“Putin Has Misread the West And if He Doesn’t Wake Up Soon, Armageddon Is Upon Us” Dear friends, This website is read by many and supported by few. I ask those readers who have never contributed to consider responding to this last request of 2022.

“Putin hat den Westen falsch verstanden (und) wenn er nicht bald aufwacht, steht uns das Armageddon bevor”



Interview mit Paul Craig Roberts



Mike Whitney und Paul Craig Roberts –

17. Dezember 2022

Frage 1 – Sie sind der Meinung, dass Putin von Anfang an stärker hätte handeln müssen, um den Krieg schnell zu beenden. Ist das eine korrekte Einschätzung Ihrer Meinung zu diesem Krieg? Und – falls ja – was ist Ihrer Meinung nach der Nachteil daran, dass sich der Konflikt in die Länge zieht, ohne dass ein Ende in Sicht ist?

Paul Craig Roberts – Ja, Sie haben meinen Standpunkt korrekt wiedergegeben. Aber da meine Position den indoktrinierten und gehirngewaschenen Menschen, die CNN schauen, NPR hören und die New York Times lesen, “unamerikanisch” vorkommen kann, werde ich einige Hintergrundinformationen geben, bevor ich mit meiner Antwort fortfahre.

Ich war am Kalten Krieg des 20. Jahrhunderts in vielerlei Hinsicht beteiligt: Als Redakteur des Wall Street Journal; als Inhaber eines Stiftungslehrstuhls am Center for Strategic and International Studies, das zum Zeitpunkt meiner Ernennung Teil der Georgetown University war, wo meine Kollegen Henry Kissinger, Nationaler Sicherheitsberater und Außenminister, Zbigniew Brzezinski, Nationaler Sicherheitsberater, und James Schlesinger, Verteidigungsminister und CIA-Direktor, der einer meiner Professoren an der University of Virginia war, waren; als Mitglied des Cold War Committee on the Present Danger und als Mitglied eines geheimen Präsidialausschusses, der befugt war, den Widerstand der CIA gegen Präsident Reagans Plan zur Beendigung des Kalten Krieges zu untersuchen.

Mit einer Geschichte wie der meinen war ich überrascht, als ich eine objektive Position zu Russlands Präsident Putins Desavouierung der US-Hegemonie einnahm und mich auf einer Website, “PropOrNot”, als “russischer Dummkopf/Agent” bezeichnete, die möglicherweise vom US-Außenministerium, der National Endowment for Democracy oder der CIA selbst finanziert wurde und immer noch alte Ressentiments gegen mich hegt, weil ich Präsident Reagan geholfen hatte, den Kalten Krieg zu beenden, was das Potenzial hatte, das Budget und die Macht der CIA zu reduzieren. Ich frage mich immer noch, was die CIA mir antun könnte, obwohl sie mich eingeladen hat, vor der Behörde zu sprechen, was ich auch getan habe, und zu erklären, warum sie in ihrer Argumentation falsch lag.

Ich werde auch sagen, dass ich in meinen Artikeln die Wahrheit verteidige, nicht Putin, obwohl Putin meiner Meinung nach der ehrlichste und vielleicht naivste Spieler in dem derzeitigen Spiel ist, das in einem nuklearen Armageddon enden könnte. Mein Ziel ist es, ein nukleares Armageddon zu verhindern, und nicht, Partei zu ergreifen. Ich erinnere mich noch gut an Präsident Reagans Hass auf “diese grässlichen Atomwaffen” und an seine Anweisung, dass das Ziel nicht darin besteht, den Kalten Krieg zu gewinnen, sondern ihn zu beenden.

Nun zu Mikes Frage, die auf den Punkt gebracht ist. Um Putin zu verstehen, müssen wir uns vielleicht an das Leben erinnern, oder daran, wie es der Sowjetunion vom Westen präsentiert wurde, und an die amerikanischen Sendungen in die Sowjetunion über die Freiheit des Lebens im Westen, wo die Straßen mit Gold gepflastert waren und die Lebensmittelmärkte jede erdenkliche Delikatesse anboten. Möglicherweise entstand dadurch in den Köpfen vieler Sowjets – nicht aller – die Vorstellung, dass das Leben in der westlichen Welt im Vergleich zu der Hölle, in der die Russen lebten, himmlisch sei. Ich erinnere mich noch daran, wie ich 1961 in Usbekistan in einem Bus saß, als ein Fleischlieferwagen auf der Straße erschien. Der gesamte Verkehr folgte dem Lastwagen bis zum Liefergeschäft, wo bereits eine mehrere Blocks lange Schlange wartete. Wenn man dieses Leben mit einem Besuch in einem amerikanischen Supermarkt vergleicht, fällt die westliche Überlegenheit auf. Die russische Sehnsucht nach dem Westen hat Putin zweifelsohne gezügelt, aber Putin selbst ist von den Unterschieden im Leben zwischen den USA zu jener Zeit und der Sowjetunion beeinflusst worden.



