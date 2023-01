Tanks and Tragedy Amid the vacuum of creditable reporting by the mainstream media, Michael Brenner offers a briefing on the background of the neocon-inspired war in Ukraine and his view on the present strategic situation. By Michael Brenner Never in memory has it been so daunting to figure out what’s goin

Am 21. Dezember 2022 schaltete das NATO-Hauptquartier in Brüssel zusammen mit anderen internationalen Wahrzeichen aus Solidarität mit der Ukraine die Lichter aus. (NATO, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Inmitten des Vakuums an glaubwürdiger Berichterstattung durch die Mainstream-Medien bietet Michael Brenner ein Briefing über die Hintergründe des von Neokonservativen angezettelten Krieges in der Ukraine und seine Sicht auf die gegenwärtige strategische Situation.

Panzer und Tragödie

Von Michael Brenner

27. Januar 2023

Noch nie war es so schwierig, herauszufinden, was während einer großen internationalen Krise vor sich geht, wie in der Ukraine-Affäre.

Diese traurige Wahrheit ist vor allem dem völligen Fehlen einer wahrheitsgetreuen Berichterstattung und einer ehrlichen interpretierenden Analyse durch die Medien geschuldet. Uns wird eine große Portion Falschheit, Fantasie und Farrago serviert, die grob zu einem Narrativ vermischt werden, dessen Bezug zur Realität dürftig ist.

Das nahezu universelle Schlucken dieses Konfekts wird durch den Verzicht auf Verantwortung – intellektuell und politisch – durch die politische Klasse Amerikas ermöglicht, von den hohen und mächtigen Vertretern Washingtons bis hinunter in die Galaxie der Nicht-Denkfabriken und selbstverliebten Akademiker.

Jetzt arbeitet die Legion der Drehbuchautoren für diese fiktive Geschichte mit neuer Energie daran, ein paar neue Elemente einzubauen: Die Entscheidung von Präsident Joe Biden/NATO, ein vielseitiges Arsenal an Panzern zu entsenden, um die schwächelnden ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen, und die sich häufenden Beweise für eine schrittweise Demontage der ukrainischen Armee durch Russlands überlegenes Militär.

Wie immer entpuppt sich diese Reaktion als eine Übung in Vermeidungsverhalten. Die rund 100 Panzer, die im Laufe des kommenden Jahres nach und nach eintreffen sollen, werden das “Spiel verändern”. Putins Armee ist ein bewährter “Papiertiger”. Die “Demokratie” ist dazu bestimmt, über die despotische Barbarei zu siegen.

So wird es uns in magenverbrennenden Dosen von Schlangenöl erzählt. Ich schätze, dass wir alle unsere eigene Art haben, uns zu amüsieren.

Eine systematische Widerlegung dieses mythischen Konstrukts ist sowohl überflüssig als auch zwecklos. Sie wurde im vergangenen Jahr von fähigen, erfahrenen und nachdenklichen Analytikern vorgenommen, die tatsächlich wissen, wovon sie sprechen: Colonel Douglas Macgregor, Professor Jeffrey Sachs, Colonel Scott Ritter und eine Handvoll anderer, die allesamt auf obskure Websites verbannt sind und von den Medien verachtet werden.

(Hier ist eine scharfe Analyse von Ritter in Consortium News über den tatsächlichen militärischen Wert der Aufstockung mit Panzern und anderen Rüstungsgütern und was dieser Schritt für den Verlauf des Krieges bedeutet).

Einleitend füge ich meine eigene Einschätzung der gegenwärtigen strategischen Lage und der Richtung, in die wir uns bewegen, hinzu. Sie beruht – bis zu einem gewissen Grad – auf Schlussfolgerungen sowie auf meiner Lektüre der Genealogie des Konflikts. Die wichtigsten Punkte sind in unverblümten, deklaratorischen Sätzen formuliert. Das halte ich für notwendig, um den Nebel aus Erfindungen (Lügen) und kalkulierten Verzerrungen zu durchbrechen, der das, was offensichtlich sein sollte, verdunkelt.

