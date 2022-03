https://www.middleeasteye.net/opinion/russia-ukraine-war-western-media-cheerleaders

“Bei all der medialen Aufregung um die Ukraine fällt es schwer, sich daran zu erinnern, dass diese wohlwollende Berichterstattung den Konventionen der Medien widerspricht” (Illustration von MEE)



Russland-Ukraine: Westliche Medien feuern den Krieg an



Von Jonathan Cook



4. März 2022



Journalisten bejubeln die Bewaffnung von Milizen und Zivilisten, die improvisierten Sprengstoff herstellen – Handlungen, die sie normalerweise als Terrorismus behandeln

“Bei all der medialen Aufregung um die Ukraine fällt es schwer, sich daran zu erinnern, dass diese wohlwollende Berichterstattung den Konventionen der Medien widerspricht” (Illustration von MEE)

Es ist einfach erstaunlich, wie viele westliche Journalisten, darunter auch die normalerweise vorsichtigen BBC-Reporter, schamlos junge Frauen anhimmeln, die in den Straßen ukrainischer Städte wie Kiew Molotow-Cocktails bauen.

Dass westliche Journalisten Schwierigkeiten haben, ihre Identifikation mit dem ukrainischen zivilen “Widerstand” und ihre Unterstützung für ihn zu verbergen, muss die Palästinenser im winzigen Gazastreifen in den Wahnsinn treiben

Plötzlich ist es sexy, improvisierten Sprengstoff herzustellen – zumindest, wenn die Medien einen als weiß, europäisch und “zivilisiert” betrachten.

Das mag andere, etabliertere Widerstandsbewegungen, insbesondere im Nahen Osten, überraschen. Sie wurden stets als Terroristen geteert, weil sie das Gleiche taten.

Dass westliche Journalisten Schwierigkeiten haben, ihre Identifikation mit dem zivilen “Widerstand” in der Ukraine und ihre Unterstützung für diesen zu zügeln, muss zum Beispiel die Palästinenser im winzigen Gazastreifen, die seit Jahrzehnten von einer israelischen Militärbesatzung in einen Metallkäfig gesperrt werden, wahnsinnig machen.

Die Palästinenser in Gaza stellen ihre eigenen Molotow-Cocktails her. Da sie jedoch nicht in die Nähe der israelischen Armee gelangen können, müssen sie diese in Ballons verpacken, die über die Stahlbarriere, die den Gazastreifen umgibt, nach Israel schweben und manchmal Felder in Brand setzen.

Niemand von der BBC hat diese “Brandballons” als einen kleinen Akt des Widerstands gefeiert. Sie werden reflexartig der im Gazastreifen regierenden Hamas angelastet, deren politischer Flügel kürzlich von der britischen Regierung als Terrororganisation eingestuft wurde.



Doppelmoral

Die Palästinenser in Gaza leiden seit 15 Jahren unter einer israelischen Handelsblockade, die sie auf eine “Hungerkur” setzen soll. Regelmäßig gehen Demonstranten, darunter Frauen, Kinder und Rollstuhlfahrer, auf die Straße, um einen Stein in die Richtung der weit entfernten israelischen Scharfschützen zu werfen, die sich hinter Befestigungsanlagen verstecken, und so symbolisch ihre Freiheit zu fordern. Diese Demonstranten wurden von der israelischen Armee häufig erschossen.

In den westlichen Medien wird gelegentlich über den Verlust von Menschenleben oder die amputierten Beine der von den Scharfschützen Getroffenen berichtet. Doch keiner von ihnen bejubelt diesen palästinensischen “Widerstand” wie den ukrainischen. Meistens werden die Demonstranten als Dummköpfe oder Provokateure der Hamas betrachtet.

Der Gazastreifen hat im Gegensatz zur Ukraine keine Armee, und seine Kämpfer werden im Gegensatz zur Ukraine nicht vom Westen bewaffnet.

Die Zeitung The Guardian zensierte sogar ihren Karikaturisten Steve Bell, als er versuchte, eines der Opfer der israelischen Scharfschützen, eine Krankenschwester, Razan al-Najjar, darzustellen, die versucht hatte, den Verwundeten zu helfen. Die Zeitung unterstellte, dass die Karikatur – die die damalige britische Premierministerin Theresa May zeigt, die ihren israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu in London empfängt, während al-Najjar als Opfer im Kamin sitzt – antisemitisch sei.

Angenommen, die Medien haben in der Vergangenheit gezögert, einfache Menschen zu ermutigen, sich gut bewaffneten Soldaten entgegenzustellen – um zivile Opfer zu vermeiden -, warum wurde diese Politik dann plötzlich in der Ukraine aufgegeben?

Die Doppelmoral ist eklatant und allgegenwärtig. Man kann nicht behaupten, dass die Journalisten, die dies tun, keine Ahnung von den Gepflogenheiten der Berichterstattung in anderen Ländern haben. Die meisten von ihnen sind Veteranen der Kriegsgebiete im Nahen Osten, die es gewohnt sind, über Gaza, Bagdad, Nablus, Aleppo und Tripolis zu berichten.

