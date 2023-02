Palästinensischer Mann und Kind jüngste Opfer israelischer Gewalt von Tamara Nassar

Ein “normaler Tag in Palästina

https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/palestinian-man-child-latest-victims-israeli-violence

Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, am Schauplatz eines mutmaßlichen Autoanschlags in der besetzten Siedlung Ramot im Westjordanland, bei dem am 10. Februar drei Israelis tödlich verletzt wurden. Ilia Yefimovich DPA via ZUMA Press

Palästinensischer Mann und Kind jüngste Opfer israelischer Gewalt

vvon Tamara Nassar



13. Februar 2023

Ein israelischer Scharfschütze hat am Sonntag im Flüchtlingslager Dschenin im besetzten Westjordanland einen Teenager erschossen, einen Tag nachdem Siedler einen Palästinenser getötet hatten.

Qusai Radwan Waked, 14, wurde nach Angaben von Defense for Children International-Palestine von einem Scharfschützen aus einer Entfernung von mehr als 500 Metern erschossen.

Einen Tag zuvor hatten israelische Siedler einen Palästinenser in Qarawat Bani Hassan, einem Dorf in der Nähe von Salfit im besetzten Westjordanland, erschossen und getötet.

Und am Freitag krachte ein Palästinenser mit seinem Auto in eine Bushaltestelle in der Siedlung Ramot im Westjordanland, wobei drei Israelis, darunter zwei Kinder, getötet wurden.

Der an diesem Vorfall beteiligte palästinensische Fahrer, der unter schweren psychiatrischen Symptomen litt, wurde offenbar noch am Unfallort hingerichtet.

Bei dem Vorfall vom Samstag wurde Mithqal Suleiman Rayyan, 27, nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums von einem Siedler in den Kopf geschossen.

Siedlerführer behaupteten, dass Palästinenser vor den Schüssen eine Gruppe von Siedlern, die sich auf einem Ausflug befanden, mit Feuerwerkskörpern und Steinen angegriffen hätten. Die Palästinenser weisen diese Darstellung jedoch zurück.

Nach Angaben des Bürgermeisters von Qarawat Bani Hassan kam es regelmäßig zu Angriffen durch bewaffnete Siedler.

Er sagte, dass die Siedler Landwirte, Bewohner in ihren Häusern und Bauarbeiter provozierten, was die Dorfbewohner dazu veranlasste, auf die Straße zu gehen, um die Angriffe der Siedler zu konfrontieren und zu stoppen.

Ein Siedler habe in “verrückter” Weise das Feuer auf Rayyan eröffnet, “um ihn zu töten”, sagte der Bürgermeister.

Ein palästinensischer Arbeiter berichtete der israelischen Zeitung Haaretz, dass Dutzende von Siedlern in das Gebiet kamen und den Arbeitern sagten, sie könnten nicht auf einer nahe gelegenen Baustelle arbeiten.

Er sagte, er habe die Stadtverwaltung um Hilfe gebeten, aber insbesondere ein Siedler, der in der Gegend als Hirte bekannt ist, habe sich damit gebrüstet, viele Araber zu töten.

Der Siedler eröffnete das Feuer, obwohl er versuchte, die Situation zu entschärfen, so der Arbeiter.

Der Arbeiter weist die Behauptung zurück, dass Palästinenser die Siedler mit Feuerwerkskörpern angegriffen hätten, bestätigt aber, dass Palästinenser Steine auf die Siedler geworfen haben – wenn auch nur, um sich zu verteidigen.

“Es stimmt, dass sie sie mit Steinen beworfen haben, aber sie sind zu uns gekommen”, so der Arbeiter gegenüber Haaretz. “Wenn jemand zu dir kommt und zu schießen beginnt, ist das vernünftig. Als der junge Mann erschossen wurde, stand er einfach nur da.”

Banden von Siedlern belästigen und attackieren regelmäßig Palästinenser und deren Eigentum als Teil der organisierten Bemühungen, sie von ihrem Land zu vertreiben. Die Gewalt der Siedler ist so alltäglich und allgegenwärtig, dass sogar Israels treuer Verbündeter, die Europäische Union, sie verurteilt hat.

Die diplomatische Vertretung der EU im Westjordanland und im Gazastreifen twitterte nach der Ermordung Rayyans, sie sei “traurig über ein weiteres Opfer von Siedlergewalt”.

“Die EU verurteilt die Siedlergewalt aufs Schärfste und ist besorgt über die wachsende Zahl von Siedlerangriffen”, so die Mission weiter.

