Roger Waters plays Oslo tonight, and his “This Is Not a Drill” tour has five dates next month in Germany, where the show is stirring controversy because it features pro-Palestinian statements. The city of Frankfurt shut down his May 28 date there, alleging antisemitism in the artist’s support for Palestinian rights.

Roger Waters (Photo: Laura Fedele via WFUV Public Radio/Flickr)

Roger Waters beantragt einstweilige Verfügung zur Aufhebung der Zensur durch Frankfurt

“Der Antisemitismus, von dem die Leute, die meine Show abgesagt haben, sprechen, ist meine kontinuierliche, unaufhörliche Kritik an der Regierung des Staates Israel.” — Roger Waters.

Von Philip Weiss

12. April 2023

Roger Waters spielt heute Abend in Oslo, und seine “This Is Not a Drill”-Tournee hat im nächsten Monat fünf Termine in Deutschland, wo die Show wegen ihrer pro-palästinensischen Äußerungen für Kontroversen sorgt. Die Stadt Frankfurt hat den Termin am 28. Mai abgesagt, weil der Künstler sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt und dies als antisemitisch bezeichnet.

Daraufhin zog der Rocker vor ein hessisches Gericht. “Wir haben vor drei Tagen eine einstweilige Verfügung beantragt, und sie haben bis diesen Freitag Zeit, darauf zu reagieren”, sagte Waters gestern Abend in einem Webcast mit der Journalistin Katie Halper.

Waters sagte, er begrüße den Kampf gegen den “Antisemitismus”, um mehr Aufmerksamkeit auf die Rechte der Palästinenser zu lenken.

“Ich beiße verdammt noch mal zurück”, sagte Waters zu Halper. “Sie behaupten, ich sei ein Antisemit, was ich natürlich nicht bin… Der Antisemitismus, über den diese Leute, die meine Sendung abgesetzt haben, reden, ist meine kontinuierliche, unaufhörliche Kritik an der Regierung des Staates Israel. Das hat nichts mit dem jüdischen Volk oder der jüdischen Religion zu tun. Das ist es, was es ist, und deshalb bin ich so froh, mit diesen Arschlöchern in den Ring zu steigen… Ich habe verzweifelt darauf gewartet, dass jemand etwas unternimmt, bei dem ich wenigstens mitreden kann, und das haben die freundlichen Frankfurter getan, und ich bin wirklich sehr froh darüber. “Waters nennt die Absage “verfassungswidrig” und sagte, er kämpfe für die Menschenrechte, einschließlich des Rechts zu sprechen. Politiker hätten kein Recht, “Künstler und ihre Fans mit Auftrittsverboten einzuschüchtern und zu schikanieren”, sagt er.

Halper hat eine Petition organisiert, die die deutsche Regierung auffordert, das Konzert abzusagen. Nach eigenen Angaben haben mehr als 30.000 Menschen die Petition unterzeichnet, darunter Brian Eno, Peter Gabriel, Julie Christie, Noam Chomsky, Susan Sarandon, Alia Shawkat und Glenn Greenwald. Auch Eric Clapton und Nick Mason und Tom Morella von Rage Against the Machine. (Waters ist ein Freund unserer Website, und ein paar von uns haben auch unterschrieben).

Die Toronto Sun berichtet, dass Waters wegen “israelfeindlichen Verhaltens”, insbesondere wegen seiner Unterstützung von BDS, ausgeschlossen wurde:

Der Frankfurter Stadtrat … sagte in einer Erklärung: “Hintergrund der Absage ist das anhaltende israelfeindliche Verhalten des ehemaligen Pink-Floyd-Frontmanns, der als einer der am weitesten verbreiteten Antisemiten der Welt gilt.

“Er rief wiederholt zu einem kulturellen Boykott Israels auf, zog Vergleiche zum Apartheid-Regime in Südafrika und übte Druck auf Künstler aus, Veranstaltungen in Israel abzusagen.”

Waters’ Unterstützung für die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne (BDS) gegen Israel ist das Thema. “Deutschland hat einige der umfassendsten Anti-BDS-Gesetze des Westens verabschiedet. Im Jahr 2019 bezeichnete das Parlament des Landes die BDS-Bewegung als antisemitisch”, schreibt The National.

Waters rief die Israel-Lobby auf den Plan”

“Die Verquickung von Antisemitismus mit Kritik an der israelischen Regierungspolitik ist und war schon immer verrückt, aber es ist die einzige Waffe, die die israelische Lobby hat. Und deshalb setzen sie sie wahllos ein, weil sie keine Plattform haben, auf der sie stehen können.”

