Patriarch Kyrill ruft zum Gebet für gerechten Frieden für brüderliche Völker auf In einer Osterbotschaft an die Gläubigen rief Patriarch Kyrill zum Gebet für einen Frieden für die “brüderlichen Völker” Russlands, Weißrusslands und der Ukraine auf. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der Verfolgung der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche in der Ukraine.

Patriarch Kyrill ruft zum Gebet für gerechten Frieden für brüderliche Völker auf

In einer Osterbotschaft an die Gläubigen rief Patriarch Kyrill zum Gebet für einen Frieden für die “brüderlichen Völker” Russlands, Weißrusslands und der Ukraine auf. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der Verfolgung der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche in der Ukraine.

Quelle: Sputnik © Alexei Nikolski

Patriarch Kyrill von Moskau und ganz Russland hat allen Gläubigen der Russisch-Orthodoxen Kirche zum bevorstehenden Osterfest gratuliert. In seiner traditionellen Osterbotschaft brachte der Geistliche die Hoffnung zum Ausdruck, dass ein “dauerhafter und gerechter Frieden” für die brüderlichen Völker Russlands, der Ukraine und Weißrusslands bald komme, die durch einen gemeinsamen Glauben verbunden seien. Der Patriarch unterstrich: “Am lichtvollen Osterfest beten wir besonders für die Menschen in den Kriegsgebieten zu Gott.” Wachtang Kipschidse, stellvertretender Vorsitzender der Synodalabteilung des Moskauer Patriarchats für Beziehungen zur Gesellschaft und zu den Medien, hatte am 12. April erklärt, dass es für die Russisch-Orthodoxe Kirche seltsam wäre, einen Osterfrieden in der Ukraine zu initiieren. Er hatte daran erinnert, dass Patriarch Kyrill bereits eine Waffenruhe für Weihnachten vorgeschlagen hatte, die aber von ukrainischer Seite nicht unterstützt worden war. Orthodoxe Kirche der Ukraine will Gebete auf Russisch verbieten Zuvor hatte die Kiewer Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die Ostergottesdienste in den Kirchen der Hauptstadt verboten würden und die Liturgien online abgehalten werden sollen. Kipschidse vermutete, dass es sich dabei um Gläubige der kanonischen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOС) handele. Die derzeitigen ukrainischen Behörden legten den “Abweichlern” (Anhängern der neuen Orthodoxen Kirche der Ukraine) keine Hindernisse in den Weg, hieß es weiter. Gleichzeitig hatte er auf die sehr geringe Zahl der Gläubigen der schismatischen Orthodoxen Kirche der Ukraine (OCU) hingewiesen, auch in Kiew, was durch viele Videoaufnahmen belegt wird. Kipschidse hatte sich aber trotzdem von Folgendem überzeugt gezeigt: “Ich denke, alle orthodoxen Kirchen, die geöffnet sind, die Gemeinden haben, werden Ostergottesdienste abhalten, denn ich kann mir keinen Priester vorstellen, der sich bewusst weigern würde, in der Osternacht einen Gottesdienst abzuhalten.” Meinung Ein Kloster überlebte die Mongolen, die Nazis und die Bolschewiki. Aber wird es Selenskij überleben? Die Entscheidung der Kiewer Behörden, die Festgottesdienste zu streichen, fiel mit massiven Beschlagnahmungen von Kirchen der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche zusammen: In Kamenez-Podolski und Schepetowka im Gebiet Chmelnizki meldeten Geistliche dies, in Beresan in der Nähe von Kiew beschlagnahmten Abgeordnete des Gemeinderats Grundstücke von Kirchen, und in Lwow wurde das “Ende der Geschichte” der UOС in der Stadt angekündigt. Unterdessen geht die Verfolgung der UOC weiter. Immer wieder wird der kanonischen Kirche vorgeworfen, Moskau zu unterstützen, obwohl diese nach dem Beginn der russischen militärischen Spezialoperation ihre “völlige Selbstständigkeit und Unabhängigkeit” von Moskau erklärt hatte. Ein Gericht in Tscherkassy stellte das Oberhaupt der Diözese Tscherkassy der Kirche, Metropolit Feodossi, wegen des Verdachts der Aufstachelung zum interkonfessionellen Hass für 60 Tage unter Hausarrest. Zuvor hatte der Metropolit berichtet, dass er der Unterstützung der russischen Militäroperation in der Ukraine beschuldigt werde. Mehr zum Thema – “Auf die Knie zwingen und erschießen”: Endphase im Kampf gegen die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche

Father Atallah Hanna: We call on the German authorities to lift the ban on Prisoner’s Day marches in Berlin The Greek Orthodox Archbishop of Sebastia in occupied Palestine, Father Bishop Atallah Hanna, affirmed his rejection of the repressive policies pursued by the German state against Palestinians and Arabs in Germany.

Pater Atallah Hanna: Wir fordern die deutschen Behörden auf, das Verbot der Aufmärsche zum Tag des Gefangenen in Berlin aufzuheben

15. April 2023

Der griechisch-orthodoxe Erzbischof von Sebastia im besetzten Palästina, Pater Bischof Atallah Hanna, bekräftigte seine Ablehnung der repressiven Politik des deutschen Staates gegen Palästinenser und Araber in Deutschland. Die deutschen Medien und Politiker haben eine Hetzkampagne gegen die Palästinenser gestartet, die eine ganze Woche lang andauerte und von den Berliner Behörden mit einem Verbot aller Demonstrationen anlässlich des internationalen Tages für die palästinensischen Gefangenen am 15. und 16. April abgeschlossen wurde.

In einer Audiobotschaft, die er an die Massen unseres Volkes in Deutschland schickte, erklärte er Folgendes:

Geliebte, liebe Brüder und Schwestern

Es ist bedauerlich, dass die deutschen Behörden beschlossen haben, die Aktivitäten und Märsche zum Tag der palästinensischen Gefangenen zu verbieten. Diese Entscheidung könnte sich zu einem Verbot von palästinensischen Aktivitäten und Veranstaltungen in Berlin insgesamt, zu nationalen Anlässen und zu Angelegenheiten, die mit Jerusalem zu tun haben, entwickeln. Wir verurteilen diese Entscheidung, die in Berlin getroffen wurde, und das Verbot von Aktionen speziell in Berlin und fordern die deutschen Behörden auf, ihre Entscheidung zurückzunehmen. Es gibt eine arabische und eine palästinensische Gemeinschaft in Berlin, die das Recht haben, ihre Meinung zu äußern, was durch ihr Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert wird. Obwohl sie in Deutschland leben, ist ihre Sache die palästinensische Sache und sie verteidigen sie mit vielen deutschen Freunden und freien Menschen aus unseren arabischen Ländern.

Wir verurteilen diese willkürliche und ungerechte Entscheidung, die die Palästinenser in Berlin daran hindert, sich selbst, ihre Botschaft, ihre Anwesenheit, ihre Zugehörigkeit zu ihrer Sache und ihre Verteidigung Palästinas zum Ausdruck zu bringen, und prangern sie an. Wir fordern die Behörden auf, diese Angelegenheit so schnell wie möglich zu überdenken.

Grüße an unsere palästinensische Gemeinschaft in Deutschland, insbesondere in Berlin, und an alle Mitglieder der arabischen Gemeinschaft.

Grüße an die Freunde Palästinas in Deutschland und in der ganzen Welt, an alle, die die palästinensische Sache verteidigen und unterstützen. Übersetzt mit Deepl.com

Hören Sie sich die Audioaufnahme der Rede von Pater Atallah Hanna an:

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …