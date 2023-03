Was für ein Deutschland und sein Umgang mit Palästinensern, es reicht schon “palästinensisch auszusehen, um festgenommen zu werden. Das erinnert sehr an Methoden der Nazis, wehret den Anfängen. Ein Grund mehr zum schämen! Evelyn Hecht-Galinski



Ein Angeklagter, der ein palästinensisches Kefiyyeh trägt, steht einem Richter im Gerichtssaal in Berlin gegenüber, 16. März 2023 (Tom Wills/MEE)



Aktivisten sagen, dass Berlins umstrittene Beschränkungen zum Nakba-Tag gegen jeden eingesetzt wurden, der das Keffiyeh-Tuch oder die Farben der palästinensischen Flagge trug

Polizei räumt ein, dass Personen, die aufgrund des “Protestverbots” festgenommen wurden, nur palästinensisch aussahen

Von Tom Wills

in Berlin



16. März 2023

Während Benjamin Netanjahu am Donnerstag in Berlin mit der deutschen Bundeskanzlerin zu Mittag aß, um sich ihrer weiteren Unterstützung für Israel zu versichern, stand am anderen Ende der Stadt ein pro-palästinensischer Aktivist vor dem Richter, dem die Teilnahme an einer verbotenen Demonstration vorgeworfen wurde.

Die Vorwürfe gehen auf den 15. Mai letzten Jahres zurück, als die Berliner Polizei ein umfassendes Verbot für Proteste anlässlich des Nakba-Tages erließ, dem jährlichen Gedenken an die Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern bei der Gründung des Staates Israel.

Der Mann auf der Anklagebank ist die sechste Person, die in den letzten Wochen vor Gericht erschienen ist, um zu versuchen, die Geldstrafen von jeweils 300 Euro aufzuheben.

Obwohl es an diesem Tag keine größeren Proteste gab, erklärte die Polizei damals, sie habe 127 Personen wegen Verstoßes gegen das Verbot festgenommen.

Die Angeklagten sagten jedoch vor Gericht aus, dass sie keineswegs protestierten, sondern von der Polizei unter fadenscheinigen Vorwänden festgenommen wurden – etwa weil sie das traditionelle palästinensische Kopftuch, die Keffiyeh, trugen oder in den Farben der palästinensischen Flagge gekleidet waren.

Aktivisten sagen, dass die Verfahren zeigen, wie Deutschland zunehmend gegen Ausdrucksformen der palästinensischen Identität im eigenen Land vorgeht, während es die israelische Besatzung weiterhin unbeirrt unterstützt.

Nur Freunde treffen

Die meisten Verhaftungen erfolgten rund um den Hermannplatz, einen zentralen Platz im Berliner Bezirk Neukölln, wo eine große palästinensische Gemeinde lebt.

Das erste Verfahren Ende letzten Monats wurde eingestellt, nachdem der Beschuldigte, ein jüdisch-amerikanischer Antifaschist, erklärt hatte, er habe von der Möglichkeit von Protesten gehört und wollte nur sehen, was vor sich geht.

Er sagte, er habe weder an einer Demonstration teilgenommen noch Symbole der palästinensischen Sache getragen, als er von der Polizei umstellt und anschließend festgenommen wurde.

Der Fall eines anderen Aktivisten, der heute vor Gericht stand – ein Deutscher – wurde aus ähnlichen Gründen abgewiesen.

Die Aussagen der anderen Angeklagten – allesamt Palästinenser – wurden von den Richtern jedoch nicht so bereitwillig akzeptiert.

Einer sagte, er sei nur in der Gegend gewesen, um Freunde zu treffen. Er bestritt die Behauptungen in einem Polizeibericht, er habe an einer Demonstration teilgenommen und eine Aufforderung, den Platz zu verlassen, ignoriert.

“Das Einzige, was stimmt, ist, dass ich eine Keffiyeh getragen habe”, sagte er vor Gericht. “Und das ist ein Teil meiner Identität als Palästinenser”.

Ein anderer Angeklagter sagte, er habe eine zusammengerollte palästinensische Flagge bei sich gehabt, die er sich von einem Freund geliehen habe und zurückgeben wollte. Auf dem Weg zur U-Bahn wurde er von der Polizei umringt und festgenommen. Er bestritt die Behauptung der Polizei, er habe die Fahne unter dem Jubel einer Menschenmenge geschwenkt.

Ein dritter palästinensischer Angeklagter sagte, er sei eine halbe Stunde nach der von der Polizei angegebenen Zeit des kurzen Protests am Hermannplatz angekommen, um Freunde zu treffen. Sie hatten sich vom Hermannplatz aus auf den Weg zu einem Restaurant in der Sonnnenallee – der so genannten “Arabischen Straße” in Berlin – gemacht, als ihnen von den Beamten gesagt wurde, sie dürften nicht weitergehen.

Gestern wurde zum ersten Mal ein Polizeizeuge aufgerufen, um sein Handeln zu erklären. Er sagte dem Richter, dass er und sein Kollege die Anweisung befolgten, eine Gruppe von Menschen abzusperren, bevor sie einzeln abgeführt wurden.

Er gab zu, keinen Protest gesehen zu haben, aber dass seine Kollegen Personen identifiziert und zusammengetrieben hätten, die “auffielen”, weil sie palästinensische Schals oder die Farben der palästinensischen Flagge trugen.

In allen vier Fällen, die palästinensische Angeklagte betrafen, vertagte der Richter die Verhandlung, um weitere Beweise zu sammeln und unter anderem weitere Polizeizeugen zu befragen.

Das Recht auf Protest

“Die Polizei schreibt in ihren Berichten viele Dinge, die nicht wahr sind”, sagte der Anwalt des Angeklagten, Ahmed Abed, gegenüber Middle East Eye. “Es dauert lange, das aufzuklären.”

Palästina-Solidaritätsaktivisten sagten, die Berliner Niederschlagung pro-palästinensischer Proteste und die Verhaftung von Menschen, die lediglich Symbole der palästinensischen Staatlichkeit tragen, spiegelten ähnliche Repressionen in Israel wider.

“Dieser Prozess war von Anfang an eine lächerliche Sache, die zeigt, dass Deutschland mitschuldig ist an dem, was in Palästina passiert”, kommentierte einer der Angeklagten, der nur mit seinen Initialen M.J. genannt werden möchte, gegenüber Middle East Eye.

“Es geht nicht nur darum, palästinensische Stimmen zum Schweigen zu bringen”, fügte er hinzu, “sondern jeden, der nicht mit der kolonialen Agenda der Regierung einverstanden ist.”

Human Rights Watch bezeichnete das Protestverbot als “eine extreme Einschränkung, die effektiv als Kollektivstrafe für diejenigen wirkt, die sich friedlich versammeln wollen”.

Auch wenn es in den laufenden Gerichtsverfahren nicht um die grundsätzliche Frage geht, ob die Polizei mit dem Verbot aller pro-palästinensischen Proteste rechtmäßig gehandelt hat, hoffen die Aktivisten, dass die Verfahren die Aufmerksamkeit auf die Unrechtmäßigkeit der Verbote lenken werden.

In der Schwebe ist die Frage, ob Berlin versuchen wird, Proteste zum diesjährigen Nakba-Tag zu verhindern, der 75 Jahre nach der Gründung des Staates Israel und dem Beginn der bis heute andauernden Besatzung begangen wird. Aktivisten haben angekündigt, am Samstag, den 20. Mai, in Berlin zu protestieren, und haben eine Kampagne gestartet, um ihr Recht darauf zu verteidigen.

Die Prozesse gehen weiter. Übersetzt mit Deepl.com