Waters sagte gegenüber The National auch, dass “Apartheid” in den Diskurs eingezogen sei, und das zeige, dass wir gewinnen würden:

“Tatsache ist, dass wir die Auseinandersetzung gewinnen. Im Jahr 2005 konnte man das Wort ‘Apartheid’ nicht benutzen, um über Israel [gegenüber] Palästina zu sprechen, und jetzt kann man nicht über Israel sprechen, ohne das Wort ‘Apartheid’ zu benutzen. Das ist großartig.”

Waters hat bereits Karten für das Konzert am 28. Mai verkauft.

Roger Waters Konzert im Madison Square Garden am 31. August 2022 trug den Namen der getöteten Journalistin Shireen Abu Akleh.

Waters hat seine Haltung im vergangenen Monat in einem Gespräch mit dem Spiegel und dem Israeli Meron Mendel erörtert und wiederholt erklärt, dass er sich weigert, die BDS-Streikpostenkette zu überqueren, um in Israel zu spielen. Weil er selbst Zeuge der Apartheid war:

Waters: “Lassen Sie uns zum Anfang zurückgehen. Ich habe in Israel gespielt, und es gab dort keinen einzigen Palästinenser. Ich spielte in einem Kichererbsenfeld in der Nähe von Neve Shalom … im Jahr 2006. Damals habe ich zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen, was vor sich ging…. Ich war dort.

Mendel: Warum gab es dort keine Palästinenser?

Waters: Weil sie sich nicht frei bewegen dürfen, auch wenn sie ein Popkonzert sehen wollen.

Mendel: Palästinenser aus den besetzten Gebieten kann ich verstehen. Aber waren nicht auch Palästinenser aus Israel dort?

Waters: Mag sein. Wie viele werden es gewesen sein? Waters: Das weiß ich nicht. Ich bin nicht herumgegangen und habe jeden gefragt…. Aber ich erinnere mich, wie ich zu dem jungen Publikum dort sagte: “Ihr seid die Generation junger Israelis, die Frieden mit euren Brüdern und Schwestern, den Palästinensern, schließen muss.” Bevor ich das sagen konnte, schrien 60.000 Fans aus voller Kehle: “Pink Floyd! Dark Side of the Moon! Roger!”. Nach meinem Plädoyer für den Frieden herrschte absolute Stille….

Seitdem ist es immer schlimmer geworden. Und warum? Weil zu viele Menschen in Israel rassistisch sind und keinen Frieden mit ihren Nachbarn wollen. Sie, Herr Mendel, scheinen eine Ausnahme von der Regel zu sein. Darf ich Ihnen eine Frage stellen?

Mendel: Ja, natürlich.

Waters: Wie kann es sein, dass ein Unmensch wie der radikale Siedler Bezalel Smotrich heute Finanzminister ist? Und? Irgendjemand muss ihn ja gewählt haben!

Mendel forderte Waters daraufhin auf, nach Israel zu reisen, um mit diesen Israelis zu sprechen, aber Waters lehnte ab:

Meine Weigerung, aus der BDS-Streikpostenkette auszubrechen, stört den rassistischen Status quo in Israel. Das ist es, was hilft. Sie kennen das Wort, das wir nie benutzen durften, aber jetzt dürfen wir es benutzen, weil es ständig benutzt wird, und das ist: Apartheid. Darauf hinzuweisen, dass es in Israel Apartheid gibt, ist genauso hilfreich, wie es in Südafrika der Fall war. Es hat definitiv geholfen, die Apartheid dort zu beenden.

Mendel: Können Sie mein Unbehagen verstehen, wenn Sie in Moskau, in Teheran oder Damaskus spielen würden – aber nicht in Israel?

Waters: Ich habe es Ihnen gerade erklärt. Die Menschen in Russland, Iran oder Syrien haben keine BDS-Bewegung organisiert und mich gebeten, die Streikpostenkette nicht zu durchbrechen. Sie hören nicht zu! Warum spiele ich dort nicht? Weil es eine von BDS organisierte Streikpostenkette gibt. Das palästinensische Volk, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind hat mich gebeten: “Bitte, bitte, Roger Waters, Schöpfer dieser wunderschönen Musik, spiel nicht in Israel!”. Wenn du das tust, trägst du zur Normalisierung der Apartheid bei! Also bitte tu es nicht!”

Hier ist etwas Beredsamkeit.

Mendel: Angenommen, ich würde ihnen 500 Palästinenser vorstellen? Und diese Palästinenser würden Sie bitten, in Israel zu spielen?

Waters: Ich bin bereits von der gesamten palästinensischen Zivilgesellschaft aufgefordert worden, den Boykott zu respektieren. Ihre 500 Palästinenser haben also schon gesprochen. Übersetzt mit Deepl.com