Putin ist ein guter Führer, ein menschlicher Mensch, vielleicht zu menschlich für das Böse, dem er gegenübersteht. Eine Möglichkeit, meinen Standpunkt, dass Putin zu wenig und nicht zu viel tut, zu verstehen, ist, sich an die Zeit des Zweiten Weltkriegs zu erinnern, als der britische Premierminister Chamberlin beschuldigt wurde, Hitler zu ermutigen, indem er eine Provokation nach der anderen akzeptierte. Ich selbst halte diese Geschichte für falsch, aber sie wird immer noch weithin geglaubt. Putin nimmt Provokationen in Kauf, obwohl er rote Linien erklärt hat, die er nicht durchsetzt. Folglich werden seine roten Linien nicht geglaubt. Hier ist ein Bericht:

RT berichtete am 10. Dezember: “Die USA haben der Ukraine im Stillen grünes Licht für Langstreckenangriffe auf Ziele auf russischem Gebiet gegeben, berichtete die Times am Freitag unter Berufung auf Quellen. Das Pentagon hat offenbar seine Haltung in dieser Angelegenheit geändert, da es nun weniger besorgt ist, dass solche Angriffe den Konflikt eskalieren könnten.”

Mit anderen Worten: Durch seine Untätigkeit hat Putin Washington und seine europäischen Marionettenstaaten davon überzeugt, dass er es nicht ernst meint und immer schlimmere Provokationen hinnehmen wird, die von Sanktionen über westliche Finanzhilfe für die Ukraine, Waffenlieferungen, Ausbildung und Zielinformationen bis hin zur Bereitstellung von Raketen für Angriffe auf das Innere Russlands, dem Angriff auf die Krim-Brücke, der Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines, der Folterung russischer Kriegsgefangener, Angriffen auf russische Teile der wieder in die Russische Föderation eingegliederten Ukraine und Angriffen auf das Innere Russlands reichen.

Irgendwann wird es eine Provokation geben, die zu viel ist. Das ist der Zeitpunkt, an dem das SHTF eintritt.

Putins Ziel war es, einen Krieg zu vermeiden. So bedeutete sein begrenztes militärisches Ziel in der Ukraine, die ukrainischen Streitkräfte aus dem Donbass zu vertreiben, eine begrenzte Operation, die die ukrainische Kriegsinfrastruktur intakt ließ, die in der Lage war, moderne Waffen aus dem Westen zu erhalten und einzusetzen und den russischen Rückzug auf Linien zu erzwingen, die mit den sehr begrenzten Streitkräften, die Putin in den Konflikt geschickt hatte, besser zu verteidigen waren. Die ukrainischen Offensiven überzeugten den Westen davon, dass Russland besiegt werden kann, und machten den Krieg so zu einem primären Mittel, um Russland als Hindernis für Washingtons Hegemonie zu untergraben. Die britische Presse verkündete, dass die ukrainische Armee bis Weihnachten auf der Krim sein würde.

Was Putin brauchte, war ein schneller Sieg, der deutlich machte, dass Russland durchsetzbare rote Linien hatte, die die Ukraine verletzt hatte. Eine Demonstration russischer Militärgewalt hätte alle Provokationen gestoppt. Der dekadente Westen hätte gelernt, dass er den Bären in Ruhe lassen muss. Stattdessen verschwendete der Kreml, der den Westen falsch einschätzte, acht Jahre mit dem Minsker Abkommen, das die frühere deutsche Bundeskanzlerin Merket als eine Täuschung bezeichnete, um Russland vom Handeln abzuhalten, obwohl es Russland leicht hätte gelingen können. Putin stimmt mir jetzt zu, dass es sein Fehler war, nicht im Donbass zu intervenieren, bevor die USA eine ukrainische Armee aufstellten.

