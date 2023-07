Russland-Afrika-Gipfel: Waffen-Modernisierung vielversprechend für russisch-afrikanische Kooperation

Afrikanische Partner zeigen großes Interesse an russischer Militärtechnik. Besonders vielversprechend für die russisch-afrikanische militärische und technische Zusammenarbeit sei die Modernisierung von Waffen. Dies erklärte der Leiter des staatlichen russischen Rüstungsexporteurs (Rosoboronexport), Alexander Michejew, am Rande des Afrika-Russland-Forums gegenüber TASS. Er sagte:

„Ein wichtiger Bereich, wo die militärisch-technische Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern gesteigert werden sollte, ist die Modernisierung der Ausrüstung. Dieses Marktsegment weckt heute ein erhöhtes Interesse der afrikanischen Partner.“

Michejew zufolge bietet Rosoboronexport den Ländern des afrikanischen Kontinents Projekte zum Bau von technischen Servicezentren an, in denen Reparaturen und Modernisierungen an importierter militärischer Ausrüstung durchgeführt werden können. Außerdem seien afrikanische Partner an Produktionspartnerschaften interessiert, insbesondere an der Lizenzproduktion von Kleinwaffen.