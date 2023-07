Der Vorsitzende der russischen Staatsduma hat einem Vorschlag zugestimmt, die im Ukraine-Krieg erbeutete NATO-Ausrüstung in der Nähe von Botschaften jener Länder aufzustellen, die die Geräte an Kiew liefern.

Auf einer Plenarsitzung der Staatsduma hat einer der Abgeordneten am Mittwoch vorgeschlagen, die vom Westen in die Ukraine gelieferte Ausrüstung, die bei den Kämpfen zerstört wurde, vor den Botschaften jener Länder aufzustellen, die die Geräte in die Ukraine gesendet haben. “Ich denke, dass es richtig wäre, wenn wir an das Verteidigungsministerium appellieren, eine Ausstellung von der zerstörten NATO-Ausrüstung zu machen”, sagte Wladimir Isakow von der Kommunistischen Partei. Duma-Sprecher Wjatscheslaw Wolodin stimmte dem Vorschlag zu und beauftragte den Verteidigungsausschuss der Duma, mit dem zuständigen Ministerium an dieser Frage zu arbeiten.

“Der Vorschlag, verbrannte Ausrüstung in der Nähe der Botschaften jener Länder aufzustellen, die sie in die Ukraine schicken, ist besonders interessant”, sagte Wolodin.

Diese Praxis ist nicht neu. So wurde im Februar in Berlin ein ausgebrannter T-72-Panzer vor der russischen Botschaft aufgestellt, um ihn der Bevölkerung zu präsentieren. Zuvor hatte es um die Aufstellung des Panzers allerdings monatelangen Streit gegeben.