Mein letztes Wort zu Mikes Frage ist, dass Putin den Westen falsch verstanden hat. Er glaubt immer noch, dass der Westen in seiner “Führung” vernünftige Leute hat, die zweifellos zu Putins Gunsten handeln, mit denen er verhandeln kann. Putin sollte mal die Wolfowitz-Doktrin lesen. Wenn Putin nicht bald aufwacht, steht das Armageddon vor der Tür, es sei denn, Russland gibt auf.

Frage 2: Ich stimme mit vielem überein, was Sie hier sagen, vor allem mit diesem Satz: “Putins Untätigkeit hat Washington davon überzeugt …, dass er nicht meint, was er sagt, und immer schlimmere Provokationen in Kauf nehmen wird.”

Sie haben Recht, das ist ein Problem. Aber ich bin mir nicht sicher, was Putin dagegen tun kann. Nehmen wir zum Beispiel die Drohnenangriffe auf Flugplätze auf russischem Gebiet. Hätte Putin darauf mit der Bombardierung von Versorgungsleitungen in Polen reagieren sollen? Das scheint eine faire Antwort zu sein, aber es riskiert auch einen Vergeltungsschlag der NATO und einen breiteren Krieg, was definitiv nicht in Russlands Interesse ist.

Vielleicht wäre Putin nicht mit diesen Krisenherden konfrontiert worden, wenn er zu Beginn 500.000 Kampftruppen eingesetzt und auf dem Weg nach Kiew eine Reihe von Städten dem Erdboden gleichgemacht hätte, aber man darf nicht vergessen, dass die öffentliche Meinung in Russland zu Beginn des Krieges gemischt war und erst dann an Zustimmung zunahm, als deutlich wurde, dass Washington entschlossen war, Russland zu besiegen, seine Regierung zu stürzen und es so weit zu schwächen, dass es seine Macht nicht über seine Grenzen hinaus ausdehnen konnte. Die überwiegende Mehrheit des russischen Volkes versteht nun, was die USA vorhaben, was erklärt, warum Putins öffentliche Zustimmungswerte derzeit bei 79,4 % liegen, während die Unterstützung für den Krieg nahezu allgemein ist. Meiner Meinung nach braucht Putin dieses Maß an Unterstützung, um die Kriegsanstrengungen aufrechtzuerhalten; die Verschiebung der Mobilisierung zusätzlicher Truppen hat also tatsächlich zu seinem Vorteil gewirkt.

Noch wichtiger ist, dass Putin als der rationale Akteur in diesem Konflikt wahrgenommen wird. Dies ist absolut unerlässlich. Er muss als vorsichtiger und vernünftiger Akteur wahrgenommen werden, der zurückhaltend und innerhalb der Grenzen des Völkerrechts agiert. Nur so wird er auch weiterhin die Unterstützung Chinas, Indiens usw. gewinnen können. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Bemühungen um den Aufbau einer multipolaren Weltordnung eine Koalitionsbildung erfordern, die durch impulsives, gewalttätiges Verhalten untergraben wird. Kurz gesagt, ich denke, dass Putins “langsamer” Ansatz (Ihre Worte) eigentlich die richtige Vorgehensweise ist. Hätte er die Ukraine wie Sherman auf seinem Weg zum Meer überrannt, hätte er wichtige Verbündete verloren, die ihm beim Aufbau der Institutionen und der wirtschaftlichen Infrastruktur helfen werden, die er für die Schaffung einer neuen Ordnung benötigt.

Meine Frage an Sie lautet also wie folgt: Wie sieht ein russischer Sieg aus? Geht es nur darum, die ukrainische Armee aus dem Donbass zurückzudrängen, oder sollten die russischen Streitkräfte die gesamte Region östlich des Dnjepr räumen? Und was ist mit dem Westen der Ukraine? Was ist, wenn die westliche Region in Schutt und Asche gelegt wird, aber die USA und die NATO sie weiterhin als Ausgangspunkt für ihren Krieg gegen Russland nutzen?

Ich kann mir viele Szenarien vorstellen, in denen die Kämpfe noch jahrelang andauern, aber kaum eines, in dem die Kämpfe nicht weitergehen.