Ausgangspunkte

Der NATO-Gipfel im April 2008 in Bukarest, Rumänien, auf dem die “Bestrebungen der Ukraine, der NATO beizutreten”, offiziell begrüßt wurden. (Archiv der Staatskanzlei des Präsidenten der Republik Polen, Wikimedia Commons)

Die Krise begann im Februar 2014, als die Obama-Regierung einen Staatsstreich in Kiew anregte und orchestrierte, der den demokratisch gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch entmachtete. Victoria Nuland, die stellvertretende US-Außenministerin, war auf dem Maidan-Platz und feuerte gemeinsam mit ihrem Bruder in der Farbrevolution, Botschafter Geoffrey Pyatt, an.

Sie kollaborierten mit gewalttätigen, extremen ultranationalistischen Gruppen, zu denen Washington schon seit Jahren aktiv Beziehungen pflegt. Diese Ultras dominieren bis heute den ukrainischen Sicherheitsdienst und das wichtigste politische Gremium der Regierung, den Sicherheitsrat.

Der Putsch auf dem Maidan war der Höhepunkt des tief verwurzelten amerikanischen Ziels, eine antirussische Ukraine in die westliche organisatorische Umlaufbahn einzubinden: Vor allem in die NATO – wie es Präsident George W. Bush bereits 2008 anstrebte.

Die Umzäunung eines Russlands, das an den Rändern eines amerikanisch geführten Europas gehalten wird, war seit 1991 ein Ziel. Das Auftauchen einer starken, hocheffektiven Führungspersönlichkeit, wie sie Wladimir Putin verkörpert, verstärkte den Eindruck, dass es notwendig ist, Russland schwach und eingeschlossen zu halten.

Der ukrainische rechtsextreme Oppositionsführer Oleh Tyahnybok, links, zusammen mit Vitali Klitschko und Arseniy Yatsenyuk, Mitte, spricht zu Demonstranten auf dem Euromaidan, 27. November 2013. (Ivan Bandura, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Der Aufstand bzw. die Sezession im Donbass, der durch den Jungfrauenputsch ausgelöst wurde, bei dem wütende Elemente in Kiew an die Macht kamen, die sich der Unterwerfung der rund 10 Millionen Russen des Landes verschrieben hatten, führte zur Autonomie der Oblaste Donezk und Luhansk sowie zur Integration der Krim (die historisch und demografisch zu Russland gehört) in die Russische Föderation.

Von diesem Moment an haben die Vereinigten Staaten eine Strategie entwickelt und umgesetzt, um beide Veränderungen rückgängig zu machen, Russland in seine Schranken zu weisen und eine klare Trennlinie zwischen ihm und ganz Europa im Westen zu ziehen.

Die Ukraine wurde de facto zu einem amerikanischen Protektorat. Wichtige Ministerien wurden mit amerikanischen Beratern besetzt, darunter das Finanzministerium, das von einem aus Washington entsandten amerikanischen Staatsbürger geleitet wurde. Es wurde ein massives Programm zur Bewaffnung, Ausbildung und allgemeinen Wiederherstellung der ukrainischen Armee durchgeführt. (In den Jahren von Präsident Barack Obama wurde das Projekt von Vizepräsident Joe Biden überwacht).

7. Dezember 2015: US-Vizepräsident Biden und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko in Kiew. (U.S. Embassy Kyiv, Flickr)

Washington nutzte seinen Einfluss auch, um das Minsk-II-Abkommen zu unterlaufen, in dem die Ukraine und Russland eine Formel für eine friedliche Lösung des Donbass-Problems unterzeichneten, die angeblich von Deutschland und Frankreich unterstützt und vom UN-Sicherheitsrat gebilligt wurde.

Heute wissen wir aus offenen öffentlichen Aussagen, dass Kiew, Berlin und Paris von Anfang an nicht die Absicht hatten, das Abkommen umzusetzen. Vielmehr ging es darum, Zeit zu gewinnen, um die Ukraine so weit zu stärken, dass sie die “verlorenen” Gebiete zurückerobern kann, indem sie Russland eine militärische Niederlage zufügt.

