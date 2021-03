Bild: An Israeli woman holds a sign that reads “Don´t make Apartheid Great Again” as she protest against Israel goverment’s plan on June 23, 2020 in Tel Aviv, Israel [Amir Levy/Getty Images]

‘Judge, Jury, and Occupier’, new report exposes Israel’s apartheid military court system A new report by the UK charity War on Want has further exposed Israel’s two-tier racist legal system in a detailed analysis of the military court system in the occupied West Bank operated by the Zionist state.

Richter, Geschworene und Besatzer’, neuer Bericht entlarvt Israels Apartheid-Militärgerichtssystem

8. März 2021

Ein neuer Bericht der britischen Wohltätigkeitsorganisation War on Want hat in einer detaillierten Analyse des Militärgerichtssystems im besetzten Westjordanland, das vom zionistischen Staat betrieben wird, Israels zweistufiges rassistisches Rechtssystem weiter entlarvt.

Unter dem Titel “Judge, Jury, and Occupier” (Richter, Geschworene und Besatzer) enthüllt die in London ansässige Anti-Armuts-Organisation, wie Israels Militärgerichtssystem seine illegale Besatzung im Westjordanland aufrechterhält, indem es repressive Gesetze gegen die palästinensische Bevölkerung durchsetzt, abweichende Meinungen unterdrückt, den Widerstand gegen die Besatzung unterdrückt und seine Militärherrschaft vertieft.

Für Palästinenser, die im besetzten Westjordanland leben, gibt es zwei parallel funktionierende Rechtssysteme, so der Bericht, der erklärt, dass es “palästinensisches Recht und israelisches Militärrecht gibt, wobei letzteres durch Tausende von Militärbefehlen kodifiziert ist”.

“Israelische Militärbefehle werden vom israelischen Militär erlassen und haben Vorrang vor palästinensischem Recht. Israelische Militärbefehle setzen Israels illegale Besatzung durch und sind nicht zum Nutzen der palästinensischen Gesellschaft. Israels Militärbefehle dienen als Unterdrückungsapparat, wie von palästinensischen, israelischen und internationalen Menschenrechtsexperten dokumentiert und artikuliert wird”, sagte War on Want bei der Vorstellung seines Berichts letzte Woche.

OPINION: Israel ist ein Apartheidstaat, sagt B’Tselem; Zeit, die IHRA-Definition von Antisemitismus über Bord zu werfen?

Richter, Geschworene und Besatzer’ entlarvt den weit verbreiteten Mythos, dass den Palästinensern seit den Osloer Verträgen von 1993 Selbstbestimmung gewährt wird. Es legt offen, wie Palästinenser keine Möglichkeit haben, Israels rassistischem Militärjustizsystem zu entkommen, das eine “getrennte und ungleiche” Realität geschaffen hat. Zum Beispiel werden israelische Siedler, die im Westjordanland verhaftet werden, vor zivilen Gerichten innerhalb Israels verurteilt, während Palästinenser vor Militärgerichte gestellt werden.

Die so diskriminierende Behandlung der beiden Bevölkerungen wurde kürzlich von B’Tselem in einem wegweisenden Positionspapier als Apartheid gebrandmarkt. Laut der israelischen Menschenrechtsgruppe machte sich der zionistische Staat schuldig, “die Vorherrschaft einer Gruppe – Juden – über eine andere – Palästinenser – zu fördern und aufrechtzuerhalten.”

Israel betrachte Palästinenser von Geburt an als Sicherheitsbedrohung, heißt es in dem Bericht. Seit 1967 hat Israel zum Beispiel mehr als 411 palästinensische Organisationen für illegal erklärt, darunter alle großen palästinensischen politischen Parteien. Palästinensische Zivilisten werden dann wegen “Mitgliedschaft und Aktivität in einer ungesetzlichen Vereinigung” strafrechtlich verfolgt, ein Schlüsselinstrument in Israels Unterdrückung von Anti-Besatzungs-Aktivismus.

Die Sichtweise, dass Palästinenser von Geburt an eine Sicherheitsbedrohung darstellen, delegitimiert jegliche Opposition gegen die illegale Besatzung und dient als Rechtfertigung für die Kriminalisierung jeglicher Art von Ausdrucksformen. Laut dem Bericht: “Das komplexe Geflecht von Militärgesetzen, das der besetzten palästinensischen Bevölkerung auferlegt wird, ist darauf ausgelegt, den physischen Lebensraum der Palästinenser zu verkleinern, ein psychologisches Trauma zu erzeugen und ihre Fähigkeit, kollektiv als Volk zu handeln, zu untergraben.”

Dieser Bericht untersucht die Funktionsweise der israelischen Militärgerichte sowie der dazugehörigen Institutionen, der Gefängnisse und Haftanstalten im Westjordanland, in Ostjerusalem und innerhalb Israels, in denen palästinensische Häftlinge auf ihren Prozess warten und ihre Strafe verbüßen. Es wird auch speziell untersucht, wie dieses System von Gerichten und Gefängnissen Israels illegale Besatzung im Westjordanland aufrechterhält und ausweitet und das Leben der Palästinenser in ihrem historischen Heimatland beeinflusst.

Der Bericht fordert die Menschen auf, sich dem Kampf von War on Want gegen Kolonialismus, Besatzung und Apartheid” anzuschließen und zeigt auf, wie Israels Militärjustizsystem einen weitreichenden und zutiefst diskriminierenden Einfluss auf Palästinenser hat.

Über 800.000 palästinensische Zivilisten sollen seit 1967, als die Besatzung begann, durch Israels Militärgerichte gegangen sein. Dieses System und die tiefgreifende Ungerechtigkeit, die es den Palästinensern zufügt, müssen beendet werden, so War on Want. Übersetzt mit Deepl.com

