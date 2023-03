Russland wird Touristen das Reisen nach Russland erleichtern von Thomas Röper

Russland ist immer eine Reise wert! Gerade St. Petersburg, seine Museen und Schätze und das Mariinsky Theater Evelyn Hecht-Galinski

Russland-Reisen –

von Thomas Röper

17. März 2023

Im Gegensatz zum Westen, der Russen die Einreise massiv erschwert hat, will Russland es Ausländern erleichtern, nach Russland einzureisen. Die Visa werden vereinfacht und es soll, trotz der Sanktionen, auch eine Möglichkeit der bargeldlosen Zahlung geschaffen werden.

Russland ist immer eine Reise wert, das sage ich nicht zum ersten Mal. Egal, ob man die quirlige Metropole Moskau besuchen, in der prunkvollen Zarenstadt St. Petersburg Kultur erleben, oder die vielen Naturwunder Russlands in Kamtschatka, dem Baikalsee, dem Altaigebirge und so weiter sehen möchte, Russland hat für jeden was zu bieten.

Viele Touristen schreckt jedoch ab, dass man erstens ein Visum braucht und dass wegen der Sanktionen zweitens westliche Kreditkarten in Russland nicht funktionieren. Für beide Probleme arbeitet Russland an Lösungen, die aber vor allem Reisenden aus anderen Teilen der Welt zu Gute kommen werden, weil es wegen der gegenseitigen Sperrung der Lufträume derzeit kaum Flüge nach Russland gibt. Trotzdem sind diese Maßnahmen auch für Europäer interessant, die Russland zum Beispiel mit dem Auto oder Motorrad erkunden wollen.

Die russische Nachrichtenagentur hat über die russischen Pläne, Ausländern das Reisen nach und in Russland zu vereinfachen, berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Russland will 2023 elektronische Visa und Zahlungskarten für ausländische Touristen einführen

Tatjana Scharschavitskaja, Leiterin der Abteilung für Tourismusentwicklung des Wirtschaftsministeriums, berichtete, dass derzeit der Mangel an Zahlungsinstrumenten in Russland aufgrund des Rückzugs von Visa und MasterCard vom russischen Markt ausländische Touristen von einem Besuch des Landes abhält.

2023 sollen in Russland elektronische Visa und Zahlungskarten für ausländische Touristen eingeführt werden. Das kündigte Tatiana Scharschavitskaja, Leiterin der Abteilung für Tourismusentwicklung des Wirtschaftsministeriums, am Samstag auf dem Fünften Kongress der Reisebüros an, der von der Union der russischen Reisebranche organisiert wurde.

„Elektronische Visa funktionieren noch nicht, aber wir arbeiten daran, und wir wissen, dass sie funktionieren werden“, so Scharschavitskaja.

Sie wies auch darauf hin, dass ausländische Touristen derzeit durch das Fehlen von Zahlungsinstrumenten abgeschreckt werden, da Visa und MasterCard den russischen Markt verlassen haben, doch dieses Problem wird derzeit gelöst. „Wir befinden uns jetzt in der Endphase der Lösung des Zahlungsproblems. Die so genannte ‚Touristenkarte‘ wird funktionieren.“ Weiterlsen im anti-spiegel.ru