[Zum Thema: SCOTT RITTER: Merkel entlarvt die Doppelzüngigkeit des Westens]

Die Regierung Biden traf Vorbereitungen, um die Spannungen so weit zu erhöhen, dass ein bewaffneter Konflikt unausweichlich wurde. Der sporadische Beschuss der Stadt Donezk (in der nach offizieller Schätzung einer UN-Kommission zwischen 2015 und 2002 14.000 Zivilisten getötet wurden) wurde um ein Vielfaches verstärkt, ukrainische Armeeeinheiten zogen massenhaft entlang der demarkierten Grenze auf. Russland kam dem zuvor. Der Rest ist Geschichte.

(Alle oben genannten Vorgänge sind öffentlich bekannt und dokumentiert).

März, 2015: Zivilisten gehen vorbei, während die OSZE die Bewegung von schweren Waffen in der Ostukraine überwacht. (OSZE, CC BY-NC-ND 2.0)

Wo stehen wir jetzt?

Hier hat die Schlussfolgerung Vorrang.

Die Biden-Administration hat sich zur Eskalation verpflichtet, indem sie schwere Waffensysteme einsetzt, deren Einsatz zuvor ausgeschlossen war. Sie hat ihre westeuropäischen Verbündeten dazu gedrängt, ebenfalls Rüstungsgüter zu liefern. Und warum? Die politischen Entscheidungsträger in Washington können die Aussicht auf eine Niederlage nicht ertragen.

Das heißt, eine russische Zerschlagung der ukrainischen Armee, die Einverleibung der beanspruchten vier Provinzen und die fatale Darstellung des Westens, die sich als eine Aneinanderreihung von Lügen erweist. Es wurde zu viel an Prestige, Geld und politischem Kapital investiert, als dass ein solches Ergebnis toleriert werden könnte.

So wie die Ukraine auf zynische Weise als Instrument benutzt wurde, um Russland in die Knie zu zwingen, so wird auch die Denaturierung Russlands als Macht als integraler Bestandteil der globalen Konfrontation mit China gesehen, die das gesamte strategische Denken beherrscht.

Die Option, mit China Bedingungen für eine Koexistenz und einen Wettbewerb ohne Zwang auszuarbeiten, wird rundweg abgelehnt. Nahezu die gesamte politische Klasse Amerikas ist entschlossen, die globale Hegemonie des Landes zu festigen, und rüstet sich zu diesem Zweck. Der Rest des Landes ist noch nicht informiert, und er ist zu abgelenkt, um sich die Mühe zu machen, die offensichtlichen Anzeichen für das, was im Gange ist, zu beachten.

Das strategische Programm wurde in dem berüchtigten Memo von Paul Wolfowitz, dem damaligen Unterstaatssekretär für Politik im Pentagon, vom März 1991 dargelegt, in dem es darum ging, den Aufstieg einer rivalisierenden Supermacht zu verhindern. Dieses Memo ist für die meisten Außenpolitiker zu einem Drehbuch geworden.

(Sein Inhalt und die Entstehung der Neokonservativen, die es vor langer Zeit als heilige Schrift übernommen haben, haben den historischen Wandel von einer Sekte zum halboffiziellen Glaubenssatz des gesamten amerikanischen Imperiums vollzogen.)

2. Oktober 1991: Paul Wolfowitz, rechts, als stellvertretender Verteidigungsminister für Politik, während einer Pressekonferenz zur Operation Wüstensturm. General Norman Schwarzkopf in der Mitte. (Lietmotiv via Flickr)

Die Tatsache, dass es nicht gelungen ist, die russische Wirtschaft zum Einsturz zu bringen und damit den Weg für einen politischen Wandel in Moskau freizumachen, und dass die Ergänzung zur chinesischen Macht damit hinfällig geworden ist, ist eine Enttäuschung, aber das stört die wahren Gläubigen nicht. Die Vereinigten Staaten haben einen gezähmten kollektiven Westen zu ihrem willigen Spielball gemacht, der alles mitmacht, was Washington von ihm verlangt.

Das Signalereignis, das diese außergewöhnliche Unterordnung unterstreicht, war die Zustimmung Deutschlands, den Vereinigten Staaten (und ihren Verbündeten) die Sprengung der Nordstrom-Pipelines zu gestatten, die von den aufeinander folgenden Berliner Regierungen als wesentlich für die Deckung des Energiebedarfs der deutschen Industrie angesehen wurden.