Lokale Medien verbreiteten Rayyans Foto nach seiner Ermordung:

Drei Israelis in Siedlung getötet

Am Freitag raste ein Palästinenser mit seinem Auto in eine Bushaltestelle in der Siedlung Ramot nördlich von Jerusalem und tötete dabei drei Israelis.

Yaakov Pellay, 6, und sein 8-jähriger Bruder Asher Pellay, der am nächsten Tag starb, kamen ums Leben. Alter Shlomo Liderman, 20, wurde bei dem Vorfall ebenfalls getötet, mehrere andere wurden verletzt.

Israel begann in den 1970er Jahren mit dem Bau von Ramot auf Land, das den palästinensischen Dörfern Beit Iksa und Beit Hanina gestohlen wurde.

Berichten zufolge tötete ein israelischer Polizeibeamter außer Dienst den Fahrer, Hussein Qaraqe, als dieser in seinem Auto saß, nachdem es am Tatort angehalten hatte.

Qaraqe soll unter schweren psychischen Problemen gelitten haben. Er hatte ein Dutzend Verurteilungen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und wurde bei mindestens einer früheren Gelegenheit der Gewalt beschuldigt.

Der 31-Jährige lebte im Ostjerusalemer Stadtteil Issawiyeh, war verheiratet und hatte drei Kinder.

Er hatte zuvor auf einer Baustelle gearbeitet, war jedoch vor sechs Monaten verletzt worden und hatte anhaltende gesundheitliche Probleme.

“Seine Familie und der Leiter eines medizinischen Zentrums sagten, dass Qaraqe am Donnerstag aus der Psychiatrie entlassen wurde, obwohl er nur 24 Stunden zuvor einen psychotischen Anfall hatte”, berichtete Haaretz.

“Es tut mir leid, was passiert ist. Es ist eine Tragödie, aber es ist kein Terroranschlag”, sagte ein Verwandter gegenüber Haaretz. Der Verwandte sagte, dass Qaraqe vor sechs Jahren von einem Kran gestürzt sei und sich dabei schwer verletzt habe, woraufhin er eine psychische Krankheit entwickelt habe.

Der Verwandte beschrieb, dass Qaraqe in den letzten Monaten stark medikamentös behandelt wurde.

“Er sprach nie über Politik, er hörte nicht einmal die Nachrichten. Ich kann Ihnen zu einer Million Prozent versichern, dass es sich nicht um einen Terroranschlag handelte”, so der Verwandte weiter.

Scheinbare Hinrichtung

“Etwa eine Minute lang standen mehrere Personen mit Waffen um das Fahrzeug herum und zeigten auf den Fahrer, schossen aber nicht”, sagte ein Jeschiwa-Student, der am Tatort anwesend war, der Zeitung.

“Der Fahrer machte mit seinen Händen ein Zeichen, als wolle er ‘Nein’ sagen, und alle hielten sich zurück. Irgendwann warf jemand einen großen Stein auf das Fahrzeug, der Angreifer bewegte sich, und alle feuerten auf ihn.”

Ein Video, das angeblich von dem Vorfall stammt, zeigt, dass es sich möglicherweise um eine außergerichtliche Hinrichtung handelt.

Auf dem Video sind zwei bewaffnete Männer zu sehen, die mit Waffen auf ein Auto zielen, dessen Scheiben zerbrochen sind und dessen Fahrertür offen steht. Die Beifahrerseite des Wagens ist gegen ein Wartehäuschen geklemmt.

Einer der bewaffneten Männer steht an der offenen Tür und scheint vorsichtig zu zielen und mehrere Schüsse aus nächster Nähe auf eine Person im Inneren des Fahrzeugs abzugeben. Mindestens ein Schuss durchschlägt das Auto und zertrümmert das Glas des Wartehäuschens auf der anderen Seite.

Obwohl das Video kurz ist, zeigt es nicht, dass der Fahrer des verunglückten Autos eine offensichtliche Gefahr für irgendjemanden darstellt oder dass die Israelis versuchen, ihn mit nicht-tödlichen Mitteln festzuhalten.

Hochrangige israelische Politiker, Polizei- und Militärangehörige haben regelmäßig zur Tötung von Palästinensern, die eines Anschlags verdächtigt werden, angestiftet und ermutigt, selbst wenn von ihnen keine Gefahr mehr ausgeht – eine Politik der außergerichtlichen Tötung, die von Menschenrechtsorganisationen seit langem verurteilt wird.

