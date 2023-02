SCOTT RITTER: Arms Control or Ukraine? As Russia suspends New START, the sooner the Ukraine war ends, the sooner the U.S. and Russia can work to preserve arms control to avert the ultimate disaster. By Scott Ritter Special to Consortium News Russia experts and national security specialists will be poring over the text of Russian

Die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor der Bundesversammlung am 21. Februar. (Kreml)



Je früher der Ukraine-Krieg endet, desto eher können die USA und Russland an der Aufrechterhaltung der Rüstungskontrolle arbeiten, um die ultimative Katastrophe abzuwenden, während Russland New START aussetzt.

Rüstungskontrolle oder Ukraine?

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

22. Februar 2023

Russlandexperten und nationale Sicherheitsspezialisten werden noch lange über den Text der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom Dienstag brüten und versuchen, die versteckte Bedeutung zu ergründen.

Tatsache ist jedoch, dass Putins Rede etwas war, was man in westlichen politischen Kreisen nur selten hört – ungeschminkte Tatsachenbehauptungen, dargelegt in einer geradlinigen, überraschend leicht verständlichen Weise.

In einer Welt, in der westliche Politiker sich regelmäßig verstellen, um die Wahrnehmung zu beeinflussen, selbst wenn die zugrunde liegenden “Fakten” nicht der Wahrheit entsprechen (man denke nur an das berüchtigte Telefongespräch von Präsident Joe Biden mit dem ehemaligen afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani im Juli 2021), war Putins Rede ein Hauch von frischer Luft – keine versteckten Absichten, keine falsche Vorspiegelung – keine Lügen.

Und in der Frage der Rüstungskontrolle tut die Wahrheit weh.

“Ich muss heute sagen”, verkündete Putin gegen Ende seiner Rede, “dass Russland seine Teilnahme an New START aussetzen wird. Ich wiederhole, nicht aus dem Vertrag austreten, nein, sondern lediglich seine Teilnahme aussetzen”.

Der Neue Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen (New START), der 2010 als Ergebnis von Verhandlungen zwischen US-Präsident Barack Obama und dem russischen Präsidenten Dmitri Medwedew unterzeichnet wurde, begrenzt angeblich die Anzahl der strategischen Atomsprengköpfe, die jedes Land einsetzen kann, auf 1.550, die Anzahl der stationierten land- und submarinegestützten Raketen und Bomber, die diese Sprengköpfe einsetzen, auf 700 und die Anzahl der stationierten und nicht stationierten ICBM-Trägerraketen, SLBM-Trägerraketen und schweren Bomber, die für nukleare Bewaffnung ausgerüstet sind, auf 800.

Im Februar 2021 einigten sich Biden und Putin darauf, den Vertrag um weitere fünf Jahre zu verlängern. New START wird 2026 auslaufen.

Hintergrund der Entscheidung

Die Vorgeschichte von New START ist wichtig, insbesondere im Zusammenhang mit Putins Erklärung über die Aussetzung des Abkommens durch Russland. Der Kern dieser Vorgeschichte ist die Raketenabwehr.

Im Dezember 2001 kündigte der damalige Präsident George W. Bush an, dass die Vereinigten Staaten aus dem bahnbrechenden ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile Treaty) von 1972 aussteigen würden, der (mit wenigen Ausnahmen) die Entwicklung und den Einsatz von Raketenabwehrsystemen zum Abschuss von Interkontinentalraketen (ICBMs) verbot.

Mit dem ABM-Vertrag wurde das im Kalten Krieg entstandene Konzept der gegenseitig gesicherten Zerstörung (Mutually Assured Destruction, MAD) festgeschrieben, d. h. die Vorstellung, dass keine Seite, die Atomwaffen besitzt, diese gegen eine andere Atommacht einsetzen würde, und zwar aus dem einfachen Grund, dass dies ihren eigenen Untergang durch einen garantierten nuklearen Vergeltungsschlag bedeuten würde.

“Die Vorgeschichte von New START ist wichtig, vor allem im Zusammenhang mit Putins Erklärung zur Aussetzung durch Russland. Der Kern dieser Hintergrundgeschichte ist die Raketenabwehr.”

