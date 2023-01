Putin Now Has a Likely Successor: Medvedev? – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Putin hat jetzt einen wahrscheinlichen Nachfolger: Medwedew?



Von Eric Zuesse

Global Research,

3. Januar 2023

Dmitri Medwedew, der prominente russische Jurist, der zwischen 2008 und 2012 zum Präsidenten Russlands aufstieg, ist jetzt noch wahrscheinlicher als zuvor, Nachfolger von Wladimir Putin zu werden. Medwedew wurde gerade in eine neue und dauerhafte Position in Russland als Leiter des militärisch-industriellen Komplexes Russlands befördert, der (im Gegensatz zum amerikanischen MIC, der die US-Regierung kontrolliert) mehrheitlich der russischen Regierung gehört und daher der wichtigste Teil der nationalen Sicherheit der Regierung ist. Mit der starken Aufstockung des russischen Militärs aufgrund des Krieges in der Ukraine ist das russische BIZ für Russland so wichtig wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg (dem Krieg gegen Hitler). Im Gegensatz zu Amerikas BIZ, das existiert, um Amerikas Milliardäre durch den Verkauf ihrer Waffen (an die US-Regierung und ihre “Verbündeten”) zu bereichern, existiert Russlands BIZ, um das Land zu schützen – es ist ein öffentliches und kein privates Gut.

Aber das ist nicht der einzige Grund, warum Medwedew die wahrscheinlichste Person ist, um Putin zu ersetzen:

Am 26. März 2012, während Obamas Wahlkampf für eine zweite Amtszeit als amerikanischer Präsident, sagte sein Gegner Mitt Romney zu Wolf Blitzer von CNN: “Russland ist ohne Frage unser geopolitischer Feind Nummer eins. Sie – sie kämpfen in jeder Hinsicht für die schlimmsten Akteure der Welt. Die Vorstellung, dass er Russland gegenüber etwas mehr Flexibilität im Sinn hat, ist in der Tat sehr, sehr beunruhigend.”

Der leidenschaftliche Israel-Befürworter Blitzer scheint sich daran gestört zu haben, dass Romney den Iran nicht als solchen bezeichnet hat. Romneys Antwort an Blitzer (um die große Pro-Israel/Anti-Palästina-Stimme nicht zu verlieren) lautete: “Natürlich ist die größte Bedrohung für die Welt ein nuklearer Iran.”

Aber dann kehrte er zu seinem Hauptargument zurück, das sich gegen Obamas angekündigten “Reset” mit Russland richtete, den Obama in einem vertraulichen Gespräch mit Medwedew nach der Wahl versprochen hatte, und in dem er Medwedew bat, diese Botschaft an Putin weiterzugeben; und in dieser Angelegenheit verurteilte Romney öffentlich diese Erklärung Obamas und sagte:

“In Bezug auf einen geopolitischen Feind, eine Nation, die im Sicherheitsrat sitzt, die das Gewicht des Sicherheitsrates hat und natürlich eine – eine massive Atommacht ist, ist Russland der – der geopolitische Feind und – und die – und sie sind – die Vorstellung, dass unser Präsident – plant, etwas mit ihnen zu tun, was er nicht bereit ist, dem amerikanischen Volk vor der Wahl zu sagen, finde ich sehr, sehr alarmierend.”

Romney sprach sich gegen Verhandlungen mit Russland aus (die eine Geheimhaltung während solcher Verhandlungen erfordern würden).

Natürlich sprach Romney, als er über den Iran antwortete, nur über die Möglichkeit, dass der Iran eine Atomwaffe erwerben könnte (und er sagte, dass der Iran “die größte Bedrohung für die Welt” wäre, wenn der Iran Atomwaffen bekäme, während er Russland als “UNSEREN Feind Nummer eins”, AMERIKAS (nicht “der Welt”) größten Feind bezeichnete, ohne Wenn und Aber); er sagte, dass Russland bereits “ohne Frage unser geopolitischer Feind Nummer eins” sei. Der Iran sei eine mögliche Gefahr für die Welt, während Russland Amerikas Feind Nr. 1 (Feind) sei.

Das hat er gesagt. Anschließend, am 27. Februar 2022, titelte CNN “It’s time to admit it: Mitt Romney hatte Recht in Bezug auf Russland”, und unterstützte damit rückwirkend Romneys Ablehnung der Idee, dass ein US-Präsident mit Russland, “unserem Hauptfeind”, verhandeln sollte. (Obama hatte Russland privat private Verhandlungen versprochen; Romney verurteilte öffentlich die Privatsphäre bei solchen Verhandlungen. Doch ohne Privatsphäre sind internationale Verhandlungen unmöglich. CNN stimmte Romney zu; es ist eindeutig neokonservativ, es ist eindeutig nur eine Marketingorganisation für Firmen wie Lockheed Martin – Teil der Kontrolle der Milliardäre über ihre Regierung, ihren größten und einflussreichsten Markt.)

