‘Rigorous’ Maidan massacre exposé suppressed by top academic journal – The Grayzone A peer-reviewed paper initially approved and praised by a prestigious academic journal was suddenly rescinded without explanation. Its author, one of the world’s top scholars on Ukraine-related issues, had marshaled overwhelming evidence to conclude Maidan protesters were killed by pro-coup snipers.

Rigoroser” Enthüllungsbericht über das Massaker auf dem Maidan wird von einer führenden wissenschaftlichen Zeitschrift unterdrückt



von Kit Klarenberg

12. März 2023

Eine von einer renommierten Fachzeitschrift zunächst genehmigte und gelobte Arbeit wurde plötzlich ohne Erklärung zurückgezogen. Der Autor, einer der weltweit führenden Wissenschaftler im Bereich der Ukraine, hatte überwältigende Beweise dafür vorgelegt, dass die Demonstranten auf dem Maidan von Scharfschützen der Putschisten getötet wurden.

Das Massaker von Scharfschützen an regierungskritischen Aktivisten und Polizeibeamten auf dem Maidan-Platz in Kiew Ende Februar 2014 war ein entscheidender Moment des von den USA inszenierten Sturzes der gewählten ukrainischen Regierung. Der Tod von 70 Demonstranten löste eine Lawine der internationalen Empörung aus, die den Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch zu einer vollendeten Tatsache machte. Doch bis heute sind diese Morde nicht aufgeklärt.

Hier kommt Ivan Katchanovski ins Spiel, ein ukrainisch-kanadischer Politikwissenschaftler an der Universität von Ottawa. Jahrelang sammelte er erdrückende Beweise dafür, dass die Scharfschützen nicht mit Janukowitschs Regierung in Verbindung standen, sondern Pro-Maidan-Aktivisten waren, die aus von Demonstranten besetzten Gebäuden feuerten.

Obwohl Katchanovskis bahnbrechende Arbeit von den Mainstream-Medien geflissentlich ignoriert wurde, wurde eine sorgfältige Studie, die er im September 2015 und im August 2021 über das Gemetzel vorgelegt und 2016 und 2020 veröffentlicht hatte, bei über 100 Gelegenheiten von Wissenschaftlern und Experten zitiert. Aufgrund dieser und anderer Forschungsarbeiten gehörte er zu den weltweit am häufigsten zitierten Politikwissenschaftlern, die sich auf ukrainische Themen spezialisiert haben.

In den letzten Monaten des Jahres 2022 reichte Katchanovski eine neue Untersuchung über das Massaker auf dem Maidan bei einer bekannten sozialwissenschaftlichen Zeitschrift ein. Die Arbeit wurde nach eingehender Prüfung zunächst mit geringfügigen Änderungen angenommen und von den Herausgebern der Zeitschrift in einer langen privaten Notiz überschwänglich gelobt. Sie sagten, die Arbeit sei “in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich” und biete “solide” Beweise zur Untermauerung ihrer Schlussfolgerungen. Die Gutachter schlossen sich diesem Urteil an.

Die Arbeit wurde jedoch nicht veröffentlicht, eine Entscheidung, die Katchanovski für “politisch” hält. Er legte Berufung ein, jedoch ohne Erfolg.

Zu denjenigen, die Katchanovskis Appell vehement unterstützten, gehörte der renommierte US-Wissenschaftler Jeffrey Sachs. “Sie haben einen sehr wichtigen, rigorosen und substantiellen Artikel geschrieben. Er ist gründlich dokumentiert. Er befasst sich mit einem Thema von großer Bedeutung”, schrieb Sachs an den Wissenschaftler. “Die Zeitschrift wird von der Veröffentlichung eines so wichtigen und hervorragenden Werks, das das wissenschaftliche Verständnis und die Debatte über einen sehr wichtigen Moment der modernen Geschichte fördern wird, nur profitieren.

Akademische Verschwörung des Schweigens

Katchanovski lehnte es ab, den Namen der fraglichen Zeitschrift zu nennen, bezeichnete sie aber als “hochkarätig” im Bereich der Sozialwissenschaften. Er hält die Weigerung, seine Studie zu veröffentlichen, für “außergewöhnlich”, aber dennoch für ein “weitaus größeres Problem im akademischen Publikationswesen und in der Wissenschaft” symbolisch.