Der Wahnsinn von MAD hat den Weg für alle nachfolgenden Rüstungskontrollabkommen geebnet, von den Gesprächen über die Verringerung strategischer Waffen (SALT) über den INF-Vertrag (Intermediate-range Nuclear Forces) bis hin zu den verschiedenen Iterationen der START-Verträge (Strategic Arms Reduction Treaty).

Putin verurteilte die Entscheidung der USA, aus dem ABM-Vertrag auszusteigen, als “einen Fehler”. Damals unterlagen die strategischen Atomwaffenarsenale der USA und Russlands den Beschränkungen des START-Vertrags von 1991. Bemühungen um eine weitere Reduzierung der amerikanischen und russischen Atomwaffen wurden im Rahmen des START-II-Vertrags unternommen.

Doch die Politik nach dem Ende des Kalten Krieges in Verbindung mit der Entscheidung der USA, den ABM-Vertrag aufzugeben, führte dazu, dass der Vertrag zwar unterzeichnet, aber nicht ratifiziert wurde, so dass er praktisch nicht zustande kam.

Ähnliche Probleme trugen dazu bei, dass der START-III-Vertrag bereits in der Verhandlungsphase scheiterte. Der 2002 unterzeichnete, eng gefasste Vertrag über die Verringerung strategischer Offensiven (Strategic Offensive Reductions Treaty, SORT) verpflichtete sowohl die USA als auch Russland zu zusätzlichen, über START I hinausgehenden Reduzierungen, enthielt jedoch keine Verifikations- oder Einhaltungsmechanismen.

Der START-I-Vertrag lief 2009 aus, der SORT-Vertrag 2012. New START sollte beide Abkommen ersetzen.

Die Präsidentschaft Medwedews

Einer der Knackpunkte war die Frage der Raketenabwehr. Unter Präsident Putin weigerte sich Russland, einem neuen substanziellen Rüstungskontrollvertrag beizutreten (SORT war von der Struktur und vom Inhalt her eher ein informelles Abkommen als ein Vertrag), in dem die Raketenabwehr nicht sinnvoll geregelt war.

Doch im Mai 2008 übernahm Dmitri Medwedew das Amt des russischen Präsidenten. Die russische Verfassung verbietet es einem Präsidenten, mehr als zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten zu absolvieren, und so kandidierte Medwedew mit Putins Unterstützung für das höchste Amt Russlands und gewann. Putin wurde anschließend zum Premierminister ernannt.

Dmitri Medwedews Präsidentschaftswahlkampf profitierte von der Unterstützung und der hohen Popularität Wladimir Putins. (Leonid Dzhepko, CC BY 3.0, Wikimedia Commons)

Während die Bush-Regierung versuchte, einen Nachfolgevertrag für das bald auslaufende START-I-Abkommen auszuhandeln, erwies sich Medwedew als ebenso abgeneigt, ein Abkommen mit den USA zu schließen, das keine Einschränkungen bei der Raketenabwehr enthielt, was Präsident Bush nicht akzeptieren wollte.

Letztendlich wurde das Problem der Aushandlung eines neuen Vertrags der Regierung von Barack Obama überlassen, der im Januar 2009 sein Amt antrat.

Bei ihrem ersten Treffen Ende März 2009 in London gaben die beiden Staats- und Regierungschefs eine Erklärung ab, in der sie sich darauf einigten, “neue und überprüfbare Reduzierungen unserer strategischen Offensivarsenale in einem schrittweisen Prozess zu verfolgen, beginnend mit der Ersetzung des Vertrags zur Reduzierung strategischer Waffen durch einen neuen, rechtsverbindlichen Vertrag”.

Was die Raketenabwehr betrifft, so vereinbarten Obama und Medwedew, diese als separates Thema zu behandeln. “Wir haben zwar eingeräumt, dass es nach wie vor Meinungsverschiedenheiten über den Zweck der Stationierung von Raketenabwehrsystemen in Europa gibt”, heißt es in der Erklärung, aber wir haben neue Möglichkeiten für eine gegenseitige internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raketenabwehr erörtert und dabei gemeinsame Einschätzungen der Herausforderungen und Bedrohungen durch Raketen berücksichtigt, um die Sicherheit unserer Länder und die unserer Verbündeten und Partner zu verbessern.

Es besteht kein Zweifel: Der zwischen Russland und den Vereinigten Staaten ausgehandelte New START-Vertrag konzentrierte sich zwar ausschließlich auf die Verringerung der strategischen offensiven Nuklearwaffenarsenale, enthielt aber auch die klare Vereinbarung, dass die USA im Anschluss an diesen Vertrag in gutem Glauben versuchen würden, auf die langjährigen Bedenken Russlands hinsichtlich der Raketenabwehr einzugehen.

Dies spiegelte sich im Austausch unverbindlicher einseitiger Erklärungen wider, die dem New START-Vertrag beigefügt wurden. In der “Erklärung der Russischen Föderation zur Raketenabwehr” wurde der Standpunkt dargelegt, dass New START “nur dann wirksam und durchführbar sein kann, wenn es keinen qualitativen oder quantitativen Ausbau [der Fähigkeiten des US-Raketenabwehrsystems] gibt”.

Darüber hinaus heißt es in der Erklärung, dass jeder Ausbau der US-Raketenabwehrkapazitäten, der “eine Bedrohung für [Russlands strategisches Nuklearpotenzial] darstellt”, als eines der in Artikel XIV des Vertrags genannten “außergewöhnlichen Ereignisse” betrachtet würde und Russland dazu veranlassen könnte, sein Rücktrittsrecht auszuüben.

Die Vereinigten Staaten ihrerseits gaben eine eigene Erklärung ab, in der sie erklärten, dass die US-Raketenabwehr “nicht dazu bestimmt ist, das strategische Gleichgewicht mit Russland zu beeinträchtigen”, während sie gleichzeitig erklärten, dass sie beabsichtigten, “ihre Raketenabwehrsysteme weiter zu verbessern und zu stationieren, um sich gegen einen begrenzten Angriff zu verteidigen.”

“… in der Erklärung heißt es, dass jeder Ausbau der US-Raketenabwehrkapazitäten, der ‘zu einer Bedrohung’ führt, … Russland veranlassen könnte, von seinem Rückzugsrecht Gebrauch zu machen.”

Die zwischen Obama und Medwedew getroffenen Vereinbarungen waren jedoch für Putin nicht unbedingt akzeptabel. Laut Rose Gottemoeller, der US-Verhandlungsführerin für New START, hätte Putin als Premierminister die Gespräche beinahe zum Scheitern gebracht, als er im Dezember 2009 erneut die Frage der Raketenabwehr ansprach.

“Sie [die Russen] wollten eine wichtige Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates abhalten”, erzählte Gottemoeller später in einem Gespräch mit dem Carnegie Council im Oktober 2021, und die Geschichte, die ich gehört habe, ist die, dass Putin, der zum ersten Mal ein gewisses Interesse an diesen Verhandlungen zeigte, in die Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates ging und einfach Linien durch alle Punkte auf diesem Entscheidungsblatt zog und sagte: ‘Nein, nein, nein, nein, nein'”.

Gottemoeller fuhr fort zu beschreiben, wie Putin dann nach Wladiwostok reiste und eine Rede hielt, in der er den Vertrag als “völlig unzureichend” anprangerte und sowohl das amerikanische als auch das russische Verhandlungsteam dafür kritisierte, dass sie sich “nur auf die Begrenzung der strategischen Offensivkräfte konzentrieren” und feststellten, dass “sie die Raketenabwehr nicht begrenzen. Dieser Vertrag ist eine Zeitverschwendung”, zitierte Gottemoeller Putin. “Wir sollten uns aus den Verhandlungen zurückziehen”.

Laut Gottemoeller widersetzte sich Medwedew Putin und sagte zu seinem Premierminister: “Nein, wir werden diese Verhandlungen fortsetzen und zu Ende bringen.”

Gebrochenes Versprechen

Anatoli Antonow war der russische Verhandlungsführer für New START. Er befolgte pflichtbewusst seine Anweisungen aus dem Kreml, einen Vertrag auszuarbeiten, der sich auf die Reduzierung strategischer Offensivwaffen konzentrierte, und ging davon aus, dass die USA ihr Wort halten würden, wenn es darum ging, sinnvolle Verhandlungen über die Raketenabwehr aufzunehmen.

Doch weniger als ein Jahr nach Inkrafttreten von New START musste Antonow feststellen, dass die USA nicht die Absicht hatten, ihre Versprechen einzuhalten.