Man kann dies mit der Bereitschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz begründen, “einen für die Mannschaft zu nehmen”. Welches Team? Welches übergeordnete nationale Interesse? In der Geschichte gibt es keinen vergleichbaren Fall, in dem sich ein souveräner Staat aus eigenem Antrieb so schweren Schaden zugefügt hat.

Karte der Explosionen an den Nord Stream-Pipelines am 26. September 2022. (FactsWithoutBias1, CC-By-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Ein zusätzliches Plus der Ukraine-Affäre ist in den Augen amerikanischer Politiker die Herauskristallisierung eines internationalen Systems, dessen Grundstruktur bipolar ist – eine “Wir-gegen-sie”-Welt ähnlich wie im Kalten Krieg -, was insofern praktisch ist, als es nur wenige Anforderungen an intellektuelle Vorstellungskraft oder geschickte Diplomatie stellt, für die sie weder die Fähigkeit noch den Appetit haben.

Alle Mitglieder des kollektiven Westens haben sich dem Eskalationsplan Bidens angeschlossen. Das gilt natürlich auch für die dominierenden Fraktionen in der Regierung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass der plötzliche Besuch des CIA-Direktors William Burns in Kiew einige Tage vor der Ankündigung der Abrams-Panzer-Mission dazu diente, sicherzustellen, dass es keine Überläufer in Selenskyjs innerem Kreis oder andere hochrangige Beamte gibt, die bei der Aussicht, dass die Ukraine zum Schlachtfeld eines russisch-amerikanischen Krieges mit ähnlichen Auswirkungen wie in den Jahren 1941 bis 1944 wird, kalte Füße bekommen könnten.

Auf den Besuch von Burns folgte fast unmittelbar eine massive Säuberung der Führungsriege und der Beamten auf den unteren Ebenen. Nach offizieller Lesart, die von den stets nachgiebigen Medien übernommen wurde, handelte es sich bei dieser Säuberung um eine tugendhafte Anti-Korruptionskampagne – wenn auch inmitten eines umfassenden Krieges.

Man sagte uns, Burns sei den ganzen Weg gekommen, um ein paar kleinere Probleme zu klären (und vielleicht um zu baden?). Selenskyj selbst war als angekündigter Retter der Ukraine zu wertvoll geworden, um selbst entsorgt zu werden – wie Ngo Dinh Diem 1963 in Vietnam.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt ein Geschenk, das ihm die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nach seiner Rede vor dem US-Kongress am 21. Dezember 2022 überreicht hat. (C-Span Standbild)

Burns bot zweifellos Garantien, dass er sicher war – wer auch immer sonst über Bord geworfen werden würde. Es ist nahezu unmöglich zu sehen, wie die Ziele der Vereinigten Staaten in der Ukraine erreicht werden können. Die Neokonservativen haben jedoch keinen “Rückwärtsgang” – um den treffenden Ausdruck des Analysten Alexander Mercouris zu verwenden.

Sie haben einen Kreuzzug angezettelt, der die globale Vorherrschaft Amerikas sichern soll – für immer und ewig. Die Ukraine ist eine Zwischenstation auf dem Weg zu diesem visionären Jerusalem. In ihrem großen Plan haben sie es jedoch versäumt, sich um eine kohärente, praktikable Strategie zur Lösung der aktuellen Krise zu kümmern.

Was Präsident Joe Biden betrifft, so scheint er nur nominell das Sagen zu haben. Er ist völlig von den Neokonservativen vereinnahmt worden. Er hört keine anderen Stimmen. Als lebenslanger, instinktiver Falke lehnt er sich in deren Richtung. Er ist alt und schwach.

Noch vor Jahresende wird die Stunde der Wahrheit für uns alle kommen. Die russischen Streitkräfte werden am Dnjepr und an einigen Stellen auch darüber hinaus stehen. Die ukrainische Armee wird in den letzten Zügen liegen – trotz Abrams, Leopard II, Challenger, Bradleys usw.. Was wird die überlistete und unfähige Biden-Truppe dann tun? Alles ist möglich. Übersetzt mit Deepl.com

Michael Brenner ist Professor für internationale Angelegenheiten an der Universität von Pittsburgh. mbren@pitt.edu

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …