweisen, dass sie als Gegenleistung für Geld Verbrechen der Apartheid begangen haben.

Ein palästinensischer Fokus auf die Planer und Erbauer des Siedlungsunternehmens würde ein jahrzehntealtes System, das auf dem Prinzip der ungleichen Entwicklung basiert, vor Gericht stellen und die Kollaboration von Israels Zivilisten bei seiner Schaffung aufdecken. Das würde es auch ermöglichen, neue Planer und Bauherren abzuschrecken, die die folgende Warnung beherzigen werden: Sie und die Juristen, die dem System und den Verbrechen ihren Stempel aufgedrückt haben, werden sich auf der Liste der Angeklagten wiederfinden, angeklagt und verurteilt in Den Haag. Übersetzt mit Deepl.com