In einem Interview mit der Zeitung “Kommersant” sagte Antonow, dass die Gespräche mit der NATO über ein geplantes westeuropäisches Raketenabwehrsystem in einer “Sackgasse” gelandet seien und fügte hinzu, dass die Vorschläge der NATO “vage” seien und die versprochene Beteiligung Russlands an dem vorgeschlagenen System “nicht einmal zur Diskussion stehe”.

Antonow wies darauf hin, dass der Mangel an gutem Willen seitens der USA in Bezug auf die Raketenabwehr dazu führen könnte, dass Russland sich ganz aus dem New START-Vertrag zurückzieht.

Die USA boten Russland zwar an, bestimmte Aspekte eines speziellen Tests eines US-Abfangjägers zu beobachten, doch kam das Angebot nie zustande, da die USA die Fähigkeiten der SM-3-Rakete zum Abfangen russischer Raketen herunterspielten und feststellten, dass die Rakete nicht die Reichweite habe, um gegen russische Raketen wirksam zu sein.

Die inzwischen verstorbene Ellen Tauscher, damals US-Unterstaatssekretärin für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheit, hatte Antonow schriftlich zugesichert, dass das Aegis-Ashore-System Mk. 41, bei dem der SM-3-Abfanglenkflugkörper eingesetzt werden sollte, nicht gegen Russland gerichtet sei.

Tauscher sagte jedoch: “Wir können keine rechtlich verbindlichen Verpflichtungen eingehen und auch keine Beschränkungen für die Raketenabwehr vereinbaren, die notwendigerweise mit der Entwicklung der Bedrohung Schritt halten muss”.

Tauschers Worte waren prophetisch. Im Jahr 2015 begannen die USA mit der Erprobung des Abfangjägers SM-3 Block IIA gegen ICBM-Ziele. Die SM-3 hatte in der Tat die Reichweite, um russische Mittelstrecken- und Interkontinentalraketen abzuschießen.

Und nun sollten diese Raketen auf Stützpunkten in Polen und Rumänien stationiert werden, zwei ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten, die näher an der Grenze zu Russland lagen als die NATO-Truppen je zuvor.

Die Amerikaner hatten in böser Absicht verhandelt. Wie sich herausstellte, hatte Putin zu Recht einen strategischen Rüstungskontrollvertrag in Frage gestellt, der Russlands Bedenken hinsichtlich der Raketenabwehr nicht berücksichtigte.

Dennoch schwächte dies nicht Putins Engagement für die Erfüllung von New START. Gottemoeller zufolge,

“Putin hat seit der Unterzeichnung dieses Vertrags eine sehr positive Haltung dazu eingenommen. Seitdem der Vertrag in Kraft getreten ist, hat er ihn wiederholt öffentlich als ‘Goldstandard’ unter den Nuklearverträgen bezeichnet und ihn unterstützt… Ich weiß, dass er sich dem Vertrag verpflichtet fühlt und sich wirklich für die Bemühungen einsetzt, die jetzt im Rahmen dieses strategischen Stabilitätsdialogs unternommen werden, um neue Verhandlungen in Gang zu bringen.”

Putins beharrliches Festhalten an New START bedeutete jedoch nicht, dass sich der russische Staatschef keine Sorgen mehr über die Bedrohung durch die US-Raketenabwehr macht. Am 1. März 2018 hielt Putin eine wichtige Rede vor der russischen Föderalversammlung – demselben Forum, vor dem er am Dienstag sprach. Sein Ton war trotzig:

“Ich möchte all jenen sagen, die in den letzten 15 Jahren das Wettrüsten angeheizt haben, die versucht haben, sich einseitige Vorteile gegenüber Russland zu verschaffen, und die unrechtmäßige Sanktionen eingeführt haben, um die Entwicklung unseres Landes einzudämmen – alles, was ihr mit eurer Politik verhindern wolltet, ist bereits geschehen. Es ist Ihnen nicht gelungen, Russland einzudämmen.”

Anschließend stellte Putin mehrere neue russische strategische Waffen vor, darunter die schwere Interkontinentalrakete Sarmat und das Hyperschall-Raketenfahrzeug Avangard, die nach seinen Worten als direkte Reaktion auf den Ausstieg der USA aus dem ABM-Vertrag entwickelt wurden.

