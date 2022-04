Während die Palästinenser seit Jahrzehnten für ihre Befreiung in Palästina kämpfen, führen die Ukrainer einen Kampf für die Nato und die USA, um Russland zu zerstören. Während der palästinensische Freiheitskampf jegliche Unterstützung verdient, ist der ukrainische Stellvertreter- Zerstörungskrieg mit allen Mitteln zu abzulehnen.

Evelyn Hecht-Galinski

Palästinenser heben Plakate während einer Kundgebung, auf der sie internationale Unterstützung für die Palästinenser gegen Israel fordern, ähnlich wie für die Ukrainer gegen Russland am 7. März 2022 [SAID KHATIB/AFP via Getty Images]



Palästinensische Menschenrechte sollten kein diplomatisches Mittel im Spiel der Nationen sein

Von Elif Selin Calik



26. April 2022

Nachdem neun türkische Aktivisten von israelischen Kommandos getötet wurden, die 2010 in internationalen Gewässern das türkische Hilfsschiff MV Mavi Marmara geentert hatten (ein zehnter Aktivist erlag später seinen Verletzungen), verurteilte die internationale Gemeinschaft diese brutale Menschenrechtsverletzung nicht kategorisch und bot auch nicht an, zwischen der Türkei und Israel zu vermitteln. Doch schon wenige Tage nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine begannen die westlichen Länder, die Energiepipeline zwischen der Türkei und Israel zu unterstützen, um einen Energiekorridor zwischen den beiden Ländern zu schaffen. Sollte dieses Projekt verwirklicht werden, hätte Europa eine Alternative zur russischen Energie, deren Importe im vergangenen Jahr 155 Milliarden Kubikmeter erreichten. Wenn es um politische Vorteile geht, werden die politischen Entscheidungsträger jede Gelegenheit ergreifen und jede Taktik ändern, um sicherzustellen, dass ihre eigenen nationalen Interessen gewahrt bleiben.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben die westlichen Regierungen die Sanktionen gegen russische Politiker, Milliardäre und Unternehmen schrittweise verschärft, während sie den ukrainischen Volkswiderstand öffentlich unterstützten und ihre Grenzen für Flüchtlinge öffneten. Zeitungen und Fernsehsender haben die ukrainische Widerstandskraft mit bewegenden humanitären Berichten gefeiert. In der ersten Sendung dieser Art sprach der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj bei der jährlichen Verleihung der Grammys, die von Millionen von Fernsehzuschauern verfolgt wurde. Diese Unterstützung scheint für jedes Land, in dem Rechtsstaatlichkeit herrscht, normal zu sein.

Aber gibt es einen Unterschied zwischen den ukrainischen Frauen, die mit Kalaschnikows gegen die russische Armee kämpfen, und den vielen palästinensischen Frauen, die mit ihrem Leben dafür bezahlt haben, dass sie sich gegen die israelische Besetzung ihres Landes gewehrt haben? Warum zeigen die westlichen Liberalen, Demokraten und Menschenrechtsverfechter nicht die gleiche Solidarität mit den Palästinensern, obwohl Israel 85 Prozent von Palästina unter seine Kontrolle gebracht hat?

Diese offensichtliche Heuchelei und mangelnde Solidarität ist nichts Neues. Die amerikanische Menschenrechtsaktivistin Rachel Corrie wurde 2003 im Gazastreifen von einem gepanzerten israelischen Bulldozer zu Tode gequetscht. Die Mutter von Rachel Corrie brachte die Doppelmoral auf den Punkt, als sie sagte: “Sie glaubte, dass ihre ausländischen Gesichtszüge und ihr blondes Haar den Bulldozer abschrecken würden – aber sie irrte sich. Sie wurde zu Tode gequetscht, als der Bulldozer des israelischen Siedlers sie wiederholt überfuhr, und nun wird ihr Fall von der internationalen Gemeinschaft vergessen. Der Fahrer des Bulldozers hatte Rachel nicht gesehen, bevor sie unter dem Fahrzeug zerquetscht wurde”, heißt es in dem Bericht. Es wurde keine Anklage erhoben und der Fall wurde abgeschlossen.”

Der Krieg in der Ukraine hat sehr deutlich gezeigt, wie Politiker im Westen die Menschenrechte für ihre engen nationalen Interessen missbrauchen. Nach dem Einmarsch in ein souveränes Nachbarland warnte der russische Botschafter in Israel, Anatoli Viktorow, dass Moskau “entsprechend” reagieren werde, falls Tel Aviv Kiew mit militärischer Verteidigungsausrüstung beliefern sollte, und das Außenministerium in Moskau verurteilte – und machte damit auf der internationalen Bühne deutlich – “Israels illegale Besetzung und schleichende Annexion palästinensischer Gebiete”. Zu dieser Verurteilung kam es erst, nachdem die israelische Regierung humanitäre Hilfe in die Ukraine geschickt hatte.

