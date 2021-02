Picnic video exposes both faces of Israeli apartheid – Mondoweiss A short video taken by a family as they picnicked in the West Bank this month may be the best field guide yet to Israel’s complex apartheid system of state-sponsored Jewish supremacy.

Picknick-Video entlarvt beide Gesichter der israelischen Apartheid

Von Jonathan Cook

Israel hält ein System der jüdischen Vorherrschaft über das Land aufrecht, und es spielt keine Rolle, ob diejenigen, die seine Apartheidherrschaft herausfordern, palästinensische Untertanen ohne Rechte oder “arabische” Bürger mit angeblich vollen Rechten sind.

17. Februar 2021







Ein kurzes Video, das eine Familie beim Picknick im Westjordanland diesen Monat aufgenommen hat, ist vielleicht der bisher beste Wegweiser zu Israels komplexem Apartheidsystem der staatlich geförderten jüdischen Vorherrschaft.

In dem Clip, der auf Facebook gepostet wurde, tauchen unerwartet bewaffnete jüdische Siedler auf, um das Picknick einer palästinensischen Familie – einschließlich Großeltern und zwei Babys – an einem landschaftlich reizvollen öffentlichen Platz auf einem Hügel nördlich von Ramallah zu unterbrechen.

Im besetzten Westjordanland sind die Siedler die Herren des Landes und daran gewöhnt, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie gehen davon aus, dass es sich hier nur um eine weitere Gruppe von Palästinensern handelt, die terrorisiert werden soll, damit die illegale jüdische Siedlung, in der sie leben, eine von vielen Dutzenden, ihren Herrschaftsbereich weiter auf palästinensisches Land ausdehnen kann.

Für die Siedler ist das alles eine improvisierte ethnische Säuberung des Tages.



Nicht wie es scheint – Aber sie erleben eine Überraschung. Die Szene ist nicht genau so, wie sie erscheint, und die Dinge laufen nicht nach Plan. In einiger Entfernung von ihren Häusern würden Palästinenser normalerweise beim ersten Anblick von bedrohlichen bewaffneten Siedlern eilig zusammenpacken. Aber diese Palästinenser stehen ihren Mann und argumentieren in fließendem Hebräisch zurück. Als die Siedler sich auf die Bibel berufen und beginnen, die Sachen der Familie zu packen, um die Gruppe zu vertreiben, schreit die Großmutter entrüstet: “Wir sind Israelis, genau wie ihr, und wir dürfen hier sein.” Sie hat teilweise Recht. Sie sind tatsächlich Israelis. Die Familie kommt aus Nazareth, der größten und privilegiertesten palästinensischen Gemeinde innerhalb Israels. Sie gehören zu einer Minderheit, die formell als “Israels Araber” bekannt ist. Aber die Behauptung der Großmutter, ihre Familie sei “genau wie ihr”, ist ein Irrtum – oder eher ein Bluff.

Ein Siedler korrigiert sie: “Ihr seid keine Israelis, ihr seid Araber, wir haben euch einen Gefallen getan, als wir euch bleiben ließen.”



Historische Anomalie – Im öffentlichen israelischen Diskurs wurden “Israels Araber” – oder “israelische Araber”, wie der Begriff gewöhnlich ins Englische übertragen wird, um ihn weniger beleidigend erscheinen zu lassen – ihrer wahren Identität beraubt, um ihre Verbindung zum größeren palästinensischen Volk zu trennen. Nichtsdestotrotz stammen sie von genau derselben palästinensischen Bevölkerung ab, die heute entweder unter Besatzung im Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen lebt, oder als Flüchtlinge, die durch Israels massenhafte ethnische Säuberungsaktion im Jahr 1948 aus ihrer Heimat vertrieben wurden, die von den Palästinensern als Nakba oder Katastrophe bezeichnet wird.

“Israels Araber” unterscheiden sich von anderen Palästinensern nur durch eine historische Anomalie: Eine kleine Anzahl schaffte es, den ethnischen Säuberungsaktionen von 1948 zu entgehen und blieb auf ihrem Land in dem Gebiet, das zu Israel werden sollte. Schließlich, und sehr widerwillig unter internationalem Druck, verlieh Israel diesen “Arabern” eine sehr degradierte Staatsbürgerschaft. Heute, nach Jahrzehnten höherer Geburtenraten als israelische Juden, sind “Israels Araber” ein Fünftel der Bevölkerung.

Hässliche Wahrheit – Israel erzählt der Welt stolz, dass seine “arabischen” Bürger völlig gleiche Rechte wie jüdische Bürger genießen. Die Wahrheit ist viel hässlicher, wie Premierminister Benjamin Netanjahu versehentlich einräumte, als er auf Instagram einen israelischen TV-Moderator korrigierte, der behauptet hatte, Israel sei eine Demokratie westlichen Stils. “Israel ist kein Staat für alle seine Bürger. Gemäß dem Nationalstaatsgesetz, das wir verabschiedet haben, ist Israel der Nationalstaat des jüdischen Volkes – und von niemandem sonst”, schrieb er.

