 Palästinensische Brüder gehen in das 29. Jahr in israelischer Gefangenschaft

Promis schreiben fordernden Brief an Putin

Mehr als 70 Prominente haben in einem offenen Brief an Russlands Präsidenten Wladimir Putin eine medizinische Behandlung für den im Straflager inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny gefordert.

Wo bleibt so ein offener Brief derselben “Promis” im Wortlaut an den Ministerpräsident des “jüdischen Apartheid-Besatzerstaat-Regime” Benjamin Netanjahu? Vorschlag, so könnte er lauten: Der fordernde Brief im Wortlaut



An den Ministerpräsident des “jüdischen Staat” Netanjahu :

Während wir schreiben, werden Tausende Palästinenser, darunter in einer illegalen Administrativhaft festgehalten, die viele Anwälte und Menschenrechtsaktivisten als eine der härtesten in der Welt betrachten. Wie weltweit berichtet wurde, verschlechtert sich der Gesundheitszustand der Brüder und Häftlinge Abdul Jawad und Mohammed Shamasneh massiv, sie befinden sich in einem kritischen Zustand und benötigen dringend medizinische Hilfe.

Sie zeigen schwere Symptome durch die jahrzehntelangen Haftbedingungen. . Als palästinensische Staatsbürger haben sie das Recht, von einem Arzt ihrer Wahl untersucht und behandelt zu werden. Nachdem ihnen dieses Recht verweigert worden war, traten viele von ihnen aus Protest in einen Hungerstreik.

Herr Ministerpräsident, wir fordern Sie auf, dafür zu sorgen, dass die palästinensischen Gefangenen unverzüglich die medizinische Behandlung und Pflege erhalten, die sie dringend benötigen – und ihnen nach israelischen und internationalen Recht zustehen. Als jemand, der geschworen hat, das Gesetz einzuhalten, müssen Sie dies auch tun.

Bild: Two Palestinian brothers, 57-year-old Abdul Jawad and 51-year-old Mohammed Shamasneh, have entered their 29th consecutive year in Israeli detention facilities [daysofpalestine.ps]

Palestine brothers enter 29th year in Israel detention Two Palestinian brothers, 57-year-old Abdul Jawad and 51-year-old Mohammed Shamasneh, have entered their 29th consecutive year in Israeli detention facilities, the Palestinian Prisoners’ Club reported yesterday. In an official statement, the organisation explained the prisoners were from the East Jerusalem town of Qatana, adding that they were arrested before the signing of the Oslo Accords in 1993.

Palästinensische Brüder gehen in das 29. Jahr in israelischer Gefangenschaft



April 19, 2021

Zwei palästinensische Brüder, der 57-jährige Abdul Jawad und der 51-jährige Mohammed Shamasneh, befinden sich seit 29 Jahren in israelischen Haftanstalten, berichtete der Palästinensische Gefangenenclub gestern.

In einer offiziellen Erklärung erklärte die Organisation, die Gefangenen stammten aus der ostjerusalemer Stadt Qatana, und fügte hinzu, sie seien vor der Unterzeichnung der Osloer Abkommen 1993 verhaftet worden. Sie wurden wiederholt zu lebenslanger Haft verurteilt.

Osloer Abkommen, der 25. Jahrestag – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Die Erklärung wies darauf hin, dass die Mutter der Inhaftierten sie “aus gesundheitlichen Gründen” seit “fünf Jahren nicht mehr besuchen durfte” und fügte hinzu, dass die israelischen Behörden “den Kindern von Abdul-Jawad aus Sicherheitsgründen weiterhin verbieten, ihn zu besuchen.”

Abdul-Jawad ist verheiratet und hat drei Kinder, während Mohammed drei Töchter hat. Beide werden derzeit im Nafha-Haftzentrum festgehalten.

Israel hält etwa 4.500 Palästinenser in seinen Gefängnissen fest, darunter 41 Frauen und 140 Kinder unter 18 Jahren. Seit Anfang 2021 haben die israelischen Behörden fast 1.400 Palästinenser verhaftet.

Fast 550 Häftlinge leiden an verschiedenen Krankheiten und benötigen eine engmaschige Überwachung und medizinische Versorgung. Mindestens 10 Häftlinge leiden an Krebs unterschiedlichen Grades, darunter Fouad Al-Shobaki, 82, der älteste der Gefangenen. Bislang haben sich 368 inhaftierte Palästinenser mit dem Coronavirus infiziert.

Einige Palästinenser haben 40 Jahre in Gefangenschaft verbracht, 543 wurden zu mehreren lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Übersetzt mit Deepl.com