Kollektive Bestrafung

Obwohl es deutliche Hinweise darauf gibt, dass psychische Erkrankungen bei Qaraqes Taten eine Rolle gespielt haben könnten, haben die israelischen Besatzungstruppen schnell gehandelt, um Mitglieder seiner Familie zu bestrafen und ihre Rachegelüste zu befriedigen.

Sie riegelten Qaraqes Haus ab, um einen Strafabriss vorzubereiten, ein Kriegsverbrechen, das Israel nur gegen die Familien von Palästinensern begeht, die beschuldigt werden, Israelis zu schaden, und niemals gegen die Familien von israelischen Juden, die Palästinensern Schaden zufügen.

Da Qaraqes Haus jedoch gemietet ist, diskutieren israelische Beamte Berichten zufolge noch über das weitere Vorgehen.

Die Besatzungstruppen drangen auch in das Ostjerusalemer Viertel al-Tur ein und nahmen 10 von Qaraqes Verwandten, darunter seinen Bruder und seine Frau, zum Verhör fest. Die Razzia löste eine gewaltsame Konfrontation mit den Anwohnern aus.

Auch eine andere Form der kollektiven Bestrafung ist im Gespräch, nämlich eine vollständige Abriegelung von Issawiyeh.

Israels ultrarechter Polizeiminister Itamar Ben-Gvir forderte die “Operation Defensivschild 2” – in Anspielung auf Israels gewaltsames Vorgehen im besetzten Westjordanland vor zwei Jahrzehnten während der zweiten Intifada.

Die israelischen Besatzungstruppen töteten während des Volksaufstandes Hunderte von Palästinensern.

Benjamin Netanjahu, Israels Premierminister, und andere hochrangige Beamte wiesen ihn jedoch schnell zurück und betonten, dass nur das so genannte Sicherheitskabinett und nicht ein einzelner Minister im Alleingang eine solche groß angelegte Operation genehmigen könne.

Nach einer Kabinettssitzung am Sonntag sagte Netanjahu, die höchsten “Sicherheits”-Beamten des Landes würden eine groß angelegte Operation im besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, diskutieren.

“Die angemessene Antwort auf den Terrorismus besteht darin, ihn mit aller Kraft zu bekämpfen und unsere Wurzeln in unserem Land noch tiefer zu schlagen”, sagte Netanjahu.

Ben-Gvir fordert, dass Israel formell die Todesstrafe für Palästinenser einführt, während Netanjahu ein neues Gesetz verspricht, das den Entzug der Staatsbürgerschaft und die Ausweisung aller des Terrorismus Beschuldigten ermöglicht.

Da Israel jedoch bereits routinemäßig Palästinenser hinrichtet, ohne auch nur den Anschein eines Prozesses zu erwecken, und Palästinenser seit Jahrzehnten willkürlich inhaftiert und ausgewiesen hat, zeigen die Drohungen mit weiteren derartigen Repressionen, dass die israelische Führung völlig ratlos ist.

Das Einzige, was sie nie tun werden, ist, diese Realität zuzugeben: Die unerbittliche und allgegenwärtige Gewalt des israelischen Besatzungsregimes, des Siedlerkolonialismus und der Apartheid ist die Wurzel all des konfliktbezogenen Blutvergießens, das vor allem Palästinenser, aber auch Israelis das Leben kostet.

Seit Anfang des Jahres haben israelische Soldaten und Siedler fast 50 Palästinenser getötet, darunter 10 Kinder. Mit den Todesfällen vom Freitag in Ramot steigt die Zahl der in diesem Jahr in Israel und in den Siedlungen von Palästinensern getöteten Menschen auf 11.

Diese Zahl schließt sieben Israelis ein, die letzten Monat bei einem Schusswechsel in der Siedlung Neve Yaakov getötet wurden.

Am Sonntag hat das israelische “Sicherheitskabinett” neun Siedlungen legalisiert, die ohne Genehmigung der Regierung auf besetztem palästinensischem Land errichtet wurden – eine weitere Provokation und Eskalation.

Alle israelischen Siedlungen bleiben nach internationalem Recht illegal.

Ein ungenannter hochrangiger US-Beamter sagte gegenüber Haaretz, dass die USA den israelischen Schritt entschieden ablehnen. Es gibt jedoch keinen Grund zu der Annahme, dass Washington irgendwelche Maßnahmen ergreifen wird, um Tel Aviv zu sanktionieren.

Die Folgen sind völlig vorhersehbar: Noch mehr israelischer Landraub, Morde und Unterdrückung werden nur zu noch mehr Blutvergießen führen. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah hat Berichte und Analysen beigesteuert.

