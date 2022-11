Putin’s ‘Winter War’ on Ukraine By Patrick J. Buchanan November 22, 2022: Information Clearing House — Winter has often proven an indispensable ally of Mother Russia. The impending winter of 1812-13 forced Napoleon’s withdrawal from Moscow, a retreat from which his Grande Armee never recovered. The winter of 1941-42 sealed the ultimate fate of the invading armies of Adolf Hitler’s Third Reich.

Putins “Winterkrieg” gegen die Ukraine

Von Patrick J. Buchanan

21. November 2022

22. November 2022: Information Clearing House –

Der Winter hat sich oft als unverzichtbarer Verbündeter von Mütterchen Russland erwiesen.

Der bevorstehende Winter 1812-13 zwang Napoleon zum Rückzug aus Moskau, von dem sich seine Grande Armee nie mehr erholte.

Der Winter 1941-42 besiegelte das endgültige Schicksal der Invasionsarmeen von Adolf Hitlers Drittem Reich.

Wladimir Putins neue Strategie in dem Krieg, den er im Februar gegen die Ukraine begonnen hat, besteht darin, den kommenden Winter 2022-23 als Verbündeten für seine scheiternde Armee zu gewinnen.

Seit Wochen gibt es Berichte über russische Luft-, Raketen- und Drohnenangriffe auf Kraftwerke in jeder größeren ukrainischen Stadt.

Die Falschmeldung, eine von Russland abgefeuerte Rakete sei in Polen gelandet und habe zwei Zivilisten getötet, kam an einem Tag, an dem 100 russische Bomben, Raketen, Flugkörper und Drohnen “Infrastruktur”-Ziele in der gesamten Ukraine trafen.

Es war das bisher schwerste russische Sperrfeuer in dem neunmonatigen Krieg.

Putins Ziel: Während die ukrainische Armee im Donbass und in Cherson gegen die russische Armee kämpft, soll das Stromnetz, auf das die ukrainische Nation und das ukrainische Volk angewiesen sind, systematisch angegriffen, abgeschaltet und zerstört werden.

Ohne Strom gibt es weder Licht noch Wärme in ukrainischen Häusern, Krankenhäusern, Büros oder Schulen. Ohne Strom können Lebensmittel nicht konserviert werden, Öfen funktionieren nicht, Wasser kann nicht gepumpt werden.

Ohne Strom, Licht und Wärme, so Putins Erwartung, wird das ukrainische Volk, das seine Armee patriotisch unterstützt hat, in diesem Winter zu Zehntausenden in der Dunkelheit zu erfrieren drohen.

Der Winter, der von Mitte Dezember bis Mitte März dauert, ist die kälteste und dunkelste Jahreszeit, und er beginnt in vier Wochen.

Am Freitag berichtete CNN, dass nach der jüngsten Welle russischer Angriffe 10 Millionen Ukrainer, ein Viertel des Landes, ohne Strom sind.

“Russland verwandelt den Winter in eine Waffe, selbst wenn seine Soldaten auf dem Schlachtfeld kämpfen”, schrieb die New York Times am Sonntag. “Mit einem unerbittlichen und sich verstärkenden Sperrfeuer von Raketen, die von Schiffen auf See, Batterien an Land und Flugzeugen am Himmel abgefeuert werden, zerstört Moskau die kritische Infrastruktur der Ukraine und entzieht Millionen von Menschen Wärme, Licht und sauberes Wasser.”

Das staatliche Energieunternehmen der Ukraine fügt hinzu: “Aufgrund eines dramatischen Temperaturrückgangs steigt der Stromverbrauch täglich in den Regionen der Ukraine, in denen die Stromversorgung nach den massiven Raketenangriffen auf die Energieinfrastruktur am 15. November bereits wiederhergestellt wurde.”

Die USA vertreten in diesem Krieg den Standpunkt, dass die Kämpfe erst dann aufhören und Friedensgespräche beginnen, wenn Kiew sagt, dass die Kämpfe aufhören und die Verhandlungen beginnen.

Aber die Amerikaner, deren Unterstützung für die Ukraine in diesem Krieg unverzichtbar war, müssen auch ein Mitspracherecht haben, wenn der Krieg endet.

Für uns geht es in diesem russisch-ukrainischen Krieg nicht darum, wer am Ende die Kontrolle über Luhansk, Donezk oder Cherson hat, sondern darum, dass wir nicht in einen militärischen Konflikt hineingezogen werden, der uns auf die Eskalationsstufe eines Krieges mit Russland, eines Weltkrieges und vielleicht eines Atomkrieges bringen würde.

Nichts in Ost- oder Mitteleuropa ist einen großen Krieg der USA mit Russland wert, der zu einem Atomkrieg führen und Millionen von Amerikanern das Leben kosten könnte.

Der Donbass und die Krim mögen für Kiew und Moskau von großer Bedeutung sein, aber nichts in diesen Gebieten würde einen Krieg der USA mit einem nuklear bewaffneten Russland rechtfertigen, die Art von Krieg, die wir während des Kalten Krieges von 1949-1989 vermeiden konnten.

Der jüngste Zwischenfall mit der von den ukrainischen Streitkräften fehlgeleiteten Boden-Luft-Rakete S-300, die mehrere Kilometer innerhalb Polens landete und zwei polnische Bürger tötete, ist ein typisches Beispiel dafür.

Falkenhafte Rufe nach einem Vergeltungsschlag der NATO gegen Russland gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrages zeigten, dass die amerikanische Kriegspartei immer noch sehr präsent ist und auf die nächste Konfrontation mit Putins Russland brennt.

In den letzten Tagen dieses “lame-duck”-Kongresses, bevor die Kontrolle über das Repräsentantenhaus im Januar an die Republikaner übergeht, wird erwartet, dass die Demokraten dem Antrag von Joe Biden auf weitere 38 Milliarden Dollar für das Kiewer Regime, seine Armee und seinen Krieg zustimmen werden. Die Verabschiedung dieses Gesetzes würde praktisch garantieren, dass die USA diesen Krieg weiterhin finanzieren und die Kämpfe bis zum Frühjahr verlängern.

Warum sollten wir das tun?

Die USA sollten Kiew nicht diktieren, wann es sich auf die Verhandlungsschiene begeben soll, um diesen Krieg zu beenden. Aber wir Amerikaner haben angesichts unserer unverzichtbaren Beiträge zu den ukrainischen Kriegsanstrengungen das Recht, Kiew mitzuteilen, wenn wir der Meinung sind, dass die Risiken weiterer Kämpfe jeden potenziellen Gewinn für uns übersteigen; und wenn Kiew entschlossen ist, weiterzukämpfen, mitzuteilen, dass die Ukraine dies ohne weitere US-Munition tun wird.

Großmächte sollten niemals kleineren Mächten, die nichts mit ihren vitalen Interessen zu tun haben, die Möglichkeit geben, sie in unerwünschte Kriege zu ziehen.

Der Zwischenfall mit den polnischen Raketen und das laute Geschrei nach Vergeltungsmaßnahmen gegen Russland wegen des Angriffs auf einen NATO-Staat haben die Risiken deutlich gemacht, die mit unseren zahlreichen vertraglichen Verpflichtungen verbunden sind, bei denen wir verpflichtet sind, für zahlreiche Staaten in den Krieg zu ziehen, von denen die meisten nicht im Entferntesten etwas mit der Sicherheit oder den lebenswichtigen Interessen der Vereinigten Staaten zu tun haben. Übersetzt mit Deepl.com

