Book Launch of Ramzy's Baroud latest book – The Last Earth: A Palestinian Story on 27 March, 2018

Ramzy Baroud zu Anadolu: Israel zielt auf Medien, weil es seine Propaganda-Kampagne fortsetzen will

Israel nimmt die internationalen Medien ins Visier, “weil der Kampf um die Wahrheit in dieser Phase so kritisch und entscheidend ist”, sagte ein palästinensischer Autor und Journalist am Donnerstag.

“Israel hat internationale Unterstützung und Solidarität gewonnen, basierend auf Täuschung und falschen Annahmen, dass Israel ein demokratischer Staat ist, der um seine Existenz gegen die Horden von Arabern und Muslimen kämpft. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein”, sagte der Journalist und Autor Ramzy Baroud der Anadolu Agency.

Zwei Journalisten der Anadolu Agency wurden am Donnerstagabend bei einer israelischen Razzia im nördlichen Gazastreifen verletzt.

Der Fotojournalist Mustafa Hassouna und der Kameramann Mohammad al-Aloul wurden bei der Berichterstattung über einen israelischen Angriff im nördlichen Gazastreifen verletzt.

Beide Journalisten wurden mit mittelschweren Verletzungen zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

“Die internationalen Medien vermitteln die Realität vor Ort, sie vermitteln einfach nur diese Realität. Israel antwortet darauf, indem es ihre Journalisten ins Visier nimmt, wie sie es heute mit der Anadolu Agency getan haben”, sagte Baroud. “Israel zerstört ihre Büros, wie sie es neulich mit dem Wohnturm von Hanadi getan haben.”

“Tatsache ist, dass Israel ein Apartheid- und rassistisches Regime ist. Es ist ein militärischer Besatzer und ein Aggressor gegenüber dem palästinensischen Volk”, fügte er hinzu.

Bei den andauernden israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden bisher 119 Palästinenser getötet, darunter 31 Kinder und 19 Frauen, während mindestens 580 weitere verletzt wurden.

Die Spannungen sind hoch, seit ein israelisches Gericht letzte Woche die Räumung palästinensischer Familien aus dem Viertel Sheikh Jarrah in Ost-Jerusalem angeordnet hat.

Am Mittwoch berichtete das in New York ansässige Committee to Protect Journalists, dass acht Journalisten zwischen dem 7. und 10. Mai von israelischen Streitkräften im besetzten Ost-Jerusalem angegriffen wurden.

Das Gebäude der türkischen Kooperations- und Koordinationsagentur in Gaza wurde am späten Dienstag schwer beschädigt, nachdem israelische Kampfflugzeuge einen Wohnturm in der Nähe ins Visier genommen hatten.

Dies geschieht, “weil Israel sicherstellen will, dass jegliche Verbindung des palästinensischen Volkes mit der Außenwelt gekappt wird, und indem es dies tut, kann Israel seine Propagandakampagne durch seine Verbündeten innerhalb der zionistisch-westlichen Konzernmedien fortsetzen”, sagte Baroud, der auch Autor von fünf Büchern ist.

Frische Intifada von noch nie dagewesener Natur

Der anhaltende Widerstand der Palästinenser gegen die israelische Besatzung sei eine “Intifada von beispielloser Art und Reichweite in der Geschichte des palästinensischen Kampfes”, sagte Baroud.

“Zum ersten Mal seit vielen Jahren sehen wir das palästinensische Volk vereint – von Jerusalem, Al Quds bis zum Gazastreifen, dem Westjordanland und, was noch wichtiger ist, den palästinensischen Gemeinden, Städten und Dörfern innerhalb des historischen Palästinas, dem heutigen Israel”, sagte Baroud, der die Zeitschrift The Palestine Chronicle herausgibt.

“Diese Einheit ist am wichtigsten”, sagte er.