Etwa 70 Gesetze bieten ausdrücklich differenzierte Rechte, je nachdem, ob ein israelischer Bürger Jude oder “Araber” ist.

“Israels Araber” sind fast vollständig von israelischen Juden getrennt, wenn es darum geht, wo sie leben können, wo sie zur Schule gehen und in vielen Fällen, wo sie arbeiten dürfen. Der Staatsbürgerschaftsstatus von Juden und “Arabern” ergibt sich aus getrennten Gesetzen. Diese “Araber” dürfen im größten Teil des israelischen Territoriums nicht leben, und die Planungsregeln sind systematisch zu ihrem Nachteil verzerrt worden. Kurz gesagt, die meisten “israelischen Araber” leben in segregierten, armen, landhungrigen, überfüllten und unterversorgten Gemeinden.

Aber durch einen historischen Zufall haben sie eine israelische Staatsbürgerschaft, die ihnen – im Gegensatz zu den Palästinensern unter der Besatzung – das Recht gibt, an israelischen Wahlen teilzunehmen und grundlegende gesetzliche Rechte, die von Israels Zivilgerichten und nicht von seinen Militärgerichten geschützt werden. “Israels Araber” werden auch typischerweise entweder von der normalen israelischen Polizei oder von einer paramilitärischen Truppe, die als Grenzpolizei bekannt ist und sowohl in Israel als auch in den besetzten Gebieten operiert, behandelt. Die Grenze, die überwacht wird, ist die zwischen Juden und Nicht-Juden. Aber der Umgang mit der Grenzpolizei ist oft besser, als von der israelischen Armee kontrolliert zu werden, wie es normalerweise für Palästinenser in den besetzten Gebieten der Fall ist.



Kein Preis zu zahlen – Als die Siedler, die das Waldpicknick stören, ihren Willen nicht durchsetzen können, schauen sie verwirrt und unsicher. Einer sagt zu der Familie: “Ihr seid keine Israelis, ihr seid Araber. Wir haben euch einen Gefallen getan, indem wir euch [in Israel] haben bleiben lassen. Geht zurück nach Nazareth.” Aber was genau sind ihre Rechte in einer Situation wie dieser?

Wenn es sich um einfache “Palästinenser” handeln würde, könnten die Siedler sie mit Steinen bewerfen oder über ihre Köpfe hinweg schießen. Sollten sich die Palästinenser weigern zu fliehen, könnten sie geschlagen werden oder die Siedler könnten sogar in Erwägung ziehen, einem ins Bein zu schießen – oder Schlimmeres – um sicherzustellen, dass der Rest die Botschaft versteht: “Wir sind Könige und ihr seid unwillkommene Leibeigene”.

Es ist unwahrscheinlich, dass es einen Preis dafür gibt, Palästinenser unter der Besatzung zu verletzen, abgesehen vielleicht von einer Geschichte in Haaretz von Amira Hass, der einzigen israelischen Reporterin, die in der Westbank lebt. Aber die Siedler können immer sagen, sie seien von Palästinensern angegriffen worden und hätten sich verteidigt. Keine wirklichen Fragen würden gestellt werden. Wenn ein Video auf YouTube auftauchen würde, das etwas anderes zeigt, würden israelische Beamte als Pressesprecher auftreten und behaupten, das Material sei bearbeitet worden, um die Zuschauer in die Irre zu führen – nur ein weiteres Beispiel für Pallywood. Und jeder, der das Video teilte, konnte als Antisemit abgetan werden.



Vertraute Regeln – Dies ist ein Spiel, dessen Regeln die Siedler – und die israelische Armee und Regierung hinter ihnen – nur zu gut kennen, Regeln, die ausschließlich zu ihrem Vorteil funktionieren. Aber im Fall der “israelischen Araber”, die im Westjordanland picknicken, sind die Regeln nicht richtig definiert worden. Können Siedler ungestraft diese hochnäsigen Einheimischen mit israelischer Staatsbürgerschaft schlagen? Können sie ihre Gewehre auf sie richten? Und wenn sie es tun, was passiert dann? Könnte es eine Untersuchung geben? Und wenn ja, wer wird sie leiten – die Armee oder die Polizei? Könnten diese “Araber” Verwandte im privilegierten Nazareth haben, die Anwälte sind und sich mit den Feinheiten des israelischen Rechtssystems auskennen? Es gibt sogar einige “arabische” Richter im Gerichtssystem. Wie könnte ein solcher Richter in einem Fall wie diesem entscheiden?