In der Folge gaben die Faktenprüfer der letzten Debatte der Präsidentschaftskandidaten im Jahr 2012 Romney einen Freibrief, als er direkt nach der Debatte leugnete, jemals gesagt zu haben, dass Russland Amerikas geopolitischer Feind Nr. 1 sei (als ob er es nie gesagt hätte) – die “Faktenprüfer” wollten mit dem nächsten Präsidenten auf gutem Fuß stehen, unabhängig davon, welcher Kandidat gewinnen würde. (Die Wahrheit zählte für sie nicht wirklich, aber Romney hatte klar gesagt, dass nichts über Verhandlungen mit Russland geheim sein sollte, was bedeutet, dass es keine Verhandlungen mit Russland geben sollte – und CNN unterstützt diese Ansicht, NICHT was Obamas Kritik an Romneys Ansicht war). (Obamas Kritik an Romneys Ansichten erwies sich als unaufrichtig – er stimmte Romneys Ansichten über Russland privat tatsächlich zu. Er hat gelogen, um Stimmen zu gewinnen, weil er wusste, dass Romneys Position zu diesem Zeitpunkt schlecht abschnitt).

Zu diesem Streit zwischen Obama und Romney war es gekommen, weil Obama am 26. März 2012 Mevedev privat angewiesen hatte, Putin zu sagen, dass, wie ich am 16. Mai 2016 betonte:

“In all diesen Fragen, vor allem aber bei der Raketenabwehr, kann eine Lösung gefunden werden, aber es ist wichtig, dass er [der neue Präsident Putin] mir Freiraum lässt”, sagte Obama zu Medwedew und meinte damit offenbar den neuen russischen Präsidenten Wladimir Putin.

“Ja, ich verstehe”, antwortete Medwedew.

Obama warf ein: “Dies ist meine letzte Wahl. Nach meiner Wahl habe ich mehr Spielraum”.

So: Obama teilte Putin dort durch Medwedew mit, dass seine nächste Regierung ihre Haltung zu Amerikas Installation von Raketen in Osteuropa, in der Nähe und sogar an Russlands Grenzen, abschwächen würde, Raketen, die Russlands Fähigkeit, sich zurückzuziehen, ausschalten sollen.

Obama hat nicht nur Amerikas Wähler belogen [als er im Nachhinein Romneys Kritik an Obamas Äußerungen in diesem privaten Gespräch mit Medwedew kritisierte], sondern er hat Putin auch privat belogen, indem er Medwedew zu verstehen gab, dass er in einer zweiten Amtszeit nicht aggressiver (durch seine geplanten ABMs) gegen Russland vorgehen, sondern weniger aggressiv werden würde (indem er mit Putin über die Angelegenheit verhandelt – wie man dort sehen kann, war der Kernpunkt die Lüge von George Herbert Walker Bush gegenüber Michail Gorbatschow im Jahr 1990).

Dieser “Knackpunkt” war Putins Forderung, die nach 1991 erfolgten Erweiterungen der NATO-Mitgliedschaft zu streichen, damit Amerika seine Waffen nicht an Russlands Grenzen positionieren kann – damit Amerika Hitlers Invasion in Russland von 1941 nicht wiederholen kann.

Putin weiß, dass Obama Medwedew im Vertrauen belogen hatte, als Medwedew ihm im März 2012 diese hoffnungsvolle Botschaft von Obama überbrachte.

Wie viel Verachtung und Wut empfinden wahrscheinlich sowohl Medwedew als auch Putin gegenüber Obama, weil er ihnen insgeheim versprochen hat, was er dort tat, aber – sobald er wiedergewählt wurde – in allem und vor allem in Bezug auf Syrien und die Ukraine das genaue Gegenteil tat?

Wenn Medwedew nicht – völlig untypisch für ihn – eine Dummheit begeht, wird er Putins rechte Hand sein, bis Putin aus dem Amt scheidet. Ich kann mir niemanden anderen vorstellen, der eine so hohe Wahrscheinlichkeit hat, die Nachfolge Putins anzutreten, vor allem, weil beide in der gleichen politischen Partei, der Partei “Einiges Russland”, sind und beide in Russland politisch beliebt sind.

Seit dem Vorfall vom 26. März 2012 habe ich gedacht, dass Medwedew der wahrscheinlichste Nachfolger Putins ist, aber jetzt halte ich ihn für sehr wahrscheinlich, weil er es fast schon ist.

*

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die Share-Buttons oben. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research erneut zu veröffentlichen und zu teilen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Duran veröffentlicht.

Das neue Buch des investigativen Historikers Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, handelt davon, wie Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt übernommen hat, um sie für US-amerikanische und verbündete Milliardäre zu versklaven. Deren Kartelle schöpfen den Reichtum der Welt ab, indem sie nicht nur ihre “Nachrichten”-Medien, sondern auch die Sozial-“Wissenschaften” kontrollieren und die Öffentlichkeit täuschen. Er ist regelmäßiger Mitarbeiter von Global Research.

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Eric Zuesse, Global Research, 2023

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...