Paul Craig Roberts-Ich denke, Mike, dass Sie die Gründe für Putins Vorgehen im Ukraine-Konflikt gefunden haben. Aber ich glaube, Putin verliert das Vertrauen in sein Vorgehen. Vorsicht bei der Annäherung an einen Krieg ist unerlässlich. Aber wenn ein Krieg beginnt, muss er schnell gewonnen werden, vor allem wenn der Feind Aussichten hat, Verbündete und deren Unterstützung zu gewinnen. Putins Vorsicht verzögerte Russlands Rettung des Donbass um acht Jahre, in denen Washington eine ukrainische Armee aufbaute und ausrüstete, die das, was 2014 wie die Krim eine einfache Rettung gewesen wäre, in den aktuellen, fast ein Jahr dauernden Krieg verwandelte. Putins Zurückhaltung bei der Kriegsführung hat Washington und den westlichen Medien reichlich Zeit gegeben, ein für Putin ungünstiges Narrativ zu schaffen und zu kontrollieren und den Krieg unter direkter Beteiligung der USA und der NATO auszuweiten, wie Außenminister Lawrow nun zugab. Der Krieg hat sich zu direkten Angriffen auf Russland selbst ausgeweitet.

Diese Angriffe auf Russland könnten die prowestlichen russischen Liberalen auf eine Linie mit Putin bringen, aber die Fähigkeit eines korrupten US-Marionettenstaates der Dritten Welt, Russland anzugreifen, ist russischen Patrioten ein Gräuel. Die Russen, die die Kämpfe führen werden, sehen in der Fähigkeit der Ukraine, Mütterchen Russland anzugreifen, das Scheitern der Putin-Regierung.

China und Indien, die beiden bevölkerungsreichsten Länder, haben Washingtons wahllose Gewaltanwendung miterlebt, ohne dass dies innenpolitische oder internationale Konsequenzen für Washington gehabt hätte. Sie wollen sich nicht mit einem schwachbrüstigen Russland verbünden.

Da Washington und die NATO in ihren zwei Jahrzehnten der Kriege im Nahen Osten und in Nordafrika, die ausschließlich auf Lügen und geheimen Plänen beruhten, nicht von der öffentlichen Meinung beeinflusst wurden, möchte ich noch anmerken, dass Putin keinen Grund hat, eine mangelnde Unterstützung der russischen Öffentlichkeit für die Rettung des Donbass, der früher zu Russland gehörte, vor der Verfolgung durch Neonazis zu befürchten. Wenn Putin dies befürchten muss, zeigt dies, dass es ein Fehler war, die von den USA finanzierten NRO zu tolerieren, die in Russland eine Gehirnwäsche der Russen durchführen.

Nein, Putin sollte sich nicht auf eine Retourkutsche einlassen. Er braucht keine Raketen auf Polen, Deutschland, das Vereinigte Königreich oder die USA zu schicken. Alles, was Putin tun muss, ist, die ukrainische Infrastruktur zu schließen, damit die Ukraine trotz westlicher Hilfe den Krieg nicht fortsetzen kann. Putin fängt an, dies zu tun, aber nicht auf einer vollständigen Basis.

Tatsache ist, dass Putin nie Truppen zur Rettung des Donbass zu schicken brauchte. Alles, was er tun musste, war, der amerikanischen Marionette Selenskyj ein einstündiges Ultimatum zu stellen und, falls keine Kapitulation erfolgt, die gesamte Strom-, Wasser- und Verkehrsinfrastruktur der Ukraine mit konventionellen Präzisionsraketen und notfalls mit Luftangriffen lahmzulegen sowie Spezialkräfte nach Kiew zu schicken, um Selenskyj und die US-Marionettenregierung öffentlich zu hängen.

Die Wirkung auf den degenerierten, aufgeweckten Westen, der an seinen eigenen Universitäten und öffentlichen Schulen den Hass auf sich selbst lehrt, wäre elektrisch gewesen. Die Kosten, die entstehen, wenn man sich mit Russland anlegt, wären all den Idioten klar gewesen, die davon reden, dass die Ukraine auf der Krim ist.

Die Frage, die Sie gestellt haben, lautet: Wie sieht ein russischer Sieg nach all den Fehlern Putins aus? Zunächst einmal wissen wir nicht, ob es einen russischen Sieg geben wird. Die vorsichtige Art und Weise, in der Putin argumentiert und handelt, wie Sie erläutert haben, wird Russland wahrscheinlich einen Sieg verwehren. Stattdessen könnte es zu einer ausgehandelten entmilitarisierten Zone kommen und der Konflikt wird auf kleiner Flamme köcheln, wie der ungelöste Konflikt in Korea.