Das Feuer anheizen

Großbritannien und andere europäische Staaten haben sich dafür entschieden, das Feuer des Widerstands in der Ukraine zu schüren, indem sie ihr Waffen liefern, die nur zu noch mehr Verlusten führen können, insbesondere bei Zivilisten, die ins Kreuzfeuer geraten. Man hätte erwarten können, dass sich die britischen Medien mit den ethischen Implikationen einer solchen Politik und der Heuchelei auseinandersetzen. Aber nichts davon.

Die Doppelmoral ist eklatant und allgegenwärtig. Man kann nicht behaupten, dass die Journalisten, die dies tun, die Konventionen der Berichterstattung in anderen Ländern ignorieren.

Ein Großteil der Medien hat sich nicht nur dafür eingesetzt, dass mehr Waffen an die ukrainische Armee geliefert werden, sondern auch dafür, dass die Zivilbevölkerung im Vereinigten Königreich stärker in die Kämpfe verwickelt wird.

Dies war selbst dann noch der Fall, als sich No 10 von den Äußerungen der Außenministerin Liz Truss distanzierte, die Briten sollten ermutigt werden, sich freiwillig für die so genannten “internationalen Legionen” der Ukraine zu melden, die angeblich Europa verteidigen sollen.

Ihre Position stand im Widerspruch zur üblichen Regierungspraxis, die diejenigen, die in die Kriegsgebiete des Nahen Ostens ziehen, als Terroristen behandelt hat. Shamima Begum, die im Alter von 15 Jahren nach Syrien ging, wurde die britische Staatsbürgerschaft aberkannt und ihr das Recht auf Rückkehr verweigert, weil sie in der Ukraine das getan hat, was Truss vorgeschlagen hat.

Hauptquartier der British Broadcasting Corporation in London (AFP)

Das hielt die BBC jedoch nicht davon ab, nach Essex zu reisen, um “Wozza” zu treffen, einen Lieferanten von überschüssiger britischer Armeeausrüstung, die er billig an Ukrainer in Großbritannien verkauft, damit diese an die Front gehen können. Wozza wurde dabei gezeigt, wie er die Abzeichen des Union Jack von den Uniformen abriss, damit ukrainische Milizionäre sie verwenden konnten.

Vergleichen Sie das mit der Behandlung einer völlig friedlichen Form des Widerstands durch westliche Bürger in Solidarität mit den Palästinensern, der internationalen Boykott-, Sanktions- und Desinvestitionsbewegung (BDS). Sie wird als kaum besser als Terrorismus behandelt, und in ganz Europa und den USA wird die Unterstützung von BDS verboten.

Kompromittierte “Unparteilichkeit

Aber was wir sehen, ist mehr als nur ein Appetit der Medien auf beweisfreie Geschichten und Unwahrheiten, solange sie gegen Russland gerichtet sind. Und es geht um mehr als um die Sympathie der Medien für den ukrainischen “Widerstand”, der andere Gruppen im Kampf gegen ihre Unterdrücker ablehnt, wenn diese Unterdrücker der Westen und seine Verbündeten sind.

Das Problem des westlichen Publikums ist nicht, dass es der russischen Staatspropaganda ausgesetzt ist. Es ist die ständige Konfrontation mit der unerbittlichen westlichen Staatspropaganda.

Die Medien sind voll von Kommentatoren, die weitaus fanatischer sind als selbst westliche Regierungen und Militärgeneräle. Der mediale Chor für “mehr Krieg” scheint als ideologische Aufweichungsmaßnahme zu dienen, die den Regierungen den Weg zu extremerer Propaganda und undemokratischen Maßnahmen ebnet.

Neben vielen anderen hat der Kommentator der Mail on Sunday, Dan Hodges, eine Flugverbotszone über der Ukraine gefordert, die selbst Boris Johnson aus ganz offensichtlichen Gründen abgelehnt hat. Sie würde Europa in eine direkte Konfrontation mit der russischen Luftwaffe führen und eine Konfrontation mit einer Atommacht riskieren.

Dennoch bezeichnete Hodges jede Ablehnung dieser Idee als “einen Akt der Beschwichtigung, der sich nicht von unserer Beschwichtigung Hitlers im Jahr 1938 unterscheidet”. Der Einmarsch Russlands erfolgte nach fast einem Jahrzehnt des Drängens der USA, die die Nato als Deckmantel für immer engere militärische Beziehungen zu ihrem Nachbarn nutzten.