“Sie ist viel folgenreicher als irgendeine Vereinbarung zwischen palästinensischen Fraktionen. Es ist viel größer als Fatah und Hamas und all der Rest, denn ohne ein geeintes Volk kann es keinen sinnvollen Widerstand geben, keine Vision für die Befreiung, keinen Kampf für Gerechtigkeit, der gewonnen werden kann.”

Das Ergebnis der gegenwärtigen “Intifada”, sagte Baroud, hat den Ballon von “Israels ständigem Versuch, sich als ewiges Opfer einer imaginären Horde von Arabern und Muslimen darzustellen, zum Platzen gebracht, was sich nicht mehr auszahlt.”

“Die Welt kann endlich die tragische Realität Palästinas sehen, lesen und hören und die Notwendigkeit, dieser Tragödie ein sofortiges Ende zu setzen. Nichts davon wäre geschehen, wenn nicht alle Palästinenser Gründe hätten und mit einer Stimme sprechen würden”, fügte er hinzu.

Israel hätte sich einen neuen Aufstand niemals vorstellen können”.

Nach Ansicht des in den USA lebenden Autors hätte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu “niemals damit rechnen können, dass ein routinemäßiger Akt der ethnischen Säuberung im Ostjerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah zu einem palästinensischen Aufstand führen könnte, der alle Sektoren der palästinensischen Gesellschaft in einer noch nie dagewesenen Demonstration von Einigkeit vereint.”

“Netanyahu könnte gehofft haben, Sheikh Jarrah als eine Möglichkeit zu nutzen, seine rechte Wählerschaft um sich herum zu mobilisieren, in der Hoffnung, eine Notstandsregierung zu bilden oder seine Chancen zu erhöhen, noch eine fünfte Wahl zu gewinnen,” sagte Baroud.

“Sein unüberlegtes Verhalten, das anfangs von völlig egoistischen Gründen genötigt wurde, hat einen Volksaufstand unter den Palästinensern entfacht und Israel als den gewalttätigen, rassistischen und Apartheid-Staat entlarvt, der es ist, ja, der es immer war”, fügte er hinzu.

Am 23. März fand in Israel die vierte Wahl innerhalb von zwei Jahren statt. Das Land steht kurz vor einer fünften Wahl, wenn der politische Stillstand anhält, da Netanyahu es nicht geschafft hat, eine Mehrheits- oder Koalitionsregierung zusammenzuschustern, die die Unterstützung von mindestens 61 der 120 Mitglieder der Knesset, Israels Parlament, benötigt.

Palästinensische Jugend führt neue Intifada an

Baroud sagte, die Anführer “dieser neuen Bewegung sind palästinensische Jugendliche”.

“Ihnen wurde die Möglichkeit verweigert, an irgendeiner Form der demokratischen Vertretung teilzunehmen, sie werden ständig an den Rand gedrängt und unterdrückt, von ihrer eigenen Führung und von der unerbittlichen israelischen Militärbesetzung”, sagte er.

Ende letzten Monats kündigte der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas die Verschiebung der Wahlen an, bis die israelischen Behörden die Durchführung der Wahlen in Jerusalem erlauben, was eine Verurteilung aus Gaza auslöste.

Die Parlamentswahlen sollten am 22. Mai stattfinden, die Präsidentschaftswahlen am 31. Juli und die Wahlen zum Palästinensischen Nationalrat am 31. August.

“Die palästinensische Jugend wurde in eine Welt des Exils, des Elends und der Apartheid hineingeboren. Ihnen wurde gesagt, dass sie minderwertig sind, einer minderen Rasse angehören. Ihr Recht auf Selbstbestimmung, und jedes andere Recht, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

“Sie sind damit aufgewachsen, dass ihre Häuser zerstört, ihr Land geraubt, ihre Eltern gedemütigt wurden, und sie konnten nichts dagegen tun”, sagte Baroud: “Endlich erheben sie sich.”

Er sagte, das palästinensische Volk habe “beschlossen, all die politischen Spaltungen und die Fraktionskämpfe hinter sich zu lassen.” Übersetzt mit Deepl.com