Andererseits, wenn Putin mit der vollen Entfaltung der russischen Hyperschall-Atomraketen wartet, die kein Verteidigungssystem abfangen kann, und nach dem Vorbild Washingtons zum Ersteinsatz von Atomwaffen übergeht, hat Putin die Macht, den Westen zu warnen und kann die Macht der russischen Militärgewalt nutzen, um den Konflikt sofort zu beenden.

Frage 3: Sie haben einige sehr gute Argumente vorgebracht, aber ich denke immer noch, dass Putins langsameres Vorgehen dazu beigetragen hat, die öffentliche Unterstützung im In- und Ausland zu gewinnen. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Ich stimme Ihrer Behauptung nicht zu, dass China und Indien “sich nicht mit einem schwachbrüstigen Russland verbünden wollen”. Meiner Meinung nach sehen beide Führer in Putin einen klugen und zuverlässigen Staatsmann, der vielleicht der größte Verteidiger der Souveränitätsrechte im letzten Jahrhundert ist. Sowohl Indien als auch China sind mit der Zwangsdiplomatie Washingtons nur allzu vertraut, und ich bin sicher, dass sie die Bemühungen eines Führers zu schätzen wissen, der zum weltweit größten Verfechter von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit geworden ist. Ich bin sicher, das Letzte, was sie wollen, ist, zu kauernden Stubenhockern zu werden wie die Führer in Europa, die offenbar nicht in der Lage sind, irgendetwas ohne ein “Nicken” aus Washington zu entscheiden. (Anmerkung: Heute Morgen sagte Putin, dass die EU-Führer sich wie ein Fußabtreter behandeln lassen. Putin: “Heute verfolgt der Hauptpartner der EU, die USA, eine Politik, die direkt zur Deindustrialisierung Europas führt. Sie versuchen sogar, sich bei ihrem amerikanischen Oberherrn darüber zu beschweren. Manchmal fragen sie sogar verärgert: “Warum tut ihr uns das an? Ich möchte fragen: ‘Was habt ihr denn erwartet? Was passiert sonst mit denen, die es zulassen, dass man ihnen die Füße abwischt?”)

Paul Craig Roberts-Mike, ich stimme zu, dass Russland aus den von Ihnen genannten Gründen der bevorzugte Partner von China und Indien ist. Was ich meinte, ist, dass China und Indien ein mächtiges Russland sehen wollen, das sie vor Washingtons Einmischung schützt. China und Indien sind nicht beruhigt über die Unentschlossenheit und das Zögern Putins, wie es manchmal den Anschein hat. Die Regeln, nach denen Putin spielt, werden im Westen nicht mehr respektiert.

Putin hat Recht, wenn er sagt, dass alle europäischen sowie die kanadischen, australischen, japanischen und neuseeländischen Regierungen Fußabtreter für Washington sind. Was Putin entgeht, ist, dass Washingtons Marionetten sich in dieser Rolle wohlfühlen. Wie groß ist daher seine Chance, sie für ihre Unterwürfigkeit zu schelten und ihnen Unabhängigkeit zu versprechen? Ein Leser erinnerte mich kürzlich an das Asch-Experiment aus den 1950er Jahren, bei dem festgestellt wurde, dass die Menschen dazu neigen, sich den vorherrschenden Erzählungen anzupassen, und an den Nutzen, den Edward Bernays Analyse der Propaganda hat. Und dann ist da noch die Information, die mir in den 1970er Jahren von einem hohen Regierungsbeamten gegeben wurde, dass die europäischen Regierungen tun, was wir wollen, weil wir “den Führern Taschen voller Geld geben. Wir besitzen sie. Sie sind uns unterstellt”.

Mit anderen Worten: Unsere Marionetten leben in einer Komfortzone. Putin wird es schwer haben, mit einem bloß vorbildlichen Verhalten in diese einzudringen.

