Propaganda zu bekämpfen ist eine Frage des Überlebens: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

25. Juli 2023

Der Kapitalismus hat uns an mehreren Fronten an den Rand des ökologischen Kollapses gebracht. Der Aufbau des US-Imperiums hat uns an mehreren Fronten an den Rand eines Atomkriegs gebracht. Aber wenn man den Mainstream-Medien zuhört, funktionieren beide Systeme gut und nur Verrückte wollen sie ändern.

Die Beweise liegen vor und der Fall ist abgeschlossen: Unsere vorherrschenden Status-quo-Systeme funktionieren nicht. Sie sind so spektakulär gescheitert, wie etwas nur scheitern kann, und stellen nun eine existenzielle Bedrohung für uns alle dar. Aber diese grundlegende Wahrheit wird verheimlicht, damit wir uns weiterhin mit ihnen abfinden.

Die Propaganda zu bekämpfen und die Illusion zu zerstören, dass die Quellen, auf die wir uns zu verlassen gelernt haben, uns die Wahrheit über unsere Welt sagen, ist jetzt zu einer Frage von Leben und Tod geworden. Die Lügen zu bekämpfen, damit wir uns für einen echten Wandel einsetzen können, ist eine Frage des Überlebens.

Wählen ist „Gedanken und Gebete“ für Liberale.

Eines der dümmsten Dinge, die alle amerikanischen Liberalen glauben, ist, dass die Antikriegssozialisten, die für sie gestimmt hätten, wenn der Kandidat der Grünen Partei aus dem Präsidentschaftsrennen ausscheidet, sagen werden: „Oh, verdammt, dann kann ich ja genauso gut für diesen kriegstreiberischen kapitalistischen Demokraten stimmen.“

Ich vermute, es hat etwas damit zu tun, dass die Demokraten glauben, sie stünden auf der „Linken“? Wenn sie also einen Kandidaten sehen, der mit einem linken Programm antritt, denken sie: „Hey, das ist unser Programm! Die klauen uns die Stimmen!“ Dabei sind sie in Wirklichkeit nur ein Haufen heimlicher Rechter, die echte Linke hassen.

Manche Leute regen sich auf, wenn man die Machtstruktur, die sich um die Vereinigten Staaten gruppiert, ein Imperium nennt, aber das Wort Imperium ist eigentlich eine Untertreibung. Es ist ein planetarischer Hegemon, wie ihn die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Hoffentlich wird die Welt so etwas nie wieder sehen.

Außenpolitische Realisten wie John Mearsheimer haben richtig vorausgesagt, dass das westliche Vorgehen eine Invasion in der Ukraine provozieren würde, während viele andere (mich eingeschlossen) sich geirrt haben, weil sie die Tatsache, dass Großmächte niemals die Bedrohung durch andere Großmächte an ihren Grenzen akzeptieren werden, in den Vordergrund ihrer Analyse gestellt haben. Dieses Verständnis ist der Schlüssel.

Man kann die großen Konflikte der 2020er Jahre einfach nicht verstehen, ohne zu begreifen, dass die USA um Russland und China – ihre Rivalen Nummer eins und Nummer zwei – herum militärische Bedrohungen aufgebaut haben, die sie in ihrer eigenen Nachbarschaft niemals dulden würden. Das letzte Mal, als eine Großmacht die USA in der Nähe ihrer Grenzen bedrohte, reagierten die USA so aggressiv, dass es fast zum Weltuntergang gekommen wäre. Die Tatsache, dass sie von Russland und China verlangen, Aktivitäten an ihren Grenzen zu akzeptieren, die sie im eigenen Land niemals akzeptieren würden, beweist, dass sie der Aggressor sind.

Das US-Imperium hat diesen Krieg absichtlich provoziert und die Friedensgespräche nach Kriegsbeginn mehrfach aktiv sabotiert, und westliche Beamte haben der Presse wiederholt anonym mitgeteilt, dass sie nicht glauben, dass die Ukraine gewinnen kann. Außerdem profitiert das Imperium in vielerlei Hinsicht direkt von diesem Krieg.

Dass man ist, ist weitaus bedeutender als das, was man ist.

Die Tatsache, dass du in einer atemberaubend schönen Welt herumlaufen darfst, die aus reinen Geheimnissen besteht, ist weitaus bedeutsamer als Details in deinem Leben, z. B. ob du deine Vorstellungen von persönlichem Erfolg erfüllst oder nicht.

Die Tatsache, dass Sie in ein unergründlich großes und komplexes Universum hineingeboren wurden, das Sie wahrnehmen und über das Sie Gedanken machen und Kunstwerke schaffen können, ist weitaus bedeutsamer als alle persönlichen Erzählungen, die Sie darüber haben, ob Sie gut genug sind, ob Sie es richtig machen oder ob Sie den Erwartungen gerecht werden.

Die Tatsache, dass Ihr Bewusstseinsfeld Anblicke und Klänge, Gedanken und Gefühle hervorbringt, ist weitaus bedeutsamer als die Frage, ob Sie Ihre Lebensziele erreichen oder ob Sie die Anerkennung Ihrer Eltern erhalten haben.

Ich sage „weitaus bedeutsamer“, aber das geht nicht wirklich weit genug. Ich möchte fast sagen „unendlich viel bedeutsamer“, denn diese klitzekleinen Spitzfindigkeiten über die Details Ihres Lebens sind so mikroskopisch klein im Vergleich zu der donnernden Majestät dieses Universums, an dem wir teilhaben dürfen.

Ich sage das nicht, um irgendeinen der realen Kämpfe, die Sie in Ihrem Leben erleben, herunterzuspielen, sondern um die Aufmerksamkeit auf den weitaus größeren Kontext zu lenken, in dem sie sich abspielen. Was auch immer in den Details eures Lebens vor sich geht, ist ein winziger Fleck neben der kosmischen Explosion der Erfahrung, in die ihr hineingeboren wurdet, und der Bedeutung der Tatsache, dass ihr dafür hier seid.

Es wäre wirklich schade, wenn Sie Ihr Leben damit verbringen würden, sich Gedanken darüber zu machen, ob Sie angemessen oder würdig sind oder das Leben richtig machen, anstatt Ihre Aufmerksamkeit und Wertschätzung dem grenzenlosen Wirbelsturm der Schönheit zu schenken, in dem Sie sich in jedem wachen Moment Ihres Lebens befinden. Übersetzt mit Deepl.com