“Der Redakteur, der meinen Artikel annahm, erfuhr erst durch meine Tweets zu diesem Thema, dass er nicht veröffentlicht werden würde. Diese Umkehrung war höchst irregulär und politisch. Es gibt eine wachsende politische Zensur in Bezug auf die Ukraine in der akademischen Welt, aber auch eine Selbstzensur”, sagte Katchanovski gegenüber The Grayzone. “Viele Wissenschaftler haben Angst, evidenzbasierte Forschung zu betreiben, die den etablierten westlichen Narrativen über den Maidan, den russisch-ukrainischen Krieg und andere Themen im Zusammenhang mit den Konflikten in der Ukraine nach dem Putsch von 2014 zuwiderläuft.”

Im Gegensatz dazu, so der Wissenschaftler, werden diejenigen, die bereit sind, “unverhohlen und unkritisch westliche Narrative nachzuplappern”, selbst wenn ihre Fabeln “im Widerspruch zu den Beweisen” stehen, belohnt und stoßen bei der Veröffentlichung ihrer Arbeit auf keinen Widerstand. Katchanovski ist in einer guten Position, um sich zur akademischen Zensur im Zusammenhang mit der Ukraine zu äußern: Drei andere Zeitschriften, die seine Arbeiten nach erfolgreicher Begutachtung durch Experten” angenommen hatten, weigerten sich letztlich ebenfalls, sie zu veröffentlichen.

Im Januar 2023 lehnte beispielsweise eine andere wissenschaftliche Publikation eine von Katchanovski verfasste Arbeit “aus ähnlichen politischen Gründen” ab. Die Arbeit befasste sich mit der Beteiligung der Rechtsextremen am Bürgerkrieg im Donbass und dem Massaker von Odessa im Mai 2014, bei dem Ultranationalisten pro-föderalistische, russischsprachige Aktivisten in das Gewerkschaftshaus der Stadt zwangen und das Gebäude in Brand setzten, wobei Dutzende Menschen getötet und viele weitere verletzt wurden. Wie bei den Scharfschützenmorden auf dem Maidan wurde auch für diese abscheulichen Taten nie jemand vor Gericht gestellt.

Katchanovski behauptet, der Herausgeber der Zeitschrift habe eine Reihe von Entschuldigungen dafür vorgebracht, dass er nach der Begutachtung nicht weitermachte. Als die Veröffentlichung bevorstand, habe der Herausgeber fälschlicherweise behauptet, die Studie sei identisch mit seinem früheren Werk über die Massaker auf dem Maidan. Eine Softwareprüfung von Ouriginal bestätigte jedoch, dass die von Katchanovski eingereichte Arbeit keine Ähnlichkeit mit seiner Maidan-Studie aufwies. Der Herausgeber beschwerte sich auch darüber, dass er den seit acht Jahren andauernden Konflikt im Donbass als “Bürgerkrieg” eingestuft hatte, der ursprünglich von der ukrainischen extremen Rechten angezettelt worden war.

Dieselbe Arbeit war Monate zuvor von einer anderen Zeitschrift abgelehnt worden, weil Katchanovski es gewagt hatte, den Krieg im Donbas als “zivilen Krieg mit russischen Militärinterventionen” zu beschreiben. Diese Charakterisierung sei in der “Mehrheit der wissenschaftlichen Studien” über den Konflikt üblich, erklärte er gegenüber The Grayzone.

Dass gewalttätige rechtsextreme Elemente an dem Massaker in Odessa maßgeblich beteiligt waren, wird durch umfangreiches Videomaterial bestätigt und ist kaum umstritten. Warum die Anerkennung dieser unbestreitbaren Tatsache von einer akademischen Zeitschrift als zu umstritten angesehen wurde, bleibt unklar, aber die Gründe für die Unterdrückung von Katchanovskis Untersuchungen zum Maidan-Massaker liegen auf der Hand.

“Dies geschieht aus politischen Gründen. Die Mainstream-Medien folgen ihren Regierungen, nicht den Fakten. Westliche Journalisten haben das Maidan-Massaker grob falsch dargestellt”, so der Wissenschaftler. “Mit wenigen Ausnahmen berichteten die Journalisten nicht über Videos von Scharfschützen, die den Maidan unterstützten, und deren Geständnisse sowie über die Aussagen der verwundeten Maidan-Demonstranten und mehrerer hundert Zeugen, die sich auf solche Scharfschützen bezogen.”

Rechtsextreme Elemente diskutieren mit US-Beamten über die Zahl der Opfer

Die von Katchanovski gesammelten Beweise aus offenen Quellen stützen überzeugend seine Schlussfolgerung, dass das Massaker auf dem Maidan “eine erfolgreiche Operation unter falscher Flagge war, die von Teilen der Maidan-Führung und versteckten Gruppen von Scharfschützen organisiert und durchgeführt wurde, um die Regierung zu stürzen und die Macht in der Ukraine zu übernehmen.”