Putin sagte, Russland habe die USA bereits 2004 gewarnt, dass es solche Maßnahmen ergreifen würde. “Damals hat uns niemand zugehört”, erklärte Putin. “Also hören Sie jetzt auf uns.”

Eine derjenigen, die zuhörten, war Rose Gottemoeller. “Die Menschen sind besorgt über … die neuen sogenannten exotischen Waffensysteme, die Präsident Putin im März 2018 vorgestellt hat”, sagte die ehemalige Rüstungskontrollunterhändlerin, die inzwischen im Ruhestand ist, im Jahr 2021. “Zwei von ihnen fallen bereits unter das neue START-Abkommen, die schwere Sarmat [ICBM] und auch die Avangard, ihr erstes Hyperschall-Gleitfahrzeug mit strategischer Reichweite, das sie jetzt einsetzen wollen. Sie haben bereits gesagt, dass sie es unter den New START-Vertrag bringen werden.

Gottemoeller wies darauf hin, dass jedes künftige Rüstungskontrollabkommen nach Beschränkungen für diese Systeme suchen werde.

Vertragsverlängerung im Jahr 2021

Der neue START-Vertrag wurde im Februar 2021 um fünf Jahre verlängert, obwohl die Russen der Ansicht waren, dass die von den USA angewandten Verfahren zur “Konversion oder Eliminierung”, mit denen festgestellt werden sollte, ob B-52H-Bomber und U-Boote der Ohio-Klasse von der nuklearen zur nichtnuklearen Nutzung konvertiert oder ganz eliminiert werden sollten, nicht ausreichend waren.

Die Russen hofften, dass diese Fragen im Rahmen des vom Vertrag vorgeschriebenen Prozesses der Bilateralen Beratungskommission (BCC) geklärt werden könnten, die zweimal im Jahr zusammentritt, um Fragen wie diese zu klären.

28. März 2011: US-amerikanisch-russische Delegationen in der Bilateralen Beratungskommission zum New START-Vertrag. (U.S. State Department, Wikimedia Commons)

Eines der Probleme, mit denen sowohl die US-amerikanischen als auch die russischen Inspektoren und Verhandlungsführer konfrontiert waren, war jedoch die Covid-19-Pandemie. Anfang 2020 vereinbarten beide Seiten, die Inspektionen vor Ort und die BCC-Sitzungen wegen der Pandemie auszusetzen. Mitte 2021 begannen die Verhandlungsführer der USA und Russlands, die Erstellung gemeinsamer Covid-Protokolle zu erörtern, mit denen sowohl die Inspektionen als auch die BCC-Konsultationen wieder aufgenommen werden könnten.

Doch dann kam die Ukraine.

Am 9. März 2022 verhängten die USA, das Vereinigte Königreich und die Europäische Union Sanktionen, die russischen Flugzeugen den Überflug ihres jeweiligen Hoheitsgebiets untersagten und für Russen, die auf dem Weg in die Vereinigten Staaten durch die EU oder das Vereinigte Königreich reisen, Visabeschränkungen vorsahen. Den Russen zufolge verbieten diese Beschränkungen effektiv die Entsendung von Waffeninspektionsteams in die USA unter Anwendung der New-START-Kurzzeitinspektionsprotokolle, für deren Umsetzung strenge vertraglich festgelegte Fristen gelten.

“Mitte 2021 begannen amerikanische und russische Unterhändler, die Erstellung gemeinsamer Covid-Protokolle zu erörtern, die sowohl Inspektionen als auch BCC-Konsultationen in Gang bringen könnten. Doch dann kam die Ukraine.”

Im Juni 2022 erklärten die USA einseitig, dass das wegen der Covid-19-Pandemie verhängte Moratorium für Inspektionen nicht länger in Kraft sei. Am 8. August 2022 versuchten die USA, ein kurzfristig einberufenes Inspektionsteam nach Russland zu entsenden, um die vertraglich vorgeschriebenen Inspektionsaufgaben durchzuführen.

Russland verweigerte dem Team die Einreise und beschuldigte die USA, sich einen einseitigen Vorteil verschaffen zu wollen, indem sie Inspektionen vor Ort durchführten, während Russland dies nicht durfte. Unter Verweis auf die durch die Sanktionen auferlegten Beschränkungen erklärte das russische Außenministerium, dass es keine ähnlichen Hindernisse für die Ankunft amerikanischer Inspektoren in Russland gebe.

Um die festgefahrene Situation in Bezug auf die Inspektionen und andere offene Fragen der Vertragsumsetzung zu lösen, begannen russische und US-amerikanische Diplomaten mit Konsultationen über die Einberufung einer Sitzung des BCC und konnten sich schließlich auf einen Termin am 29. November 2022 in Kairo, Ägypten, einigen. Vier Tage vor Beginn des BCC gab Russland jedoch bekannt, dass das Treffen abgesagt wurde.

Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow sagte gegenüber der Zeitung “Kommersant”, dass der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt der Entscheidung stehe. “Es gibt natürlich die Auswirkungen dessen, was in der Ukraine und um sie herum geschieht”, sagte Rjabkow. “Ich werde das nicht leugnen. Rüstungskontrolle und Dialog in diesem Bereich können nicht immun sein gegen das, was um sie herum geschieht.”

Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow, Mitte, bei einer Sitzung der Internationalen Atomenergiebehörde, August 2020. (Dean Calma/IAEA, Flickr)

Waffenkontrolle könnte tot sein

Das Außenministerium hat dem Kongress Anfang 2023 einen offiziellen Bericht über die Einhaltung von New Start durch Russland vorgelegt, in dem Russland beschuldigt wird, den New START-Vertrag zu verletzen, indem es US-Inspektoren den Zugang zu Anlagen in Russland verweigert.

Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte, Russland komme “seiner Verpflichtung aus dem New START-Vertrag, Inspektionen auf seinem Territorium zu ermöglichen, nicht nach” und stellte fest, dass “Russlands Weigerung, Inspektionen zu ermöglichen, die Vereinigten Staaten an der Ausübung wichtiger Rechte aus dem Vertrag hindert und die Tragfähigkeit der amerikanisch-russischen Atomwaffenkontrolle bedroht”.

Es ist jedoch bezeichnend, wie unsensibel die US-Seite gegenüber den Auswirkungen ihrer Maßnahmen ist, die sich gegen Russland richten – manchmal buchstäblich – als Teil der allgemeinen US-Reaktion auf Putins Einleitung der militärischen Sonderoperation im Februar 2022.

In seiner Ansprache vom 21. Februar 2022 hob Putin die Rolle hervor, die die USA und die NATO bei der Erleichterung des ukrainischen Einsatzes von Drohnen aus der Sowjetära zur Durchführung eines Angriffs auf einen Stützpunkt in der Nähe von Engels, Russland, gespielt haben, auf dem Russlands strategische Luftstreitkräfte, einschließlich nuklearfähiger Bomber, untergebracht waren. Er wies auch darauf hin, dass er soeben Aufträge für die Inbetriebnahme der Sarmat- und Avangardsysteme unterzeichnet habe, die als solche im Rahmen des New START-Abkommens inspizierbar seien.

“Die Vereinigten Staaten und die NATO sagen direkt, dass es ihr Ziel ist, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen”, sagte Putin. “Werden sie unsere Verteidigungsanlagen, einschließlich der neuesten, inspizieren, als ob nichts geschehen wäre? Glauben sie wirklich, dass wir sie einfach so hineinlassen werden?”

Rose Gottemoeller bemerkte, dass die USA ihre Politik gegenüber der Ukraine nicht ändern werden, weil er [Putin] wegen des New-START-Abkommens in einen Wutanfall verfällt. Das wird einfach nicht passieren”.

Aber Putins Haltung ist weitaus prinzipieller als ein einfacher “Wutanfall”. Putins Angst ist die Folge der Erbsünde, die die USA mit dem Ausstieg aus dem ABM-Vertrag begangen haben, und steht in direktem Zusammenhang mit dem Betrug, den US-Vertreter – einschließlich Gottemoeller – begangen haben, als es um die Zusicherungen ging, die Dmitri Medwedew während der New-START-Verhandlungen zur Raketenabwehr gegeben wurden.

Diese Täuschung führte dazu, dass Russland neue Kategorien strategischer Nuklearwaffen – die Sarmat und Avangard – einsetzte, um US-Raketenabwehrsysteme auszuschalten, einschließlich derer, die in Europa stationiert waren.

Und nun, da der Krieg in der Ukraine mit der US-Strategie verbunden ist, Russland strategisch zu besiegen, versuchen die USA, New START zu nutzen, um Zugang zu eben diesen Systemen zu erhalten, während sie Russland seine gegenseitigen Inspektionsrechte gemäß dem Vertrag verweigern. Wie Putin treffend bemerkte, klingt eine solche Vereinbarung “wirklich absurd”.

Die Unfähigkeit und/oder mangelnde Bereitschaft beider Parteien, einen Kompromiss in Bezug auf New START zu schließen, bedeutet, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit in der Schwebe bleiben wird, was angesichts der Tatsache, dass der Vertrag im Februar 2026 ausläuft, bedeutet, dass die Rüstungskontrolle zwischen den USA und Russland höchstwahrscheinlich tot ist.

Das Atom-U-Boot K-114 Tula an einem Pier des Marinestützpunkts der russischen Nordflotte während einer Übung für die Besatzungen von Atom-U-Booten in der russischen Region Murmansk. (RIA Novosti-Archiv / Michail Fomitschew / CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Gefahr eines neuen Wettrüstens

Zwar hatten sich die USA und Russland zuvor zu einem Nachfolgevertrag verpflichtet, der New START ersetzen sollte, doch stellt der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ein fast unüberwindbares Hindernis für alle dar, die ein solches Vertragsdokument bis zum Auslaufen von New START unterschrifts- und ratifizierungsreif haben wollen.

Es besteht eine gute Chance, dass die USA und Russland in zwei Jahren ohne einen überprüfbaren Mechanismus dastehen werden, der die Ängste und die Ungewissheit in Bezug auf die jeweiligen Atomwaffenarsenale der beiden Parteien zerstreut, was zu der realen Möglichkeit – wenn nicht gar Wahrscheinlichkeit – führt, dass beide Parteien ein ungehemmtes Wettrüsten beginnen, das durch auf Unwissenheit beruhende Ängste geschürt wird und sehr wohl zu der Art von Missverständnissen, Fehlern oder Fehleinschätzungen führen könnte, die einen Atomkrieg auslösen und damit das Ende der gesamten Menschheit bedeuten könnten.

“Die Wahrheit liegt hinter uns”, sagte Putin zum Abschluss seiner Rede vor der russischen Bundesversammlung.

Dies könnte auch die letzte Chance der Menschheit sein, eine nukleare Katastrophe zu verhindern, wenn nicht irgendwie ein Weg gefunden wird, die Rüstungskontrolle wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

In diesem Zusammenhang unterstreicht Gottemoellers Behauptung, die USA würden ihre Ukraine-Politik nicht ändern, um New START zu retten, die selbstzerstörerische Realität der Bemühungen der Biden-Regierung, die Ukraine aufzurüsten.

Je schneller der Krieg in der Ukraine beendet ist, desto eher können sich die USA und Russland daran machen, die Rüstungskontrolle als tragfähigen Teil der Beziehungen zwischen den beiden Nationen zu bewahren.

Mit dem Versuch, den Ukraine-Konflikt auszuweiten, begehen die USA jedoch einen Akt der Selbstverbrennung, der die Welt in einen nuklearen Holocaust zu stürzen droht.

Während des Vietnamkriegs zitierte der bekannte Korrespondent Peter Arnett einen ungenannten Offizier der US-Armee mit den Worten: “Wir mussten das Dorf zerstören, um es zu retten”. Im Hinblick auf die Verbindung, die zwischen der Ukraine und der Rüstungskontrolle hergestellt wurde, gilt nun die gleiche kranke Logik – um das eine zu retten, muss das andere zerstört werden.

Um die Ukraine zu retten, muss die Rüstungskontrolle zerstört werden.

Um die Rüstungskontrolle zu retten, muss die Ukraine vernichtet werden.

Der eine opfert eine Nation, der andere einen Planeten.

Dies ist die Hobson’s Choice, die die US-Politiker geschaffen haben, nur dass sie es nicht ist.

Rettet den Planeten. Das ist die einzige Wahl. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