Ein Demonstrant, der ein Plakat mit der Aufschrift “Nein zum Krieg” hält, protestiert am 24. Februar 2022 im Zentrum von Sankt Petersburg gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Ein Demonstrant mit einem Plakat mit der Aufschrift “Nein zum Krieg” protestiert am 24. Februar 2022 im Zentrum von St. Petersburg gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine (AFP)

Ob zu Recht oder zu Unrecht, Moskau interpretierte das Verhalten der Nato als einen aggressiven Vorstoß der USA und ihrer Verbündeten in seine “Einflusssphäre”. Die Vorstellung, dass Russland keine Zugeständnisse gemacht werden können und dürfen – dass die einzige “moralische Wahl”, wie Hodges es nennt, darin besteht, einen potenziellen Atomkrieg zu riskieren – sollte als kriegerische Provokation verstanden werden, die sie eindeutig ist.

Der Chefkorrespondent von NBC News, Richard Engel, twitterte, was er als “Risikokalkulation” und “moralisches Dilemma” ansah: Sollte der Westen einen Konvoi russischer Panzer auf dem Weg nach Kiew bombardieren? Offenbar besorgt über die derzeitige Untätigkeit, fragte er: “Sieht der Westen schweigend zu, wie er rollt?”



Völlige Heuchelei

Condeleeza Rice, die Architektin der verbrecherischen Invasion im Irak, wurde von den Medien nicht auf ihre Heuchelei angesprochen, als sie sagte: “Wenn man in ein souveränes Land einmarschiert, ist das ein Kriegsverbrechen”. Wenn das der Fall ist – und das internationale Recht besagt, dass es so ist – dann sollte Rice selbst in Den Haag vor Gericht gestellt werden.

Oder was ist mit dem Entsetzen der Medien in dieser Woche über den Beschuss von Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, wo Berichten zufolge “Dutzende” getötet wurden? Vergleichen Sie das mit der atemlosen Begeisterung der Medien über die “Shock and Awe”-Bombenkampagne, bei der in den ersten Stunden der US-Invasion im Irak 2003 wahrscheinlich Tausende getötet wurden.

Was ist mit dem meist mitschuldigen Schweigen der Medien über die jahrelange saudische Bombardierung – mit britischen Flugzeugen und Bomben – von Zivilisten im Jemen, die zu einer kaum vorstellbaren humanitären Katastrophe dort geführt hat? Diejenigen im Jemen, die sich der saudischen Horrorshow widersetzen, sind für unsere Medien keine Helden, sondern werden einfach als Marionetten des Iran abgetan?

Der erfahrene BBC-Journalist Jeremy Vine vertrat derweil die Ansicht, dass einberufene russische Soldaten “den Tod verdienen”, wenn sie eine russische Armeeuniform anziehen. “So ist das Leben”, sagte er einem schockierten Anrufer in seiner Sendung.

War Vine der Meinung, dass britische und US-amerikanische Truppen – Berufssoldaten im Gegensatz zu den russischen Wehrpflichtigen – ebenfalls den Tod verdienten, als ihre Armeen illegal in den Irak einmarschierten? Und wenn nicht, warum nicht?

Die rassistischen Unter- und Obertöne eines Großteils der westlichen Berichterstattung – in der Kommentatoren und Interviewpartner regelmäßig betonen, dass ukrainische Flüchtlinge “europäisch”, “zivilisiert”, “blond und blauäugig” sind – sind kaum zu übersehen.

Staatliche Propaganda

Und inmitten dieser zügellosen, oft aus dem Ruder gelaufenen westlichen Kriegspropaganda, die größtenteils vom britischen Staatssender kommt, hat Europa den russischen Staatssender RT aus dem Äther verbannt, während das Silicon Valley seine Präsenz aus dem Internet streicht.

Es besteht kein Zweifel daran, dass RT im Allgemeinen eine redaktionelle Linie vertritt, die weitgehend mit den außenpolitischen Zielen Moskaus sympathisiert – genauso wie man sich darauf verlassen kann, dass die BBC eine redaktionelle Linie vertritt, die weitgehend mit den außenpolitischen Zielen Großbritanniens sympathisiert.

Das Problem des westlichen Publikums ist nicht, dass es der russischen Staatspropaganda ausgesetzt ist. Es ist die ständige Belastung durch die unerbittliche westliche Staatspropaganda.

Wenn wir Frieden wollen – und dafür gibt es im Moment wenig Anzeichen – dann müssen wir die westlichen Medien für ihren hirnlosen Hurrapatriotismus, ihre Übertreibungen, ihre Leichtgläubigkeit, ihre Doppelmoral und ihre Täuschungen zur Rechenschaft ziehen. Aber wer wird als Wächter über die angebliche Wächterin der Vierten Gewalt fungieren?

Gerade jetzt brauchen wir Stimmen aus Russland, um zu verstehen, was Putin denkt und will, und nicht, was die “internationalen Chefkorrespondenten” der BBC glauben, dass er will. Wir brauchen Informationsquellen, die bereit sind, sowohl westliche als auch russische “Fake News” schnell zu widerlegen.

Und vor allem müssen wir mit unserem rassistischen Weltbild aufhören, in dem wir immer die Guten sind und die anderen immer die Bösen, und in dem unser Leid zählt und das Leid der anderen nicht. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha-Gellhorn-Sonderpreises für Journalismus. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter: www.jonathan-cook.net

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...