Zu dem Fundus gehören 14 Videos, auf denen Scharfschützen zu sehen sind, die sich in von Demonstranten kontrollierten Gebäuden auf dem Maidan einnisten. 10 davon zeigen eindeutig Schützen, die mit rechtsextremen Gruppen in Verbindung stehen, die sich im Hotel Ukraina verschanzt haben, auf Menschenmengen unter den Demonstranten zielen und auf mit der Regierung verbündete Vollzugsbeamte schießen.

Inzwischen zeigen synchronisierte Videos, dass die Schüsse, die von den Sicherheitskräften der Regierung, die ursprünglich für das Massaker verantwortlich gemacht wurden, abgegeben wurden, nicht mit der Tötung von Demonstranten übereinstimmen. Stattdessen gaben die Polizisten Warnschüsse auf unbelebte Objekte wie Laternenpfähle, Bäume und den Boden ab, um gewalttätige Menschenmengen zu beruhigen. Sie feuerten auch in Wände und Fenster, in denen sich Scharfschützen im vom Maidan kontrollierten Hotel Ukraina befanden, und zielten auf die dort postierten Scharfschützen.

Das endgültige Urteil im Prozess um das Massaker auf dem Maidan wird für diesen Herbst erwartet. Hunderte von Zeugen, darunter 51 Demonstranten, die während der Schießerei verletzt wurden, haben ausgesagt, dass sie aus Gebäuden oder Gebieten, die vom Maidan kontrolliert werden, beschossen wurden. Einige sagten aus, sie hätten Scharfschützen im Inneren des Gebäudes gesehen. Diese Darstellung wird durch die Untersuchungen der staatlichen Ballistikexperten gestützt. Insgesamt haben sich 14 Mitglieder der Maidan-Scharfschützengruppen selbst dazu bekannt, bestimmte Scharfschützen und Anführer des Maidan in das Massaker verwickelt zu haben.

Trotz der zahlreichen Beweise, die auf eine Operation unter falscher Flagge hindeuten, glaubt Katchanovski nicht, dass der Prozess die Wahrheit ans Licht bringen wird oder dass das Urteil auf der Grundlage der im Laufe des Verfahrens zusammengetragenen, äußerst belastenden Beweise gefällt werden wird:

“Die Staatsanwaltschaft hat einfach geleugnet, dass es solche Scharfschützen gab, und sie hat nicht nachgeforscht. Den ukrainischen Gerichten mangelt es an Unabhängigkeit, und sie stützen sich bei ihren Entscheidungen, vor allem in solch prominenten und stark politisierten Fällen, häufig auf Weisungen der Präsidialverwaltung. Das ist eine schwierige Situation für die Richter und Geschworenen. Es gibt Drohungen von rechtsextremer Seite, Polizeiangehörige nicht freizusprechen”.

Es gibt noch weitere Gründe für die Vermutung, dass das Urteil eine Schönfärberei sein wird. Zum einen ist das Risiko, dass die Wahrheit hinter den Ereignissen US-Beamte direkt in die Morde und allgemein in den Maidan-Putsch verwickeln könnte, beträchtlich. Im westlichen Mainstream ist es ein unumstößlicher Glaubensartikel, dass Washington in keiner Weise in den Umsturz verwickelt war, obwohl es Berge von Beweisen für das Gegenteil gibt.

Hochrangige Mitglieder der rechtsextremen Svoboda-Partei, darunter ihr langjähriger Führer Oleg Tyagnibok und sein Stellvertreter Ruslan Koshulinskyi, haben behauptet, dass das Scharfschützengemetzel auf dem Maidan eng mit den USA abgestimmt war. Tjagnibok hat geschworen, dass er nach der Ermordung der ersten vier Demonstranten über das Ausbleiben eines internationalen Aufschreis schockiert war.

“Warum gibt es keine Reaktion? Das ist nicht genug”, soll er damals geklagt haben.

Koshulinskyi erörterte seinerseits, welche Zahl von Todesopfern ausreichen würde, damit Washington und seine internationalen Lakaien lautstark die Absetzung Janukowitschs fordern würden:

“Sie sprachen von den ersten Toten – nun, fünf, 20…100? Wann wird die Regierung schuld sein? Am Ende kamen sie auf die Zahl von 100. Es gab keinen Druck. Es gab keine Sanktionen. Sie haben gewartet, bis es zu einem Massenmord kommt. Und wenn es einen Massenmord im Land gibt, ist die Regierung schuld, denn sie haben die Grenze überschritten, die Behörden können keine Massenmorde zulassen.” Übersetzt mit Deepl.com

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …