Der jüngste Gipfel in Abu Dhabi bestätigt die Entstehung einer neuen Weltordnung mit massiven geostrategischen Auswirkungen

US-Präsident Joe Biden spricht am 21. September 2022 vor der UN-Generalversammlung in New York (AFP)

Russische Widerstandsfähigkeit, amerikanisches Übervertrauen und chinesische Gelassenheit: Der Westen gegen den Rest



von Marco Carnelos



9. Dezember

“Wir verlassen uns weiterhin auf die Vereinigten Staaten, wenn es um unsere Sicherheit geht, aber wir möchten auch normale Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit allen anderen Ländern haben. Dies ist im Wesentlichen die Kernbotschaft, die Anwar Gargash, leitender Berater des emiratischen Staatsoberhauptes Mohammed bin Zayed, während der jüngsten Strategiediskussion in Abu Dhabi vermittelte.

Die Debatte ist ein jährliches strategisches Forum, das vom Emirates Policy Center organisiert wird. Die jüngste Ausgabe hatte vor allem zwei Vorteile: Sie machte die Dynamik deutlich, die im Hinblick auf eine neue globale Ordnung im Spiel ist, die die derzeitige, von den USA geführte Ordnung ablösen oder zumindest integrieren sollte, und sie gab der Debatte einen Rahmen, der sich von den üblichen westlich-intellektuellen Bezugspunkten entfernte.

Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass das meiste, was der globale Westen als Probleme oder Herausforderungen wahrnimmt, vom globalen Rest geteilt wird.

So war es möglich, den Krieg in der Ukraine, die Vision der USA für die Welt, die Rolle Europas, Chinas und der Länder des Nahen Ostens, die Geo-Ökonomie des strategischen Wettbewerbs um Nahrungsmittel und den Klimawandel, die Geostrategie der Energiewende und den Wettlauf um die Vorherrschaft in der digitalen Sphäre mit den Beiträgen von Experten aus allen Kontinenten zu diskutieren.

Die vom Gastgeberland vermittelte Botschaft brachte die laufende Dialektik einer neuen Weltordnung perfekt auf den Punkt, die man vereinfachend als eine Angelegenheit zwischen dem globalen Westen und dem globalen Rest betrachten könnte.

Der erste umfasst die westlichen Demokratien, die mit den USA verbündet und in der bekannten Triade aus G7, Nato und EU organisiert sind. Der zweite ist eine verengte Variante des bekannteren Globalen Südens. Er umfasst alle Länder, die sich nicht automatisch den Ansichten und Erzählungen des Globalen Westens anschließen – oder es zumindest vorziehen, nicht gezwungen zu werden, sie zu übernehmen.

Der Globale Rest ist so etwas wie eine Neuauflage der Bewegung der Blockfreien in den 1960er und 70er Jahren, nur dass damals das Weltsystem noch bipolar war: USA gegen UdSSR. Die Situation im 21. Jahrhundert ist kaleidoskopischer; häufig werden die Ansichten Russlands und Chinas von der Globalen Restgruppe geteilt, um es vorsichtig auszudrücken.

Kognitive Kluft

Der globale Westen sieht den gegenwärtigen Moment als einen Wendepunkt in der Geschichte, an dem die Demokratien mobilisiert werden müssen, um sich dem Angriff der Autokratien zu widersetzen, wobei Russland und China die Rolle der Hauptbösewichte spielen. Es wird krampfhaft versucht, so viele Länder wie möglich hinter einer Politik zu versammeln, die darauf abzielt, das erste Land zu isolieren und mit dem zweiten zu konkurrieren und/oder es zu zügeln. Diese Politik war bisher erfolglos.

Der Globale Rest fürchtet eine militärische Eskalation in der Ukraine und in Taiwan sowie die weitreichenden wirtschaftlichen Folgen dieser Spannungen, die das globale Wachstum beeinträchtigen könnten, insbesondere nach der schweren Störung durch die Covid-19-Pandemie. Diese Haltung beruht nicht auf Feindseligkeit gegenüber dem globalen Westen, sondern einfach auf dem Wunsch, nicht in eine zunehmend unkontrollierte Spirale hineingezogen zu werden.

Aus der Sicht des Globalen Rests möchte der Globale Westen seine jahrhundertealte Vormachtstellung nicht aufgeben, weshalb er einer multipolaren Weltordnung sehr skeptisch gegenübersteht. Der globale Westen seinerseits tut sich immer noch schwer, die Position des globalen Rests zu verstehen (oder zu akzeptieren). Dies mag eine unschuldige kognitive Lücke sein, aber sie könnte schwerwiegende Auswirkungen auf die globale Machtdynamik haben.

Erstens kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass das meiste, was der globale Westen als Probleme oder Herausforderungen wahrnimmt, auch vom globalen Rest als solche geteilt werden sollte. Sechs Jahrzehnte lang war die Loslösung vieler asiatischer und afrikanischer Länder vom westlichen Kolonialismus durch eine Haltung bedingt, die die Welt immer noch durch westliche intellektuelle Prismen beurteilte. Damit ist jetzt Schluss.

Ein Großteil der Weltöffentlichkeit bewertet den Krieg in der Ukraine anders. Sie bedauerte (und verurteilte nicht) den russischen Einmarsch in der UN-Generalversammlung. Sie hat sich auch den westlichen Sanktionen gegen Moskau nicht angeschlossen. Es gibt also genug, was die beiden Seiten des Atlantiks veranlassen könnte, einige ihrer Annahmen zu überdenken.

Zweitens besteht kein Zweifel daran, dass der Schutz der Menschenrechte und die Achtung des Völkerrechts oberste globale Prioritäten sein müssen. Dennoch betrachtet ein großer Teil des globalen Rests die erste Frage als ein Thema, das von westlichen Staaten für spezifische politische Interessen instrumentalisiert wird, und die zweite als ein anschauliches Beispiel dafür, wie oft der globale Westen eine Kluft zwischen seinen Prinzipien und seiner Praxis aufweist.

Drittens wird die finanzielle Vorherrschaft des globalen Westens mit zunehmendem Unmut wahrgenommen. Die wiederholte Bevorzugung der Bewaffnung des Dollars und der Ausschluss bestimmter Länder aus dem globalen Finanzkreislauf werden als ungerecht empfunden. Es werden Alternativen zum westlich kontrollierten Swift-System für Finanztransaktionen und zum US-Dollar für den Handelsaustausch in Betracht gezogen. Auch wenn diese Versuche noch in den Kinderschuhen stecken und es alles andere als sicher ist, dass sie Erfolg haben werden, signalisieren sie doch ein weit verbreitetes und zunehmendes Unbehagen.

Man könnte leicht zu dem Schluss kommen, dass sich hinter solchen Positionen ein Mangel an Empathie für das Leiden des ukrainischen Volkes, eine peinliche Menschenrechtsbilanz im eigenen Land, Egoismus, Gleichgültigkeit oder ein allgemeiner Antiamerikanismus oder Antiwestlichkeit verbergen. Eine solche Schlussfolgerung wäre falsch.



Geistige Befreiung

Der Globale Rest möchte mit jeder Nation gute Beziehungen pflegen. Er möchte nicht in Konfrontationen verwickelt werden, und vor allem möchte er sich von der intellektuellen Vorherrschaft des Westens über die internationale Politik befreien. Dieser Zeitpunkt in der Geschichte ist auch eine Art Befreiung aus einem geistigen Käfig.

Die jüngste Strategiedebatte in Abu Dhabi spiegelte diese Stimmung ebenso wider wie die russische Unverwüstlichkeit, das amerikanische Selbstvertrauen, die chinesische Gelassenheit, die europäische Verwirrung und vor allem eine angebliche Fehlkalkulation bei der Energiewende. Wissenschaftler, die Präsident Wladimir Putin nahe stehen, betonten die Widerstandsfähigkeit Russlands, räumten aber auch eine Fehlkalkulation in Bezug auf die Ukraine ein und behaupteten, Moskau habe sich bewusst dafür entschieden, sich als “Festung Russland” für mindestens das nächste Jahrzehnt vom globalen Westen abzuschotten.

Die amerikanischen Diskussionsteilnehmer waren sichtlich erleichtert über die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen und zeigten sich wieder zuversichtlich. Die weithin erwartete rote Welle blieb aus, und so wurde die Botschaft vermittelt, dass sich die US-Außenpolitik nicht ändern sollte. Ein Diskussionsteilnehmer bestätigte stolz, dass Unipolarität und Exzeptionalismus weiterhin die Leitsterne der Außenpolitik Washingtons sein werden.

Die europäischen Diskussionsteilnehmer vertraten das schwierige Dilemma zwischen dem schweren wirtschaftlichen Schmerz, der durch die Folgen der Sanktionen gegen Russland entsteht, und der Notwendigkeit, die gemeinsamen euro-atlantischen Werte zu wahren, was die Bestrafung Moskaus und die Unterstützung Kiews erfordert. Dieses Dilemma fordert einen hohen Preis für die europäische Wirtschaft.

Die chinesischen Experten hingegen zeigten sich ruhig und zuversichtlich. Sie vermittelten den klaren Eindruck, dass die Zeit auf ihrer Seite sei, wenn man die schiere Größe des Landes in Bezug auf die Weltwirtschaft und seine relativen Lieferketten bedenkt, ganz zu schweigen von den militärischen Verbesserungen.

Die besorgniserregendste Botschaft kam jedoch von einigen Energieexperten, die behaupteten, dass die Energiekrise bereits ein Jahr vor dem Krieg in der Ukraine begann und durch eine übereilte Politik zur Beschleunigung des grünen Wandels verschärft wurde. Eine übermäßige Abkehr von fossilen Brennstoffen wird eine Lücke schaffen, die erneuerbare Energien nicht so schnell füllen können. Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland erschweren diese Krise zusätzlich, und die Deckelung des Ölpreises wird sie nur noch verschärfen.

Die traurige Schlussfolgerung ist, dass Putins rücksichtsloses Vorgehen die Energiewende in Europa um Jahre verzögert hat – und dass Öl und Gas, zumindest für eine Weile, weiterhin die Geburtswehen einer neuen Weltordnung begleiten werden. Übersetzt mit Deepl.com

Marco Carnelos ist ein ehemaliger italienischer Diplomat. Er war unter anderem in Somalia, Australien und bei den Vereinten Nationen tätig. Zwischen 1995 und 2011 war er im außenpolitischen Stab dreier italienischer Premierminister tätig. In jüngster Zeit war er Koordinator des Friedensprozesses im Nahen Osten, Sondergesandter der italienischen Regierung für Syrien und bis November 2017 Italiens Botschafter im Irak.