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas sagte mit Verspätung, dass “die aktuellen Ereignisse in Europa eine eklatante Doppelmoral erkennen lassen”, da die Regierungen der USA und Europas der Ukraine militärische Hilfe und moralische Unterstützung gewähren, während sie die israelischen Übergriffe auf die Palästinenser nicht verurteilen. Es liegt auf der Hand, dass die Rechte der Palästinenser von der internationalen Gemeinschaft routinemäßig so lange ignoriert werden, bis ihre Erwähnung auf der Weltbühne zu einem kleinen nationalen Vorteil führt.

Keine Menschenrechte in Gaza – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Die grausame Realität ist, dass die ukrainische Zivilbevölkerung unter den Händen Moskaus leidet, da die Regierung offenbar davon träumt, das verblichene russisch-sowjetische Reich wieder auferstehen zu lassen. Die Absicht ist, der NATO und den USA ihre eiserne Faust zu zeigen.

Die palästinensische Zivilbevölkerung ist natürlich nicht erst seit ein paar Wochen, sondern schon seit Jahrzehnten unter einer brutalen militärischen Besatzung zu leiden, genauer gesagt seit Juni 1967. Nach Angaben von Amnesty International hat die seit einem halben Jahrhundert andauernde israelische Besetzung des Westjordanlands, einschließlich Ost-Jerusalems, und des Gazastreifens zu systematischen Menschenrechtsverletzungen – einschließlich des Verbrechens der Apartheid – gegenüber den dort lebenden Palästinensern geführt.

Israels so genannte “Trennmauer” wurde in den letzten 20 Jahren gebaut, angeblich als Verteidigungsmaßnahme gegen den legitimen palästinensischen Widerstand gegen die militärische Besatzung; dieses “Sicherheits”-Argument ist inzwischen “zusammengebrochen”. Dennoch leben heute Hunderttausende illegaler israelischer Siedler in illegalen Siedlungen, die über reine Siedlerstraßen jenseits der Mauer erreichbar sind. Ein Großteil der 708 Kilometer langen “Apartheidmauer” ist auf besetztem palästinensischem Land errichtet worden.

“Die Sperranlage”, schrieb der stellvertretende Direktor der Abteilung Naher Osten und Nordafrika von Human Rights Watch, Eric Goldstein, diese Woche, “dient einem anderen Zweck [als der Verteidigung]: der Verfestigung der israelischen Kontrolle über große Teile des Westjordanlandes”. Er veranschaulichte dies mit einem Besuch in einer Siedlung, deren Bewohner den “defensiven” Charakter der Mauer offenbar noch nicht verstanden haben: “Seit Jahren passieren einige von ihnen den ursprünglichen Zaun der Siedlung, um Pferdefarmen in der Pufferzone zu betreiben.” Die Farmen, so Goldstein, liegen auf dem Land neben der Barriere, die in diesem Gebiet nicht aus einer Mauer, sondern aus einem hohen Maschendrahtzaun besteht. “Nördlich des Zauns haben die palästinensischen Landbesitzer freie Sicht auf Israelis, die zwischen ihren Olivenbäumen reiten.” Die israelische Regierung bezahlt Israelis für “therapeutische Reitstunden” und subventioniert damit effektiv “das illegale Siedlungsunternehmen”.

Im Jahr 2004 stellte der Internationale Gerichtshof fest, dass der Verlauf der Sperranlage gegen internationales Recht verstößt. Israel baute sie trotzdem weiter. Illegale Siedler haben ungehinderten Zugang zu besetztem palästinensischem Land, während den rechtmäßigen Eigentümern der Zugang zu dem, was ihnen gehört, versperrt wird.

Und wenn ein Palästinenser versucht, sich der israelischen Besatzung Palästinas zu widersetzen, nennt der Westen ihn einen militanten Extremisten. Ukrainer, die dasselbe tun, zum Beispiel in Mariupol, werden als Helden gefeiert. Die Heuchelei könnte nicht krasser sein, denn sowohl Israel als auch Russland missachten das Völkerrecht.

Wir können und sollten viele Lehren aus Russlands Einmarsch in der Ukraine ziehen. Eine davon ist, dass auch die Menschenrechte der Palästinenser von Bedeutung sind und nicht zu einem diplomatischen Mittel im zynischen und heuchlerischen Spiel der Nationen werden dürfen. Übersetzt mit Deepl.com