Die Unsicherheit der Siedler ist berechtigt. Welche Apartheidregeln gelten in den besetzten Gebieten, wenn es um “Israels Araber” geht: die Besatzungsversion der Apartheid oder die israelische Demokratieversion der Apartheid? Es ist eine Grauzone.



Unsicher über Befugnisse – Nicht länger zuversichtlich, dass ihre Macht grenzenlos ist, zumindest in einer Situation wie dieser, entscheiden sich die Siedler zu delegieren. Sie rufen die Armee an. Schließlich sind die Soldaten des jüdischen Staates dazu da, andere Juden zu schützen, selbst wenn diese Juden bewaffnet sind, illegal auf palästinensischem Land leben und wehrlose Palästinenser angreifen.



Die Armee wird wissen, was zu tun ist. – Die Soldaten sind bald da, aber sie sehen auch ein wenig unsicher aus. Sie sind eher daran gewöhnt, “Wache” zu stehen, während Siedler Palästinenser angreifen und terrorisieren, und greifen nur ein, wenn es so aussieht, als ob die Siedler Hilfe bräuchten.

Diese Picknicker sind keine Juden, also sind die Soldaten nicht verpflichtet, sie zu schützen. Aber gleichzeitig sind sie israelische Staatsbürger, so dass die Soldaten es sich nicht leisten können, dabei gefilmt zu werden, wie sie ihre Gewehre auf sie richten oder teilnahmslos zusehen, wie die Siedler sie verprügeln.



Sanfte ethnische Säuberung – Für diese Situation gibt es kein Regelbuch, also improvisieren die Soldaten. Mit der Weisheit Salomons schneiden sie das Baby in zwei Hälften. Ein Soldat räumt ein, dass sie sich in der Tat in einem öffentlichen Raum befinden, aber er warnt die “Araber”, dass sie im Gegensatz zu den Siedlern “jetzt hier erlaubt sind”. Er fügt hinzu: “Ich möchte nicht zu viel Gewalt anwenden.” Die Soldaten ziehen es vor, dass die Drohung implizit bleibt. Die Familie muss sofort gehen und das Land an die Herren, die Juden, abtreten. Die “israelischen Araber” werden in geordneter Weise vertrieben.

Was wir sehen, eingefangen von der Kamera von Lubna Abed el-Hadi, ist das, was man als sanfte ethnische Säuberung bezeichnen könnte. Dieses kurze Video bestätigt die Lüge der oft wiederholten Behauptung der israelischen Führer, dass “Israels Araber” die gleichen Rechte wie israelische Juden haben. In Wahrheit haben Juden immer überlegene Rechte, ob innerhalb des “demokratischen” Israel oder in den besetzten Gebieten.



Schichten der Apartheid – Der ursprüngliche Apartheidstaat – der in Südafrika – bietet eine Vorlage, die uns helfen kann, dieses Video zu entschlüsseln. Wie bei Israel gab es Schichten der südafrikanischen Apartheid, obwohl diese Schichten viel weniger effektiv waren als die israelischen, um das Segregationssystem zu verschleiern.

Südafrika hatte seine “Weißen” – die Herren – und seine “Schwarzen” – die Leibeigenen. Aber es gab auch eine Gruppe, die zwischen ihnen gefangen war, eine, die schwieriger zu klassifizieren war, genannt die “Coloreds”. In einem System, das sich nach klaren rassischen Zuordnungen sehnte, waren die “Coloreds” ein Ärgernis – eine Erinnerung an die Zeit vor der Apartheid, als die Rassentrennung noch nicht so streng war und Beziehungen zwischen den Rassen möglich waren.

Die Coloreds waren eigentlich Schwarze in dem Sinne, dass sie keines der Privilegien der Weißen hatten. Aber sie genossen auch einige Ausnahmen von der schlimmeren rassistischen Politik, mit der die Schwarzen konfrontiert waren, wie z.B. die Verpflichtung, Ausweise mit sich zu führen, um sich zu bewegen.

Ein Artikel der New York Times von 1985, in den letzten Jahren der Apartheid in Südafrika, kam zu dem Schluss: “Trotz des Gesetzes, das versucht, sie in eine einfache Gruppendefinition einzusperren, widersetzen sich Südafrikas Mischlinge einer solchen Etikettierung, und die Mehrdeutigkeit ihres Status ist akut.”



Israels Farbige – Der Vergleich ist nicht präzise. “Israels Araber” sind nicht die Nachkommen von Mischbeziehungen zwischen Juden und Palästinensern. Sie sind genauso einheimisch wie andere Palästinenser, ihre Geschichte war bis 1948 ununterscheidbar. Wie andere Palästinenser haben “israelische Araber” eine relativ einheitliche Sprache und Kultur, was auf die Coloreds in Südafrika nicht zutraf. Aber ihr minderwertiger rechtlicher Status und ihre zweideutige soziale Position innerhalb des herrschenden Apartheidsystems ist ähnlich wie die der Coloreds.

