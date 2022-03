Wären es Ukrainer, dann würde die ganze Staatengemeinschaft mit protestieren, aber so, wo es nur um palästinensische Demonstranten und Palästina geht, bleibt ihnen Sympathie verwehrt….Während Palästinenser im Widerstand als Terroristen erschossen werden, sind Ukrainer “Helden im Widerstand””

Bild: Ein Palästinenser streitet mit israelischen Soldaten in der Nähe der israelischen Siedlung Migdalim, südlich von Nablus, während der Demonstrationen anlässlich des Landtages am 29. März 2022 (AFP)



Palästinenser veranstalten jährliche Proteste zum Tag des Bodens in “schwieriger Atmosphäre”

Organisator sagt, die jährliche Widerstandsdemonstration werde trotz des “Blutvergießens” der vergangenen Woche fortgesetzt

Von MEE-Mitarbeitern

30. März 2022 11:54

Die Palästinenser haben in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten an den jährlichen Protesten zum Tag des Bodens teilgenommen. Die Spannungen sind hoch, nachdem in der vergangenen Woche 11 Israelis getötet wurden.

Der Tag des Bodens wird seit 1976 begangen, als die israelische Polizei sechs palästinensische Bürger Israels erschoss, die gegen die Enteignung von palästinensischem Land im Norden Israels für jüdische Siedler protestierten.

Mohammed Barakeh, der Vorsitzende des Höheren Arabischen Überwachungsausschusses (HAMC), kündigte an, dass die Demonstrationen trotz der “schwierigen Atmosphäre und des Blutvergießens” fortgesetzt würden.

Am Dienstagabend wurden in Tel Aviv fünf Israelis von einem palästinensischen Schützen erschossen. Es folgte eine Reihe weiterer Morde an Israelis zu Beginn der Woche. Die Morde führten zu zahlreichen Verhaftungen von Palästinensern und zu Drohungen rechtsextremer israelischer Gruppen mit Vergeltungsmaßnahmen.

Im Gespräch mit Haaretz erklärte ein Mitglied der HAMC, sie werde sich von den Angreifern nicht “die Tagesordnung diktieren lassen”.

“Wir werden die Veranstaltungen fortsetzen, auch wenn die Beteiligung begrenzt ist”, sagte der Sprecher, der anonym bleiben wollte.

“Wir verurteilen die Anschläge; die Angreifer verletzen nicht nur unschuldige Menschen, sondern schüren auch die Hetze gegen arabische Bürger im Vorfeld des Ramadan.”

Die Demonstration soll in der mehrheitlich palästinensischen Stadt Sakhnin im Norden Israels beginnen, nachdem Kränze an einer Gedenkstätte für die 1976 Getöteten niedergelegt worden sind. Die Demonstranten werden dann in die Stadt Arabeh und anschließend nach Deir Hanna weiterziehen, wo die Hauptkundgebung stattfinden soll.

Bei der Kranzniederlegung in Sakhnin sagte Ahmed Khalayleh, dessen Bruder Khader zu den 1976 Ermordeten gehörte, dass ihr Streben nach Gerechtigkeit friedlich bleiben werde.

“Die Märtyrer sind die Söhne des gesamten palästinensischen Volkes, und wir werden ihren Weg durch den friedlichen Kampf und die Bewahrung unserer Existenz und unseres Landes fortsetzen, und wir lehnen die Methoden des [Islamischen Staats] ab”, sagte er. “Vielmehr werden wir dem Blut der Märtyrer treu bleiben, die uns den Weg geebnet haben, indem sie unser Land bewahrt haben”.

Auch im belagerten Gazastreifen sind Demonstrationen geplant, doch anders als in den vergangenen Jahren werden sie am Hafen von Gaza und nicht am Grenzzaun zu Israel stattfinden. Der Grenzzaun war in den letzten Jahren Schauplatz von Hunderten von Todesfällen, bei denen israelische Sicherheitskräfte palästinensische Demonstranten erschossen.

Nach Angaben von Haaretz haben sich Beamte der Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, für den Ortswechsel entschieden, um die Spannungen in der Region nicht weiter anzuheizen. Übersetzt mit Deepl.com

