20. März 2023 Artikel, Videos

Roger Waters kündigte an, Frankfurt und München wegen der Absage seiner Konzerte verklagen zu wollen. (Bild: Palestine Chronicle)

Von Romana Rubeo

Die Pink-Floyd-Rocklegende Roger Waters hat angekündigt, die deutschen Städte Frankfurt und München wegen der Absage seiner geplanten Konzerte zu verklagen, weil der englische Rockstar angeblich “antisemitisch” sei.

“Meine Anwälte unternehmen Schritte, um sicherzustellen, dass meine Konzerte in München und Frankfurt im Mai 2023 wie vertraglich vereinbart stattfinden”, twitterte Waters in einer Erklärung, die am 16. März geteilt wurde, und fügte hinzu:

“Die Menschenrechte und die Meinungsfreiheit für alle Menschen nach deutschem Recht müssen Vorrang haben, weshalb ich diesen Standpunkt vertrete.”

Am 24. Februar beschloss die Stadt Frankfurt, den Auftritt von Waters abzusagen, nachdem pro-israelische Gruppen starken Druck ausgeübt hatten. Waters ist bekannt für sein offenes Bekenntnis zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und setzt sich nachdrücklich für die Rechte der Palästinenser ein.

Waters ist nicht der einzige, der in Deutschland mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert wird. Der EuroMed Human Rights Monitor äußerte sich kürzlich besorgt über die “antiarabische Säuberung in deutschen Medien”.

Waters hat sich zu einem unverblümten Kritiker der israelischen Apartheid und Unterdrückung des palästinensischen Volkes entwickelt, seit er 2006 zum ersten Mal das Westjordanland besuchte und von der BDS-Bewegung angesprochen wurde, ihre Kampagne zu unterstützen.

“Ich möchte ein für alle Mal klarstellen, dass ich nicht antisemitisch bin und niemals antisemitisch gewesen bin, und nichts, was irgendjemand sagen oder veröffentlichen kann, wird daran etwas ändern”, sagte Waters. Er versicherte:

“Meine veröffentlichten Ansichten beziehen sich ausschließlich auf die Politik und die Handlungen der israelischen Regierung und nicht auf die Menschen in Israel”.

Nach der Absage seines Konzerts in Frankfurt haben sich angesehene Intellektuelle und Prominente gegen die Entscheidung der deutschen Stadt ausgesprochen.

Der palästinensische Autor und Herausgeber des Palestine Chronicle, Ramzy Baroud, erklärte in einem Video, das sich seitdem im Internet verbreitet hat, dass der Angriff auf Waters in vollem Zusammenhang mit seinem entschiedenen Eintreten für einen gerechten Frieden in Palästina steht.

“Ich bin zuversichtlich, dass sich die Wahrheit und das Gesetz durchsetzen werden und dass es diesen Behörden nicht gelingen wird, mir eines meiner grundlegenden Menschenrechte vorzuenthalten”, so Waters abschließend.

– Romana Rubeo ist eine italienische Schriftstellerin und leitende Redakteurin des Palestine Chronicle. Ihre Artikel erschienen in zahlreichen Online-Zeitungen und akademischen Fachzeitschriften. Sie hat einen Master-Abschluss in Fremdsprachen und Literatur und ist auf die Übersetzung von audiovisuellen Medien und Journalismus spezialisiert. Übersetzt mit Deepl.com