Frage 4 – In meiner letzten Frage möchte ich auf Ihr umfassendes Wissen über die US-Wirtschaft zurückgreifen und darauf, inwieweit wirtschaftliche Schwäche ein Faktor bei Washingtons Entscheidung sein könnte, Russland zu provozieren. In den letzten 10 Monaten haben wir von zahlreichen Experten gehört, dass die Ausweitung der NATO auf die Ukraine eine “existenzielle Krise” für Russland darstellt. Ich frage mich nur, ob man das auch von den Vereinigten Staaten sagen kann? Es scheint, als ob jeder, von Jamie Diamond bis Nouriel Roubini, eine größere Finanzkatastrophe vorhersagt als den Zusammenbruch des gesamten Systems im Jahr 2008. Ist das Ihrer Meinung nach der Grund, warum die Medien und praktisch das gesamte politische Establishment so sehr auf eine Konfrontation mit Russland drängen? Sehen sie in einem Krieg die einzige Möglichkeit für die USA, ihre herausragende Stellung in der Weltordnung zu bewahren?

Paul Craig Roberts – Der Gedanke, dass Regierungen sich dem Krieg zuwenden, um die Aufmerksamkeit von einer scheiternden Wirtschaft abzulenken, ist populär, aber meine Antwort auf Ihre Frage lautet, dass das eigentliche Motiv die Hegemonie der USA ist. In der Wolfowitz-Doktrin wird dies klar zum Ausdruck gebracht. Laut dieser Doktrin besteht das Hauptziel der US-Außenpolitik darin, den Aufstieg eines Landes zu verhindern, das den Unilateralismus der USA einschränken könnte. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 machte Putin deutlich, dass Russland seine Interessen nicht den Interessen der USA unterordnen wird.

In Washington gibt es einige verrückte Neokonservative, die glauben, dass ein Atomkrieg gewonnen werden kann, und die die US-Atomwaffenpolitik zu einem präventiven Angriffsmodus geformt haben, der sich darauf konzentriert, die Fähigkeit des Empfängers eines Erstschlags zur Vergeltung zu verringern. Die USA streben keinen Krieg mit Russland an, könnten aber in einen solchen hineinschlittern. Die operative Politik der Neokonservativen besteht darin, Russland Probleme zu bereiten, die zu internen Problemen führen können, den Kreml von Washingtons Machtbestrebungen abzulenken, Russland mit Propaganda zu isolieren und möglicherweise sogar eine Farbrevolution innerhalb Russlands oder in einer ehemaligen russischen Provinz wie Weißrussland herbeizuführen, wie es in Georgien und der Ukraine geschehen ist. Die Menschen haben den von den USA angezettelten Einmarsch der georgischen Armee in Südossetien vergessen, den Putin durch russische Truppen stoppen ließ, und sie haben die jüngsten Unruhen in Kasachstan vergessen, die durch die Ankunft russischer Truppen beruhigt wurden. Der Plan ist, weiter auf dem Kreml herumzuhacken. Auch wenn Washington nicht in jedem Fall so erfolgreich ist wie bei der Maidan-Revolution in der Ukraine, so sind die Vorfälle doch ein erfolgreiches Ablenkungsmanöver, das dem Kreml Zeit und Energie raubt, zu Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Regierung führt und eine militärische Notfallplanung erfordert. Da Washington die Berichterstattung steuert, dienen die Vorfälle auch dazu, Russland als Aggressor anzuschwärzen und Putin als “den neuen Hitler” darzustellen. Die Propagandaerfolge sind beachtlich – der Ausschluss russischer Sportler von Wettkämpfen, die Weigerung von Orchestern, Musik russischer Komponisten zu spielen, der Ausschluss russischer Literatur und die generelle Weigerung, mit Russland zusammenzuarbeiten.Dennoch kann sich der Konflikt in der Ukraine in einen allgemeinen Krieg verwandeln, ob er gewollt ist oder nicht. Das ist meine Besorgnis und der Grund, warum ich die begrenzte Langsamkeitsoperation des Kremls für einen Fehler halte. Sie bietet zu viele Möglichkeiten, dass die Provokationen Washingtons zu weit gehen.

Es gibt auch ein wirtschaftliches Element. Washington ist entschlossen, zu verhindern, dass sein europäisches Imperium durch Energieabhängigkeit und Geschäftsbeziehungen in engere Beziehungen zu Russland hineingezogen wird. Manche erklären die Wirtschaftssanktionen mit der Deindustrialisierung Europas im Namen der wirtschaftlichen und finanziellen Hegemonie Washingtons. Siehe: https://www.unz.com/mhudson/german-interview/ Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...