Nach dem Fall der südafrikanischen Apartheid und im Zeitalter der 24-Stunden-Nachrichten hat Israel die eklatantesten Formen der Diskriminierung, denen seine “Araber” ausgesetzt sind, gemildert. Es hat darauf geachtet, die schlimmsten Auswüchse der südafrikanischen Version der Apartheid innerhalb Israels zu vermeiden. Es gibt keine separaten Eingänge zu Toiletten oder Geschäften für Israels “Farbige”.

Aber die Kernsegregation geht weiter. Von “israelischen Arabern” wird erwartet, dass sie in ihren eigenen 120 oder so segregierten Vierteln leben, Israels Version des berüchtigten Group Areas Act. Es ist ihnen nicht nur verboten, die jüdischen Siedlungen der Westbank zu betreten, sondern in allen Gebieten innerhalb Israels zu leben, mit Ausnahme der 3%, die für Nicht-Juden reserviert sind.



Sicherheits”- Politik – Die Farbigen hatten eine “symbolische Vertretung” in Südafrika, so die Times. Auch “israelische Araber” haben den Anschein einer Stimme, aber eine, die keinen Einfluss auf das parlamentarische System oder die Form der Regierung hat. Wie die farbigen Pendants sind auch die israelisch-arabischen” Schulen massiv unterfinanziert und unterdotiert, und die Politik der Polizei ihnen gegenüber bewegt sich zwischen Vernachlässigung und offener Feindseligkeit. Wie 1966 in District Six, einer farbigen Gemeinde in der Nähe von Kapstadt, können “Israels Araber” mit einem Schlag von ihrem Land vertrieben werden – wie es derzeit in Umm al-Hiran im Negev geschieht – wenn der Staat der Meinung ist, dass das Land mehr von den Herren als von den Leibeigenen benötigt wird.

Der Artikel der New York Times stellt fest, dass die Politik des Apartheid-Südafrikas gegenüber seinen Farbigen und Schwarzen von einem “Sicherheits”-Ansatz bestimmt war, der sie als Feind behandelte. Genau eine solche offizielle Politik gegenüber “Israels Arabern” wurde vor fast 20 Jahren von einer staatlichen Untersuchungskommission aufgezeigt.

Eine andere Beobachtung der Times wird bei “Israels Arabern” Widerhall finden: “Die meisten schwarzen Gemeinden haben zum Beispiel nur wenige Eingänge und sind daher leicht abzuschotten.” In ähnlicher Weise haben “arabische” Gemeinden in Israel typischerweise einen oder zwei Wege hinein oder hinaus – ein Erbe der Militärregierung, die in Israels ersten beiden Jahrzehnten alle “arabischen” Bewegungen streng kontrollierte. In den letzten Monaten wurden diese Erinnerungen zum Beispiel in Nazareth wiederbelebt, als die Polizei wieder die Eingänge der Stadt während der Abriegelungsphase blockierte.



Erwünscht oder unerwünscht – Sehr spät ist es jüdischen Menschenrechtsgruppen in Israel endlich gedämmert, dass das Apartheidsystem des Landes genauso wenig zwischen einem “demokratischen” Israel und den nicht-demokratischen besetzten Gebieten zu trennen ist, wie das Südafrikas zwischen seinen weißen Gebieten und den so genannten schwarzen Homelands, den Bantustans, sein könnte.

Eine Gruppe, B’Tselem, kam letzten Monat zu dem Schluss, dass die israelische Apartheid unteilbar ist, so wie es die südafrikanische war. Ihr geschäftsführender Direktor, Hagai El-Ad, bemerkte: “Es gibt keinen einzigen Quadratzentimeter in dem von Israel kontrollierten Gebiet, in dem ein Palästinenser und ein Jude gleichberechtigt sind. Die einzigen Menschen erster Klasse hier sind jüdische Bürger wie ich.” Die Trennung, so El-Ad, bestehe nicht in erster Linie zwischen Israelis – Juden und “Arabern” – und Palästinensern, sondern zwischen der getrennten Behandlung von Menschen unter israelischer Herrschaft als entweder “erwünscht oder unerwünscht”.

Die picknickenden “Araber” sind genauso unerwünscht wie die Palästinenser, die in der Nähe in Ramallah leben. Das ist der Grund, warum die Siedler entschlossen waren, sie von dem Land zu vertreiben, und warum die Soldaten nur zu gerne dabei halfen.

Israel hält ein System der jüdischen Vorherrschaft über das Land aufrecht, und es spielt keine Rolle, ob diejenigen, die seine Apartheidherrschaft herausfordern, palästinensische Untertanen ohne Rechte oder “arabische” Bürger mit angeblich vollen Rechten sind.

